Мерц каза, че партията му няма да си сътрудничи по никакъв начин с "Алтернатива за Германия"

Германският канцлер Фридрих Мерц каза отново, че партията му няма да си сътрудничи по никакъв начин с крайнодясната формация "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА, съобщи БТА.
"И не само защото между нас и АзГ има защитна стена – между нашата и тази партия има цяла вселена от различия", каза Мерц в югозападния град Руст на конференция на младежката организация на консервативния си блок. "Между нас и тях няма нищо общо, което да ни свързва."
Мерц последователно заявява, че блокът му Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) никога няма да работи с АзГ - политика на изолиране на тази партия, известна в Германия като политика на "защитната стена".
Канцлерът подчерта, че няма никакво намерение да застрашава историческите постижения на партията си, които той свърза с имената на Хелмут Кол и Конрад Аденауер.
Мерц подчерта и че докато той управлява, Германия ще остане страна, отворена към имигрантите. По думите му макар че срещу незаконната имиграция да трябва да се води последователна борба, имигрантите, които искат да се трудят в Германия, ще бъдат добре дошли и за в бъдеще.
1 И какво?
16:41 15.11.2025
2 АЗГ
16:43 15.11.2025
3 Луди хора на 200
16:48 15.11.2025
4 Ми начи мерц
16:49 15.11.2025
5 стоян георгиев
16:49 15.11.2025
6 Луди хора на 200
Министърът на отбраната Борис Писториус обяви военна помощ на стойност допълнителни 150 милиона евро за Украйна, Германия се съгласи да финансира американските оръжия за Украйна
Министърът на отбраната Борис Писториус обяви военна помощ на стойност допълнителни 150 милиона евро за Украйна,
16:50 15.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ганя Путинофила
1 милион наташки бъхтят в германските бардаци!
След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!
Коментиран от #12, #17
16:50 15.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гьоринг
16:51 15.11.2025
11 Германски Халифат
16:54 15.11.2025
12 АЧ КЬОПЕК НЕОЛДУ БА
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":ЩО МА ?В БЕГЕТО 90% НЕ ЗАЕТЕ КЪДЕ СТЕ ДЪРЖАТ ВИ В ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
16:56 15.11.2025
13 Ми........
16:58 15.11.2025
14 УдоМача
16:58 15.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Отивай да се прегледаш
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Имаш психични отклонения !
17:00 15.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Германски коптор
Коментиран от #26
17:03 15.11.2025
21 Великият популист господин
Като започнем от Брюксел минем през него Франция с микрона и бих казал че това което се откроява като нещо положително са Унгария и Словакия.
17:04 15.11.2025
22 Луди хора на 200
17:05 15.11.2025
23 Луди хора на 200
17:06 15.11.2025
24 Луди хора на 200
Министърът на икономиката Катерина Райхе използва 8-ата конференция „Приятели на индустрията“ в Берлин, за да призове за рестартиране на индустриалната политика в Европа. ЕС „не трябва да бъде Силициевата долина на бюрокрацията, а по-скоро Силициевата долина на новото начало“, каза Райхе в началото на срещата с изпълнителния вицепрезидент на ЕС Стефан Сежурне и министри на икономиката от 19 европейски държави. Конференцията се фокусира върху бъдещето на европейската индустриална политика и начините за повишаване на конкурентоспособността. Райхе призова за по-малко регулации и повече пространство за иновации. „Нуждаем се от политика, която насърчава възможностите, а не избягва рисковете“, каза тя. Германското правителство иска да използва държавно субсидирана цена на електроенергията от следващата година нататък, за да облекчи тежестта върху енергоемките индустрии. „Очаквам да въведем новата цена на електроенергията за промишлеността на 1 януари 2026 г.“, обяви Райхе. Преговорите с Европейската комисия са към своя край. Предпоставка е компаниите да инвестират в екологично чисти
производства. Финансирането ще бъде осигурено със задна дата от федералния бюджет през 2027 г.
17:09 15.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Георгиев
17:58 15.11.2025