Ракетни войни! И Дания се снабдява с високоточни оръжия с голям обсег

Дания планира да придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да повиши сигурността си, в промяна на парадигмата, предизвикана от руската заплаха за Европа.

Това заяви премиерът на страната Мете Фредериксен, цитиран от Ройтерс.

По думите ѝ няма съмнение, че Русия ще бъде заплаха за Европа и Дания в продължение на години.

Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен посочи, че страната може да се снабди с дронове и ракети.