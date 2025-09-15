Висок залог! Starlink се срина по целия фронт в Украйна

Starlink - сателитната интернет услуга, собственост на Илон Мъск, претърпя глобално прекъсване на 15 септември. Това обяви компанията на официалния си уебсайт.

Услугата стана жизненоважна за болници, училища и фронтови военни части в цяла Украйна.

"Starlink отново е извън строя по цялата фронтова линия", написа в Telegram главният командир на дронове в Украйна, Робърт "Мадяр" Бровди, цитиран от "Киев индипендънт".

Downdetector - платформа, която проследява прекъсванията на услугата, съобщи за десетки хиляди оплаквания от потребители по целия свят. Компанията заяви, че разследва причината.

Близо час по-късно Бровди съобщи, че свързаността започва "постепенно да се възстановява", въпреки че Starlink не е потвърдила официално пълно възстановяване.

Това е второто прекъсване за последните месеци.

Залогът за Украйна е висок, тъй като Starlink замени голяма част от разрушената комуникационна инфраструктура на страната и поддържа както гражданска, така и военна свързаност.

От началото на руската инвазия през 2022 г. Киев е получил над 50 000 терминала Starlink, като Полша е предоставила близо 30 000 - това е най-големият принос от която и да е отделна държава.

Зависимостта на Украйна от Starlink преди това беше усложнена от напрежение с Мъск.

През юли 2023 г. милиардерът нареди временно деактивиране на сателитното покритие над Херсонска област по време на украинска контраофанзива през 2022 г., което породи опасения относно уязвимостта на критични системи за вземане на решения от частни лица.