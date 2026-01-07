Новини
Медии: САЩ планират да купят Гренландия от Дания

7 Януари, 2026 13:10

Със заплахите си за военна инвазия в Гренландия Белият дом цели да принуди Дания да продаде острова на САЩ

Медии: САЩ планират да купят Гренландия от Дания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмппланира да предложи на Дания да купи Гренландия, съобщават „Уолстрийт Джърнал“ и „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на свои вътрешни източници. Според тяхната информация, на неотдавнашна закрита среща с членове на Камарата на представителите държавният секретар на САЩ Марко Рубио е подчертал, че последните изявления на президента Тръмп не означават предстояща военна инвазия. Целта на заплахите на Белия дом е да принуди Дания да продаде острова. „Ню Йорк Таймс“ съобщава още, че Тръмп е наредил на администрацията си да разработят план как да бъде купена Гренландия .

По-рано Белият дом заяви, че „покупката на Гренландия е приоритет за националната сигурност“, който има „решаващо значение за сдържането на противниците“ в Арктика . Ето защо използването на американската армия за постигането на тази външнополитическа цел „винаги е една от опциите, с които разполага върховният главнокомандващ“.

САЩ искат да поемат контрола над Гренландия до края на годината

Вчера престижното издание „Политико“, позовавайки се на експерти и източници във Вашингтон, съобщи, че САЩ възнамеряват да установят контрол над Гренландия до края на 2026 година. По-конкретно, администрацията на Тръмп може да се опита да организира „кампания за скрито влияние“, за да промени сериозно политическото равновесие на острова и да подкупи местните политици.

Администрацията на президента на САЩ вече подготвя проект за споразумение за свободна асоциация, което Доналд Тръмп ще предложи да подпишат властите на Гренландия, заобикаляйки официален Копенхаген. Съгласно този договор, американските въоръжени сили могат да получат пълна свобода на действие на територията на острова в замяна на безмитна търговия. САЩ вече са сключили такива споразумения с Федеративните щати Микронезия, Република Маршалови острови и Република Палау – малки държави в Тихия океан.

Властите на Дания определят натиска върху Гренландия като недопустим и подчертават, че арктическият регион „иска сам да определя своето бъдеще“ без намеса от други страни.

В свое изявление лидерите на седем европейски държави изразиха подкрепата си за острова. „Гренландия принадлежи на нейния народ. Само Дания и Гренландия имат право да решават въпросите, засягащи Дания и Гренландия“, се казва в съвместното изявление, подписано от президента на Франция Еманюел Макрон , канцлера на Германия Фридрих Мерц , както и от премиерите на Италия Джорджа Мелони, Полша Доналд Туск, Испания Педро Санчес, Великобритания Киър Стармър и Дания Мете Фредериксен.

Автор: Ася Локина


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 13 Отговор
    Гренландия струва 2 000 000 000 000 долара.Толкова е дефицита на САЩ.

    13:12 07.01.2026

  • 2 клошар

    13 1 Отговор
    ще я купят на промоция за един пробит долар.

    13:12 07.01.2026

  • 3 честен ционист

    12 13 Отговор
    САЩ прави сделки само на кредит, или в най-добрия случай на бартерна основа. А Ганчо е една удобна монета за размяна с тази нова лъскава валута.

    Коментиран от #8, #11

    13:13 07.01.2026

  • 4 БРЕ!

    12 2 Отговор
    И с какво ще купят острова на Свободата? С държавния си дълг? Или със статуята на Свободата?

    Коментиран от #12, #30

    13:14 07.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    10 4 Отговор
    Хитлер е превзел дания за 6 часа. Най-бързото разгромяване на чужда армия в света. Рекорд неподобрен и до ден днешен. Ще я купи, разбира се.

    Коментиран от #14, #25

    13:14 07.01.2026

  • 6 Трол

    8 2 Отговор
    Датчаните ако са тарикати, ще я разменят за Калифорния.

    Коментиран от #43

    13:16 07.01.2026

  • 7 Имат пари

    5 2 Отговор
    Угаждат си.

    13:16 07.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да назначат Спецов

    7 0 Отговор
    за Много Особен Управител на Грнлдя и работата ше потръгне, да знаете от мен!

    Коментиран от #38

    13:17 07.01.2026

  • 10 Мдааа

    6 2 Отговор
    Има нещо гнило в Дания, само гледайте, как ще изуят гащи! Нищо, че над 85% от гренландците са категорично против!

    13:17 07.01.2026

  • 11 Ганчо

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Къде си бе с диагоналното сондиране?

