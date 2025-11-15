Новини
Мерц каза, че партията му няма да си сътрудничи по никакъв начин с "Алтернатива за Германия"

15 Ноември, 2025 16:40 747 27

  • алтернатива за германия-
  • фридрих мерц-
  • германия-
  • хдс

Канцлерът подчерта, че няма никакво намерение да застрашава историческите постижения на партията си

Мерц каза, че партията му няма да си сътрудничи по никакъв начин с "Алтернатива за Германия" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц каза отново, че партията му няма да си сътрудничи по никакъв начин с крайнодясната формация "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА, съобщи БТА.

"И не само защото между нас и АзГ има защитна стена – между нашата и тази партия има цяла вселена от различия", каза Мерц в югозападния град Руст на конференция на младежката организация на консервативния си блок. "Между нас и тях няма нищо общо, което да ни свързва."

Мерц последователно заявява, че блокът му Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) никога няма да работи с АзГ - политика на изолиране на тази партия, известна в Германия като политика на "защитната стена".

Канцлерът подчерта, че няма никакво намерение да застрашава историческите постижения на партията си, които той свърза с имената на Хелмут Кол и Конрад Аденауер.

Мерц подчерта и че докато той управлява, Германия ще остане страна, отворена към имигрантите. По думите му макар че срещу незаконната имиграция да трябва да се води последователна борба, имигрантите, които искат да се трудят в Германия, ще бъдат добре дошли и за в бъдеще.


Германия
  • 1 И какво?

    16 1 Отговор
    Русия не се интересува от немските проблеми?

    16:41 15.11.2025

  • 2 АЗГ

    17 1 Отговор
    Голям праз!

    16:43 15.11.2025

  • 3 Луди хора на 200

    11 1 Отговор
    федералният президент Франк-Валтер Щайнмайер: . „Никога преди в историята на нашата обединена страна демокрацията и свободата не са били толкова атакувани. Заплашени от руски агресор, който разруши нашия мирен ред и срещу когото трябва да се защитим. А в момента са заплашени от десни екстремистки сили, които подкопават нашата демокрация и печелят подкрепа сред населението.“ 

    16:48 15.11.2025

  • 4 Ми начи мерц

    11 1 Отговор
    отива в опозиция... Много мъничка опозицийка

    16:49 15.11.2025

  • 5 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Пак се е нашмъркал

    16:49 15.11.2025

  • 6 Луди хора на 200

    11 1 Отговор
    Заеми като побъркани теглят, дупка в бюджета като мината в Якутия имат но Германия се съгласи да финансира американските оръжия за Украйна
    Министърът на отбраната Борис Писториус обяви военна помощ на стойност допълнителни 150 милиона евро за Украйна, Германия се съгласи да финансира американските оръжия за Украйна
    Министърът на отбраната Борис Писториус обяви военна помощ на стойност допълнителни 150 милиона евро за Украйна,

    16:50 15.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ганя Путинофила

    1 14 Отговор
    4 милиона руски роба бъхтят в Германия!
    1 милион наташки бъхтят в германските бардаци!
    След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!

    Коментиран от #12, #17

    16:50 15.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гьоринг

    8 4 Отговор
    А ми тия дето гласуват за АзГ кога ще ги пращаме в лагерите?

    16:51 15.11.2025

  • 11 Германски Халифат

    10 1 Отговор
    Мерцедес като се счупи и става само за скрап му се казва Мерц

    16:54 15.11.2025

  • 12 АЧ КЬОПЕК НЕОЛДУ БА

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    ЩО МА ?В БЕГЕТО 90% НЕ ЗАЕТЕ КЪДЕ СТЕ ДЪРЖАТ ВИ В ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

    16:56 15.11.2025

  • 13 Ми........

    7 1 Отговор
    Тогава шперца ще мине в опозиция и как ще изпраща таурсите и милиарди на надрусаняка ???????

    16:58 15.11.2025

  • 14 УдоМача

    3 1 Отговор
    ...от което само ще загубите и в краткосрочен и в дългосрочен план..

    16:58 15.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отивай да се прегледаш

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Имаш психични отклонения !

