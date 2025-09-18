Лула да Силва: Тръмп не е император на света! Купуваме руски петрол, защото ни трябва

Бразилският президент Лула да Силва заяви, че американският президент Доналд Тръмп трябва да спре да се смята за „император на света“ и да се ангажира с цивилизован диалог с други страни.

„Нямам връзка с Тръмп, защото не бях президент, когато Тръмп беше избран за първи път. Той има връзка с Болсонаро, а не с Бразилия“, каза той в интервю за Британската радиоразпръсквателна корпорация (BBC). Лула да Силва отбеляза, че „никога не се е опитвал да се обади“ на Тръмп, за да обсъдят американските тарифи, тъй като „никога не е искал да говори“. Бразилският лидер също така подчерта, че ще бъде готов да „приветства“ Тръмп, когато се срещне в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица, но добави, че Тръмп не трябва да се смята за „император на света“.

Лула да Силва подчерта, че американският лидер и неговата администрация, когато налагат тарифи върху бразилски стоки, не са общували с Бразилия по „цивилизован начин“. „Той просто публикува на страницата си в социалните мрежи“, каза президентът. Лула да Силва отбеляза, че е развил по-близки отношения с руския президент Владимир Путин, отколкото с Тръмп, тъй като се познават от много години.

Той също така отхвърли твърденията, че Бразилия подпомага военните операции на Русия в Украйна, като купува руски петрол. „Бразилия не финансира Русия. Ние купуваме петрол от Русия, защото трябва да купуваме петрол. Китай, Индия, Великобритания и САЩ също трябва да купуват петрол“, каза Лула да Силва.