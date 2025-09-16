Доналд Тръмп: Потопихме три лодки с наркотици край Венецуела

Американската армия е потопила трета предполагаема лодка за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела. Това разкри президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ню Йорк пост".
"Всъщност потопихме три лодки, не две, но видяхте две", поясни той пред Белия дом, след като вчера публикува кадри на трима предполагаеми контрабандисти на наркотици, загинали при американски въздушен удар след убийството на 11 души в лодка на 2 септември. "И проблемът е, че има много малко лодки във водата. Няма много лодки във водата. Не мога да си представя защо", добави Тръмп.
Той призова венецуелския президент Николас Мадуро да "спре да изпраща "Трен де Арагуа" в Съединените щати, да спре да изпраща наркотици в Съединените щати".
Не стана ясно дали Тръмп е имал предвид ударите вчера срещу предполагаеми наркотрафиканти в международни води, по-ранна операция в началото на септември или и двете. Правителството на САЩ не е разкрило допълнителни подробности за хората на борда на лодките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вярвам и на демократите ахахах
Коментиран от #16
20:33 16.09.2025
2 666
20:34 16.09.2025
3 Цветан
20:35 16.09.2025
4 Красимир Петров
Коментиран от #6
20:35 16.09.2025
5 Френк
20:36 16.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БРАВО
20:36 16.09.2025
8 Пич
20:37 16.09.2025
9 ГОСТ
Коментиран от #10
20:37 16.09.2025
10 оня с коня
До коментар #9 от "ГОСТ":КЕФ ЦЕНА НЯМА,ама ти не ги разбираш тия неща.
20:40 16.09.2025
11 Хи хи хи
20:42 16.09.2025
12 Хасковски каунь
Май за друго са там изродите американски
20:42 16.09.2025
13 си дзън
Хак им е на хамериканците.
20:44 16.09.2025
14 Дойче зеле
20:47 16.09.2025
15 Неразбрал
20:47 16.09.2025
16 Европеец
До коментар #1 от "вярвам и на демократите ахахах":Оценявам сарказма ти..... Отново жестокост от краварите..... Нали са най-силните, не може ли да ги арестуват, А без присъда и съд да ги потапят и да ги пращат на оня свят....
Коментиран от #19
20:50 16.09.2025
17 Спецназ
можело да били гньетени с кокаин ама откъде да видят като вече са потопени!!
Демокрация по американски, Баце!
20:55 16.09.2025
18 Zахарова Медведев Соловьов
20:56 16.09.2025
19 Русофил
До коментар #16 от "Европеец":Добре, ме сте чобаните, че да си дружим в овчарника
20:58 16.09.2025
20 Ами
Тръгнахме да носим демокрация във Венецуела, но някъква подводница изстеля ракета.
Нашите колумбийски партньри се уплашиха и сега се борим с наркокартелите.
Само не разбирам защо в лодките имаше риба, а не наркотици.
20:58 16.09.2025
21 Циник
20:59 16.09.2025
22 Евробългарин
21:04 16.09.2025
23 Чай сега!
А защо не обсъждаш, че след мандата, ще си в кауша, що не ти се споменава.... А?
21:12 16.09.2025
24 Баш Балък
21:23 16.09.2025
25 По пътен вятър???
21:30 16.09.2025
26 Соваж бейби
21:33 16.09.2025