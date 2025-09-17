Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран декларира готовност за „справедливо решение“ на ядрената криза

Иран декларира готовност за „справедливо решение“ на ядрената криза

17 Септември, 2025 12:23 372 9

  • иран-
  • ядрена криза

Аракчи увери в дипломатически подход, докато Франция настоя за поддържане на диалога

Иран декларира готовност за „справедливо решение“ на ядрената криза - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран е готов да търси справедливо и балансирано решение, което гарантира взаимни интереси при разрешаването на ядрената криза. Това увери иранският външен министър Абас Аракчи в телефонен разговор с френския си колега, съобщава агенция „Тасним“, предава News.bg.

Той потвърди ангажимента на Техеран към дипломацията.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро изрази загриженост относно нарастващото напрежение, като подчерта важността на поддържането на диалога и връщането към дипломатическия път.

Аракчи отхвърли европейския ход за задействане на т.нар. механизъм за бързо възстановяване на Съвместния всеобхватен план за действие в Съвета за сигурност на ООН. По неговите думи този механизъм няма политическа или правна легитимност и само подхранва допълнително напрежение и кризи.

Подчертавайки мирния характер на ядрената програма на Иран, той се позова на неотдавнашното споразумение с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Аракчи акцентира, че Иран винаги е разглеждал дипломацията като единствено средство за решаване на международни въпроси, включително ядрения.

Двамата министри обсъдиха и състоянието на двустранните отношения, включително консулските въпроси, и се съгласиха за необходимостта от поддържане на диалога и продължаване на консултациите.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран вече не се gъpвu нещо!

    3 1 Отговор
    Вече не говори за война със САЩ, ЕС, ядрено оръжие и не дрънка с тенекии по паради....
    Даже дослука с Кремъл развали след оная нощ...
    След дтази вечер, в бункера Путин си изгризал даже ноктите на краката от страх, като видял на какво са способни Израел и САЩ!

    Коментиран от #9

    12:26 17.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    4 2 Отговор
    С могъща Русия зад гърба си Иран може само да целува краката на Запада и да моли да не го бомбят пак 😄👍

    12:27 17.09.2025

  • 3 Нетаняху каза така:

    4 2 Отговор
    "Израел никога няма да забрави, че Кремъл застана на страната на Иран, подкрепяйки терористите, които нападнаха Израел.!
    Бъдете сигурни, че когато приключим с тях, ще направим всичко, за да спечели Украйна!"
    Евреите никога не говорят празни приказки...

    Коментиран от #4

    12:29 17.09.2025

  • 4 Ни думай ВА

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нетаняху каза така:":

    Полека ще си скъсаш чорапогащника.

    Коментиран от #5, #7

    12:35 17.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила са и така трябва да е!

    2 0 Отговор
    Трябва всяка жаба да си знае езерцето, друг взема решенията не вие!

    12:40 17.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 604

    0 1 Отговор
    кът му гледам снимката на тоя си личи че ганя-вулгар се е разселил някъде от тия ширини.....

    12:42 17.09.2025

  • 9 604

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иран вече не се gъpвu нещо!":

    ми кът не им седаваха кинти за ПВО, ся скимучът....ама те им узряха крътуните сега си пазарят, ама то не става те тъй от веднъж..

    12:44 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания