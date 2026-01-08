САЩ може да останат с години във Венецуела

Новини
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че страната му има план за бъдещето на Венецуела, който предвижда три етапа

Снимка: БГНЕС/ EPA
Военната операция на Съединените щати във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе задържан в събота и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително за наркотрафик, от дни е водеща международна тема за медиите по света. Постепенно обаче зрелищните кадри отстъпват място на ключовите въпроси какви са целите на Доналд Тръмп и какво предстои в по-дългосрочен план, предаде БТА.

Президентът на САЩ сам загатна в интервю за в. "Ню Йорк таймс", че страната му може да продължи да контролира Венецуела с години.

"Само времето ще покаже" колко време ще останем там, каза Тръмп. В отговор на въпрос на американския всекидневник дали това ще продължи три месеца, шест месеца, година или по-дълго, той отговори: "Бих казал много по-дълго."

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио даде повече подробности, като вчера поясни, цитиран от Ройтерс, че страната му има план за бъдещето на Венецуела, който предвижда три етапа: стабилизация, възстановяване и преход.

"Не искаме да се стигне до хаос", заяви Рубио, след като информира Сената на САЩ за плана на администрацията на президента Доналд Тръмп за латиноамериканската страна.

Първият етап предвижда стабилизиране на страната. Втората фаза - на възстановяването, "ще гарантира, че американските, западните и други компании имат достъп до венецуелския пазар по справедлив начин. В същото време ще започнем да създаваме процес на помирение на национално ниво във Венецуела, така че опозиционните сили да може да бъдат амнистирани и освободени от затворите или върнати в страната, и да започнем да възстановяваме гражданското общество. И тогава третата фаза, разбира се, ще бъде фаза на преход", обобщи Рубио.

Съединените щати ще продават венецуелски петрол на световните пазари без определен срок във времето, след като приключат с продажбата на количествата, които в момента биват съхранявани във Венецуела, заяви, от своя страна, американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от ДПА.

Той каза това в момент, когато всеобщото внимание е насочено към това какво ще стане с петрола на южноамериканската държава, която е на първо място в света по доказани запаси от "черно злато".

"Ще пуснем на пазара суровия петрол от Венецуела - първо този, който бива съхраняван, а след това и безсрочно ще продаваме на пазара произвеждания от Венецуела петрол", обясни Райт по време на енергийна конференция.

По неговите думи Вашингтон работи в тясно сътрудничество с властите в Каракас по този въпрос. Планирани са и доставки на разтворители, използвани в процеса на рафиниране на петрол, както и резервни части за съоръженията.

Дългосрочната цел е големите енергийни компании в САЩ да могат отново изцяло да се ангажират с операции във Венецуела, обясни американският министър на енергетиката.

"Ресурсите са огромни. (Венецуела) трябва да бъде богата, просперираща и мирна енергийна сила. Такъв е планът", заяви американският министър на енергетиката.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит междувременно съобщи, че Съединените щати отменят селективно санкции срещу Венецуела, за да може да бъде продаван нейният петрол.

"Ще я възстановим по много изгоден начин", каза, от своя страна, Тръмп пред "Ню Йорк таймс". "Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще понижим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които тя отчаяно се нуждае", добави той.

Въпреки първоначалните очаквания, че сега САЩ ще работят с венецуелската опозиция, Тръмп заяви многозначително, че администрацията му "се разбира много добре" с правителството на временния венецуелски президент Делси Родригес.

Дали зад това се крие личната неприязън на американския президент към лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, на която не можа да прости, че бе удостоена с Нобеловата награда за мир за миналата година вместо него, както той искаше? Надали, въпреки характерния за Тръмп стил, отличаващ се с остри и недвусмислени изказвания.

Би Би Си се опитва да намери отговор на въпроса защо вниманието на администрацията на Тръмп е било привлечено именно от Делси Родригес - дъщеря на бивш партизанин и заместник на авторитарния президент Николас Мадуро. На първо четене е странно той да предпочете една революционерка, изповядваща идеологията на покойния венецуелски президент социалист Уго Чавес, пред опозиционерката Мачадо, чието движение според мнозина е спечелило президентските избори в страната през 2024 г.

Според един бивш посланик на САЩ във Венецуела отговорът е прост. "Те избраха стабилността пред демокрацията", обобщи Чарлз Шапиро, който оглавяваше американското посолство в Каракас при президента Джордж Буш-младши от 2002 до 2004 г.

"Те запазиха диктаторския режим без диктатора. Поддръжниците му все още са там", каза още Шапиро и добави: "Мисля, че това е адски рисковано."

Алтернативата, включваща пълна смяна на режима и подкрепа на опозиционното движение на Мачадо, обаче би довела до други опасности, включително потенциални вътрешни борби между опозиционните фигури и враждебност от страна на онези венецуелци, може би до 30%, които са гласували за Мадуро, коментира Би Би Си.

"Вашингтон трябва да внимава при смяна на режима", предупреди в доклад, публикуван през октомври, Международната кризисна група.

Американската неправителствена организация се аргументира, че "рисковете от насилие във всеки сценарий след Мадуро не бива да се омаловажават", като подчертава, че би било възможно елементи от силите за сигурност да започнат партизанска война срещу новите власти.

Вестник "Уолстрийт джърнъл" съобщи в понеделник за класифицирана оценка на американското разузнаване, според която представители на режима на Мадуро, включително Родригес, са в по-добра позиция да ръководят временно правителство в сравнение с опозицията. Белият дом не е коментирал публично доклада, но заяви ясно, че планира да работи с Родригес в обозримо бъдеще.

Целта, както изглежда, е да бъдат избегнати хаос и насилие

Предизвикателствата във Венецуела едва сега започват, подчерта впрочем Хенри Зимър, асоцииран сътрудник на Програмата за Северна и Южна Америка във Вашингтонския център за стратегически и международни изследвания.

"Залавянето на Мадуро беше лесната част. Възстановяването на Венецуела като цяло, целите що се отнася до петрола, наркотиците и демокрацията... ще отнеме много повече време, за да се осъществят", коментира Зимър.


  • 1 Ганя Путинофила

    6 21 Отговор
    Маскалите ги подхвърлят като бейзболна топка!
    Не ги броят за слива!

    Коментиран от #6

    18:25 08.01.2026

  • 2 ДА БЕ ДА

    24 3 Отговор
    ТАКА СТАВА,РИЖАВИЯ СЕ Е ПРЕВЪЗБУДИЛ .АКО НЕ БЕШЕ ПРЕДАТЕЛСТВОТО ОТВЪТРЕ И ХЕЛИКОПТЕРИ,САМОЛЕТИ И ДЕЛТА ФОРС СТАВАХА КАЙМА.ЩЕ МУ ЗАСЕДНЕ НА КАУБОЯ КЛОУН

    18:26 08.01.2026

  • 3 ААХХАХА

    6 22 Отговор
    След отвличането на 2тата руски танкера, Путлер призова чрез медиите и външното си министверство САЩ за цивилизовано отношенмие към отвлечените екипажи. МУАХАХА... Копейки, разбрахте ли кой ви е Президент? МАУАХАХХА

    Коментиран от #8, #38

    18:27 08.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 До като

    8 9 Отговор
    ...изпразнат ямата до капка

    18:27 08.01.2026

  • 6 Варна 3

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    новия епизод на „Отвъд заглавията“ можете да видите: Ударът на САЩ по Венецуела не е триумф, а безизходица. Безплоден опит за спасяване на петродолара. Речта Уго Чавес през 2013 г., в която предупреждава, че САЩ се готвят да го обявят за глава на наркокартел, повтаряйки схемата с Нориега в Панама и обяснява, защо ще го направят + Речта на Джефри Сакс в ООН с български аудио превод.
    ЕПИЗОДА МОЖЕТЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК:" СВОБОДНО СЛОВО"

    18:28 08.01.2026

  • 7 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    Трудно се помпат милиарди барели

    18:28 08.01.2026

  • 8 Синедрион

    4 16 Отговор

    До коментар #3 от "ААХХАХА":

    Истинският Путин беше убит от ЦРУ през 2011-та година. Сега останаха 7 двойници с криви глави под командването на Мендел, ЦРУ и Мосад. Ако руснаците знаеха....

