Новини
Свят »
Германия »
Германия повдигна официални обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова

Германия повдигна официални обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова

18 Септември, 2025 23:13 741 14

  • германия-
  • криптокралица-
  • ружа игнатова

Обвинителният акт цели да удължи давността, докато издирваната българка бъде задържана

Германия повдигна официални обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германските власти официално повдигнаха обвинения срещу самопровъзгласилата се „криптокралица“ Ружа Игнатова, издирвана от години заради предполагаемата ѝ роля в измамната схема с криптовалутата OneCoin, съобщи БТА.

Според прокуратурата в Билефелд, 45-годишната Игнатова, с българско и германско гражданство, е създала финансова пирамида, чрез която е разпространявана виртуалната валута. Тя фигурира както в списъка на ФБР с десетте най-издирвани престъпници, така и сред най-търсените лица на Европол.

Компанията ѝ е била регистрирана в западногерманския град Гревен. През октомври 2017 г. Игнатова изчезва безследно след полет от София до Атина и оттогава не е засичана от службите.

Обвинителният акт цели да предотврати изтичането по давност на предполагаемите престъпления, поясни ръководителят на прокуратурата Карстен Новак. Ако окръжният съд в Билефелд даде ход на делото, срокът на давност ще бъде удължен с пет години. Време, в което разследващите се надяват Игнатова да бъде задържана.

В обемния, 600-страничен обвинителен акт са посочени 17 500 жертви и щети за близо 57 милиона евро. Прокуратурата се концентрира върху периода 2015-2016 г., но според разследващите общият брой засегнати инвеститори по света достига милиони, а щетите милиарди евро.

Полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия съобщи, че в хода на разследването са конфискувани активи за около 28 милиона евро.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    15 1 Отговор
    Браво на нашето момиче , трябват още такива смели жени да громят фашистите

    Коментиран от #11

    23:18 18.09.2025

  • 2 Лопата Орешник

    15 1 Отговор
    Със същия успех може да повдигнат обвинения и на международната галактическа федерация!!

    23:20 18.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Налудник

    4 0 Отговор
    Ако въобще е жива...

    23:36 18.09.2025

  • 6 РИЖА ИГНАТОВА

    3 0 Отговор
    А На

    РУЖАВИЯ КРИПТО МОШЕНИК

    ТРЪМП

    КОГА ?

    Или защото е Президент
    На него му е позволено.

    23:37 18.09.2025

  • 7 Луми

    0 4 Отговор
    Путин умира и се озовава пред райските порти. Свети Петър го поглежда и пита:
    – Кой си ти?

    Путин се изправя гордо:
    – Аз съм великият лидер Владимир Владимирович Путин! Историческа фигура!

    Свети Петър кимва, изважда таблета си и започва да скролва през биографията му- КГБ, войни, събития, доклади, снимки, видеа. Мърморейки на себе си, той проверява всяка подробност.

    След минута повдига очи и казва студено:
    – Не мога да те пусна в рая.

    Путин се зачуди, лицето му гори, ботоксът му сякаш почна да се топи.
    – Но… как така? Защо? – пита той отчаяно.

    Свети Петър го поглежда строго и отговаря:
    – Съжалявам… мястото на кагебистите и съветските пе.ераси не е в рая… а в мавзолея. 😏

    Коментиран от #10, #12

    23:37 18.09.2025

  • 8 Браво

    4 0 Отговор
    Със здраве да харчи парите на алчните за бързо забогатяване балъци.

    23:39 18.09.2025

  • 9 Майк Алън Патън

    5 0 Отговор
    Ружа се оказа велик комбинатор. Успя да оплете , излъже и окраде най-големите играчи и далавераджии на Запад и да им обере милиардите ! Браво !
    Тези , които сами измислаха капана , сами паднаха в него ! До това води алчостта им.

    23:40 18.09.2025

  • 10 свиреп ОХЛЮВ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Луми":

    Какво ли е казал Свети ПЕТЪР на американците , които са избили , поробили , експлоатирали , окрали и колонизирали толкова много държави и народи ?
    Нека питаме индианците , негрите-роби , мексиканците , афганците , иракчаните , либийците , кубинците , японците , виетнамците.....
    Какво ли ще ни кажат те ?
    А какво ли ще каже самия СВЕТИ ПЕТьО ?

    23:44 18.09.2025

  • 11 КарабасБарабас

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Да я вземат у нас за финансов министър направо !

    23:45 18.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кабакрадев

    1 0 Отговор
    Питайте Маг...нит...ски по въпроса.

    00:06 19.09.2025

  • 14 демократ

    0 0 Отговор
    Не е реално че има още тъ патси йоито си мислятбче тая е жива.

    00:10 19.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания