Медии: САЩ планират да купят Гренландия от Дания

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмппланира да предложи на Дания да купи Гренландия, съобщават „Уолстрийт Джърнал“ и „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на свои вътрешни източници. Според тяхната информация, на неотдавнашна закрита среща с членове на Камарата на представителите държавният секретар на САЩ Марко Рубио е подчертал, че последните изявления на президента Тръмп не означават предстояща военна инвазия. Целта на заплахите на Белия дом е да принуди Дания да продаде острова. „Ню Йорк Таймс“ съобщава още, че Тръмп е наредил на администрацията си да разработят план как да бъде купена Гренландия .

По-рано Белият дом заяви, че „покупката на Гренландия е приоритет за националната сигурност“, който има „решаващо значение за сдържането на противниците“ в Арктика . Ето защо използването на американската армия за постигането на тази външнополитическа цел „винаги е една от опциите, с които разполага върховният главнокомандващ“.

САЩ искат да поемат контрола над Гренландия до края на годината

Вчера престижното издание „Политико“, позовавайки се на експерти и източници във Вашингтон, съобщи, че САЩ възнамеряват да установят контрол над Гренландия до края на 2026 година. По-конкретно, администрацията на Тръмп може да се опита да организира „кампания за скрито влияние“, за да промени сериозно политическото равновесие на острова и да подкупи местните политици.

Администрацията на президента на САЩ вече подготвя проект за споразумение за свободна асоциация, което Доналд Тръмп ще предложи да подпишат властите на Гренландия, заобикаляйки официален Копенхаген. Съгласно този договор, американските въоръжени сили могат да получат пълна свобода на действие на територията на острова в замяна на безмитна търговия. САЩ вече са сключили такива споразумения с Федеративните щати Микронезия, Република Маршалови острови и Република Палау – малки държави в Тихия океан.

Властите на Дания определят натиска върху Гренландия като недопустим и подчертават, че арктическият регион „иска сам да определя своето бъдеще“ без намеса от други страни.

В свое изявление лидерите на седем европейски държави изразиха подкрепата си за острова. „Гренландия принадлежи на нейния народ. Само Дания и Гренландия имат право да решават въпросите, засягащи Дания и Гренландия“, се казва в съвместното изявление, подписано от президента на Франция Еманюел Макрон , канцлера на Германия Фридрих Мерц , както и от премиерите на Италия Джорджа Мелони, Полша Доналд Туск, Испания Педро Санчес, Великобритания Киър Стармър и Дания Мете Фредериксен.

Автор: Ася Локина