    Коментиран от #13

    18:28 08.01.2026

  • 9 си дзън

    5 16 Отговор
    Ами ако САЩ се договорят с някои от кръга на Путин да го елиминират, като с Мадуро ?

    Коментиран от #16

    18:28 08.01.2026

  • 10 да не дойдат и тук с въртолети

    12 2 Отговор
    да приберат лауреатите на гранитски за връчването им на церемония в сащ затвор
    че да видим тез ф16 дали ще се дигнат

    18:29 08.01.2026

  • 11 етапите

    10 7 Отговор
    1 етап: Построяване на нефтени платформи
    2 етап: Извличане на петрола
    3етап: Демонтаж на платформите и напускане на страната.

    18:29 08.01.2026

  • 12 Да да да

    6 8 Отговор
    Първата задача Тръмп е изпълни и се гордее. Втората задаче е да отвори магазини за Хората.

    18:30 08.01.2026

  • 13 Изглежда все по-вероятно

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Синедрион":

    Така е. жена му Людмила Путина го псодели това пред немския вестник Билд.

    18:30 08.01.2026

  • 14 Колко смешно твърдение ,, може да ,,

    14 4 Отговор
    Съединените щати ще останат толкова дълго във Венецуела колкото и руската федерация ще остане в Украйна. Колкото те поискат толкова ще останат.
    Нещата са определени преразпределени и договорени а ние ще гледаме като полезни изкопаеми които просто са попаднали в сферата на новото влияние.

    Коментиран от #20, #24

    18:30 08.01.2026

  • 15 Иран е следващия

    5 11 Отговор
    Съюзниците на Путин утичат у каналя!

    18:32 08.01.2026

  • 16 ХХХ

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Защо да го елиминират, след като той не съществува? Пред камерите се появяват все различни хора с различни глави и говор.

    18:32 08.01.2026

  • 17 Георги

    13 2 Отговор
    истината е, че не искат да управляват или подобряват Венецуела. Не им пука за хората там. Само искат да източват. Стандартни отношения колония-метрополия. Нито дума за наркотиците, които използваха за повод за окупацията. Иначе казано, за венецуелците нищо няма да се промени, само управниците ще намажат трохи от американската трапеза.

    18:32 08.01.2026

  • 18 хаджи Генчо

    15 2 Отговор
    Излиза,че във Венецуела няма никакъв смисъл да се провеждат избори. Ако проведат такива и хората не са подходящи за САЩ тези избори ще бъдат обявени за манипулирани. Затова е безсмислено да ги правят. САЩ ще назначават хората! Ха сега ми кажете за какво става подобна демокрация? Ами според мен,само за тоалетната!

    Коментиран от #23, #32

    18:32 08.01.2026

  • 19 Петрол газят, бедни ходят

    4 13 Отговор
    До там ги докара...Мъдурчо.

    Коментиран от #43

    18:32 08.01.2026

  • 20 Палеонтолог

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "Колко смешно твърдение ,, може да ,,":

    Руснаците остават завинаги в Украйна. Гледат Украйна от под земята.

    18:33 08.01.2026

  • 21 Мисля

    3 7 Отговор
    че ще ги направят проспериращи. Дума няма.

    18:33 08.01.2026

  • 22 Кси Зинпин

    8 1 Отговор
    Не мисля.

    18:34 08.01.2026

  • 23 Е то

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "хаджи Генчо":

    пък щото в България има смисъл от избори. Същата работа.

    18:34 08.01.2026

  • 24 си дзън

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Колко смешно твърдение ,, може да ,,":

    Конфискацията на руски танкери и тя ли е в договорката? Или ембаргото за руския петрол?
    Уралса вече е на 35 !

    Коментиран от #36

    18:34 08.01.2026

  • 25 ГОЛЕМО УНИЖЕНИЕ ЗА ПУТИН

    5 10 Отговор
    Е Венецуела...не помогнаха нито С300, Кинжали, ФАБове, Игли, Мигове, Солцепеци.......направиха ги за смях американците.

    18:35 08.01.2026

  • 26 Мъдурка, Мъдурка

    2 10 Отговор
    Открадна милиарди от петрола на Венецуела.... На Путин ли ги даде, ама руското оръжие не те спаси.