    13:18 07.01.2026

  • 12 Где Мадуро?

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "БРЕ!":

    СВО за 28 минути.
    Жик- так

    Коментиран от #18

    13:18 07.01.2026

  • 13 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    И Европа изтече и изгоря ,и натюто .то .купувайте консерви само господа джендъри .да си враг на фаш е опасно ,а да си приятел е фатално

    13:19 07.01.2026

  • 14 Така е!

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Дори срещу Гренада, която въобще нямаше въоръжени сили, на САЩ им трябваше много повече време! Даже успяха да дадат жертви!😂

    13:19 07.01.2026

  • 15 Де тоз късмет

    4 3 Отговор
    И нас да ни купят"краварите".

    13:20 07.01.2026

  • 16 евроценности

    8 2 Отговор
    Като се подкупят местните политически измамници ,територията с популацията и богатствата са твой. Тази схема е от 2000 години и работи. Честито български плащачи европейци.

    13:20 07.01.2026

  • 17 След междинните избори

    2 4 Отговор
    На Агент Краснов
    Ще му купят усмирителна Риза ..

    След това и Раирана.

    Капейките ще си отдъхнат .

    Коментиран от #28

    13:20 07.01.2026

  • 18 Жики так

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Где Мадуро?":

    Чий Крим, за 5 минути цял полуостров

    Коментиран от #21

    13:20 07.01.2026

  • 19 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Щели да я купуват с 40 билиона бидона дълг ,а дълга на германистан ,Дания доколкото знам нема ,а защо ще купува нещо което не се продава ,трябва да питаме Ротшилд и длъжниците му в хартийки

    13:21 07.01.2026

  • 20 хахаха

    1 1 Отговор
    имаше една приказка - приказвай си не ми пречиш, време е сащ да освободят гренландците от датско робство

    13:22 07.01.2026

  • 21 Копейка

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Жики так":

    А на нас каква ни е далаверата чий Крим?

    13:24 07.01.2026

  • 22 Американците купуват

    2 5 Отговор
    рускитеСвине мрат 4 години в Донбас.

    13:25 07.01.2026

  • 23 Титак

    2 0 Отговор
    Споразумение за свободна асоциация.......новото име на елегантната инвазия. Окупация без пари.

    13:26 07.01.2026

  • 24 Не питай къде е Мадуро!

    2 0 Отговор
    Той е на екскурзия до Ню Йорк за сметка на америчките данакопладци. И хотела и храната - и те така! И то без виза... Вие така могете ли? НЕ! А трайте си тогава.

    13:27 07.01.2026

  • 25 Само питам

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Защо русия е нужник?

    13:27 07.01.2026

  • 26 Георги

    3 0 Отговор
    друго си е да имаш задокеански партньор като щатите. С такива приятели не ти трябват врагове.

    13:28 07.01.2026

  • 27 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор
    Дания не е голяма държава , НАТО член и има силна общественна
    подкрепа в световен мащаб и е малко вероятно да бъде изоставена от страните от ЕО, така че на този етап , няма кой да се вържи на Тръмп и мераците му!!
    Но ако алчността на Тръмп , идва с апетита му, то може лесно да му преседне !!!Все пак 65 % от американците не одобряват никак си действията му!
    Струва ми се че , импийчмънт ще е наложителен , ако народа на САЩ
    не иска да загуби световната си позиция , като икономически и политически фактор !!!

    13:30 07.01.2026

  • 28 не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "След междинните избори":

    Наистина ли го мислиш...ако е така това е страхотна заблуда!?Тръмп всъщност е един прекрасен изпълнител на идеите на тези които управляват САЩ ...Байдън също прокарваше тези идеи но се оказа твърде некадърен и амортизиран!?И го смениха!?на Тръмп може и да не присъдят Нобелова награда но може да го обявят за един от най-великите президенти ---какво то това че е малко луд и брутален ...направи много за интересите на САЩ ...е не точно на САЩ а не тези които считат че САЩ им принадлежат!?Може би положението в САЩ изисква точно такива действия!?

    13:30 07.01.2026

  • 29 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Заслужили са си го, наркотерористи ниеднии, щели да ми произвеждат кокка и коноп по ледниците. Белите мечки са им съучастници. Демократизация до дуппка

    13:31 07.01.2026

  • 30 анонимко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "БРЕ!":

    С безплатен нефт от Венецуела,но не наведнъж, а на равни месечни вноски за 50 години.

