Алексей Чепа, заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, смята, че напредъкът към разрешаването на конфликта в Украйна ще се възобнови скоро. В интервю за Lenta.ru той отбеляза, че плановете на Киев за продължаване на войната възпрепятстват напредъка на преговорите.
Той припомни, че преговорната линия в Истанбул е предназначена да подготви бъдещо мирно споразумение с Украйна. Според него Киев категорично отказва да приеме споразуменията, постигнати в Анкъридж, поради което разрешаването на конфликта се забавя.
"Всички знаем как премина закритото заседание на Върховната рада. Изявлението на Зеленски: трябва да намерим още 60 милиарда и след това ще продължим войната. Те така или иначе се опитват да доставят оръжия, включително американски, през Европа. Всичко това не помага на преговорния процес", заяви той.
НАТО няма да участва пряко във война срещу Русия в украинския конфликт, каза политологът Дмитрий Журавльов пред Lenta.ru. Той обясни, че в алианса има твърде много противоречия по този въпрос.
„Страните от НАТО може би биха могли да участват до известна степен. Ако говорим за Германия и Франция например, те биха изпратили няколко бригади, които имат, в Западна Украйна, за да подкрепят украинските войници, и това би било всичко. Ако Русия има силата, тя спокойно ще продължи офанзивата си и няма да има война с НАТО. Но това наистина изисква желязна сила“, отбеляза Журавльов.
Според него само няколко страни от НАТО в момента активно се застъпват за участие в конфликта. Но, както отбеляза политологът, те нямат много човешки ресурси, а самите им граждани няма да искат да участват в конфликта.
„Поляците не искат да се бият. Франция и Германия биха могли да съберат няколко бригади. Разбира се, ядрена война с участието на Русия, Франция и Обединеното кралство е възможна, но ние имаме много повече ракети. Така че няма с кого да се бием“, заключи Журавльов. „НАТО е много склонно да плаща за война; те са готови да изразят недоволството си, но не и да жертват собствения си народ."
По-рано бившият полски премиер Лешек Милер заяви, че украинският президент Володимир Зеленски иска да провокира военен конфликт между Северноатлантическия алианс и Русия. Милер отбеляза, че Варшава трябва да стои далеч от намеса в конфликта с Москва, „доколкото е възможно“.
Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за разочарованието му от руския му колега Владимир Путин беше направено в Лондон, така че то не би трябвало да е изненадващо, смята Григорий Карасин, председател на Комисията по външни работи на Съвета на федерацията.
Така сенаторът отговори на забележките на американския лидер в разговор с Lenta.ru.
„Вземаме това предвид. Очакваме руско-американското сътрудничество при решаването на сложни въпроси, включително разрешаването на украинската криза, да продължи. Оценките ще трябва да бъдат направени след постигане на споразумение. Процесът продължава. Контактите с нашите колеги във Вашингтон продължават. Надявам се, че те ще донесат стабилността и резултатите, от които светът се нуждае. Но за това усилията и на двете страни не са достатъчни“, заяви Карасин.
Сенаторът отбеляза, че Европейският съюз не просто възпрепятства мирното разрешаване на украинския конфликт, а изостря ситуацията.
„Като се има предвид, че изявлението на Тръмп беше направено в Лондон, това не е изненадващо. Обединеното кралство остава една от ключовите столици, допринасящи за много тежката международна ситуация със сигурността. Ще се стремим към уреждане. Процесът ще продължи“, заключи политикът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин ПОЧНА ВОЙНА
Коментиран от #7
06:38 19.09.2025
2 Много
06:40 19.09.2025
3 Путин
06:41 19.09.2025
4 с 3ти клас
Коментиран от #8
06:41 19.09.2025
5 Мнението ми.
Коментиран от #10
06:44 19.09.2025
6 Да би
06:48 19.09.2025
7 Всъщност
До коментар #1 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":Путин само изнесе неизбежната война с НАТО извън Русия. Евро.ейски номера на Путин не минават, за разлика от Елцин и Горбачов. Западът затова и демонизира Путин - от безсилна злоба и омраза . Победата ще е за Русия, защото Европа няма да търпи още дълго атлантическите ястреби на власт там. Благодатен Мир ще настъпи при изпълнение на условията на Русия, което на практика ще означава край за унилатералния нео-колониален атлантически Глобализъм
Коментиран от #13
06:49 19.09.2025
8 А ние
До коментар #4 от "с 3ти клас":сме укро копiйки.
06:52 19.09.2025
9 Сесесере
06:53 19.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Георги
Коментиран от #15
06:54 19.09.2025
12 Бразилски доброволци
06:56 19.09.2025
13 Стига бе
До коментар #7 от "Всъщност":Че войната се води и в Русия......жалко за избитите над милион руски момчета, заради болните амбиции на сатрапа кремълски.
Коментиран от #14
06:59 19.09.2025
14 Да Така Е
До коментар #13 от "Стига бе":Заради укро-хунтата докарана на власт в Украйна от западните атлантически ястреби, два славянски народа се избиват без шанс за помирение
Коментиран от #17, #20
07:04 19.09.2025
15 име
До коментар #11 от "Георги":Козяк, виж темага за руския газ и ни обясни като може бед него, що продължават да ползват най-много руски газ. После виж темата за Умеров и коментирай нещо за кражбите в бандеристан. 120 милиарда иска хунтата за догодина, колко ще откраднат, според теб?
07:28 19.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Морския
До коментар #14 от "Да Така Е":Нормалните хора много добре знаят какво ги чака в рускии мир-разграбване на златния,пенсионния и държавен резерв,след това ще избият десетки хиляди хора без съд и присъда,след това ще напълнят лагерите и затворите със стотици хиляди но ще опразнят магазините и пак ще се облизваме пред Корекомите!!!Накрая следва пълно затваряне на границите и търсене на врагове, няма значение какви!
07:33 19.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха ха
07:36 19.09.2025
20 Путин
До коментар #14 от "Да Така Е":Що не спря "укрохунтата" и не отърва своето протеже Янукович от позорното бягство в ...Москве.
07:37 19.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хм...
Имахме и 1000÷0
После 1000÷19
Сега 1000÷24
Не мисля да коментирам.
Но много бих искал да разбера мнението на някое евроатлантическо рoзАвo пони.
Коментирайте бе, рoзАви!?!
07:44 19.09.2025