    18:37 08.01.2026

  • 27 кой разбрал, разбрал...

    3 10 Отговор
    Колкото и наивно да изглежда операцията във Веницуела вероято има за цел да демонстрира ясно на Путин, че никой не е застрахован след като се крие зад границите на собствената си държава, а вътре в страната се ползва с възможности за всякакви манипулации. Още в началото на 2023 г. Международният наказателен съд в Хага е издал заповед за ареста на руския президент Владимир Путин, а това е авторитетна международна организация и все пак не е факт за пренебрегване въпреки, че САЩ не са страна по казуса.

    Коментиран от #30

    18:38 08.01.2026

  • 28 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Най много да останат още 3 години докато бай Дончо се прави на Адолф,ако е устискал дотогава .

    18:38 08.01.2026

  • 29 САЩ

    2 8 Отговор
    си дисциплинират региона, както тук Германия дисциплинира и управлява региона си. Но при САЩ поне няма политически кич.

    18:39 08.01.2026

  • 30 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "кой разбрал, разбрал...":

    Не мозе да баде.

    18:40 08.01.2026

  • 31 Путин стана за посмешище

    3 8 Отговор
    Не разбра от къде му дойде във Венецуела. СИ изгуби ума и дума. КИМЧО още не осъзнава кво са случва. Аятолаха са окопава дълбоко, пази се от народа или от СВО по американски.

    18:40 08.01.2026

  • 32 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "хаджи Генчо":

    Абс. си прав,но пропускаш факта че на Руската Инвазия в Украйна следва да се осъществи и РЕЦИПРОЧНА във Венецуела,иначе Балансът нао силите се прецаква.

    Коментиран от #35

    18:42 08.01.2026

  • 33 Петрол газят, бедни ходят

    1 6 Отговор
    Докъде ги докара шофьорчето Мъдуро.....колегата на Путин...

    18:43 08.01.2026

  • 34 аz CВО Победа 80

    2 5 Отговор
    Това е Русия да те пазии да ти е приятел.
    🤣🤣🤣

    18:43 08.01.2026

  • 35 Баланса е ясен

    0 6 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Щатско оръжие избива руснаци в Украйна......
    Кога ли руско оръжие ша избива американци ????

    18:44 08.01.2026

  • 36 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "си дзън":

    Конфискуват се всичко дето мърда и шава щом са занимава с контрабанда на дрога и петрол.

    18:46 08.01.2026

  • 37 стига сте писали глупости а истината!

    2 0 Отговор
    сащ ще останат там докато петролните кладенци не пресъхнат!!!

    18:46 08.01.2026

  • 38 имаш сериозна

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ААХХАХА":

    нужда от психологическа помощ трябва да те прегледат и да те лекуват положението ти е много зле

    Коментиран от #41

    18:48 08.01.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор
    Въпроса не е колко време С.А.Щ ще останат във Венецуела, а за колко време се разпадне Русия ?

    Коментиран от #40

    18:53 08.01.2026

  • 40 като питаш да ти кажа

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":

    Ами те двете неща са свързани. Няма ли Веницуела сериозна поддръжка от противници на САЩ, значи поне Русия се е разпаднала.

    18:59 08.01.2026

  • 41 Домитров

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "имаш сериозна":

    Чети руските медии вместо да се правиш на интересен.

    19:03 08.01.2026

  • 42 Ами

    1 0 Отговор
    САЩ наистина могат да останат във Венецуела.
    Въпросът е, готови ли са да платят цената :)

    19:09 08.01.2026

  • 43 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Петрол газят, бедни ходят":

    Тя и Русия вече не е по различна, но има още много да пати след войните на Путин. Всичко ще излезе на бял свят чак след като той не е на власт, но истината е като водата. Винаги ще намери път и начин да излезе на повърхността, колкото и упорито да се оптваш да я закопаеш, а ако няма друга възможност ще е на десетки или стотици километри, но пак ще се вижда.

    19:16 08.01.2026

  • 44 Докато има Петрол във Венецуела

    1 1 Отговор
    до тогава там ще има Анериканска войска!!

    19:23 08.01.2026