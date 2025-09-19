Тръмп: Европа купува тихо и коварно руски петрол, защо да се сърдя на Китай?!

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че от Вашингтон не бива да се иска да налага санкции на Китай заради закупуване на руски петрол, докато Европа го купува.

„Ако Европа направи нещо по отношение на Китай, мисля, че Китай вероятно ще положи усилия да сложи край на украинския конфликт“, каза Тръмп след въпрос за възможността САЩ да наложат санкции на Китай за закупуване на руски петрол. Президентът на САЩ добави, че ако европейските страни наложат подобни ограничения, той също би „направил нещо“.

„Неприемливо е Европа да купува петрол от Русия и да очаквам аз да съм разстроен, че Китай купува петрол от Русия“, каза Тръмп.

Тръмп смята, че санкциите от съюзниците на Вашингтон, включително европейските, срещу Китай биха могли да повлияят на мирното уреждане, тъй като Китай е „най-големият купувач на руски петрол“. Той добави, че вярва, че Пекин „има други“ лостове за влияние върху Москва.

Американският лидер нарече ситуацията, в която Европа купува руски петрол, „не идеална“. „Те го направиха тихо и коварно“, продължи той. „Ако искате да спечелите, не купувайте петрол от Русия. Ще видим докъде ще ви доведе това“, заключи Тръмп.

Той заяви, че британският премиер Киър Стармър е съгласен с неговите изявления относно необходимостта европейските съюзници на САЩ да спрат да купуват руски петрол.

„Той каза, че това не е добре“, каза Тръмп, отговаряйки на въпроси на репортери на борда на самолета си след отпътуване от Великобритания за САЩ. „Стармър се съгласи, че те трябва да спрат да купуват петрол от Русия“, добави американският лидер.

Тръмп, говорейки по-рано на съвместна пресконференция със Стармър в провинциалната резиденция на британския премиер, Чекърс, заяви, че не е готов да наложи нови санкции срещу Москва, докато европейските страни продължават да купуват петрол от Русия.

Тръмп изрази съмнение, че е дошло времето за прекратяване на огъня в Украйна.

„Не изглежда така“, каза той пред пресцентъра на Белия дом на борда на самолета си след отпътуване от Великобритания за САЩ. „Но в подходящия момент ще трябва да го направим. Ще бъде трудно“, добави Тръмп.

Съединените щати са готови да съдействат за поддържането на мира в Украйна след разрешаването на конфликта, включително с въздушна подкрепа, продължи Тръмп.

„След като войната бъде решена, ние ще помогнем за поддържането на мира“, каза той. „Когато казах въздушна подкрепа, говорех за сигурността след разрешаването на конфликта.“

Американският лидер отбеляза, че Вашингтон подкрепя Киев, като предоставя разузнавателна информация.

Тръмп също изрази увереност в постигането на мирно разрешаване на украинската криза в крайна сметка.

„Ще го направим по един или друг начин“, каза президентът на САЩ.

Тръмп изрази "надежда", че инцидентът с дронове в Полша е причинен от "загуба на контрол".

„Не мога да кажа дали е било грешка или не. Нека си го кажем: не е трябвало да са там. Вероятно са били повредени. Да се ​​надяваме“, каза той в интервю за Fox News.

Тръмп добави, че дроновете „са били свалени и са паднали на полска територия“. „Те така или иначе не е трябвало да отидат там“, каза той.

Държавният глава на САЩ разкри, че в разговори с убития консервативния активист Чарли Кърк е изразил убеждението, че той един ден може да стане следващият американски лидер.

„Казах: „Чарли, мисля, че имаш добър шанс да станеш президент един ден, мисля, че може би ще бъдеш президент“, каза той.