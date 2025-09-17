Новини
Отбой! Стратегическите руско-беларуски военни учения „Запад 2025“ приключиха

Отбой! Стратегическите руско-беларуски военни учения „Запад 2025“ приключиха

17 Септември, 2025 22:51

Въоръжените сили на Руската федерация и коалиционната група войски, участвали в съвместното стратегическо учение, започнаха да се връщат в пунктовете си за постоянна дислокация

Отбой! Стратегическите руско-беларуски военни учения „Запад 2025“ приключиха - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Стратегическите военни учения на въоръжените сили на Русия и Беларус „Запад 2025“, които бяха проведени от 12 до 16 септември, приключиха, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

„В момента подразделенията на въоръжените сили на Руската федерация и коалиционната група войски, участвали в съвместното стратегическо учение „Запад 2025“, започнаха да се връщат в пунктовете си за постоянна дислокация“, се казва в изявление на ведомството.


  • 1 име

    8 3 Отговор
    Ее, жалко, няма ли поне на изпроводяк да метнат някоя бомба по киевската хунта?

    22:54 17.09.2025

  • 2 си дзън

    3 7 Отговор
    Стратегическите руско-беларуски военни учения „Запад 2025“ приключиха със 104
    смъртни случая. Назначено е разследване.

    Коментиран от #19

    22:54 17.09.2025

  • 3 Учението свърши, сега на убой

    1 7 Отговор
    Този път са били крайно малко- само 16 хиляди. Явно няма войник. От полска страна струпаха 40-хилядна армия от свръхобучени командоси на НАТО, и тия бегаха. Казват че физиономиите им са били крайно отчаяни и тъжни, защото след учението директно са ги отправили към фронта.

    Коментиран от #16

    22:56 17.09.2025

  • 4 Пич

    6 1 Отговор
    Разсеяха Зелю и НАТО за нещо , но ще видим за какво !

    22:56 17.09.2025

  • 5 Баш Балък

    5 1 Отговор
    Ами ша бият отбой я. Поканиха НАТЮвци да гледат, они ги уплашиха, хахаха

    22:56 17.09.2025

  • 6 az СВО Победа80

    10 0 Отговор
    Накратко:

    1. Москва води СВО срещу 52 държави (вкл. цялото НАТО) и едновременно с това провежда стратегическо военно учение с участието на 150 000 души.
    Подобен нещо не е по силите на запада!

    2. А още през пролетта на 2022г. ни разправяха, че руснаците свършили войниците, снарядите и ракетите, помните нали?

    3. Почувствахте ли колко несъстоятелна е антируската пропаганда?

    Коментиран от #7, #10, #22

    22:57 17.09.2025

  • 7 си дзън

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    Кажи "пак взехме Покровск"...

    Коментиран от #8, #11

    22:59 17.09.2025

  • 8 az СВО Победа80

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Имай търпение още десетина дни. Работи се по въпроса...

    Коментиран от #13, #18, #30

    23:02 17.09.2025

  • 9 ЮротлАнтик

    4 0 Отговор
    Ох най-накрая, че памперси не останаха.

    23:03 17.09.2025

  • 10 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    Ако НАТО мигне два пъти от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #41

    23:06 17.09.2025

  • 11 Ватенка

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Удавиха но в тръбата около Купянск.

    23:07 17.09.2025

  • 12 Да си отдъхнат тея поляци

    6 2 Отговор
    Че от стрес почнаха къщите на селяните да взривяват

    23:08 17.09.2025

  • 13 си дзън

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа80":

    Сигурно обкръжените руснаци до Покровск работят с вдигнати ръце, ама ще почакаме...

    Коментиран от #15

    23:09 17.09.2025

  • 14 Военкор

    2 5 Отговор
    40 години СССР правеше учения.После хоп- няма СССР.Американците ги хранеха с пилешки бутчета и салам цели 5 години.

    Коментиран от #23, #27

    23:09 17.09.2025

  • 15 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Азов ще им махнат тиквите.

    23:09 17.09.2025

  • 16 име

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Учението свърши, сега на убой":

    Е, чакай ся, руската армия е пияна, деморализира и гладна, качена на магарета щото танковете свършиха и стрелят с лопати. И срещу тоя цирк НАТОовците пратили три пъти повече армия?! Тва ми прилича като с дроновете, от 16 свалили 3 и се бият в гърдите.

    23:09 17.09.2025

  • 17 така, така

    5 1 Отговор
    На поляците ще им олекне

    Коментиран от #40

    23:10 17.09.2025

  • 18 Димяща ушанка

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа80":

    Утре със сигурност ще вляза в Киев!На ГРУЗ 200.

