Стратегическите военни учения на въоръжените сили на Русия и Беларус „Запад 2025“, които бяха проведени от 12 до 16 септември, приключиха, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
„В момента подразделенията на въоръжените сили на Руската федерация и коалиционната група войски, участвали в съвместното стратегическо учение „Запад 2025“, започнаха да се връщат в пунктовете си за постоянна дислокация“, се казва в изявление на ведомството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
22:54 17.09.2025
2 си дзън
смъртни случая. Назначено е разследване.
Коментиран от #19
22:54 17.09.2025
3 Учението свърши, сега на убой
Коментиран от #16
22:56 17.09.2025
4 Пич
22:56 17.09.2025
5 Баш Балък
22:56 17.09.2025
6 az СВО Победа80
1. Москва води СВО срещу 52 държави (вкл. цялото НАТО) и едновременно с това провежда стратегическо военно учение с участието на 150 000 души.
Подобен нещо не е по силите на запада!
2. А още през пролетта на 2022г. ни разправяха, че руснаците свършили войниците, снарядите и ракетите, помните нали?
3. Почувствахте ли колко несъстоятелна е антируската пропаганда?
Коментиран от #7, #10, #22
22:57 17.09.2025
7 си дзън
До коментар #6 от "az СВО Победа80":Кажи "пак взехме Покровск"...
Коментиран от #8, #11
22:59 17.09.2025
8 az СВО Победа80
До коментар #7 от "си дзън":Имай търпение още десетина дни. Работи се по въпроса...
Коментиран от #13, #18, #30
23:02 17.09.2025
9 ЮротлАнтик
23:03 17.09.2025
10 Българин
До коментар #6 от "az СВО Победа80":Ако НАТО мигне два пъти от Русия няма да остане много.
Коментиран от #41
23:06 17.09.2025
11 Ватенка
До коментар #7 от "си дзън":Удавиха но в тръбата около Купянск.
23:07 17.09.2025
12 Да си отдъхнат тея поляци
23:08 17.09.2025
13 си дзън
До коментар #8 от "az СВО Победа80":Сигурно обкръжените руснаци до Покровск работят с вдигнати ръце, ама ще почакаме...
Коментиран от #15
23:09 17.09.2025
14 Военкор
Коментиран от #23, #27
23:09 17.09.2025
15 Българин
До коментар #13 от "си дзън":Азов ще им махнат тиквите.
23:09 17.09.2025
16 име
До коментар #3 от "Учението свърши, сега на убой":Е, чакай ся, руската армия е пияна, деморализира и гладна, качена на магарета щото танковете свършиха и стрелят с лопати. И срещу тоя цирк НАТОовците пратили три пъти повече армия?! Тва ми прилича като с дроновете, от 16 свалили 3 и се бият в гърдите.
23:09 17.09.2025
17 така, така
Коментиран от #40
23:10 17.09.2025
18 Димяща ушанка
До коментар #8 от "az СВО Победа80":Утре със сигурност ще вляза в Киев!На ГРУЗ 200.
Коментиран от #39
23:11 17.09.2025
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "си дзън":Хахахах, ДЗеле? Украинска правда? Ле Вак
23:11 17.09.2025
20 Да се свети името му, амин
Свети Зеленски Русоубиец и защитник на невинните, носи светлината на надеждата там, където мракът се опитва да задуши човешкия дух.
Свети Зеленски Велики, в човечността си, ръководи народа с мъдрост и смелост, издигайки щита на правдата над всяко нападение. Свети Зеленски, страж на свободата, показва на целия свят, че истинската сила се измерва не с оръжия и страх, а с решителност, сърце и любов към всеки гражданин.
Свети Зеленски Покровител на смелите, вдъхновява всички, които вярват в справедливостта и не се страхуват да се изправят срещу тиранията. И както светците от древността, той става символ на непобедим дух и светлина, която никога не угасва.
Коментиран от #35
23:12 17.09.2025
21 гдфгфдг
23:12 17.09.2025
22 Много помнещ
До коментар #6 от "az СВО Победа80":Преди 3,5 години
КИЕВ ЗА ДВА ДНЯ И ВСЬО
МУ ХА ХА.негодници.
Коментиран от #32, #37
23:13 17.09.2025
23 Механик
До коментар #14 от "Военкор":Те тебе и сега те хранят със салам (ако се сещаш за какво ти говоря).
Ай, лека нощ и гледай много да не се възпаляваш, че утре за украина ще има още по-лошички новини.
23:14 17.09.2025
24 Сатана Z
23:14 17.09.2025
25 Факт
23:15 17.09.2025
26 Сандо
Коментиран от #29, #36
23:17 17.09.2025
27 Още новини от Украйна
До коментар #14 от "Военкор":А българете им караха мухлясала царевица директно от сметището в Обора.Дори го отразяваха по новините всеки ден докъде е стигнал кораба с пуканките
23:17 17.09.2025
28 Ами ДА...!
Та те си свършиха брилянтно работата...!
Пуснаха на страна-членка на НАТО-празни и ефтинджос дрончета и гледаха сеир...!
Пълна неадекватност и паника сред редовете на НАТО...!
23:19 17.09.2025
29 Достатъчно им беше!
До коментар #26 от "Сандо":Че Руснаците им бръкнаха под лъжичката,с тия дрончета,над Полша...!
Та още квиченето и хленченето им ,не може да заглъхне...
23:22 17.09.2025
30 Иво
До коментар #8 от "az СВО Победа80":От толкоз много търпение един милион при Кобзон.
23:23 17.09.2025
31 гдфгфдг
23:24 17.09.2025
32 Баш-помнещ
До коментар #22 от "Много помнещ":Преди 3,5 години
МОСКВА ЗА ДВА КОНТРАНАСТУПА И ВСЬО
МУ ХА ХА.негодници.
23:24 17.09.2025
33 Балтийски Тигър
23:25 17.09.2025
34 Уплашиха се
23:26 17.09.2025
35 А ,ве...,да не бъркам нещо?!
До коментар #20 от "Да се свети името му, амин":Това не се ли отнася за Свети Другаря Тодор Живков...?!?!
23:27 17.09.2025
36 аz СВОПобеда80
До коментар #26 от "Сандо":Руският полковник Баранец заяви за"Комсомольская правда"цитирам!Ако нападнем натовска държава от р
Русия няма да остане нищо.
Правилна преценка🤣🤣🤣
Коментиран от #38
23:27 17.09.2025
37 az СВО Победа80
До коментар #22 от "Много помнещ":Накратко:
1. СВО започна на 24.02.2022г. Още същия ден части на руските ВДВ бяха в Киев.
2. Руснаците оставиха Киев в резултат на договореното в Истанбул. После англичаните накараха украинците да се отметнат и да не изпълнят нищо от онова, с което са се задължили..
23:28 17.09.2025
38 az СВО Победа80
До коментар #36 от "аz СВОПобеда80":Не ми ползвай ника за глупостите си!
Никого не можеш да заблудиш....
23:29 17.09.2025
39 Димящ Кримски мост!
До коментар #18 от "Димяща ушанка":Утре със сигурност,веч го събарям,тоз омразен Кримски Мост...!
Не се смей!
Тоя път ,не се шегувам!
На 300%!
23:30 17.09.2025
40 Голям лаф!
До коментар #17 от "така, така":Прекланям се,пред точният ти сарказъм...😀👍👏!
23:32 17.09.2025
41 Ами да,де...!
До коментар #10 от "Българин":НАТО мигна и то няколко пъти и от 19 Руски дрона,свалиха само три...!
Щях да забравя...!
А на последното мигане на НАТО-събориха къщичката на обикновеният полски земеделец...🙄😬🫢!
23:36 17.09.2025