В Русия: ЕС не просто възпрепятства мирното разрешаване на украинския конфликт, а изостря ситуацията
  Тема: Украйна

19 Септември, 2025 06:29, обновена 19 Септември, 2025 06:37 747 23

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • преговори

Обединеното кралство остава една от ключовите столици, допринасящи за много тежката международна ситуация със сигурността, смята сенаторът Григорий Карасин

В Русия: ЕС не просто възпрепятства мирното разрешаване на украинския конфликт, а изостря ситуацията - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Алексей Чепа, заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, смята, че напредъкът към разрешаването на конфликта в Украйна ще се възобнови скоро. В интервю за Lenta.ru той отбеляза, че плановете на Киев за продължаване на войната възпрепятстват напредъка на преговорите.

Той припомни, че преговорната линия в Истанбул е предназначена да подготви бъдещо мирно споразумение с Украйна. Според него Киев категорично отказва да приеме споразуменията, постигнати в Анкъридж, поради което разрешаването на конфликта се забавя.

Още новини от Украйна

"Всички знаем как премина закритото заседание на Върховната рада. Изявлението на Зеленски: трябва да намерим още 60 милиарда и след това ще продължим войната. Те така или иначе се опитват да доставят оръжия, включително американски, през Европа. Всичко това не помага на преговорния процес", заяви той.

НАТО няма да участва пряко във война срещу Русия в украинския конфликт, каза политологът Дмитрий Журавльов пред Lenta.ru. Той обясни, че в алианса има твърде много противоречия по този въпрос.

„Страните от НАТО може би биха могли да участват до известна степен. Ако говорим за Германия и Франция например, те биха изпратили няколко бригади, които имат, в Западна Украйна, за да подкрепят украинските войници, и това би било всичко. Ако Русия има силата, тя спокойно ще продължи офанзивата си и няма да има война с НАТО. Но това наистина изисква желязна сила“, отбеляза Журавльов.

Според него само няколко страни от НАТО в момента активно се застъпват за участие в конфликта. Но, както отбеляза политологът, те нямат много човешки ресурси, а самите им граждани няма да искат да участват в конфликта.

„Поляците не искат да се бият. Франция и Германия биха могли да съберат няколко бригади. Разбира се, ядрена война с участието на Русия, Франция и Обединеното кралство е възможна, но ние имаме много повече ракети. Така че няма с кого да се бием“, заключи Журавльов. „НАТО е много склонно да плаща за война; те са готови да изразят недоволството си, но не и да жертват собствения си народ."

По-рано бившият полски премиер Лешек Милер заяви, че украинският президент Володимир Зеленски иска да провокира военен конфликт между Северноатлантическия алианс и Русия. Милер отбеляза, че Варшава трябва да стои далеч от намеса в конфликта с Москва, „доколкото е възможно“.

Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за разочарованието му от руския му колега Владимир Путин беше направено в Лондон, така че то не би трябвало да е изненадващо, смята Григорий Карасин, председател на Комисията по външни работи на Съвета на федерацията.

Така сенаторът отговори на забележките на американския лидер в разговор с Lenta.ru.

„Вземаме това предвид. Очакваме руско-американското сътрудничество при решаването на сложни въпроси, включително разрешаването на украинската криза, да продължи. Оценките ще трябва да бъдат направени след постигане на споразумение. Процесът продължава. Контактите с нашите колеги във Вашингтон продължават. Надявам се, че те ще донесат стабилността и резултатите, от които светът се нуждае. Но за това усилията и на двете страни не са достатъчни“, заяви Карасин.

Сенаторът отбеляза, че Европейският съюз не просто възпрепятства мирното разрешаване на украинския конфликт, а изостря ситуацията.

„Като се има предвид, че изявлението на Тръмп беше направено в Лондон, това не е изненадващо. Обединеното кралство остава една от ключовите столици, допринасящи за много тежката международна ситуация със сигурността. Ще се стремим към уреждане. Процесът ще продължи“, заключи политикът.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    6 12 Отговор
    Нема да го жалим я

    Коментиран от #7

    06:38 19.09.2025

  • 2 Много

    7 6 Отговор
    ВЯРНО !!!

