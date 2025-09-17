Отбой! Стратегическите руско-беларуски военни учения „Запад 2025“ приключиха

Стратегическите военни учения на въоръжените сили на Русия и Беларус „Запад 2025“, които бяха проведени от 12 до 16 септември, приключиха, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

„В момента подразделенията на въоръжените сили на Руската федерация и коалиционната група войски, участвали в съвместното стратегическо учение „Запад 2025“, започнаха да се връщат в пунктовете си за постоянна дислокация“, се казва в изявление на ведомството.