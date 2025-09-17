Ракетни войни! И Дания се снабдява с високоточни оръжия с голям обсег

Дания планира да придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да повиши сигурността си, в промяна на парадигмата, предизвикана от руската заплаха за Европа.
Това заяви премиерът на страната Мете Фредериксен, цитиран от Ройтерс.
По думите ѝ няма съмнение, че Русия ще бъде заплаха за Европа и Дания в продължение на години.
Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен посочи, че страната може да се снабди с дронове и ракети.
1 1488
продавай оръжия на 404, за да пуца зелето руските танкове
едновременно прокарай закон други страни да не купуват руска газ, за да не ти ядат от нишата
едновременно се прави на демократ дето е против войната, за да гласуват бальците за теб
мьрсуль е четворен агент
парите дето изкара от куку19 са нищо
15:38 17.09.2025
2 Урсула 1984
15:38 17.09.2025
3 Залагам на Русия.
15:38 17.09.2025
4 Бен Вафлек
Коментиран от #8
15:41 17.09.2025
5 Замръзнал скандинавски мозък
15:42 17.09.2025
6 Мнението ми
15:43 17.09.2025
7 ,,Високоточни оръжия..." , викаш...?!
Пък накрая...пак Путин им виновен...!
15:49 17.09.2025
8 Вафла Бенек
До коментар #4 от "Бен Вафлек":Ще се случи това,което се случи с...полските трактористи...и покрива на къщата от Горна Баня...😝!
15:51 17.09.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
15:54 17.09.2025
10 А Дания пък
15:54 17.09.2025