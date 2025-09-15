Висок залог! Starlink се срина по целия фронт в Украйна

Starlink - сателитната интернет услуга, собственост на Илон Мъск, претърпя глобално прекъсване на 15 септември. Това обяви компанията на официалния си уебсайт.
Услугата стана жизненоважна за болници, училища и фронтови военни части в цяла Украйна.
"Starlink отново е извън строя по цялата фронтова линия", написа в Telegram главният командир на дронове в Украйна, Робърт "Мадяр" Бровди, цитиран от "Киев индипендънт".
Downdetector - платформа, която проследява прекъсванията на услугата, съобщи за десетки хиляди оплаквания от потребители по целия свят. Компанията заяви, че разследва причината.
Близо час по-късно Бровди съобщи, че свързаността започва "постепенно да се възстановява", въпреки че Starlink не е потвърдила официално пълно възстановяване.
Това е второто прекъсване за последните месеци.
Залогът за Украйна е висок, тъй като Starlink замени голяма част от разрушената комуникационна инфраструктура на страната и поддържа както гражданска, така и военна свързаност.
От началото на руската инвазия през 2022 г. Киев е получил над 50 000 терминала Starlink, като Полша е предоставила близо 30 000 - това е най-големият принос от която и да е отделна държава.
Зависимостта на Украйна от Starlink преди това беше усложнена от напрежение с Мъск.
През юли 2023 г. милиардерът нареди временно деактивиране на сателитното покритие над Херсонска област по време на украинска контраофанзива през 2022 г., което породи опасения относно уязвимостта на критични системи за вземане на решения от частни лица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #29
10:32 15.09.2025
2 Продажници и талмудисти
Коментиран от #9, #33
10:32 15.09.2025
3 Майна
Честен беше - оттеглям се от..преговорите, не мога да ги разбера, ха ха ха
Коментиран от #12
10:32 15.09.2025
4 Браво
10:32 15.09.2025
5 Факт
Коментиран от #24, #40, #43
10:33 15.09.2025
6 град КОЗЛОДУЙ
10:33 15.09.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #22
10:33 15.09.2025
8 честен ционист
10:33 15.09.2025
9 Че има много
До коментар #2 от "Продажници и талмудисти":Дано да прати и у нас екип по летене на демократи
10:33 15.09.2025
10 урсула добре ли е?
10:34 15.09.2025
11 Пич
10:34 15.09.2025
12 Ти все много знаеш бе
До коментар #3 от "Майна":Стига цвъка глупости ,Русия им показа средния на твоя Тръмп и ЕС.
Коментиран от #15, #21
10:34 15.09.2025
13 голям смях
все пак руснаците днес имат учение нека да не забравяме
10:35 15.09.2025
14 Кит
Винаги съм твърдял, че във "Факти" време-пространството е от асиметричен тип - доказателството е пред очите ви 😂😂😂
Коментиран от #26
10:37 15.09.2025
15 Майна
До коментар #12 от "Ти все много знаеш бе":Явно ти не знаеш
Не е мой проблема
Коментиран от #18
10:37 15.09.2025
16 ти да видиш
10:39 15.09.2025
17 Майна
" Путин и Тръмп ще предотвратят Трета световна война"
10:39 15.09.2025
18 Ти все много знаеш бе
До коментар #15 от "Майна":Много ги подценяваш ти тези руснаци! Ми те са доказани в цял свят за най добри хакери и Китай след тях ,няма сателити, няма интернет ще ги смачкат за 1 ден.
Коментиран от #23
10:40 15.09.2025
19 Сталин
10:41 15.09.2025
20 Освалдо Риос
Коментиран от #27
10:41 15.09.2025
21 Майна
До коментар #12 от "Ти все много знаеш бе":ЕС не е мой
Тръмп и Путин срещу банкерската кабала
Това е , видно е , но за виждащите
Коментиран от #28
10:41 15.09.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Днес ли е датата за плащане😁?
Коментиран от #41
10:44 15.09.2025
23 Майна
До коментар #18 от "Ти все много знаеш бе":Путин граничи с гениалност
Нещо си се объркал, граждани за моя поглед
10:44 15.09.2025
24 Да Му
До коментар #5 от "Факт":Го посвириш
10:44 15.09.2025
25 Хи хи
Коментиран от #31
10:47 15.09.2025
26 Мноого сложно си го написал...?!
До коментар #14 от "Кит":Дай по-простичко,като за...Урсулианци...😆!
Коментиран от #44
10:51 15.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Един
До коментар #1 от "оня с коня":Е, що с кон? Нямаш ли си жена?
10:59 15.09.2025
30 Механик
Е, ми що тогава укрите толкова мнго се ерчеха, че сам самички ша претрепят руснаците, като са зависими от външни услуги и чуждо оръжие???
То все едно аз да река, че ша претрепя Кличко, па да нямам даже и боксови ръкавици.
10:59 15.09.2025
31 Ами ДА...!
До коментар #25 от "Хи хи":В момента ,,Старлинка" е сринат от РЕБ на Военното учение на Русия и Беларус...!
Просто демонстрацийка на какво са способни...!
10:59 15.09.2025
32 Дръпнаха им
11:00 15.09.2025
33 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "Продажници и талмудисти":Има - Републиканец 🇺🇲🇮🇱
11:00 15.09.2025
34 100
Коментиран от #38
11:02 15.09.2025
35 Майна
До коментар #28 от "Ти все много знаеш бе":Кой държи копчето за Старлинг
Тръмп
Тръмп и Путин срещу кабалата - лондонсити
11:02 15.09.2025
36 Генералисимус Атанасов
11:02 15.09.2025
37 Мишел
11:04 15.09.2025
38 Теб са те удряли
До коментар #34 от "100":с мотиката по главата докато си бил дете.
11:04 15.09.2025
39 Star пръч!
11:04 15.09.2025
40 Орк
До коментар #5 от "Факт":И с какво могат да го уплашат? Уточни
11:14 15.09.2025
41 Весел Патиланец
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Младеж,
още малко и Крим Ваш - спокойно, за да не изпуснат случайно някоя ядрена ракета, жабетата се варят на бавен огън! Стъпка по стъпка - отказ газчица, петролец, алуминий, стомана, санкцийки на банчици, на частни лица, технологии и така пооооолека се оказва, че някой е фалирал и трбява да печата рублички, но няма хартия, щото и тя се внася ;-)))))
Коментиран от #46
11:16 15.09.2025
42 смотань бандерець..
11:17 15.09.2025
43 лиз ач евроатлантик
До коментар #5 от "Факт":Страхотна смешка!Сам ли се сети?
11:18 15.09.2025
44 Кит
До коментар #26 от "Мноого сложно си го написал...?!":Може!
Как предлагаш да им го драсна - куролационно или литмусово?
А може би като за хора от Петата колония?
😉😊
Коментиран от #48
11:23 15.09.2025
45 ДългоИме
11:25 15.09.2025
46 Кит
До коментар #41 от "Весел Патиланец":Странно как не си забелязал, че руските жабоци готвачите от цивилизована Европа ги варят на бавен огън от поне 300 години... И как след всеки пожар в кухнята с казана руснаците отиват на почивка я в Париж, я в Берлин....
Защо това го няма в съзнанието ти? Да не си препатил нещо с главицата, та ти се е образувало това веселие?
11:29 15.09.2025
47 Соваж бейби
11:40 15.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.