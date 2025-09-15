Тръмп предупреди Нетаняху: Бъдете много по-внимателни с Катар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Израел трябва да бъде "много внимателен" в действията си спрямо Катар, предадоха израелски медии. Коментарът му дойде на летището в Мористаун, Ню Джърси, след като репортер го попита за скорошните израелски удари срещу лидери на Хамас в Катар, които изглежда не са успели да неутрализират целите си.
"Моето послание е, че трябва да бъдат много, много внимателни. Трябва да предприемат действия срещу Хамас, но Катар е важен съюзник на Съединените щати", заяви Тръмп.
В петък президентът на САЩ се срещна с катарския министър-председател Мохамед бин Абдулахман ал-Тани, когото определи като "велик човек". Тръмп добави, че е посъветвал Катар да подобри публичния си имидж, тъй като "хората говорят лоши неща за тях, а не би трябвало".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
11:31 15.09.2025
3 Тъпи циркове
11:33 15.09.2025
4 Що милиарди даде Катар на САЩ
11:35 15.09.2025
5 Рижав лицемер
11:36 15.09.2025
6 име
11:37 15.09.2025
7 Единият терорист и престъпник
11:38 15.09.2025
8 Въпроси и не само
А чии самолети са зареждали израелски бомбардировачи във въздуха ?
Особенно ми харесва информацията, че САЩ са предупредили Катар... десетина минути след като Израил приключи мисията си...точно навреме
11:39 15.09.2025
9 Два нацистки боклука
11:41 15.09.2025
10 Симеон Иванов
САЩ и Тръмп вече се доказаха като ПОДЛЕЦИ, на които НИКОЙ не трябва да вярва.
11:41 15.09.2025