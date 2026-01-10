Новини
Близо 20% от германците са обмисляли емиграция

Близо 20% от германците са обмисляли емиграция

10 Януари, 2026 15:16

Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Един на всеки петима души в Германия заявява, че е обмислял да напусне страната, сочи проучване на Германския център за изследване на интеграцията и миграцията, цитирано от ДПА и БТА.

Сред анкетираните 21% са посочили, че са мислили за емиграция. Сред германците без мигрантски произход делът е 17%, докато тези, които сами са имигрирали в Германия, са два пъти по-склонни да обмислят да напуснат страната (34%).

Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот, както посочват около половината от обмислящите да напуснат Германия. Хората с мигрантски произход често споменават и случаи на дискриминация.

Конкретните планове за емиграция обаче са редки: само 2 процента имат намерение да се преместят в чужбина в рамките на една година.

През 2024 г. 1,2 милиона души са напуснали Германия, сочат данни на Федералната статистическа служба.

В проучването се отбелязва, че в публичните дебати по въпросите на имиграцията често се пренебрегва фактът, че хората редовно напускат Германия - тенденция, която се отразява на демографското развитие и недостига на работна ръка в страната.

Най-висока е склонността към емиграция сред хората с семейни връзки в Турция, Близкия изток и Северна Африка (39%), следвани от имигрантите от бившия Съветски съюз (31%) и други страни от ЕС (28%).

Изследването е обхванало 2933 души и е проведено от лятото на 2024 г. до лятото на 2025 година.


  • 1 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    12 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #18

    15:17 10.01.2026

  • 2 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    6 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #11

    15:17 10.01.2026

  • 3 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    6 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:17 10.01.2026

  • 4 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    8 3 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    15:18 10.01.2026

  • 5 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    6 3 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    15:18 10.01.2026

  • 6 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    7 3 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:18 10.01.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    6 3 Отговор
    В Неофит Рилски до най-големия Исторически парк в света до Варна вече се заселиха 7 германци и си купиха къщи в тракийски стил

    Коментиран от #14

    15:19 10.01.2026

  • 8 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT

    9 2 Отговор
    Ха ха, урсулистчетца защо така германците искат да напуснат клуба на боатите ?

    15:22 10.01.2026

  • 9 в лятна нощ

    4 6 Отговор
    Малее... Що не додат у на,с за да донесат заводите на мерчодесчото.

    15:23 10.01.2026

  • 10 СЕМ

    6 11 Отговор
    Тек пишат руски психопати.

    15:24 10.01.2026

  • 11 Вярно е!

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Пишат ти минуси, но е лесно проверимо и е вярно!
    Намерете в Телеграм канала "MASH", публикацията там е от 20.08.2025. Има подробни детайли и много скрийншотове на файловете със загубите на ВСУ, включително снимките на войниците, електронни таблици с пълната информация за тях, всичко.

    15:25 10.01.2026

  • 12 Обаче

    4 6 Отговор
    Изнасят се предимно имигрантите.

    15:25 10.01.2026

  • 13 Сила

    14 0 Отговор
    Дано не се върнат "българските германци" ....тъкмо се бяхме отървали от тях !!!

    15:26 10.01.2026

  • 14 Фараон без пирамида

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ивелин Михайлов":

    Я кажи какво стана с къщата от кооперацията на Потника? Купиха ли я германците или чакат Киро да се изкъпе?

    15:26 10.01.2026

  • 15 Емигрант

    8 1 Отговор
    Германия в момента е като България през 90те

    15:27 10.01.2026

  • 16 Азззззззз

    9 0 Отговор
    Тия не са ли от клуба на богатите? Защо ли бягат? Кой бяга от хубавото, ааа?

    15:27 10.01.2026

  • 17 тонке статийката ти

    6 1 Отговор
    кат снимката ти половинчата
    нищо конкретно
    хасан мислил да си ходи в турция или сирия
    ама после размислил че там няма социал и задяване на германки по улиците

    15:28 10.01.2026

  • 18 Сила

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Пий си ги тоя хапчета бе ....не са ти предписани за едното нищо , пий ги редовно !!!

    15:28 10.01.2026

  • 19 ФАКти

    7 1 Отговор
    ЕК гради уникален хибрит между фашизъм и комунизъм в ЕС с активното съдействие на Германия. Изгражда се тоталитарно общество със свръх регулация и пълен контрол над гражданите. Като комунистите искат да унищожат националните държави и да смесят населението с емигранти, но като фашистите запазват класовото разделение на обществото, даже и на държавите.
    Между другото Германия е донесла всички беди на света последните над 120 години. Има важна роля за началото на Първата световна, водеща роля за началото на Втората световна, а с това предизвиква и възкачването на най-пагубната идеология - либерализма, както и разделението на света над 70 години вече. Те създадоха мигражионната криза и управляват най-отвратителната ЕК. Също ака техните фондации в БГ финансираха и издигнаха Буци на власт.

    15:31 10.01.2026

  • 20 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Що ли не се учудвам ,има цяла колония и в Русия ,защо ли???щото омразната оцапаната злонамерената представяна от еврейските медии в германистан Русия ,е в пъти по писта от ос@@@@@@ вече Германия

    15:32 10.01.2026

  • 21 ИВАН

    8 0 Отговор
    Е, колко по добър, нали германците бяха за пример и живееха най добре в европа ... объркаха го тотално тоя свят.

    15:36 10.01.2026

  • 22 Спецназ

    8 0 Отговор
    БАЦЕ! в ГЕРМАНИЯ германците вече мислят да се изнасят от тая

    средноазиатска джамахирия- то бива афганистанци, сирийци, суданци и
    всякакви да те ограбват и изнасилват на секи ъгък не се ИЗДРЪЖА, БЕ!

    Едно Благодаря на Фрау Меркел, че им напълни 40 % от Държавата със всякаква паплач.

    ДАЖЕ на турските немци дето са там от 50 години не им се седи и си заминават.

    Накрая ще останат некъпаните Н.гри и рошавите брадати от Афганистан и Сирия!

    15:45 10.01.2026

  • 23 Гюнтер

    6 0 Отговор
    В Швейцария живеят над 2,3 милиона преселници от Германия...и процеса тече! Германската икономика е в свободно падане, държавата е като цяло в упадък...ЕС си заминава!

    Коментиран от #25

    15:48 10.01.2026

  • 24 мда

    0 2 Отговор
    И германците побягнаха към Мухомассранск и Дрисчанск.

    15:48 10.01.2026

  • 25 Zaхарова

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Гюнтер":

    Брау бе гуведо!Кефиш!Още 100 рубли към надника!

    15:49 10.01.2026

  • 26 Спецназ

    3 0 Отговор
    Единственото спасение на Шолц е да ги НАБУТА
    н.грите от Судан и афганистанците в

    Северна Македония срещу пари!

    като "Кандидати" вече са преминали главата за "квотата". ФАКТ!
    Макетата ще ги земат- те рЪка на пАри не връщат!

    Това по квотата ако искат в ЕС и нЕма не искам!

    15:50 10.01.2026

  • 27 Еми така е

    0 0 Отговор
    Докараха тука тарамбуките, а местните бягат от тука
    Урсулите са много умни. Унищожиха европата.

    16:13 10.01.2026