    13:32 07.01.2026

  • 31 Zахарова

    1 4 Отговор
    Агента ни Тръмп съвсем полудя. Кой е луд да продава на щатите? Само ние където продадохме и изпихме Аляска,барем там хората живеят нормално

    Коментиран от #37

    13:33 07.01.2026

  • 32 Браво

    1 0 Отговор
    Купете и Нас ! Почти без пари !

    13:35 07.01.2026

  • 33 Пушек от лулата на Шамана

    2 1 Отговор
    Айде,групата на желаещите да дадат гаранции за сигурност на Гренландия.Нали са майстори на гаранциите.
    Не да се събират на по чашка през ден,а да пратят контингент франсета,англета,да видим нагледно колко са им гарантирани гаранциите.

    13:36 07.01.2026

  • 34 Няма да

    3 1 Отговор
    Стане!

    13:38 07.01.2026

  • 35 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Едно отвличане и Дания рязко ще реши, че няма нужда от Гренландия и ще я продаде ....за 1 краварски долар

    13:39 07.01.2026

  • 36 Кралица Маргрете

    0 1 Отговор
    Заменяме Гренландия за Щатите Луизиана,Тексас, Невада, Аризона и Калифорния.

    13:40 07.01.2026

  • 37 Не какви глупосто

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Zахарова":

    Си написал!

    13:40 07.01.2026

  • 38 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да назначат Спецов":

    А ма Лорер жена му пак ли безработна да седи

    13:41 07.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Стига сте говорили Тръмп туй, Тръмп онуй

    2 0 Отговор
    В Щатиту се подготвя закон от Демократите, подкрепено от Републиканци, Президентът да спазва Законъ, че само Конгресът има право да обявява война. Вероятно ще му вържат мераците, да не пренебрегва Конгреса.

    Коментиран от #50

    13:43 07.01.2026

  • 41 ИВАН

    3 0 Отговор
    Мутрата си е мутра, харесала си нещо и не подбира средства, това е модела в съвременния свят, свят на насилие и духовна нищета .... но няма да свърши добре ..

    13:44 07.01.2026

  • 42 До края на годината

    0 1 Отговор
    Тръмп ще мирише корените на теменужките!

    13:45 07.01.2026

  • 43 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    "ще я разменят за Калифорния"

    Не става - тя Калифорния и Тексас са си на Мексико - сега не става да си ги върнат че САЩ са силни но ако стане на Дания смята до дни са си ги върнали.

    Обаче много ми е интересно Тръмп като вземе Гренландия нашите козячета тогава за кого ще викат.

    13:46 07.01.2026

  • 44 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Гренландия и Донбас да се оценяват в тон злато.
    -Бедняци, бедняци, бедняци... -крещял един чукча на океанския бряг по посока на Аляска.
    - Аляска купихте, а за Чукотка не ви стигнаха парите! Бедняциии...

    13:46 07.01.2026

  • 45 Не може да се купи нещо което

    2 2 Отговор
    не се продава.

    13:47 07.01.2026

  • 46 Со кротце, со благо и много кютек

    3 0 Отговор
    Да КУПЯТ над 2 млн. кв. км.? Като се има предвид, че от момента на основаването си САЩ са увеличили територията си около 4 пъти, главно чрез покупки и войни, явно покупките са им са се усладили, но няма да откажат и военен подход. Въпросът е, дали днешните "продавачи" ще се окажат по-големи ахмаци от онези през 19-век.

    13:48 07.01.2026

  • 47 Дедо Дони

    4 0 Отговор
    Венецуела я купох за 50 000 000 долара. Гренландците също ще ги купя с толкова.

    Коментиран от #51

    13:49 07.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ...

    1 1 Отговор
    що не направят РАЗМЯНА... например за НЮ ЙОРК... да видят как се къса парче от Родината. Това да не са ти родинопродажните пе де Русси които продадоха Аляска. Или еврейчето ка Путин който продаде 2х на Китай руска земя. Нагляри.

    13:54 07.01.2026

  • 50 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Стига сте говорили Тръмп туй, Тръмп онуй":

    "Вероятно ще му вържат мераците, да не пренебрегва Конгреса"

    То това е ясно но ти мислиш ли че тези в конгреса са по-малки крадци - да не би на тогавашните президенти да забраниха да нападат Ирак, Либия, Сирия или да правят цветни революции по света - в краварника управлява "дълбоката държава" и който не ги слуша го отстрелват като вреден дивеч - той Тръмп има вече една дупка на ухото. А тези няколко еврейски фамилии които държат парите на САЩ нямат сметка краварника да фалира а огромния дълг натам го тика и трябва да откраднат достатъчно от света че да успеят да спасят долара - даже и от "съюзниците" си.

    13:54 07.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.