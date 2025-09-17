Александър Вучич ще се срещне с Марко Рубио в Ню Йорк

Сръбският президент Александър Вучич ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк, съобщава БТА, позовавайки се на сръбската обществена телевизия РТС, предава News.bg.

Срещата е поискана от Марко Рубио и ще се проведе по време на участието на Вучич в Общото събрание на ООН.

Сръбският лидер изрази надежда, че е възможно да се реши въпросът с американските мита. Той посочи, че ще се опита да разговаря и с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт.

Александър Вучич е на посещение в Япония и изрази задоволство от разговорите на сръбската делегация както с японския император Нарухито, така и с министър-председателя Шигеру Ишиба.