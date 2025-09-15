Тръмп предупреди Нетаняху: Бъдете много по-внимателни с Катар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Израел трябва да бъде "много внимателен" в действията си спрямо Катар, предадоха израелски медии. Коментарът му дойде на летището в Мористаун, Ню Джърси, след като репортер го попита за скорошните израелски удари срещу лидери на Хамас в Катар, които изглежда не са успели да неутрализират целите си.

"Моето послание е, че трябва да бъдат много, много внимателни. Трябва да предприемат действия срещу Хамас, но Катар е важен съюзник на Съединените щати", заяви Тръмп.

В петък президентът на САЩ се срещна с катарския министър-председател Мохамед бин Абдулахман ал-Тани, когото определи като "велик човек". Тръмп добави, че е посъветвал Катар да подобри публичния си имидж, тъй като "хората говорят лоши неща за тях, а не би трябвало".