Мерц каза, че партията му няма да си сътрудничи по никакъв начин с "Алтернатива за Германия"

Германският канцлер Фридрих Мерц каза отново, че партията му няма да си сътрудничи по никакъв начин с крайнодясната формация "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА, съобщи БТА.

"И не само защото между нас и АзГ има защитна стена – между нашата и тази партия има цяла вселена от различия", каза Мерц в югозападния град Руст на конференция на младежката организация на консервативния си блок. "Между нас и тях няма нищо общо, което да ни свързва."

Мерц последователно заявява, че блокът му Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) никога няма да работи с АзГ - политика на изолиране на тази партия, известна в Германия като политика на "защитната стена".

Канцлерът подчерта, че няма никакво намерение да застрашава историческите постижения на партията си, които той свърза с имената на Хелмут Кол и Конрад Аденауер.

Мерц подчерта и че докато той управлява, Германия ще остане страна, отворена към имигрантите. По думите му макар че срещу незаконната имиграция да трябва да се води последователна борба, имигрантите, които искат да се трудят в Германия, ще бъдат добре дошли и за в бъдеще.