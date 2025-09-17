Новини
Свят »
Дания »
Ракетни войни! И Дания се снабдява с високоточни оръжия с голям обсег

Ракетни войни! И Дания се снабдява с високоточни оръжия с голям обсег

17 Септември, 2025 15:37 508 10

  • дания-
  • нато-
  • ракети-
  • мете фредериксен-
  • троелс лунд поулсен

Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен посочи, че страната може да се снабди с дронове и ракети

Ракетни войни! И Дания се снабдява с високоточни оръжия с голям обсег - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Дания планира да придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да повиши сигурността си, в промяна на парадигмата, предизвикана от руската заплаха за Европа.

Това заяви премиерът на страната Мете Фредериксен, цитиран от Ройтерс.

По думите ѝ няма съмнение, че Русия ще бъде заплаха за Европа и Дания в продължение на години.

Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен посочи, че страната може да се снабди с дронове и ракети.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 1 Отговор
    купувай руска газ, за да праща путин танкове в 404
    продавай оръжия на 404, за да пуца зелето руските танкове
    едновременно прокарай закон други страни да не купуват руска газ, за да не ти ядат от нишата
    едновременно се прави на демократ дето е против войната, за да гласуват бальците за теб

    мьрсуль е четворен агент
    парите дето изкара от куку19 са нищо

    15:38 17.09.2025

  • 2 Урсула 1984

    3 2 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп.

    15:38 17.09.2025

  • 3 Залагам на Русия.

    1 1 Отговор
    Няма да ви спаси.

    15:38 17.09.2025

  • 4 Бен Вафлек

    2 1 Отговор
    Ще се случи каквото стана със сесесерето.

    Коментиран от #8

    15:41 17.09.2025

  • 5 Замръзнал скандинавски мозък

    3 1 Отговор
    Дания и нейната могъща армия от 13000 полу-замръзнали чиляка все още нямала ракети и дронове, но щяла да се снабди. Муахахахахахааа...

    15:42 17.09.2025

  • 6 Мнението ми

    1 1 Отговор
    Заради рашистите цяла Европа се превъоръжава.

    15:43 17.09.2025

  • 7 ,,Високоточни оръжия..." , викаш...?!

    1 0 Отговор
    Само да не са толкова ,,високоточни",като тия дето утрепаха полските трактористи и разрушиха полската къща...!
    Пък накрая...пак Путин им виновен...!

    15:49 17.09.2025

  • 8 Вафла Бенек

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бен Вафлек":

    Ще се случи това,което се случи с...полските трактористи...и покрива на къщата от Горна Баня...😝!

    15:51 17.09.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Дания си пази щастливите кокошки!Краят на дните е близо. 🤣🥳🖕

    15:54 17.09.2025

  • 10 А Дания пък

    1 0 Отговор
    Що ще я напада Русия? Да и вземе датчанките вероятно

    15:54 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания