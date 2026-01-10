Близо 20% от германците са обмисляли емиграция

Един на всеки петима души в Германия заявява, че е обмислял да напусне страната, сочи проучване на Германския център за изследване на интеграцията и миграцията, цитирано от ДПА и БТА.
Сред анкетираните 21% са посочили, че са мислили за емиграция. Сред германците без мигрантски произход делът е 17%, докато тези, които сами са имигрирали в Германия, са два пъти по-склонни да обмислят да напуснат страната (34%).
Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот, както посочват около половината от обмислящите да напуснат Германия. Хората с мигрантски произход често споменават и случаи на дискриминация.
Конкретните планове за емиграция обаче са редки: само 2 процента имат намерение да се преместят в чужбина в рамките на една година.
През 2024 г. 1,2 милиона души са напуснали Германия, сочат данни на Федералната статистическа служба.
В проучването се отбелязва, че в публичните дебати по въпросите на имиграцията често се пренебрегва фактът, че хората редовно напускат Германия - тенденция, която се отразява на демографското развитие и недостига на работна ръка в страната.
Най-висока е склонността към емиграция сред хората с семейни връзки в Турция, Близкия изток и Северна Африка (39%), следвани от имигрантите от бившия Съветски съюз (31%) и други страни от ЕС (28%).
Изследването е обхванало 2933 души и е проведено от лятото на 2024 г. до лятото на 2025 година.
