Доналд Тръмп: Потопихме три лодки с наркотици край Венецуела

Доналд Тръмп: Потопихме три лодки с наркотици край Венецуела

16 Септември, 2025 20:33

Правителството на САЩ не е разкрило допълнителни подробности за хората на борда на лодките

Доналд Тръмп: Потопихме три лодки с наркотици край Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Американската армия е потопила трета предполагаема лодка за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела. Това разкри президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ню Йорк пост".

"Всъщност потопихме три лодки, не две, но видяхте две", поясни той пред Белия дом, след като вчера публикува кадри на трима предполагаеми контрабандисти на наркотици, загинали при американски въздушен удар след убийството на 11 души в лодка на 2 септември. "И проблемът е, че има много малко лодки във водата. Няма много лодки във водата. Не мога да си представя защо", добави Тръмп.

Той призова венецуелския президент Николас Мадуро да "спре да изпраща "Трен де Арагуа" в Съединените щати, да спре да изпраща наркотици в Съединените щати".

Не стана ясно дали Тръмп е имал предвид ударите вчера срещу предполагаеми наркотрафиканти в международни води, по-ранна операция в началото на септември или и двете. Правителството на САЩ не е разкрило допълнителни подробности за хората на борда на лодките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 вярвам и на демократите ахахах

    19 3 Отговор
    най-много вярвам на западните "медии" и на Израел.

    Коментиран от #16

    20:33 16.09.2025

  • 2 666

    14 3 Отговор
    харесайте този пост, ако вярвате на западните "медии".

    20:34 16.09.2025

  • 3 Цветан

    7 6 Отговор
    Харесайте този пост, ако вярвате на западните демократи.

    20:35 16.09.2025

  • 4 Красимир Петров

    4 13 Отговор
    Браво!

    Коментиран от #6

    20:35 16.09.2025

  • 5 Френк

    21 4 Отговор
    Англосасконците и сионистите контролират целият наркотрафик в света.

    20:36 16.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БРАВО

    18 1 Отговор
    Тръмпича почва да ми прилича на ранния бацо крадлив банякнски тулуп, който светеше като слънце на всякъде!

    20:36 16.09.2025

  • 8 Пич

    13 1 Отговор
    Традиционно избиват хора без съд и присъда !!! С какво са по добри от уличните банди ?!

    20:37 16.09.2025

  • 9 ГОСТ

    17 1 Отговор
    ПОТОПИХМЕ ТРИ ЛОДКИ И ИЗХАРЧИХМЕ З00 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА ТОВА!

    Коментиран от #10

    20:37 16.09.2025

  • 10 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "ГОСТ":

    КЕФ ЦЕНА НЯМА,ама ти не ги разбираш тия неща.

    20:40 16.09.2025

  • 11 Хи хи хи

    12 1 Отговор
    Тръмпясалия съвсем изкука ....абе не беше ли по добре да е президент деменцията ?????? Тия кравари няма да си намерят никой подходящ за тая длъжност следващия път или малоумник или луд !!!!!!!

    20:42 16.09.2025

  • 12 Хасковски каунь

    12 3 Отговор
    3 Самолетоносача бомбят 4 лодки .....
    Май за друго са там изродите американски

    20:42 16.09.2025

  • 13 си дзън

    7 3 Отговор
    Три потопени лодки, а изпукахме 3 милиарда за това. Това са успехите на агент Краснов.
    Хак им е на хамериканците.

    20:44 16.09.2025

  • 14 Дойче зеле

    6 3 Отговор
    Тия не са и чували за международно право

    20:47 16.09.2025

  • 15 Неразбрал

    10 2 Отговор
    Абе някои да ми обясни кои беше на тия лодки и как разбраха , че имат наркотици в тях , също да ми обясни и кой е съседа на оня дето го набиха в Русе , че нашето МВР мълчи и боко тиквата нищо не казва ?????

    20:47 16.09.2025

  • 16 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "вярвам и на демократите ахахах":

    Оценявам сарказма ти..... Отново жестокост от краварите..... Нали са най-силните, не може ли да ги арестуват, А без присъда и съд да ги потапят и да ги пращат на оня свят....

    Коментиран от #19

    20:50 16.09.2025

  • 17 Спецназ

    7 2 Отговор
    Потопили три венецуелски рибарски лодки в териториалните води на Венецуела ама

    можело да били гньетени с кокаин ама откъде да видят като вече са потопени!!

    Демокрация по американски, Баце!

    20:55 16.09.2025

  • 18 Zахарова Медведев Соловьов

    2 4 Отговор
    Не сме доволни

    20:56 16.09.2025

  • 19 Русофил

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Добре, ме сте чобаните, че да си дружим в овчарника

    20:58 16.09.2025

  • 20 Ами

    4 2 Отговор
    Нямаше ли да е по-добе Тръмп да го каже направо, вместо да го увърта :)
    Тръгнахме да носим демокрация във Венецуела, но някъква подводница изстеля ракета.
    Нашите колумбийски партньри се уплашиха и сега се борим с наркокартелите.
    Само не разбирам защо в лодките имаше риба, а не наркотици.

    20:58 16.09.2025

  • 21 Циник

    6 2 Отговор
    Това е чиста проба тероризъм.

    20:59 16.09.2025

  • 22 Евробългарин

    3 3 Отговор
    Учудва ли ви, че путинофилите реват за орките от Русия, за терористите от Газа и за наркотрафикантите от Венецуела. Русофилистичните евразийски ценности проституция, еничарство, тероризъм, наркотици, турбо-поп-фолк-чалга и сръбска музика и естествено евтина домашна ракия.

    21:04 16.09.2025

  • 23 Чай сега!

    1 0 Отговор
    А за това, че имаш да плащаш милиони по дела, за които си осъден, и че те съдят в момента за измами по още 20+дела, няма ли да кажеш нещо?
    А защо не обсъждаш, че след мандата, ще си в кауша, що не ти се споменава.... А?

    21:12 16.09.2025

  • 24 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Някой забелязал Зельо да минава през Босфора, отишъл да спаси поне една лодка.

    21:23 16.09.2025

  • 25 По пътен вятър???

    0 0 Отговор
    Нашите лодки си джиткат ,варна бургас созопол синеморец....!!!????

    21:30 16.09.2025

  • 26 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Да има и тебе кой да потопи , защото си много хубав и човечен излизаш на бронирани паравани кога говориш на вън .И тази шапка която постоянно носи Рижия на обществени места от вътре е ли е възможно да е като броне жилетка съм си мислила? Понеже са модерни става и с сако според някой псевдо дизайнери опетняващи имената на истинската марка и основатели ,няма как да тръгне като инспектор Гаджет защото са демоде.

    21:33 16.09.2025