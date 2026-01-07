Медии: САЩ планират да купят Гренландия от Дания

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмппланира да предложи на Дания да купи Гренландия, съобщават „Уолстрийт Джърнал“ и „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на свои вътрешни източници. Според тяхната информация, на неотдавнашна закрита среща с членове на Камарата на представителите държавният секретар на САЩ Марко Рубио е подчертал, че последните изявления на президента Тръмп не означават предстояща военна инвазия. Целта на заплахите на Белия дом е да принуди Дания да продаде острова. „Ню Йорк Таймс“ съобщава още, че Тръмп е наредил на администрацията си да разработят план как да бъде купена Гренландия .
По-рано Белият дом заяви, че „покупката на Гренландия е приоритет за националната сигурност“, който има „решаващо значение за сдържането на противниците“ в Арктика . Ето защо използването на американската армия за постигането на тази външнополитическа цел „винаги е една от опциите, с които разполага върховният главнокомандващ“.
САЩ искат да поемат контрола над Гренландия до края на годината
Вчера престижното издание „Политико“, позовавайки се на експерти и източници във Вашингтон, съобщи, че САЩ възнамеряват да установят контрол над Гренландия до края на 2026 година. По-конкретно, администрацията на Тръмп може да се опита да организира „кампания за скрито влияние“, за да промени сериозно политическото равновесие на острова и да подкупи местните политици.
Администрацията на президента на САЩ вече подготвя проект за споразумение за свободна асоциация, което Доналд Тръмп ще предложи да подпишат властите на Гренландия, заобикаляйки официален Копенхаген. Съгласно този договор, американските въоръжени сили могат да получат пълна свобода на действие на територията на острова в замяна на безмитна търговия. САЩ вече са сключили такива споразумения с Федеративните щати Микронезия, Република Маршалови острови и Република Палау – малки държави в Тихия океан.
Властите на Дания определят натиска върху Гренландия като недопустим и подчертават, че арктическият регион „иска сам да определя своето бъдеще“ без намеса от други страни.
В свое изявление лидерите на седем европейски държави изразиха подкрепата си за острова. „Гренландия принадлежи на нейния народ. Само Дания и Гренландия имат право да решават въпросите, засягащи Дания и Гренландия“, се казва в съвместното изявление, подписано от президента на Франция Еманюел Макрон , канцлера на Германия Фридрих Мерц , както и от премиерите на Италия Джорджа Мелони, Полша Доналд Туск, Испания Педро Санчес, Великобритания Киър Стармър и Дания Мете Фредериксен.
Автор: Ася Локина
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:12 07.01.2026
2 клошар
13:12 07.01.2026
3 честен ционист
Коментиран от #8, #11
13:13 07.01.2026
4 БРЕ!
Коментиран от #12, #30
13:14 07.01.2026
5 Вашето мнение
Коментиран от #14, #25
13:14 07.01.2026
6 Трол
Коментиран от #43
13:16 07.01.2026
7 Имат пари
13:16 07.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да назначат Спецов
Коментиран от #38
13:17 07.01.2026
10 Мдааа
13:17 07.01.2026
11 Ганчо
До коментар #3 от "честен ционист":Къде си бе с диагоналното сондиране?
13:18 07.01.2026
12 Где Мадуро?
До коментар #4 от "БРЕ!":СВО за 28 минути.
Жик- так
Коментиран от #18
13:18 07.01.2026
13 Kaлпазанин
13:19 07.01.2026
14 Така е!
До коментар #5 от "Вашето мнение":Дори срещу Гренада, която въобще нямаше въоръжени сили, на САЩ им трябваше много повече време! Даже успяха да дадат жертви!😂
13:19 07.01.2026
15 Де тоз късмет
13:20 07.01.2026
16 евроценности
13:20 07.01.2026
17 След междинните избори
Ще му купят усмирителна Риза ..
След това и Раирана.
Капейките ще си отдъхнат .
Коментиран от #28
13:20 07.01.2026
18 Жики так
До коментар #12 от "Где Мадуро?":Чий Крим, за 5 минути цял полуостров
Коментиран от #21
13:20 07.01.2026
19 Kaлпазанин
13:21 07.01.2026
20 хахаха
13:22 07.01.2026
21 Копейка
До коментар #18 от "Жики так":А на нас каква ни е далаверата чий Крим?