    17:00 15.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Германски коптор

    2 1 Отговор
    Микс от чист нацизъм и израелски ционизъм.... половината министри на Германия чфути....(Министърът на образованието Карин Прин пристигна в Израел за многодневно посещение..най-големия паметник на Холокоста в света – Яд Вашем в Йерусалим. През септември беше обявено, че мемориалната институция планира да създаде местен обект в Германия. Предвиденият образователен център ще бъде създаден в Бавария, Северен Рейн-Вестфалия или Саксония. Г-жа Прин, която самата има еврейски корени, ще се срещне и с израелския си колега Йоав Киш и с министъра на външните работи Гидеон Саар като част от пътуването си...... Гнус ! Филиал на паметник щяла да прави представете си и то точно в момент когато света обявява Израел за нацистки коптор извършващ геноцид

    Коментиран от #26

    17:03 15.11.2025

  • 21 Великият популист господин

    3 1 Отговор
    Merc при наличие на 10 петнадесет процента подкрепа би трябвало да подаде оставка. Ако погледнем статистиката се съмнявам дали е имало толкова нисък процент в цялата история на федералната Република. Но той е нагъл като всички днешни умни в гъбички ръководители на Европейския съюз.
    Като започнем от Брюксел минем през него Франция с микрона и бих казал че това което се откроява като нещо положително са Унгария и Словакия.

    17:04 15.11.2025

  • 22 Луди хора на 200

    1 1 Отговор
    Берлин (ДПА) – Управляващата коалиция в Германия се споразумя за нов подход към военната служба. Плановете предвиждат национален медицински преглед и определят ясни цели за разширяване на Бундесвера. Ако броят на доброволците е недостатъчен, Бундестагът ще може да въведе т. нар. „наборна служба въз основа на нуждите“, която може да включва подбор на новобранци чрез лотария.Мъжете, родени след 2008 г., ще бъдат извикани за медицински прегледи; преди това те ще получат въпросник, както и жените.

    17:05 15.11.2025

  • 23 Луди хора на 200

    3 1 Отговор
    Германия предоставя на Украйна допълнителни 40 милиона евро зимна помощ в светлината на продължаващите руски атаки срещу инфраструктурата на страната. „Помагаме за поддържането на топло и осветление в домовете и за предотвратяване на целенасочените терористични атаки на Русия срещу цивилни газови и топлоснабдителни системи да успеят да сломат морала на защитаващите родината си“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на срещата на външните министри на Г-7 в Канада. ..над дванадесет милиона души в страната се нуждаят от помощ. Тези пари ще бъдат използвани за хуманитарни мерки, като например ремонт на отоплителни системи и повредени къщи, както и доставка на генератори и материали като одеяла и хигиенни продукти. 

    17:06 15.11.2025

  • 24 Луди хора на 200

    2 1 Отговор
    ..(държавно субсидирана цена на електроенергията от следващата година нататък за бизнеса представете си,..) с дългове и заеми !
    Министърът на икономиката Катерина Райхе използва 8-ата конференция „Приятели на индустрията“ в Берлин, за да призове за рестартиране на индустриалната политика в Европа. ЕС „не трябва да бъде Силициевата долина на бюрокрацията, а по-скоро Силициевата долина на новото начало“, каза Райхе в началото на срещата с изпълнителния вицепрезидент на ЕС Стефан Сежурне и министри на икономиката от 19 европейски държави. Конференцията се фокусира върху бъдещето на европейската индустриална политика и начините за повишаване на конкурентоспособността. Райхе призова за по-малко регулации и повече пространство за иновации. „Нуждаем се от политика, която насърчава възможностите, а не избягва рисковете“, каза тя. Германското правителство иска да използва държавно субсидирана цена на електроенергията от следващата година нататък, за да облекчи тежестта върху енергоемките индустрии. „Очаквам да въведем новата цена на електроенергията за промишлеността на 1 януари 2026 г.“, обяви Райхе. Преговорите с Европейската комисия са към своя край. Предпоставка е компаниите да инвестират в екологично чисти
    производства. Финансирането ще бъде осигурено със задна дата от федералния бюджет през 2027 г.

    17:09 15.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Георгиев

    0 0 Отговор
    И няма нужда АзаГ да си сътрудничат с фашистите до Мерц. И е гадно да се присламчва до Хелмут Кол и Аденауер. Това бяха велики личности, значими за Германия.

    17:58 15.11.2025

