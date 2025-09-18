Протест „Нито една повече“ в Скопие след убийството на млада жена

Под надслов „Нито една повече” тази вечер в Скопие ще се проведе протест, организиран от няколко неправителствени организации. Поводът е убийството на 31-годишна жена от Велес, предава БТА.

Късно вечерта в понеделник МВР съобщи, че в дом във Велес са открити телата на младата жена и нейния баща, както и мъж със сериозни наранявания, който по-късно е починал. Според полицията извършителят е бившият партньор на жената, който след престъплението се е самоубил.

Стана ясно, че жертвата многократно е подавала жалби срещу него заради заплахи, а само дни преди убийството е дала показания пред прокуратурата, съобщават местни медии.

Протест срещу институционалния „колапс“

Организаторите на протеста, който ще започне пред сградата на МВР, заявяват, че случаят е пореден пример за „колапс на системата, която позволява непрекъснато насилие срещу жени“. В призива им се посочва, че хората трябва да излязат на улицата, „където насилниците се разхождат свободно и просперират, докато жените се страхуват за живота си“.

Протестното шествие ще продължи към парка „Жена-борец“, където се планира блокиране на булеварда.

Политически отзвук

Случаят бързо стана част от политическите дебати. Опозиционният СДСМ поиска оставката на вътрешния министър Панче Тошковски. От управляващата ВМРО-ДПМНЕ отговориха, че опозицията използва трагедията за политически цели и обвиниха назначените от СДСМ прокурори и съдии за това, че извършителят не е бил задържан.

Министър Тошковски заяви, че МВР е действало според законовите си задължения, като подчерта, че само прокуратурата може да предложи, а съдът да наложи мярка за неотклонение.

Призиви за действие

Клубът на жените в парламента и зелената партия ДОМ също реагираха с позиции, призовавайки институциите към последователно прилагане на закона и навременна защита срещу насилието над жени.