13:24 07.01.2026
22 Американците купуват
13:25 07.01.2026
23 Титак
13:26 07.01.2026
24 Не питай къде е Мадуро!
13:27 07.01.2026
25 Само питам
До коментар #5 от "Вашето мнение":Защо русия е нужник?
13:27 07.01.2026
26 Георги
13:28 07.01.2026
27 Оракула от Делфи
подкрепа в световен мащаб и е малко вероятно да бъде изоставена от страните от ЕО, така че на този етап , няма кой да се вържи на Тръмп и мераците му!!
Но ако алчността на Тръмп , идва с апетита му, то може лесно да му преседне !!!Все пак 65 % от американците не одобряват никак си действията му!
Струва ми се че , импийчмънт ще е наложителен , ако народа на САЩ
не иска да загуби световната си позиция , като икономически и политически фактор !!!
13:30 07.01.2026
28 не може да бъде
До коментар #17 от "След междинните избори":Наистина ли го мислиш...ако е така това е страхотна заблуда!?Тръмп всъщност е един прекрасен изпълнител на идеите на тези които управляват САЩ ...Байдън също прокарваше тези идеи но се оказа твърде некадърен и амортизиран!?И го смениха!?на Тръмп може и да не присъдят Нобелова награда но може да го обявят за един от най-великите президенти ---какво то това че е малко луд и брутален ...направи много за интересите на САЩ ...е не точно на САЩ а не тези които считат че САЩ им принадлежат!?Може би положението в САЩ изисква точно такива действия!?
13:30 07.01.2026
29 Баба Гошка
13:31 07.01.2026
30 анонимко
До коментар #4 от "БРЕ!":С безплатен нефт от Венецуела,но не наведнъж, а на равни месечни вноски за 50 години.
13:32 07.01.2026
31 Zахарова
Коментиран от #37
13:33 07.01.2026
32 Браво
13:35 07.01.2026
33 Пушек от лулата на Шамана
Не да се събират на по чашка през ден,а да пратят контингент франсета,англета,да видим нагледно колко са им гарантирани гаранциите.
13:36 07.01.2026
34 Няма да
13:38 07.01.2026
35 Хохо Бохо
13:39 07.01.2026
36 Кралица Маргрете
13:40 07.01.2026
37 Не какви глупосто
До коментар #31 от "Zахарова":Си написал!
13:40 07.01.2026
38 Хохо Бохо
До коментар #9 от "Да назначат Спецов":А ма Лорер жена му пак ли безработна да седи
13:41 07.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Стига сте говорили Тръмп туй, Тръмп онуй
Коментиран от #50
13:43 07.01.2026
41 ИВАН
13:44 07.01.2026
42 До края на годината
13:45 07.01.2026
43 Зевзек
До коментар #6 от "Трол":"ще я разменят за Калифорния"
Не става - тя Калифорния и Тексас са си на Мексико - сега не става да си ги върнат че САЩ са силни но ако стане на Дания смята до дни са си ги върнали.
Обаче много ми е интересно Тръмп като вземе Гренландия нашите козячета тогава за кого ще викат.
13:46 07.01.2026
44 Хипотетично
-Бедняци, бедняци, бедняци... -крещял един чукча на океанския бряг по посока на Аляска.
- Аляска купихте, а за Чукотка не ви стигнаха парите! Бедняциии...
13:46 07.01.2026
45 Не може да се купи нещо което
13:47 07.01.2026
46 Со кротце, со благо и много кютек
13:48 07.01.2026
47 Дедо Дони
Коментиран от #51
13:49 07.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ...
13:54 07.01.2026
50 Запознат
До коментар #40 от "Стига сте говорили Тръмп туй, Тръмп онуй":"Вероятно ще му вържат мераците, да не пренебрегва Конгреса"
То това е ясно но ти мислиш ли че тези в конгреса са по-малки крадци - да не би на тогавашните президенти да забраниха да нападат Ирак, Либия, Сирия или да правят цветни революции по света - в краварника управлява "дълбоката държава" и който не ги слуша го отстрелват като вреден дивеч - той Тръмп има вече една дупка на ухото. А тези няколко еврейски фамилии които държат парите на САЩ нямат сметка краварника да фалира а огромния дълг натам го тика и трябва да откраднат достатъчно от света че да успеят да спасят долара - даже и от "съюзниците" си.
13:54 07.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.