    06:40 19.09.2025

  • 3 Путин

    7 10 Отговор
    Ние сме милиционерите - крадем, копаем и продаваме на развития запад където са ни децата дето торят.

    06:41 19.09.2025

  • 4 с 3ти клас

    6 10 Отговор
    Ние сме копейки

    Коментиран от #8

    06:41 19.09.2025

  • 5 Мнението ми.

    5 12 Отговор
    В кoчинaта Кремъл 🐖🐖🐖 може да имат всякакви мнения. Това е без значение.

    Коментиран от #10

    06:44 19.09.2025

  • 6 Да би

    6 2 Отговор
    мирно седяло , не би чудо видяло .

    06:48 19.09.2025

  • 7 Всъщност

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    Путин само изнесе неизбежната война с НАТО извън Русия. Евро.ейски номера на Путин не минават, за разлика от Елцин и Горбачов. Западът затова и демонизира Путин - от безсилна злоба и омраза . Победата ще е за Русия, защото Европа няма да търпи още дълго атлантическите ястреби на власт там. Благодатен Мир ще настъпи при изпълнение на условията на Русия, което на практика ще означава край за унилатералния нео-колониален атлантически Глобализъм

    Коментиран от #13

    06:49 19.09.2025

  • 8 А ние

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "с 3ти клас":

    сме укро копiйки.

    06:52 19.09.2025

  • 9 Сесесере

    2 9 Отговор
    Блатото потъва!

    06:53 19.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георги

    3 9 Отговор
    Какво значи "Ние имаме повече ракета" ,те през 2022 имаха и повече танкове, количеството не определя качеството,с такова оръжие победител няма да има! Не зная кой "стратег"втълпи на Русия че Европа не може без нейните ресурси, фатална грешка?

    Коментиран от #15

    06:54 19.09.2025

  • 12 Бразилски доброволци

    3 2 Отговор
    От втори международен легион прочистват останките от разбитите руски захватчици около Покровск.

    06:56 19.09.2025

  • 13 Стига бе

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Всъщност":

    Че войната се води и в Русия......жалко за избитите над милион руски момчета, заради болните амбиции на сатрапа кремълски.

    Коментиран от #14

    06:59 19.09.2025

  • 14 Да Така Е

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Стига бе":

    Заради укро-хунтата докарана на власт в Украйна от западните атлантически ястреби, два славянски народа се избиват без шанс за помирение

    Коментиран от #17, #20

    07:04 19.09.2025

  • 15 име

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Козяк, виж темага за руския газ и ни обясни като може бед него, що продължават да ползват най-много руски газ. После виж темата за Умеров и коментирай нещо за кражбите в бандеристан. 120 милиарда иска хунтата за догодина, колко ще откраднат, според теб?

    07:28 19.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Морския

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Да Така Е":

    Нормалните хора много добре знаят какво ги чака в рускии мир-разграбване на златния,пенсионния и държавен резерв,след това ще избият десетки хиляди хора без съд и присъда,след това ще напълнят лагерите и затворите със стотици хиляди но ще опразнят магазините и пак ще се облизваме пред Корекомите!!!Накрая следва пълно затваряне на границите и търсене на врагове, няма значение какви!

    07:33 19.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха

    2 2 Отговор
    Загубени рашисти, по вашата логика, Северна Корея не само го изостра , а е страна в конфликта!

    07:36 19.09.2025

  • 20 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да Така Е":

    Що не спря "укрохунтата" и не отърва своето протеже Янукович от позорното бягство в ...Москве.

    07:37 19.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хм...

    2 0 Отговор
    В началото беше 6060÷78
    Имахме и 1000÷0
    После 1000÷19
    Сега 1000÷24
    Не мисля да коментирам.
    Но много бих искал да разбера мнението на някое евроатлантическо рoзАвo пони.
    Коментирайте бе, рoзАви!?!

    07:44 19.09.2025

Новини по държави:
