Александър Вучич ще се срещне с Марко Рубио в Ню Йорк

17 Септември, 2025 13:31, обновена 17 Септември, 2025 13:31 483 7

Сръбският президент се надява на решаване на въпроса с американските мита

Александър Вучич ще се срещне с Марко Рубио в Ню Йорк - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк, съобщава БТА, позовавайки се на сръбската обществена телевизия РТС, предава News.bg.

Срещата е поискана от Марко Рубио и ще се проведе по време на участието на Вучич в Общото събрание на ООН.

Сръбският лидер изрази надежда, че е възможно да се реши въпросът с американските мита. Той посочи, че ще се опита да разговаря и с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт.

Александър Вучич е на посещение в Япония и изрази задоволство от разговорите на сръбската делегация както с японския император Нарухито, така и с министър-председателя Шигеру Ишиба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е сега

    3 2 Отговор
    Сърбия ще стане Швейцария на Балканите.Много инвенстиций се наливат от различни държави и се строят промишлени предприятия.Браво

    Коментиран от #4

    13:34 17.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Сите сръбе на връбе. Само македонците ни мразят повече от сърбите.

    Коментиран от #7

    13:36 17.09.2025

  • 3 ха ха ха

    1 1 Отговор
    Аре на килимчето

    13:39 17.09.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    2 2 Отговор
    Радеф пък се срещне с Деса в 17 часа пред Коня.
    Те тва е новината 😁👍

    13:42 17.09.2025

  • 6 САЩ = на мафия!

    4 0 Отговор
    Сорос доста пари даде за козирката, даже я събори!

    13:45 17.09.2025

  • 7 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Единствената балканска страна , която напада съседите си е стария ни враг Турция ! В момента турски аскер има в три от съседките ѝ - Сирия , Ирак и Либия .

    14:03 17.09.2025