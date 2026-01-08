САЩ може да останат с години във Венецуела

Военната операция на Съединените щати във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе задържан в събота и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително за наркотрафик, от дни е водеща международна тема за медиите по света. Постепенно обаче зрелищните кадри отстъпват място на ключовите въпроси какви са целите на Доналд Тръмп и какво предстои в по-дългосрочен план, предаде БТА.

Президентът на САЩ сам загатна в интервю за в. "Ню Йорк таймс", че страната му може да продължи да контролира Венецуела с години.

"Само времето ще покаже" колко време ще останем там, каза Тръмп. В отговор на въпрос на американския всекидневник дали това ще продължи три месеца, шест месеца, година или по-дълго, той отговори: "Бих казал много по-дълго."

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио даде повече подробности, като вчера поясни, цитиран от Ройтерс, че страната му има план за бъдещето на Венецуела, който предвижда три етапа: стабилизация, възстановяване и преход.

"Не искаме да се стигне до хаос", заяви Рубио, след като информира Сената на САЩ за плана на администрацията на президента Доналд Тръмп за латиноамериканската страна.

Първият етап предвижда стабилизиране на страната. Втората фаза - на възстановяването, "ще гарантира, че американските, западните и други компании имат достъп до венецуелския пазар по справедлив начин. В същото време ще започнем да създаваме процес на помирение на национално ниво във Венецуела, така че опозиционните сили да може да бъдат амнистирани и освободени от затворите или върнати в страната, и да започнем да възстановяваме гражданското общество. И тогава третата фаза, разбира се, ще бъде фаза на преход", обобщи Рубио.

Съединените щати ще продават венецуелски петрол на световните пазари без определен срок във времето, след като приключат с продажбата на количествата, които в момента биват съхранявани във Венецуела, заяви, от своя страна, американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от ДПА.

Той каза това в момент, когато всеобщото внимание е насочено към това какво ще стане с петрола на южноамериканската държава, която е на първо място в света по доказани запаси от "черно злато".

"Ще пуснем на пазара суровия петрол от Венецуела - първо този, който бива съхраняван, а след това и безсрочно ще продаваме на пазара произвеждания от Венецуела петрол", обясни Райт по време на енергийна конференция.

По неговите думи Вашингтон работи в тясно сътрудничество с властите в Каракас по този въпрос. Планирани са и доставки на разтворители, използвани в процеса на рафиниране на петрол, както и резервни части за съоръженията.

Дългосрочната цел е големите енергийни компании в САЩ да могат отново изцяло да се ангажират с операции във Венецуела, обясни американският министър на енергетиката.

"Ресурсите са огромни. (Венецуела) трябва да бъде богата, просперираща и мирна енергийна сила. Такъв е планът", заяви американският министър на енергетиката.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит междувременно съобщи, че Съединените щати отменят селективно санкции срещу Венецуела, за да може да бъде продаван нейният петрол.

"Ще я възстановим по много изгоден начин", каза, от своя страна, Тръмп пред "Ню Йорк таймс". "Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще понижим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които тя отчаяно се нуждае", добави той.

Въпреки първоначалните очаквания, че сега САЩ ще работят с венецуелската опозиция, Тръмп заяви многозначително, че администрацията му "се разбира много добре" с правителството на временния венецуелски президент Делси Родригес.

Дали зад това се крие личната неприязън на американския президент към лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, на която не можа да прости, че бе удостоена с Нобеловата награда за мир за миналата година вместо него, както той искаше? Надали, въпреки характерния за Тръмп стил, отличаващ се с остри и недвусмислени изказвания.

Би Би Си се опитва да намери отговор на въпроса защо вниманието на администрацията на Тръмп е било привлечено именно от Делси Родригес - дъщеря на бивш партизанин и заместник на авторитарния президент Николас Мадуро. На първо четене е странно той да предпочете една революционерка, изповядваща идеологията на покойния венецуелски президент социалист Уго Чавес, пред опозиционерката Мачадо, чието движение според мнозина е спечелило президентските избори в страната през 2024 г.

Според един бивш посланик на САЩ във Венецуела отговорът е прост. "Те избраха стабилността пред демокрацията", обобщи Чарлз Шапиро, който оглавяваше американското посолство в Каракас при президента Джордж Буш-младши от 2002 до 2004 г.

"Те запазиха диктаторския режим без диктатора. Поддръжниците му все още са там", каза още Шапиро и добави: "Мисля, че това е адски рисковано."

Алтернативата, включваща пълна смяна на режима и подкрепа на опозиционното движение на Мачадо, обаче би довела до други опасности, включително потенциални вътрешни борби между опозиционните фигури и враждебност от страна на онези венецуелци, може би до 30%, които са гласували за Мадуро, коментира Би Би Си.

"Вашингтон трябва да внимава при смяна на режима", предупреди в доклад, публикуван през октомври, Международната кризисна група.

Американската неправителствена организация се аргументира, че "рисковете от насилие във всеки сценарий след Мадуро не бива да се омаловажават", като подчертава, че би било възможно елементи от силите за сигурност да започнат партизанска война срещу новите власти.

Вестник "Уолстрийт джърнъл" съобщи в понеделник за класифицирана оценка на американското разузнаване, според която представители на режима на Мадуро, включително Родригес, са в по-добра позиция да ръководят временно правителство в сравнение с опозицията. Белият дом не е коментирал публично доклада, но заяви ясно, че планира да работи с Родригес в обозримо бъдеще.

Целта, както изглежда, е да бъдат избегнати хаос и насилие

Предизвикателствата във Венецуела едва сега започват, подчерта впрочем Хенри Зимър, асоцииран сътрудник на Програмата за Северна и Южна Америка във Вашингтонския център за стратегически и международни изследвания.

"Залавянето на Мадуро беше лесната част. Възстановяването на Венецуела като цяло, целите що се отнася до петрола, наркотиците и демокрацията... ще отнеме много повече време, за да се осъществят", коментира Зимър.