Протест „Нито една повече“ в Скопие след убийството на млада жена

18 Септември, 2025 16:55 657 6

  • скопие-
  • протест-
  • убийство-
  • млада жена-
  • домашно насилие-
  • жертви на насилие

Обществото обвинява институциите в неспособност да предпазят жертвите на насилие

Протест „Нито една повече“ в Скопие след убийството на млада жена - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Под надслов „Нито една повече” тази вечер в Скопие ще се проведе протест, организиран от няколко неправителствени организации. Поводът е убийството на 31-годишна жена от Велес, предава БТА.

Късно вечерта в понеделник МВР съобщи, че в дом във Велес са открити телата на младата жена и нейния баща, както и мъж със сериозни наранявания, който по-късно е починал. Според полицията извършителят е бившият партньор на жената, който след престъплението се е самоубил.

Стана ясно, че жертвата многократно е подавала жалби срещу него заради заплахи, а само дни преди убийството е дала показания пред прокуратурата, съобщават местни медии.

Протест срещу институционалния „колапс“

Организаторите на протеста, който ще започне пред сградата на МВР, заявяват, че случаят е пореден пример за „колапс на системата, която позволява непрекъснато насилие срещу жени“. В призива им се посочва, че хората трябва да излязат на улицата, „където насилниците се разхождат свободно и просперират, докато жените се страхуват за живота си“.

Протестното шествие ще продължи към парка „Жена-борец“, където се планира блокиране на булеварда.

Политически отзвук

Случаят бързо стана част от политическите дебати. Опозиционният СДСМ поиска оставката на вътрешния министър Панче Тошковски. От управляващата ВМРО-ДПМНЕ отговориха, че опозицията използва трагедията за политически цели и обвиниха назначените от СДСМ прокурори и съдии за това, че извършителят не е бил задържан.

Министър Тошковски заяви, че МВР е действало според законовите си задължения, като подчерта, че само прокуратурата може да предложи, а съдът да наложи мярка за неотклонение.

Призиви за действие

Клубът на жените в парламента и зелената партия ДОМ също реагираха с позиции, призовавайки институциите към последователно прилагане на закона и навременна защита срещу насилието над жени.


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    8 2 Отговор
    Типични българи . Едно към едно с нас. Македонския Бай Ганьо който бие и убива жена си е брат на българския Бай Ганьо и са от една и съща майка и един и същи баща .

    16:59 18.09.2025

  • 2 Тео

    5 2 Отговор
    Трима убити а протеста е само за убитата жена! Все едно другите не са хора, по това се познава, че макета са чисти българи🤔

    17:01 18.09.2025

  • 3 Жалка държава

    7 2 Отговор
    Албанците заемат "македонски" девойки, и ги пускат на магистралата за жълти стотинки. А Муцкоски, само ветото му е в очилатата тиква.

    17:02 18.09.2025

  • 4 Нищо чудно

    3 3 Отговор
    Наименованията са еднакви, защото и спонсорите са същите. Протестите си приличат, лозунгите еднакви, и всичко друго. Нямам на предвид само този протест, а всички протести, не зависимо “за” или “против” са.
    Тема за размисъл 🫥

    17:07 18.09.2025

  • 5 Оле мале

    4 3 Отговор
    Жертвата се казва Росица. Уникална жена. Убиеца? Поне 15 булки са подавали сигнал срещу него. Обаче Росица, голяма красота, жалко че наркомана някой не го е похарчил.

    17:12 18.09.2025

  • 6 Тука сме

    2 0 Отговор
    същите.

    17:32 18.09.2025

