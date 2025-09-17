Предизвикателство за китайската ПВО! Тайван представи първата си ракета, произведена с американска компания

Тайван представи първата си ракета, произведена съвместно с американска компания, съобщава "Ройтерс".

Това е важна стъпка в бързоразвиващото се сътрудничество в областта на отбраната между Тайпе и Вашингтон за противодействие на военната заплаха от страна на Китай.

Демократично управляваният остров бърза да укрепи въоръжените си сили, тъй като Китай, който го счита за своя територия, засилва военния си натиск - провежда военни учения и редовно изпраща изтребители и кораби в небето и водите в близост.

През юни президентът на Тайван Лай Чинг-те заяви, че ще задълбочи сътрудничеството в областта на сигурността със САЩ и че островът ще разработва и произвежда оръжия съвместно с тях. САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на острова въпреки липсата на официални дипломатически отношения между тях.

Преди изложението за аерокосмически и отбранителни технологии в Тайпе военният Национален институт за наука и технологии Чун-Шан (NCSIST) представи Barracuda-500 - автономна, нискобюджетна крилата ракета, проектирана от американския стартъп за отбранителни технологии Anduril Industries.

NCSIST съобщи, че чрез трансфер на технологии планира масово производство в Тайван на ракетата, предназначена за групови атаки срещу военни кораби и подобна на експлодиращи дронове.

"Това е ново начинание. Целта ни е да изградим собствените си отбранителни способности по-бързо и ефективно, като включим най-новите технологии", заяви директорът на NCSIST Ли Ши-чан.

Целта на Тайван е да изгради цялата производствена линия локално и да поддържа цената на ракета под 6,5 милиона тайвански долара (216 493 долара), уточни Ли.

"Ако избухнат военни действия, ако се изправим пред блокада, ние не сме като Украйна - която разполага с европейския континент за осигуряване на постоянен и непрекъснат поток от подкрепления", отбеляза той. "Цялата ни устойчивост трябва да бъде изградена на този остров".

Ли заяви, че NCSIST ще подпише два договора и шест меморандума за разбирателство с шест неопределени американски и канадски компании по време на тридневното търговско изложение, което открива утре.

Тайван си е поставил за цел да изразходва 5% от БВП си за отбрана до 2030 г., в сравнение с целта от 3,3% за следващата година, и се стреми към по-голяма международна подкрепа освен тази на Съединените щати.