    Коментиран от #39

    23:11 17.09.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Хахахах, ДЗеле? Украинска правда? Ле Вак

    23:11 17.09.2025

  • 20 Да се свети името му, амин

    2 4 Отговор
    Свети Зеленски Пазител на украинската земя, стои непоколебим пред бурите на войната.
    Свети Зеленски Русоубиец и защитник на невинните, носи светлината на надеждата там, където мракът се опитва да задуши човешкия дух.
    Свети Зеленски Велики, в човечността си, ръководи народа с мъдрост и смелост, издигайки щита на правдата над всяко нападение. Свети Зеленски, страж на свободата, показва на целия свят, че истинската сила се измерва не с оръжия и страх, а с решителност, сърце и любов към всеки гражданин.
    Свети Зеленски Покровител на смелите, вдъхновява всички, които вярват в справедливостта и не се страхуват да се изправят срещу тиранията. И както светците от древността, той става символ на непобедим дух и светлина, която никога не угасва.

    Коментиран от #35

    23:12 17.09.2025

  • 21 гдфгфдг

    3 2 Отговор
    Човека от снимката този велик солдат ще убива вугари и западняци!Дано и нека и аз ще му помагам

    23:12 17.09.2025

  • 22 Много помнещ

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    Преди 3,5 години
    КИЕВ ЗА ДВА ДНЯ И ВСЬО
    МУ ХА ХА.негодници.

    Коментиран от #32, #37

    23:13 17.09.2025

  • 23 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Военкор":

    Те тебе и сега те хранят със салам (ако се сещаш за какво ти говоря).
    Ай, лека нощ и гледай много да не се възпаляваш, че утре за украина ще има още по-лошички новини.

    23:14 17.09.2025

  • 24 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Още 10 държави в т.ч. Индия са участвали в Учението,но това са подробности.Коалицията на лещите подвиват опашки.

    23:14 17.09.2025

  • 25 Факт

    1 1 Отговор
    След малко!

    23:15 17.09.2025

  • 26 Сандо

    5 1 Отговор
    Голяма мъка - руснаците пак не нападнаха скопената европа!Ами сега?

    Коментиран от #29, #36

    23:17 17.09.2025

  • 27 Още новини от Украйна

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Военкор":

    А българете им караха мухлясала царевица директно от сметището в Обора.Дори го отразяваха по новините всеки ден докъде е стигнал кораба с пуканките

    23:17 17.09.2025

  • 28 Ами ДА...!

    2 0 Отговор
    ,,Отбой",разбира се...!
    Та те си свършиха брилянтно работата...!
    Пуснаха на страна-членка на НАТО-празни и ефтинджос дрончета и гледаха сеир...!
    Пълна неадекватност и паника сред редовете на НАТО...!

    23:19 17.09.2025

  • 29 Достатъчно им беше!

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сандо":

    Че Руснаците им бръкнаха под лъжичката,с тия дрончета,над Полша...!
    Та още квиченето и хленченето им ,не може да заглъхне...

    23:22 17.09.2025

  • 30 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа80":

    От толкоз много търпение един милион при Кобзон.

    23:23 17.09.2025

  • 31 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    ще кормя нато с тези люде!Ще ви стъжна картинката много народ ще убия в бг,а на запад каквото видя

    23:24 17.09.2025

  • 32 Баш-помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Много помнещ":

    Преди 3,5 години
    МОСКВА ЗА ДВА КОНТРАНАСТУПА И ВСЬО
    МУ ХА ХА.негодници.

    23:24 17.09.2025

  • 33 Балтийски Тигър

    0 0 Отговор
    И за какво копахме толкоеа?

    23:25 17.09.2025

  • 34 Уплашиха се

    0 0 Отговор
    от Урсула!

    23:26 17.09.2025

  • 35 А ,ве...,да не бъркам нещо?!

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Да се свети името му, амин":

    Това не се ли отнася за Свети Другаря Тодор Живков...?!?!

    23:27 17.09.2025

  • 36 аz СВОПобеда80

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сандо":

    Руският полковник Баранец заяви за"Комсомольская правда"цитирам!Ако нападнем натовска държава от р
    Русия няма да остане нищо.
    Правилна преценка🤣🤣🤣

    Коментиран от #38

    23:27 17.09.2025

  • 37 az СВО Победа80

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Много помнещ":

    Накратко:

    1. СВО започна на 24.02.2022г. Още същия ден части на руските ВДВ бяха в Киев.

    2. Руснаците оставиха Киев в резултат на договореното в Истанбул. После англичаните накараха украинците да се отметнат и да не изпълнят нищо от онова, с което са се задължили..

    23:28 17.09.2025

  • 38 az СВО Победа80

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "аz СВОПобеда80":

    Не ми ползвай ника за глупостите си!

    Никого не можеш да заблудиш....

    23:29 17.09.2025

  • 39 Димящ Кримски мост!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Димяща ушанка":

    Утре със сигурност,веч го събарям,тоз омразен Кримски Мост...!
    Не се смей!
    Тоя път ,не се шегувам!
    На 300%!

    23:30 17.09.2025

  • 40 Голям лаф!

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "така, така":

    Прекланям се,пред точният ти сарказъм...😀👍👏!

    23:32 17.09.2025

  • 41 Ами да,де...!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    НАТО мигна и то няколко пъти и от 19 Руски дрона,свалиха само три...!
    Щях да забравя...!
    А на последното мигане на НАТО-събориха къщичката на обикновеният полски земеделец...🙄😬🫢!

    23:36 17.09.2025

