ISW: Кремъл укрепва военния елит чрез квоти за ветерани и нови мандати

ISW: Кремъл укрепва военния елит чрез квоти за ветерани и нови мандати

19 Септември, 2025 07:21

Кремъл засилва реториката и военния натиск, докато Киев отговаря с удари по енергийната инфраструктура

ISW: Кремъл укрепва военния елит чрез квоти за ветерани и нови мандати - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското военно командване продължава да поддържа тезата за „победата на Путин“, според която изтощаването на украинската армия ще доведе до крайна победа. На 18 септември президентът Владимир Путин съобщи, че над 700 000 руски войници са разположени по фронтовите линии, а началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов обяви напредък „на почти всички фронтове“, предава News.bg.

Международният институт за стратегически изследвания (ISW) обаче подчертава, че победата на Москва не е неизбежна. Украйна и Западът могат да използват руските слабости, огромни човешки загуби, икономическо изтощение и трудности в мобилизацията, за да притиснат Кремъл към преговори. Само от януари 2025 г. досега Русия е изгубила над 299 000 души в бойни действия, докато териториалните ѝ придобивки остават ограничени.

Политическа и дипломатическа офанзива на Кремъл

Кремъл продължава да настоява за първоначалните си цели в Украйна. Външният министър Сергей Лавров заяви, че компромис е възможен само при гарантиране на „законните интереси на Русия за сигурност“ и правата на руското население в Украйна. Москва също се стреми да отдели двустранните отношения със САЩ от конфликта, като оказва натиск върху администрацията на Доналд Тръмп за нормализиране на икономическите връзки без край на войната.

Паралелно Кремъл засилва информационната си кампания срещу Европа. Лавров и президентският пратеник Сергей Иванов отправиха обвинения към Финландия в „реваншизъм“ и „депопулация“, а депутатът Алексей Чепа заяви, че членството на страната в НАТО е намалило руските туристически и инвестиционни потоци. Според ISW това е част от по-широка стратегия, сходна с използваната в Украйна.

Литовските власти дори свързаха руското военно разузнаване с палежи в Европа през юли 2024 г., целящи да внесат страх и хаос.

Украйна и Полша: съюз в дроновата война

След масираните руски атаки с дронове на 9-10 септември, Украйна и Полша подписаха меморандум за сътрудничество в разработването и обучението за използване на безпилотни системи. Украински експерти ще обучават полски военнослужещи, а Варшава ще получи 43,7 млрд. евро от програмата SAFE на ЕС за укрепване на военната си индустрия.

На 17-18 септември Русия изстреля десетки дронове от различни региони, но украинските сили свалиха 48 от тях. Ударите нанесоха щети върху жилищна, търговска и железопътна инфраструктура в Киев, Полтава и Чернигов.

Милитаризация и вътрешна политика

Москва продължава да интегрира Беларус във военните си структури чрез обучение от групата „Вагнер“. В Русия Кремъл стартира програма за назначаване на ветерани от войната в държавните институции „Време на героите“. Идеята за 3% квота беше определена от Путин като „привлекателна“, но рискова заради опасност от формализъм.

Паралелно Путин удължи мандата на Валерий Герасимов с още пет години, демонстрирайки предпочитанието си към лоялни, макар и възрастни командири. Кремъл също потвърди напускането на заместник-шефа на администрацията Дмитрий Козак, свързвано с разногласия около войната.

Енергийна война: украински удари срещу рафинерии

Украйна продължава да атакува ключови енергийни обекти в Русия. В средата на септември бяха поразени рафинериите Lukoil-Volgogradneftepererabotka и Gazprom Neftekhim Salavat, като последната пострада сериозно в блока за производство на горива.

В Краснодарския край отломки от дрон предизвикаха пожар близо до петролно-газово съоръжение. От март 2024 г. до септември 2025 г. само рафинерията във Волгоград е била атакувана 12 пъти.

Хуманитарен аспект

На 18 септември Русия и Украйна проведоха нов обмен на тела Москва върна 1 000 украински военни, а Киев 24 руски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всяка сутрин милиарди хора по света

    3 11 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #3, #9

    07:24 19.09.2025

  • 2 Тити

    2 7 Отговор
    Ма като са толкова велики защо 5 година нямат прогрес?

    Коментиран от #5

    07:24 19.09.2025

  • 3 ЧЕРВЕНИЯТ БИК

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    ДАВА КРИЛААААА

    07:28 19.09.2025

  • 4 име

    6 1 Отговор
    Уж се цяха договори без удари по енергийни обекти, помнете кой отново нарушава договорките. Зимата идва и по-традиция бандеристан ще кара на свещи, а воя на киевскта хунта, че са им унищожили енергопреносната мрежа ще се чуе чак на Антарктида.

    Коментиран от #6

    07:31 19.09.2025

  • 5 име

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Щото бандерите смело настъпват на запад

    07:32 19.09.2025

  • 6 Па нищо

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Ти ще плащаш по-високи данъци.

    Коментиран от #10, #11

    07:34 19.09.2025

  • 7 Механик

    8 14 Отговор
    Само от януари руските загуби били 300 хиляди??? То за това ли пск ви върнаха 1000 укропа срещу 20 руснака??
    Пак ли плачете за руските загуби? Плачете, плачете! А докато плачете с е оглеждайте дали не дошъл ред на последния украинец! Щото наближава.

    Коментиран от #8, #12, #15

    07:35 19.09.2025

  • 8 Да де

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #13

    07:37 19.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Па нищо":

    Много ми е интересно как някои се кефят, че ще плащат високи данъци и скъпи продукти, само и само укра да е добре. Още по-чудно ми е, че такива точно, наричат хората небългари и предатели.

    07:38 19.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Има си хас украинците да прибират руски трупове за гола пропаганда.С пропаганда Киев за два дня не става.

    Коментиран от #16

    07:39 19.09.2025

  • 13 Механик

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Да де":

    Да, така е. Пишем ги тия неща и чакаме да си върнете Крим. Но вие явно не бързате и го играете хитро-всеки ден губите по някое малко село с пет колиби, и напредвате към полската граница, та да заблуждавате руснаците. Признавам ви, че сте големи хитреци.

    07:42 19.09.2025

  • 14 Безкомпромисен

    8 4 Отговор
    Долнопробната пропаганда на Кремъл е ефективна само сред умствено увредени индивиди. Такива са болшинството участници в "СВО" и феновете на хунтата.

    07:42 19.09.2025

  • 15 Загубите на двете страни

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    нямат нищо общо с размяната на труповете. Украйна просто не прибира убитите рашисти или изгаря тези които са при тях.

    07:46 19.09.2025

  • 16 Руснак без крак

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха":

    Утре влизам в Киев!Може и без глава.

    07:50 19.09.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    3 1 Отговор
    Укрепва......
    Режима на Путин се клати !!!
    Нощес Путин лично разжалва и уволни началника на президентската администрация Дмитрий Козак.
    Следващата стъпка е логична - Козак ще бъде намерен "самоубит"

    07:51 19.09.2025

  • 18 "ИНСТИТУТА" ПАК СЕ НАПЪНА

    1 1 Отговор
    РАНО СУТРИНТА ДА НИ УБЕЖДАВА ЧЕ ОЩЕ ИМА ЖИВИ У КРИ

    07:53 19.09.2025

