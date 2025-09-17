Иран декларира готовност за „справедливо решение“ на ядрената криза

Иран е готов да търси справедливо и балансирано решение, което гарантира взаимни интереси при разрешаването на ядрената криза. Това увери иранският външен министър Абас Аракчи в телефонен разговор с френския си колега, съобщава агенция „Тасним“, предава News.bg.
Той потвърди ангажимента на Техеран към дипломацията.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро изрази загриженост относно нарастващото напрежение, като подчерта важността на поддържането на диалога и връщането към дипломатическия път.
Аракчи отхвърли европейския ход за задействане на т.нар. механизъм за бързо възстановяване на Съвместния всеобхватен план за действие в Съвета за сигурност на ООН. По неговите думи този механизъм няма политическа или правна легитимност и само подхранва допълнително напрежение и кризи.
Подчертавайки мирния характер на ядрената програма на Иран, той се позова на неотдавнашното споразумение с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Аракчи акцентира, че Иран винаги е разглеждал дипломацията като единствено средство за решаване на международни въпроси, включително ядрения.
Двамата министри обсъдиха и състоянието на двустранните отношения, включително консулските въпроси, и се съгласиха за необходимостта от поддържане на диалога и продължаване на консултациите.
1 Иран вече не се gъpвu нещо!
Даже дослука с Кремъл развали след оная нощ...
След дтази вечер, в бункера Путин си изгризал даже ноктите на краката от страх, като видял на какво са способни Израел и САЩ!
Коментиран от #9
12:26 17.09.2025
2 Злобното Джуджи
12:27 17.09.2025
3 Нетаняху каза така:
Бъдете сигурни, че когато приключим с тях, ще направим всичко, за да спечели Украйна!"
Евреите никога не говорят празни приказки...
Коментиран от #4
12:29 17.09.2025
4 Ни думай ВА
До коментар #3 от "Нетаняху каза така:":Полека ще си скъсаш чорапогащника.
Коментиран от #5, #7
12:35 17.09.2025
6 Сила са и така трябва да е!
12:40 17.09.2025
8 604
12:42 17.09.2025
9 604
До коментар #1 от "Иран вече не се gъpвu нещо!":ми кът не им седаваха кинти за ПВО, ся скимучът....ама те им узряха крътуните сега си пазарят, ама то не става те тъй от веднъж..
12:44 17.09.2025