Кризата вече е тук: не може да се изключи вариантът за военно нашествие на САЩ в Гренландия

7 Януари, 2026 10:42 2 230 72

Президентът Тръмп ясно заяви, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на САЩ

Кризата вече е тук: не може да се изключи вариантът за военно нашествие на САЩ в Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Водещи американски издания, сред които "Уолстрийт джърнъл" и "Ню Йорк таймс", публикуваха информацията, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е заявил пред представители на Конгреса, че президентът Доналд Тръмп планира по-скоро да закупи Гренландия, отколкото да я завзема с военна сила, предаде БТА.

Рубио е казал това в понеделник пред законодатели, които участват в основните комисии по въоръжените сили и външната политика към двете камари на Конгреса. В същия ден Тръмп нареди на своите сътрудници да представят актуализиран план, пише "Ню Йорк таймс".

Рубио не е представил подробности от плана, нито е разяснил какво има предвид под израза "закупуване" на Гренландия, отбелязва изданието. Десетилетия наред Тръмп се занимава с предприемачество в областта на недвижимите имоти. Един от най-високопоставените му дипломатически пратеници - Стив Уиткоф, има същия професионален опит.

Тръмп проявява интерес към Гренландия още от първия си мандат, припомня "Ню Йорк таймс".

Лидерите на шест страни членки на НАТО вчера подкрепиха министър-председателката на Дания Мете Фредериксен в забележителна съвместна декларация, с която отхвърлят твърденията на Тръмп, че трябва САЩ да придобият Гренландия. Декларацията бе подписана от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Полша. Всички тези страни са близки съюзници на Вашингтон, пише още "Ню Йорк таймс".

"Сигурността в Арктика трябва да бъде постигната колективно, чрез съгласие между съюзниците от НАТО, включително и САЩ, спазвайки Устава на ООН", се посочва в документа. Шестте държави и Дания припомнят, че суверенитетът, териториалната цялост и неприкосновеността на границите са универсални принципи.

"Ние няма да спрем да ги защитаваме", подчертават лидерите в декларацията.

"Президентът Тръмп ясно заяви, че придобиването на Гренландия е приоритет на националната сигурност за САЩ и че е от жизненоважно значение за възпирането на нашите противници в арктическия регион", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от "Ню Йорк таймс". "Президентът и неговият екип обсъждат различни варианти за постигане на тази важна външнополитическа цел и разбира се, използването на американските въоръжени сили винаги е възможност, с която главнокомандващият разполага", добави Левит.

Някои официални представители на САЩ и Европа се опасяват, че американската военна операция за отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро, редом с ударите на САЩ в Нигерия и Иран, сигнализират, че сега Тръмп има по-голяма готовност от всякога да използва сила, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Въпреки че Рубио омаловажи идеята, че САЩ могат да предприемат военна интервенция в Гренландия, Стивън Милър, който е един от най-близките му съветници, в понеделник заяви в телевизионно интервю, че не може да се изключи вариантът за нашествие. "Никой няма да води военни сражения със САЩ за бъдещето на Гренландия", каза Милър, цитиран от "Уолстрийт джърнъл".

"Гренландия ни трябва от гледна точка на националната ни сигурност, а ЕС нуждае от това ние да я притежаваме и те го знаят", каза ден по-рано Тръмп.

Президентът републиканец подчертава, че САЩ трябва да контролират Гренландия, за да могат по-успешно да отбраняват Арктика от Русия и Китай, отбелязва "Уолстрийт джърнъл". Освен това Тръмп открито заявява, че правителството на САЩ и американските компании трябва да имат по-широк достъп до жизненоважните суровини на острова.

Британският в. "Гардиън" припомня някои факти за Гренландия, които стоят зад желанието на Тръмп да направи острова американска територия. Гренландия отдавна е част от дневния ред на Тръмп, но причините за това са се променяли с времето, посочва изданието.

През 2019 г., по време на първия си мандат, Тръмп потвърди, че е настоявал съветниците му да проучат как САЩ биха могли да купят Гренландия. Това "по същество е една голяма сделка с недвижими имоти", обясни по това време президентът републиканец.

