Кризата вече е тук: не може да се изключи вариантът за военно нашествие на САЩ в Гренландия

Водещи американски издания, сред които "Уолстрийт джърнъл" и "Ню Йорк таймс", публикуваха информацията, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е заявил пред представители на Конгреса, че президентът Доналд Тръмп планира по-скоро да закупи Гренландия, отколкото да я завзема с военна сила, предаде БТА.
Рубио е казал това в понеделник пред законодатели, които участват в основните комисии по въоръжените сили и външната политика към двете камари на Конгреса. В същия ден Тръмп нареди на своите сътрудници да представят актуализиран план, пише "Ню Йорк таймс".
Рубио не е представил подробности от плана, нито е разяснил какво има предвид под израза "закупуване" на Гренландия, отбелязва изданието. Десетилетия наред Тръмп се занимава с предприемачество в областта на недвижимите имоти. Един от най-високопоставените му дипломатически пратеници - Стив Уиткоф, има същия професионален опит.
Тръмп проявява интерес към Гренландия още от първия си мандат, припомня "Ню Йорк таймс".
Лидерите на шест страни членки на НАТО вчера подкрепиха министър-председателката на Дания Мете Фредериксен в забележителна съвместна декларация, с която отхвърлят твърденията на Тръмп, че трябва САЩ да придобият Гренландия. Декларацията бе подписана от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Полша. Всички тези страни са близки съюзници на Вашингтон, пише още "Ню Йорк таймс".
"Сигурността в Арктика трябва да бъде постигната колективно, чрез съгласие между съюзниците от НАТО, включително и САЩ, спазвайки Устава на ООН", се посочва в документа. Шестте държави и Дания припомнят, че суверенитетът, териториалната цялост и неприкосновеността на границите са универсални принципи.
"Ние няма да спрем да ги защитаваме", подчертават лидерите в декларацията.
"Президентът Тръмп ясно заяви, че придобиването на Гренландия е приоритет на националната сигурност за САЩ и че е от жизненоважно значение за възпирането на нашите противници в арктическия регион", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от "Ню Йорк таймс". "Президентът и неговият екип обсъждат различни варианти за постигане на тази важна външнополитическа цел и разбира се, използването на американските въоръжени сили винаги е възможност, с която главнокомандващият разполага", добави Левит.
Някои официални представители на САЩ и Европа се опасяват, че американската военна операция за отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро, редом с ударите на САЩ в Нигерия и Иран, сигнализират, че сега Тръмп има по-голяма готовност от всякога да използва сила, пише в. "Уолстрийт джърнъл".
Въпреки че Рубио омаловажи идеята, че САЩ могат да предприемат военна интервенция в Гренландия, Стивън Милър, който е един от най-близките му съветници, в понеделник заяви в телевизионно интервю, че не може да се изключи вариантът за нашествие. "Никой няма да води военни сражения със САЩ за бъдещето на Гренландия", каза Милър, цитиран от "Уолстрийт джърнъл".
"Гренландия ни трябва от гледна точка на националната ни сигурност, а ЕС нуждае от това ние да я притежаваме и те го знаят", каза ден по-рано Тръмп.
Президентът републиканец подчертава, че САЩ трябва да контролират Гренландия, за да могат по-успешно да отбраняват Арктика от Русия и Китай, отбелязва "Уолстрийт джърнъл". Освен това Тръмп открито заявява, че правителството на САЩ и американските компании трябва да имат по-широк достъп до жизненоважните суровини на острова.
Британският в. "Гардиън" припомня някои факти за Гренландия, които стоят зад желанието на Тръмп да направи острова американска територия. Гренландия отдавна е част от дневния ред на Тръмп, но причините за това са се променяли с времето, посочва изданието.
През 2019 г., по време на първия си мандат, Тръмп потвърди, че е настоявал съветниците му да проучат как САЩ биха могли да купят Гренландия. Това "по същество е една голяма сделка с недвижими имоти", обясни по това време президентът републиканец.
Миналия януари, малко след като встъпи в длъжност за втори президентски мандат, Тръмп заяви, че "икономическата сигурност" на САЩ е основна причина за аспирациите му към острова.
От няколко дни насам обаче Тръмп казва, че се нуждае от Гренландия "от гледна точка на националната сигурност", въпреки че присъединяването на острова към САЩ би създало риск за НАТО, отбелязва в. "Гардиън".
Заради стратегическото си разположение между САЩ и Русия, Гренландия се възприема като все по-важна територия за американската отбрана. Островът се очертава и като геополитическо бойно поле на фона на задълбочаващата се климатична криза.
Освен с нефт и газ, Гренландия привлича международен интерес и със запасите си от редица суровини, използвани при зелените технологии. Островът предизвиква интереса дори и на Китай, който доминира в световното производство на редкоземни елементи. Пекин вече е заплашвал, че може да ограничи износа на критични минерали, пише още "Гардиън".
Бързото топене на огромните ледени покривки и на ледниците на острова може да отключи възможности за сондажи за нефт, въпреки че през 2021 г. Гренландия спря да издава лицензи за проучвания. Затоплянето може да даде възможност и за добив на мед, литий, кобалт и никел, изброява британското издание.
Топенето на арктическия лед също така отваря нови морски маршрути, които могат да съкратят почти наполовина пътя от Западна Европа до Източна Азия. През ноември Китай и Русия се договориха да си сътрудничат в разработването на нови арктически морски маршрути, припомня "Гардиън".
САЩ поддържат военна база в Питуфик още от времето на Студената война, пише "Гардиън". Тази база е от жизненоважно значение за американската система за ранно предупреждение.
"Кризата около Гренландия вече е тук", извежда в заглавие "Вашингтон пост".
Законодатели от двете партии в Конгреса на САЩ издадоха съвместна декларация, в която осъждат "военните заплахи" на Тръмп към Гренландия и предупреждават, че тези експанзионистични импулси помагат на Русия и Китай.
Американските конгресмени посочват, че САЩ вече имат достъп в Гренландия до всичко, от което се нуждаят. "Ако искаме да разположим повече сили или да построим допълнителна инфраструктура за противоракетна отбрана в Гренландия, Дания ни е дала зелена светлина да го направим. Нашият съюзник винаги ни е улеснявал. Заплашването с анексиране на Гренландия ненужно подкопава това сътрудничество, без да носи никаква полза", добавят законодателите, цитирани от "Вашингтон пост".
Равносметката от операцията на Тръмп във Венецуела сочи, че САЩ променят парадигмата, към която придържаха досега, пише още изданието. Започват да се задействат неоимпериалистически импулси, съществували преди повече от век, и САЩ все повече се отдалечават от "основания на правила" ред, установен след Втората световна война, продължава "Вашингтон пост".
Европейски официални лица, както и лидери от редица страни по целия свят, които не искат да живеят според правото на силния, непрекъснато призовават за зачитането на международното право. Те се обръщат към институции като ООН, които са създадени, за да гарантират спазването на правилата.
"Да не бъдем наивни, знаем, че светът се променя", каза тази седмица белгийският външен министър Максим Прево в интервю за "Вашингтон пост". "Но трябва да продължим да имаме защитници на реда, основан на правила, защото това е най-добрата среда за постигане на резултати, икономически просперитет и мир", добави белгийският дипломат.
Белият дом обаче е на друго мнение, отбелязва "Вашингтон пост". "Живеем в свят, който се управлява от силата, от принудата, от властта", каза в ефира на Си Ен Ен съветникът на Белия дом Стивън Милър. "Това са железни закони, откакто свят светува", добави Милър.
