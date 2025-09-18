Лула да Силва: Тръмп не е император на света! Купуваме руски петрол, защото ни трябва

Бразилският президент Лула да Силва заяви, че американският президент Доналд Тръмп трябва да спре да се смята за „император на света“ и да се ангажира с цивилизован диалог с други страни.
„Нямам връзка с Тръмп, защото не бях президент, когато Тръмп беше избран за първи път. Той има връзка с Болсонаро, а не с Бразилия“, каза той в интервю за Британската радиоразпръсквателна корпорация (BBC). Лула да Силва отбеляза, че „никога не се е опитвал да се обади“ на Тръмп, за да обсъдят американските тарифи, тъй като „никога не е искал да говори“. Бразилският лидер също така подчерта, че ще бъде готов да „приветства“ Тръмп, когато се срещне в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица, но добави, че Тръмп не трябва да се смята за „император на света“.
Лула да Силва подчерта, че американският лидер и неговата администрация, когато налагат тарифи върху бразилски стоки, не са общували с Бразилия по „цивилизован начин“. „Той просто публикува на страницата си в социалните мрежи“, каза президентът. Лула да Силва отбеляза, че е развил по-близки отношения с руския президент Владимир Путин, отколкото с Тръмп, тъй като се познават от много години.
Той също така отхвърли твърденията, че Бразилия подпомага военните операции на Русия в Украйна, като купува руски петрол. „Бразилия не финансира Русия. Ние купуваме петрол от Русия, защото трябва да купуваме петрол. Китай, Индия, Великобритания и САЩ също трябва да купуват петрол“, каза Лула да Силва.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Симеон
06:32 18.09.2025
2 Това
06:46 18.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НАИСТИНА!
Да не вЕрва човек!
Дори надмина и наш Бочко...!
Коментиран от #8
06:49 18.09.2025
5 Каубоец
06:51 18.09.2025
6 Каубоец
06:55 18.09.2025
7 Браво, г-н президент Лула да Силва
и напълно НОРМАЛЕН отговор -
защо купуваме от Русия стоки?!
Ами защото продуктите от Русия
ни ТРЯБВАТ, за да живеем хубаво. Всички!
Енергийните ресурси на Русия
са без конкуренция, факт.
И такива евтини горива дават възможност,
Всички хора да живеят хубаво и свободно,
а не няколко човека да си живеят живота
и да манипулират обществото, че купувайки
от Русия държавите стават зависими или
че финансирали... войната -
ти да видиш и на егоистите алчни, не даващи
на народите да се развиват свободно.
Затова браво на истинския нормален разумен
отговор на президента на Бразилия!
Русия дава Свободата на държавите и
правото да се развиват Национални икономки,
а не зависими от чужди поръчки ишлемета, като
в България - никаква икономика, защото
икономическите зони - НЕ ПРАВЯТ националната икономика, факт - все повече експерти го признават.
06:56 18.09.2025
8 Защото му се позволява
До коментар #4 от "НАИСТИНА!":Ако се изправят президентите като Луда Силва и да кажат кой беше ти бе и да отрежат щатите и ги изолират, нещата ще са други.
06:57 18.09.2025
9 Сега очаквайте!
Ще къса и фърля къчове срещу Лула да Силва,безкрайно възмутен-
Как може,някой си Президент на някаква си Бразилия,да си позволява,да критикува Великите решения,на още по-Великият Крал на Света...?!?!
06:57 18.09.2025
10 Цензура
06:59 18.09.2025