Миналия януари, малко след като встъпи в длъжност за втори президентски мандат, Тръмп заяви, че "икономическата сигурност" на САЩ е основна причина за аспирациите му към острова.

От няколко дни насам обаче Тръмп казва, че се нуждае от Гренландия "от гледна точка на националната сигурност", въпреки че присъединяването на острова към САЩ би създало риск за НАТО, отбелязва в. "Гардиън".

Заради стратегическото си разположение между САЩ и Русия, Гренландия се възприема като все по-важна територия за американската отбрана. Островът се очертава и като геополитическо бойно поле на фона на задълбочаващата се климатична криза.

Освен с нефт и газ, Гренландия привлича международен интерес и със запасите си от редица суровини, използвани при зелените технологии. Островът предизвиква интереса дори и на Китай, който доминира в световното производство на редкоземни елементи. Пекин вече е заплашвал, че може да ограничи износа на критични минерали, пише още "Гардиън".

Бързото топене на огромните ледени покривки и на ледниците на острова може да отключи възможности за сондажи за нефт, въпреки че през 2021 г. Гренландия спря да издава лицензи за проучвания. Затоплянето може да даде възможност и за добив на мед, литий, кобалт и никел, изброява британското издание.

Топенето на арктическия лед също така отваря нови морски маршрути, които могат да съкратят почти наполовина пътя от Западна Европа до Източна Азия. През ноември Китай и Русия се договориха да си сътрудничат в разработването на нови арктически морски маршрути, припомня "Гардиън".

САЩ поддържат военна база в Питуфик още от времето на Студената война, пише "Гардиън". Тази база е от жизненоважно значение за американската система за ранно предупреждение.

"Кризата около Гренландия вече е тук", извежда в заглавие "Вашингтон пост".

Законодатели от двете партии в Конгреса на САЩ издадоха съвместна декларация, в която осъждат "военните заплахи" на Тръмп към Гренландия и предупреждават, че тези експанзионистични импулси помагат на Русия и Китай.

Американските конгресмени посочват, че САЩ вече имат достъп в Гренландия до всичко, от което се нуждаят. "Ако искаме да разположим повече сили или да построим допълнителна инфраструктура за противоракетна отбрана в Гренландия, Дания ни е дала зелена светлина да го направим. Нашият съюзник винаги ни е улеснявал. Заплашването с анексиране на Гренландия ненужно подкопава това сътрудничество, без да носи никаква полза", добавят законодателите, цитирани от "Вашингтон пост".

Равносметката от операцията на Тръмп във Венецуела сочи, че САЩ променят парадигмата, към която придържаха досега, пише още изданието. Започват да се задействат неоимпериалистически импулси, съществували преди повече от век, и САЩ все повече се отдалечават от "основания на правила" ред, установен след Втората световна война, продължава "Вашингтон пост".

Европейски официални лица, както и лидери от редица страни по целия свят, които не искат да живеят според правото на силния, непрекъснато призовават за зачитането на международното право. Те се обръщат към институции като ООН, които са създадени, за да гарантират спазването на правилата.

"Да не бъдем наивни, знаем, че светът се променя", каза тази седмица белгийският външен министър Максим Прево в интервю за "Вашингтон пост". "Но трябва да продължим да имаме защитници на реда, основан на правила, защото това е най-добрата среда за постигане на резултати, икономически просперитет и мир", добави белгийският дипломат.

Белият дом обаче е на друго мнение, отбелязва "Вашингтон пост". "Живеем в свят, който се управлява от силата, от принудата, от властта", каза в ефира на Си Ен Ен съветникът на Белия дом Стивън Милър. "Това са железни закони, откакто свят светува", добави Милър.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 18 гласа.
  • 1 Вашето мнение

    13 16 Отговор
    Путин вече хариза гренландия на тръмп.

    Коментиран от #41

    10:43 07.01.2026

  • 2 Урсула 1984

    44 5 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп.Облечете се за минус 50 градуса по Целзий.

    10:44 07.01.2026

  • 3 Руски колхозник

    21 6 Отговор
    Щат, номер 51.

