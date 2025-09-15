Новини
Свят »
Украйна »
Висок залог! Starlink се срина по целия фронт в Украйна
  Тема: Украйна

Висок залог! Starlink се срина по целия фронт в Украйна

15 Септември, 2025 10:30 3 206 48

  • старлинк-
  • украйна-
  • илон мъск-
  • интернет-
  • ракети

От началото на руската инвазия през 2022 г. Киев е получил над 50 000 терминала Starlink, като Полша е предоставила близо 30 000 - това е най-големият принос от която и да е отделна държава

Висок залог! Starlink се срина по целия фронт в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Starlink - сателитната интернет услуга, собственост на Илон Мъск, претърпя глобално прекъсване на 15 септември. Това обяви компанията на официалния си уебсайт.

Услугата стана жизненоважна за болници, училища и фронтови военни части в цяла Украйна.

"Starlink отново е извън строя по цялата фронтова линия", написа в Telegram главният командир на дронове в Украйна, Робърт "Мадяр" Бровди, цитиран от "Киев индипендънт".

Downdetector - платформа, която проследява прекъсванията на услугата, съобщи за десетки хиляди оплаквания от потребители по целия свят. Компанията заяви, че разследва причината.

Близо час по-късно Бровди съобщи, че свързаността започва "постепенно да се възстановява", въпреки че Starlink не е потвърдила официално пълно възстановяване.

Това е второто прекъсване за последните месеци.

Залогът за Украйна е висок, тъй като Starlink замени голяма част от разрушената комуникационна инфраструктура на страната и поддържа както гражданска, така и военна свързаност.

От началото на руската инвазия през 2022 г. Киев е получил над 50 000 терминала Starlink, като Полша е предоставила близо 30 000 - това е най-големият принос от която и да е отделна държава.

Зависимостта на Украйна от Starlink преди това беше усложнена от напрежение с Мъск.

През юли 2023 г. милиардерът нареди временно деактивиране на сателитното покритие над Херсонска област по време на украинска контраофанзива през 2022 г., което породи опасения относно уязвимостта на критични системи за вземане на решения от частни лица.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    79 18 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #29

    10:32 15.09.2025

  • 2 Продажници и талмудисти

    66 11 Отговор
    няма по-долно на света от т.нар. "демократ". Путин много добре ги кара да летят

    Коментиран от #9, #33

    10:32 15.09.2025

  • 3 Майна

    56 8 Отговор
    Тръмп ги занулява
    Честен беше - оттеглям се от..преговорите, не мога да ги разбера, ха ха ха

    Коментиран от #12

    10:32 15.09.2025

  • 4 Браво

    56 9 Отговор
    Прекрасна новина за началото на деня.

    10:32 15.09.2025

  • 5 Факт

    8 51 Отговор
    Пуслер се страхува да прекъсне телефоните в "Украйна" понеже западните лидери му звънят и го плашат

    Коментиран от #24, #40, #43

    10:33 15.09.2025

  • 6 град КОЗЛОДУЙ

    45 7 Отговор
    Г-Н ПУТИН Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ,И ПОДДЪРЖАН ПОЛИТИК В СВЕТА,И В РУСИЯ С= 85% !

    10:33 15.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    49 4 Отговор
    Полша спря да го плаща.

    Коментиран от #22

    10:33 15.09.2025

  • 8 честен ционист

    46 4 Отговор
    Без интернет моралът на укропам заминава под нулата. Радата ще заприлича на непалсткото НС.

    10:33 15.09.2025

  • 9 Че има много

    32 4 Отговор

    До коментар #2 от "Продажници и талмудисти":

    Дано да прати и у нас екип по летене на демократи

    10:33 15.09.2025

  • 10 урсула добре ли е?

    48 5 Отговор
    зеления наркоман излезна ли днес от бункера да проси ? или още се крие?

    10:34 15.09.2025

  • 11 Пич

    36 2 Отговор
    Интересно ! Случайни случайности...!?

    10:34 15.09.2025

  • 12 Ти все много знаеш бе

    37 7 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Стига цвъка глупости ,Русия им показа средния на твоя Тръмп и ЕС.

    Коментиран от #15, #21

    10:34 15.09.2025

  • 13 голям смях

    45 5 Отговор
    дали има още GPS сигнал? че е важно на урсула за самолета

    все пак руснаците днес имат учение нека да не забравяме

    10:35 15.09.2025

  • 14 Кит

    28 2 Отговор
    ....През юли 2023 г. милиардерът нареди временно деактивиране на сателитното покритие над Херсонска област по време на украинска контраофанзива през 2022 г......

    Винаги съм твърдял, че във "Факти" време-пространството е от асиметричен тип - доказателството е пред очите ви 😂😂😂

    Коментиран от #26

    10:37 15.09.2025

  • 15 Майна

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ти все много знаеш бе":

    Явно ти не знаеш
    Не е мой проблема

    Коментиран от #18

    10:37 15.09.2025

  • 16 ти да видиш

    34 4 Отговор
    Руснаците са се закачили на аванта и са източли сигнала на зеленияпор😉

    10:39 15.09.2025

  • 17 Майна

    25 5 Отговор
    Кирил Дмитриев, който беше в Аляска, публикува преди дни това-
    " Путин и Тръмп ще предотвратят Трета световна война"

    10:39 15.09.2025

  • 18 Ти все много знаеш бе

    25 7 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    Много ги подценяваш ти тези руснаци! Ми те са доказани в цял свят за най добри хакери и Китай след тях ,няма сателити, няма интернет ще ги смачкат за 1 ден.

