Доналд Тръмп: Потопихме три лодки с наркотици край Венецуела

Американската армия е потопила трета предполагаема лодка за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела. Това разкри президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ню Йорк пост".

"Всъщност потопихме три лодки, не две, но видяхте две", поясни той пред Белия дом, след като вчера публикува кадри на трима предполагаеми контрабандисти на наркотици, загинали при американски въздушен удар след убийството на 11 души в лодка на 2 септември. "И проблемът е, че има много малко лодки във водата. Няма много лодки във водата. Не мога да си представя защо", добави Тръмп.

Той призова венецуелския президент Николас Мадуро да "спре да изпраща "Трен де Арагуа" в Съединените щати, да спре да изпраща наркотици в Съединените щати".

Не стана ясно дали Тръмп е имал предвид ударите вчера срещу предполагаеми наркотрафиканти в международни води, по-ранна операция в началото на септември или и двете. Правителството на САЩ не е разкрило допълнителни подробности за хората на борда на лодките.