    Коментиран от #12

    10:44 07.01.2026

  • 4 Кая Калас

    36 4 Отговор
    Ще искаме помощ от Путин.

    10:44 07.01.2026

  • 5 Стенли

    40 3 Отговор
    Ха ха ха айде сега коалицията на желаещите освен Украйна да отиват да защитават и Гренландия 😁

    10:45 07.01.2026

  • 6 Баце ЕООД

    30 2 Отговор
    Верно ли?? Ми НАТОТО? 🤣🤣🤣🤣 Мн силно се прецакахме

    Коментиран от #34

    10:45 07.01.2026

  • 7 Питане

    23 1 Отговор
    А Дончо няма ли да наруши Монро?

    10:45 07.01.2026

  • 8 Водка с лед "Пимпирев"

    14 0 Отговор
    Не харесва тази новина

    Коментиран от #47

    10:46 07.01.2026

  • 9 Трол

    30 1 Отговор
    Г-н Рубио има предвид, че САЩ ще закупят Гренландия на символичната цена от 1 евро, в името на международната солидарност и цивилизационните ценности.

    10:46 07.01.2026

  • 10 еееех

    40 0 Отговор
    жалки жалки ми урсуляци а уж путин щеше да ви превзема европата

    Коментиран от #14

    10:46 07.01.2026

  • 11 Варна 3

    4 13 Отговор
    Ще искаме помощ от целия свят (без Китай) срещу САЩ и Русия.

    10:46 07.01.2026

  • 12 Ще го ядат

    17 4 Отговор

    До коментар #3 от "Руски колхозник":

    съюзниците:))

    10:46 07.01.2026

  • 13 Путин

    13 6 Отговор
    А Русия ще купи Аляска.

    Коментиран от #31

    10:47 07.01.2026

  • 14 хахаха

    19 3 Отговор

    До коментар #10 от "еееех":

    ще подкачат срещу Русия, а? Хск им е на ЕС.

    10:48 07.01.2026

  • 15 Бойко Разбойко

    27 0 Отговор
    Продавам 111 000 кв км имот евтино.

    10:48 07.01.2026

  • 16 Пич

    15 9 Отговор
    От гледна точка на САЩ , това им е необходимо. Защо?! Защото вече освен руски , засичат и китайски ядрени подводници с възможност да прекосят под ледовете на полюса , и да застанат около Гренландия , което дава оперативен обсег на ядрените им оръжия и на към САЩ , и на към Европа. Затова вероятно ще вземат Гренландия!

    Коментиран от #29, #54

    10:48 07.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Някой

    21 3 Отговор
    Придобиването на Украйна е приоритет за националната сигурност на Русия. Все пак е бивша Киевска Русь/Русия или Малорусия.
    Иначе преди казах, че просто могат да ги купят. Ще дадат на всеки гражданин там пари и ще ги купят. Водели се 55 847 души население. Плюс още компенсация за Дания и са купени за няколко милиарда напечатани долари.
    САЩ се управлява от престъпници.

    10:48 07.01.2026

  • 19 Евро Маке

    24 0 Отговор
    Гренландиьо земьо македонска и за тебе ли ке требва да се тепаме !

    10:49 07.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ханс

    18 3 Отговор
    Дончо май няма да изкара мандата си.... Чакалите дебнат

    Коментиран от #33

    10:51 07.01.2026

  • 22 Гръм и мълнии

    22 4 Отговор
    Президентът Тръмп ясн0 3аяви, че прид0биването на Гренландия е при0ритет за наци0налната сигурн0ст на САЩ...ами прид0биването на Крим и (част от) Украйна, при0ритет за сигурн0стта на Русия, ...престъпление ли е? 🤣

    10:51 07.01.2026

  • 23 НАТегнато

    12 5 Отговор
    Баба Данка, ортачката на Зелю, май я закъса здраво. Как ще се противопоставя на шефовете и в същото време, как ще обяснява на народа? Не щете с Русия, яжте каймак на филия!

    10:52 07.01.2026

  • 24 Реалист

    20 2 Отговор
    Нашите управляващи отново нямат мнение по въпроса. Те са в поза партер стиснали палците на краката си пред Тръмп.

    10:52 07.01.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    23 3 Отговор
    Суверенитета бил ненъкарним... ама за Венецуела можело?
    Когато имаш двойни стандарти всъщност нямаш стандарти!

    Коментиран от #49

    10:53 07.01.2026

  • 26 Някой

    7 2 Отговор
    Обърнете внимание как се казва - Гренландия - в превод зелена земя. Не за някакви ледове и където сега реват, че се топят. Имало си е в миналото периоди на затопляне и застудяване. Така че част от този процес е естествен. Въпросът е какъв е приноса на човека.

    10:53 07.01.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    4 19 Отговор
    Тръмп каза, Тръмп постигна !!!
    Путин каза, Путин се изпусна в гащите 🎅

    10:54 07.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пурко

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    ПИЧ, те и сага си имат обсег до САЩ и Европа от тяхната територия, няма нужда да ходят чак го Гренландия.

    Коментиран от #37

    10:55 07.01.2026

  • 30 Театър "Сълза и смях 🎭"

    21 4 Отговор
    Тръмп направо 0шашави урсули,к0алиции,желаещи лаещи, Нат0,ЕС, 00Н...🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    10:56 07.01.2026

  • 31 сериозно ли бе руснак

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "Путин":

    С какво ще я купи?

    Коментиран от #32, #57

    10:57 07.01.2026

  • 32 Путин

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "сериозно ли бе руснак":

    С петрол.

    Коментиран от #40

    10:59 07.01.2026

  • 33 Брачед

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ханс":

    Онзи ден в интервю каза,че ако републиканците не спечелят местните вотове, дем0кратите ще му спретнат импийчмънт .

    11:00 07.01.2026

  • 34 Оди у

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    Русиа.Ама у Донбас.

    Коментиран от #38

    11:02 07.01.2026

  • 35 Обикновен човек

    6 7 Отговор
    Де тоз късмет американците и нас да купят.

    11:03 07.01.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор

    До коментар #30 от "Театър "Сълза и смях 🎭"":

    Тръмп ловко използва отворената от Русия врата към кокошарника и необезпокояван прилапа всичко.
    Русия остана да гледа отвън с празни ръце и гладен стомах. Че има и тепърва да дава 🎅

    11:03 07.01.2026

  • 37 Пич

    6 6 Отговор

    До коментар #29 от "Пурко":

    Помисли малко преди да кажеш нещо ! Едно е времето за реакция ако една ракета излети от Китай , а друго е ако излети под носа ти !

    Коментиран от #42

    11:04 07.01.2026

  • 38 Учуден

    4 11 Отговор

    До коментар #34 от "Оди у":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    11:05 07.01.2026

  • 39 ай ай ай ай

    2 0 Отговор
    Ай как хочется ребята! Ай ай ай. Ииииих!

    11:05 07.01.2026

  • 40 Пригожин

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Путин":

    Где бензин?

    11:05 07.01.2026

  • 41 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Гренландия никога не е била на Путин, но Путин в замяна ще получи разпада на НАТО. Започвам да си мисля, че бай Дончо наистина е агент на Русия.

    11:06 07.01.2026

  • 42 Не,че нещо

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Пич":

    Ама Русия умира веднага.

    11:07 07.01.2026

  • 43 Нали

    1 0 Отговор
    Сме партньори, евроатлантици.

    11:07 07.01.2026

  • 44 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    На бай Дончо не му трябва Гренландия, но на руснаците им трябва разпада на НАТО.

    Коментиран от #52

    11:08 07.01.2026

  • 45 Иля Муромец

    2 6 Отговор
    Две са големите исторически грешки на Й. В. Сталин допуснати на Ялтенската среща. Едното е Незалежная а другото е Балхария. И в двете исторически недоразумения населенията са плиткоумни и трябва много често да им се напомня че са роби.

    Коментиран от #53

    11:10 07.01.2026

  • 46 БСТ

    9 0 Отговор
    Айде да видим сега ще има ли НАТО срещу САЩ ... ,а Русия и Китай ще гледат сейр .

    11:13 07.01.2026

  • 47 Фройд

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Водка с лед "Пимпирев"":

    Това е на другия полюс баце !

