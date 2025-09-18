Новини
Свят »
Бразилия »
Лула да Силва: Тръмп не е император на света! Купуваме руски петрол, защото ни трябва

18 Септември, 2025 06:14, обновена 18 Септември, 2025 06:19 1 050 10

  • бразилия-
  • лула да силва-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия

Той има връзка с Болсонаро, а не с Бразилия, заяви държавният глава на южноамериканската страна

Лула да Силва: Тръмп не е император на света! Купуваме руски петрол, защото ни трябва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилският президент Лула да Силва заяви, че американският президент Доналд Тръмп трябва да спре да се смята за „император на света“ и да се ангажира с цивилизован диалог с други страни.

„Нямам връзка с Тръмп, защото не бях президент, когато Тръмп беше избран за първи път. Той има връзка с Болсонаро, а не с Бразилия“, каза той в интервю за Британската радиоразпръсквателна корпорация (BBC). Лула да Силва отбеляза, че „никога не се е опитвал да се обади“ на Тръмп, за да обсъдят американските тарифи, тъй като „никога не е искал да говори“. Бразилският лидер също така подчерта, че ще бъде готов да „приветства“ Тръмп, когато се срещне в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица, но добави, че Тръмп не трябва да се смята за „император на света“.

Лула да Силва подчерта, че американският лидер и неговата администрация, когато налагат тарифи върху бразилски стоки, не са общували с Бразилия по „цивилизован начин“. „Той просто публикува на страницата си в социалните мрежи“, каза президентът. Лула да Силва отбеляза, че е развил по-близки отношения с руския президент Владимир Путин, отколкото с Тръмп, тъй като се познават от много години.

Той също така отхвърли твърденията, че Бразилия подпомага военните операции на Русия в Украйна, като купува руски петрол. „Бразилия не финансира Русия. Ние купуваме петрол от Русия, защото трябва да купуваме петрол. Китай, Индия, Великобритания и САЩ също трябва да купуват петрол“, каза Лула да Силва.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симеон

    24 2 Отговор
    Браво на президента!

    06:32 18.09.2025

  • 2 Това

    13 2 Отговор
    е Президент

    06:46 18.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НАИСТИНА!

    7 1 Отговор
    Тръмп ,направо се самозабрави в своят нарцисизъм!
    Да не вЕрва човек!
    Дори надмина и наш Бочко...!

    Коментиран от #8

    06:49 18.09.2025

  • 5 Каубоец

    4 2 Отговор
    Алоуу ин диан цците, освобождавайте териториите си и ценните си изкопаеми, златните си резерви и т н. Ще правя сделка с вас - вий се натиквате доброволно в резе рва та, а ний ви вземаме всичко без пари и ви даваме заррразени оддеяла , за да ви раззредим. Там, където ще ви наврем и пратим, петрол няма да ви трябва

    06:51 18.09.2025

  • 6 Каубоец

    3 1 Отговор
    Който не слуша, ще му пратя ескадриллата дето скоро наказа ирранските непослушници

    06:55 18.09.2025

  • 7 Браво, г-н президент Лула да Силва

    5 2 Отговор
    Най-сетне да чуем един истински
    и напълно НОРМАЛЕН отговор -
    защо купуваме от Русия стоки?!

    Ами защото продуктите от Русия
    ни ТРЯБВАТ, за да живеем хубаво. Всички!
    Енергийните ресурси на Русия
    са без конкуренция, факт.

    И такива евтини горива дават възможност,
    Всички хора да живеят хубаво и свободно,

    а не няколко човека да си живеят живота
    и да манипулират обществото, че купувайки
    от Русия държавите стават зависими или
    че финансирали... войната -
    ти да видиш и на егоистите алчни, не даващи
    на народите да се развиват свободно.

    Затова браво на истинския нормален разумен
    отговор на президента на Бразилия!
    Русия дава Свободата на държавите и
    правото да се развиват Национални икономки,

    а не зависими от чужди поръчки ишлемета, като
    в България - никаква икономика, защото
    икономическите зони - НЕ ПРАВЯТ националната икономика, факт - все повече експерти го признават.

    06:56 18.09.2025

  • 8 Защото му се позволява

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "НАИСТИНА!":

    Ако се изправят президентите като Луда Силва и да кажат кой беше ти бе и да отрежат щатите и ги изолират, нещата ще са други.

    06:57 18.09.2025

  • 9 Сега очаквайте!

    2 2 Отговор
    Реакцията на самозабравилият се Император на света-Тръмп...!
    Ще къса и фърля къчове срещу Лула да Силва,безкрайно възмутен-
    Как може,някой си Президент на някаква си Бразилия,да си позволява,да критикува Великите решения,на още по-Великият Крал на Света...?!?!

    06:57 18.09.2025

  • 10 Цензура

    1 1 Отговор
    Нищо изненадващо - големите и силни страни не се страхуват от САЩ и открито подкрепят Русия !!!

    06:59 18.09.2025

