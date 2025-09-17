Иран декларира готовност за „справедливо решение“ на ядрената криза

Иран е готов да търси справедливо и балансирано решение, което гарантира взаимни интереси при разрешаването на ядрената криза. Това увери иранският външен министър Абас Аракчи в телефонен разговор с френския си колега, съобщава агенция „Тасним“, предава News.bg.

Той потвърди ангажимента на Техеран към дипломацията.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро изрази загриженост относно нарастващото напрежение, като подчерта важността на поддържането на диалога и връщането към дипломатическия път.

Аракчи отхвърли европейския ход за задействане на т.нар. механизъм за бързо възстановяване на Съвместния всеобхватен план за действие в Съвета за сигурност на ООН. По неговите думи този механизъм няма политическа или правна легитимност и само подхранва допълнително напрежение и кризи.

Подчертавайки мирния характер на ядрената програма на Иран, той се позова на неотдавнашното споразумение с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Аракчи акцентира, че Иран винаги е разглеждал дипломацията като единствено средство за решаване на международни въпроси, включително ядрения.

Двамата министри обсъдиха и състоянието на двустранните отношения, включително консулските въпроси, и се съгласиха за необходимостта от поддържане на диалога и продължаване на консултациите.