    Иначе си почнал от рано...с парцуцата . Наздраве.

    11:14 07.01.2026

  • 48 Ъъъъъъъъ

    5 0 Отговор
    "Сигурността в Арктика трябва да бъде постигната колективно, чрез съгласие между съюзниците от НАТО, включително и САЩ, спазвайки Устава на ООН", се посочва в документа."

    А какво ще стане, ако Тръмп вземе Гренландия със сила? Защото този вариант все още е на масата. Означава ли, че това ще е краят на НАТО? Щото ще станете за песен - САЩ напада член на НАТО.. 🤣

    11:16 07.01.2026

  • 49 !!!?

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    Путлер каза, че в Украйна прави това което Хитлер направи в Полша, а пък Тръмп иска иска Гренландия, като Путлер иска Украйна !
    Като знаеме как Аляска стана американски щат, логично е на Тръмп желанието да се сбъдне, докато желанието на Путлер е в процес да повтори това на Хитлер !!!?

    11:16 07.01.2026

  • 50 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    1 4 Отговор
    ТОВА Е АЛАБАЛА

    ВАЖИ, ЧЕ ЕВРОТО ДОЙДЕ И ПЪТУВАМЕ В ШЕНГЕНА

    11:19 07.01.2026

  • 51 Мнение

    7 0 Отговор
    Очевидно ООН вече за нищо не става. Международното право също остава на хартия. Наглите и силните ще правят каквото си поискат защото могат. Жалко за нашия свят.

    11:21 07.01.2026

  • 52 Дедо Мраз

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Данко Харсъзина":

    При разпад на НАТО, Европа ще се обедини още повече.

    Коментиран от #55, #60

    11:21 07.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Факти

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Много си наивен. В Гренландия има огромни залежи на какво ли не. На ядрените сили не им пука за никаква сигурност. Те са недосегаеми. Една малка Северна Корея никой не смее да я барне, пък какво да говорим за САЩ или Русия. Тия приказки на Тръмп и Путин за сигурността са елементарна пропаганда за гладки мозъци. Гренландия има едни от най-големите находища на редкоземни елементи в света. Има също нефт, газ, злато, скъпоценни камъни и т.н. Трябвала им на САЩ за сигурността... че са много застрашени горките. Русия затъна в Донбас на 100 км от границата, а Китай дори не смее да посегне към островчето. Много са страшни, няма що. Тръмп ако реши може да налее Украйна с оръжие и да изтласка Русия обратно, но последната му е нужна като плашило. Как иначе ще продава тонове оръжия на Европа и ще приказва, че САЩ имали нужда от повече сигурност. В цялата работа големият глупак е Путин. Той храни едновременно двете чудовища САЩ и Китай, докато Русия отслабва все повече.

    11:23 07.01.2026

  • 55 Снежанка

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Дедо Мраз":

    "При разпад на НАТО, Европа ще се обедини още повече."

    Какво ще си обедини? Мераците? Щото Европа друго няма. А, има и борчове. Това ли ще си обединят? Само да не дойде времето да се молят на Путин да ги спасява. И на Си. Щото сами са обречени. 🤣

    11:27 07.01.2026

  • 56 Дон Дони

    2 0 Отговор
    От същото значение, че и по важна е Украйна за Русия!

    11:30 07.01.2026

  • 57 Дас Хаген

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "сериозно ли бе руснак":

    С Орешник!!!!

    11:33 07.01.2026

  • 58 Баба Яга

    8 1 Отговор
    Държавата която е декларирала в Конституцията си какви ли не права и свободи на хора и други държави, която се бие в гърдите, че е люлка на демокрацията и трябва да служи за светъл пример пред цял свят, която за нашите и всякакви подобни наивници по света посинели захлас от викане и възклицания в американските ценности, се превърна в най-безочливия, безпардонен агресор и варварски режим за нападения, преврати, агресивни войни, завладявания на чужди земи като игра на монОполи. Господ да ни е на помощ от тия примати, самообявили се за господари на света. Нови Хитлер-и Дуче-та. При тия заплахи и реални нападения, ако се появи нов Ли Харви Осуалд, паметник да му вдигнат навсякъде по света.

    11:33 07.01.2026

  • 59 БеГемот

    4 0 Отговор
    Накрая Тръмп ще бъде отвлечен от белият дом и съден в Брюксел ...когато ЕС сключи съюз с Русия срещу агресора...

    Коментиран от #63

    11:33 07.01.2026

  • 60 Факти

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Дедо Мраз":

    НАТО вече няма. Съществува само на хартия. Доверието на Европа в САЩ е загубено и не може да се върне. Всичките срещи и сделки през океана са колкото да се спечели време и да се изгради независима европейска оръжейна индустрия. А пред Европа няма друг път освен единна армия. Всичко друго е самоубийство. Русия и САЩ се зъбят от двете страни. По отделно сме обречени. Обединението е въпрос на оцеляване, а не на избор.

    Коментиран от #64, #67

    11:34 07.01.2026

  • 61 селяк

    2 0 Отговор
    Не се учудвам ама грам. И тия имат бая ресурси като Венецуела...ама за мир в Украйна се бори момчето

    11:39 07.01.2026

  • 62 665

    4 0 Отговор
    А бе , а чия е Гренландия?

    11:39 07.01.2026

  • 63 Пецо

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "БеГемот":

    Само дето ЕС дуат яко на САЩ и квото САЩ каже това става в ЕС. ЕС няма кохонес за тая работа щот се управлява от бездарни дъгички

    11:40 07.01.2026

  • 64 Дедо Мраз

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    Правилно.

    11:47 07.01.2026

  • 65 Зделка

    0 0 Отговор
    Тия така купиха Аляска ,но сега Путин си я откупва и купува и Канада в пакет за по евтино.

    11:48 07.01.2026

  • 66 някой

    2 0 Отговор
    УЧЕТЕ ТУРСКИ !! Като гледам за съжаление натам вървят нещата !!!

    Коментиран от #72

    11:51 07.01.2026

  • 67 някой

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    няма да има обединение в европа ....прекалено различни сме ....север /юг може би са по еднакви като мислене ......най-вероятно ще трябва да учим турски !!!

    11:56 07.01.2026

  • 68 Коко Н

    2 0 Отговор
    Атанасова се упражнява да ви страхува измествайки центъра на хиляди километри.Гледайте на опасностите,като професионални революционери,веднага зад близкия ъгъл.
    Сблъсъкът на цивилизациите ще стане в разлома,в който сме разположени.

    11:56 07.01.2026

  • 69 Антарктида

    1 0 Отговор
    Чудя как не са започнали да си разделят и Антарктида.

    11:58 07.01.2026

  • 70 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    На такива " освободители , ламтящи за власт и територий ,Тамплиери"
    вяра да нямаш???
    Мина времето, когато купиха Южна и северна Америка за "стъклени мъниста" и "медени тенекийки"!!!

    12:00 07.01.2026

  • 71 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Това което бих искал да кажа са много нещо ..но не могат да се съберат в 2000 думи.Искам специално са подчертая че го правя съвсем добронамерено ..независимо дали да харесвате или не тона което съм написал!?в Гласове има прекрасна статия от Арно Бертран тя -казва много неща.Жак Бо ако се не лъжа казва че светът не се срутва -просто Тръмп го демонтира хладно кръвно!?Доста от пишещите във форума се радват на възможността Тръмп да отвлече Путин по същия начин -тези които пишат трябва да се замислят какво ще спечелим ние от това !?Знаети ли защо -защото сега главният печеливш е Маркс -всички останали са губещи !? Ето какво казва Маркс -няма човешко престъпление което капиталът е способен да извърши ако печалбата надхвърли определен процент!?Тръмп не е по-различен от който и да е американски президент -той е само по-откровен освежаващо честен !?Аз съм доста стар и ми е болно че трябва да кажа на младите хора в България -вие почти вече сте загубили!?...Географията е присъда -това също е от Тръмп -много е важно!?

    12:03 07.01.2026

  • 72 дано се наложи

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "някой":

    Поне ще имаме държава и народ

    12:04 07.01.2026