Германия повдигна официални обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова

Германските власти официално повдигнаха обвинения срещу самопровъзгласилата се „криптокралица“ Ружа Игнатова, издирвана от години заради предполагаемата ѝ роля в измамната схема с криптовалутата OneCoin, съобщи БТА.
Според прокуратурата в Билефелд, 45-годишната Игнатова, с българско и германско гражданство, е създала финансова пирамида, чрез която е разпространявана виртуалната валута. Тя фигурира както в списъка на ФБР с десетте най-издирвани престъпници, така и сред най-търсените лица на Европол.
Компанията ѝ е била регистрирана в западногерманския град Гревен. През октомври 2017 г. Игнатова изчезва безследно след полет от София до Атина и оттогава не е засичана от службите.
Обвинителният акт цели да предотврати изтичането по давност на предполагаемите престъпления, поясни ръководителят на прокуратурата Карстен Новак. Ако окръжният съд в Билефелд даде ход на делото, срокът на давност ще бъде удължен с пет години. Време, в което разследващите се надяват Игнатова да бъде задържана.
В обемния, 600-страничен обвинителен акт са посочени 17 500 жертви и щети за близо 57 милиона евро. Прокуратурата се концентрира върху периода 2015-2016 г., но според разследващите общият брой засегнати инвеститори по света достига милиони, а щетите милиарди евро.
Полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия съобщи, че в хода на разследването са конфискувани активи за около 28 милиона евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #11
23:18 18.09.2025
2 Лопата Орешник
23:20 18.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Налудник
23:36 18.09.2025
6 РИЖА ИГНАТОВА
РУЖАВИЯ КРИПТО МОШЕНИК
ТРЪМП
КОГА ?
Или защото е Президент
На него му е позволено.
23:37 18.09.2025
7 Луми
– Кой си ти?
Путин се изправя гордо:
– Аз съм великият лидер Владимир Владимирович Путин! Историческа фигура!
Свети Петър кимва, изважда таблета си и започва да скролва през биографията му- КГБ, войни, събития, доклади, снимки, видеа. Мърморейки на себе си, той проверява всяка подробност.
След минута повдига очи и казва студено:
– Не мога да те пусна в рая.
Путин се зачуди, лицето му гори, ботоксът му сякаш почна да се топи.
– Но… как така? Защо? – пита той отчаяно.
Свети Петър го поглежда строго и отговаря:
– Съжалявам… мястото на кагебистите и съветските пе.ераси не е в рая… а в мавзолея. 😏
Коментиран от #10, #12
23:37 18.09.2025
8 Браво
23:39 18.09.2025
9 Майк Алън Патън
Тези , които сами измислаха капана , сами паднаха в него ! До това води алчостта им.
23:40 18.09.2025
10 свиреп ОХЛЮВ
До коментар #7 от "Луми":Какво ли е казал Свети ПЕТЪР на американците , които са избили , поробили , експлоатирали , окрали и колонизирали толкова много държави и народи ?
Нека питаме индианците , негрите-роби , мексиканците , афганците , иракчаните , либийците , кубинците , японците , виетнамците.....
Какво ли ще ни кажат те ?
А какво ли ще каже самия СВЕТИ ПЕТьО ?
23:44 18.09.2025
11 КарабасБарабас
До коментар #1 от "Сталин":Да я вземат у нас за финансов министър направо !
23:45 18.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кабакрадев
00:06 19.09.2025
14 демократ
00:10 19.09.2025