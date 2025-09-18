Путин: Русия умишлено забавя растежа, за да ограничи инфлацията

Президентът Владимир Путин заяви в четвъртък, че Русия умишлено забавя икономическия си растеж, за да потисне инфлацията, и че вторият по големина износител на петрол в света е далеч от рецесия, цитира думите му „Ройтерс“, предава News.bg.

„Това е умишлено действие. Това е забавяне на растежа в замяна на ограничаване на инфлацията и поддържане на макроикономическа стабилност“, заяви Путин по време на телевизионна среща с висши законодатели.

Графика, публикувана в доклад на руската централна банка по-рано през септември, показва две последователни тримесечия на спад на брутния вътрешен продукт (БВП) на тримесечна база, което съответства на общоприетото определение за техническа рецесия.

Путин омаловажи опасенията за спад, заявявайки, че руската икономика остава далеч от рецесия.

„Мисля, че рецесията е все още далеч и пазарът на труда отразява това“, каза Путин, повтаряйки позицията на управителя на Централната банка Елвира Набиулина.

Съединените щати, Европа и съюзниците им наложиха над 25 000 различни санкции на Русия заради войната в Украйна през 2022 г. и анексирането на Крим през 2014 г. в опит да подкопаят руската икономика и да отслабят подкрепата за Путин.

Военната икономика на Русия нарасна с 4,1% през 2023 г. и 4,3% през 2024 г., далеч по-бързо от страните от Г-7, но се забавя рязко под тежестта на високите лихвени проценти.