Германия повдигна официални обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова

Германските власти официално повдигнаха обвинения срещу самопровъзгласилата се „криптокралица“ Ружа Игнатова, издирвана от години заради предполагаемата ѝ роля в измамната схема с криптовалутата OneCoin, съобщи БТА.

Според прокуратурата в Билефелд, 45-годишната Игнатова, с българско и германско гражданство, е създала финансова пирамида, чрез която е разпространявана виртуалната валута. Тя фигурира както в списъка на ФБР с десетте най-издирвани престъпници, така и сред най-търсените лица на Европол.

Компанията ѝ е била регистрирана в западногерманския град Гревен. През октомври 2017 г. Игнатова изчезва безследно след полет от София до Атина и оттогава не е засичана от службите.

Обвинителният акт цели да предотврати изтичането по давност на предполагаемите престъпления, поясни ръководителят на прокуратурата Карстен Новак. Ако окръжният съд в Билефелд даде ход на делото, срокът на давност ще бъде удължен с пет години. Време, в което разследващите се надяват Игнатова да бъде задържана.

В обемния, 600-страничен обвинителен акт са посочени 17 500 жертви и щети за близо 57 милиона евро. Прокуратурата се концентрира върху периода 2015-2016 г., но според разследващите общият брой засегнати инвеститори по света достига милиони, а щетите милиарди евро.

Полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия съобщи, че в хода на разследването са конфискувани активи за около 28 милиона евро.