    Коментиран от #23

    10:40 15.09.2025

  • 19 Сталин

    22 5 Отговор
    Путин е виновен

    10:41 15.09.2025

  • 20 Освалдо Риос

    31 3 Отговор
    Без итернет няма ОнлиФенс, Украйна фалира.

    Коментиран от #27

    10:41 15.09.2025

  • 21 Майна

    20 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ти все много знаеш бе":

    ЕС не е мой
    Тръмп и Путин срещу банкерската кабала
    Това е , видно е , но за виждащите

    Коментиран от #28

    10:41 15.09.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Днес ли е датата за плащане😁?

    Коментиран от #41

    10:44 15.09.2025

  • 23 Майна

    21 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ти все много знаеш бе":

    Путин граничи с гениалност
    Нещо си се объркал, граждани за моя поглед

    10:44 15.09.2025

  • 24 Да Му

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Го посвириш

    10:44 15.09.2025

  • 25 Хи хи

    22 3 Отговор
    Западните технологии не струват, източните са много по добри

    Коментиран от #31

    10:47 15.09.2025

  • 26 Мноого сложно си го написал...?!

    19 3 Отговор

    До коментар #14 от "Кит":

    Дай по-простичко,като за...Урсулианци...😆!

    Коментиран от #44

    10:51 15.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Един

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Е, що с кон? Нямаш ли си жена?

    10:59 15.09.2025

  • 30 Механик

    17 3 Отговор
    Руснаците ползват ли старлинк? Не.
    Е, ми що тогава укрите толкова мнго се ерчеха, че сам самички ша претрепят руснаците, като са зависими от външни услуги и чуждо оръжие???
    То все едно аз да река, че ша претрепя Кличко, па да нямам даже и боксови ръкавици.

    10:59 15.09.2025

  • 31 Ами ДА...!

    15 5 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    В момента ,,Старлинка" е сринат от РЕБ на Военното учение на Русия и Беларус...!
    Просто демонстрацийка на какво са способни...!

    10:59 15.09.2025

  • 32 Дръпнаха им

    10 3 Отговор
    Шалтера на укрите.

    11:00 15.09.2025

  • 33 таксиджия 🚖

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Продажници и талмудисти":

    Има - Републиканец 🇺🇲🇮🇱

    11:00 15.09.2025

  • 34 100

    4 18 Отговор
    Рашките настъпиха мотиката в Украйна, даже я наседна.

    Коментиран от #38

    11:02 15.09.2025

  • 35 Майна

    13 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ти все много знаеш бе":

    Кой държи копчето за Старлинг
    Тръмп
    Тръмп и Путин срещу кабалата - лондонсити

    11:02 15.09.2025

  • 36 Генералисимус Атанасов

    15 4 Отговор
    Казвах ли ви аз кой е виновен докато си измислях и фантазирах за GPS-a на Урсула. Изберете ме за председател на НС за да може да вземам по-голяма пенция, а вас ще ви засиля към украинския фронт.

    11:02 15.09.2025

  • 37 Мишел

    16 4 Отговор
    Украинците плачат от снощи, че техните натовски оръжия не работят без Старлинк Интернет и GPS. Изглежда ГЛОНАСС си работи, защото руските оръжия нямат проблеми.

    11:04 15.09.2025

  • 38 Теб са те удряли

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "100":

    с мотиката по главата докато си бил дете.

    11:04 15.09.2025

  • 39 Star пръч!

    14 4 Отговор
    Нали уж украинците громят узурпатора?

    11:04 15.09.2025

  • 40 Орк

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    И с какво могат да го уплашат? Уточни

    11:14 15.09.2025

  • 41 Весел Патиланец

    3 11 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Младеж,
    още малко и Крим Ваш - спокойно, за да не изпуснат случайно някоя ядрена ракета, жабетата се варят на бавен огън! Стъпка по стъпка - отказ газчица, петролец, алуминий, стомана, санкцийки на банчици, на частни лица, технологии и така пооооолека се оказва, че някой е фалирал и трбява да печата рублички, но няма хартия, щото и тя се внася ;-)))))

    Коментиран от #46

    11:16 15.09.2025

  • 42 смотань бандерець..

    9 0 Отговор
    Пановете вече не желаят да плащат на старлинг..за използването му от бандерите.и кiевската хунта на зеления мухал

    11:17 15.09.2025

  • 43 лиз ач евроатлантик

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Страхотна смешка!Сам ли се сети?

    11:18 15.09.2025

  • 44 Кит

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мноого сложно си го написал...?!":

    Може!
    Как предлагаш да им го драсна - куролационно или литмусово?
    А може би като за хора от Петата колония?
    😉😊

    Коментиран от #48

    11:23 15.09.2025

  • 45 ДългоИме

    3 0 Отговор
    Ся, ко праим ... ? Сваляме "гащите" и с "дупета" срещу рашките!

    11:25 15.09.2025

  • 46 Кит

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Весел Патиланец":

    Странно как не си забелязал, че руските жабоци готвачите от цивилизована Европа ги варят на бавен огън от поне 300 години... И как след всеки пожар в кухнята с казана руснаците отиват на почивка я в Париж, я в Берлин....
    Защо това го няма в съзнанието ти? Да не си препатил нещо с главицата, та ти се е образувало това веселие?

    11:29 15.09.2025

  • 47 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Не пише зеления пор напълни ли гащите с него Урсулца и марионетките и ?Хубаво начало на седмицата, и това което се случва в Лондон .

    11:40 15.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания