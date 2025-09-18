Новини
Путин: Русия умишлено забавя растежа, за да ограничи инфлацията

18 Септември, 2025 20:55 450 18

Руският президент отхвърли опасенията за рецесия, въпреки последователния спад на БВП

Путин: Русия умишлено забавя растежа, за да ограничи инфлацията - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът Владимир Путин заяви в четвъртък, че Русия умишлено забавя икономическия си растеж, за да потисне инфлацията, и че вторият по големина износител на петрол в света е далеч от рецесия, цитира думите му „Ройтерс“, предава News.bg.

„Това е умишлено действие. Това е забавяне на растежа в замяна на ограничаване на инфлацията и поддържане на макроикономическа стабилност“, заяви Путин по време на телевизионна среща с висши законодатели.

Графика, публикувана в доклад на руската централна банка по-рано през септември, показва две последователни тримесечия на спад на брутния вътрешен продукт (БВП) на тримесечна база, което съответства на общоприетото определение за техническа рецесия.

Путин омаловажи опасенията за спад, заявявайки, че руската икономика остава далеч от рецесия.

„Мисля, че рецесията е все още далеч и пазарът на труда отразява това“, каза Путин, повтаряйки позицията на управителя на Централната банка Елвира Набиулина.

Съединените щати, Европа и съюзниците им наложиха над 25 000 различни санкции на Русия заради войната в Украйна през 2022 г. и анексирането на Крим през 2014 г. в опит да подкопаят руската икономика и да отслабят подкрепата за Путин.

Военната икономика на Русия нарасна с 4,1% през 2023 г. и 4,3% през 2024 г., далеч по-бързо от страните от Г-7, но се забавя рязко под тежестта на високите лихвени проценти.


Русия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 3 Отговор
    тва КЪРТИ мивки направо..великия джудж вкарва многоходовка и в икономиката си

    Коментиран от #8

    20:57 18.09.2025

  • 2 си дзън

    6 3 Отговор
    Русия умишлено забавя растежа, за да увеличи беднотията, ама нейсе.
    Руските икономисти - най-великите! Сменят рублите с купони.

    20:58 18.09.2025

  • 3 Костадин Костадинов

    6 1 Отговор
    Ама той освен чи е масуф убиец са указъ и генялен економист. Браво, русуфилякъ тука ш му напрай икона

    20:59 18.09.2025

  • 4 Маруся

    5 2 Отговор
    Путин -красавчик!!!

    20:59 18.09.2025

  • 5 Атина Палада оригинал

    4 0 Отговор
    Тоя кога стана икономист?Нали беше педофил?

    20:59 18.09.2025

  • 6 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    не е вярно, още 2014 съм казал че Рассия ЩЕ фалира до няколко месеца. а 2021 бай дън предупреди ботоксовия че такива санкции ЩЕ му наложи, че икономиката им ЩЕ се срине до няколко месеца. значи тези няколко месеца идват, дрогаре. скоро, до няколко месеца ЩЕ фалират

    20:59 18.09.2025

  • 7 Тавариш

    2 1 Отговор
    А па според нашите 240 заплатаджии ( пиявици), инфлация нямало. Народа яде картофи, те месо. Общо взето мусака..

    21:00 18.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Адрес 4000

    5 0 Отговор
    Хахахаха
    Хахахаха
    Хахахаха
    Многоходовият ненормалник
    Си да вземе да му присади малко ГМО мозък ,поне да знаем че има нещо в кухата му кагебейска кратуна

    21:01 18.09.2025

  • 10 Пея

    0 1 Отговор
    Аман от разбирачи.

    21:01 18.09.2025

  • 11 Путине, Путине...

    2 0 Отговор
    Сменяй рублите с...купони.

    21:02 18.09.2025

  • 12 много скоро

    1 2 Отговор
    В Петербург магазините пращят от евтина стока , а западняците скоро ще ровят в кофите ,ведно с арабите

    21:02 18.09.2025

  • 13 пРосия

    2 0 Отговор
    Страната на идиотите.

    21:02 18.09.2025

  • 14 Хахахаха

    1 0 Отговор
    АХАХАХАХАХАХАХАХА

    21:03 18.09.2025

  • 15 Жълтопаветен гай

    0 0 Отговор
    Некой знае ли дали Киро Острото прекопа трите тунела под Балкана?! Щото мостовете над Дунава отдавна ги направи....мдааа

    21:03 18.09.2025

  • 16 МНОГОПОЛЮСЕН ДЖУДЖАК

    0 0 Отговор
    Маркс ряпа да яде, пред моите икономически постановки...

    21:04 18.09.2025

  • 17 Стига бе

    1 0 Отговор
    Тоя кога стана икономист, не беше ли педофил

    21:05 18.09.2025

  • 18 Путин хонорис кауза

    0 0 Отговор
    Ха-ха, това е направо шедьовър от кремълската школа по „черен хумор в икономиката“. 🤦‍♂️

    Тълкувано накратко:
    – Когато Западът има рецесия → „Гниещ капитализъм!“
    – Когато Русия има рецесия → „Гениален план за борба с инфлацията!“

    С други думи, ако икономиката спре да расте, това вече не е проблем – това е стратегия.

    Идеален материал за виц:
    „– Владимир Владимирович, икономиката пада!
    – Не, другарю, тя не пада – тя ляга да си почине, за да не се умори инфлацията.“

    21:05 18.09.2025

Новини по държави:
