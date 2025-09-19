Япония няма да признава Палестина по време на заседанието на ООН

Министърът на външните работи на Япония Такеши Ивая заяви, че страната не планира да признава палестинска държава по време на предстоящото заседание на Общото събрание на ООН, цитира Ройтерс, предава БТА.
Той уточни, че въпросът за признаването на Палестина за Япония не е дали, а кога да бъде предприето такова решение, като подчерта подкрепата на страната за двудържавно решение на конфликта в Близкия изток.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
15:06 19.09.2025
2 руzко = боклук
Коментиран от #3
15:08 19.09.2025
3 Атина Палада
До коментар #2 от "руzко = боклук":В САЩ демократите-л.иберасти искат признаване на държава Палестина..
15:11 19.09.2025
4 Соваж бейби
Коментиран от #8
15:13 19.09.2025
5 а бе
15:23 19.09.2025
6 демократ
15:26 19.09.2025
7 Бако
15:29 19.09.2025
8 Ех бейби , бейби
До коментар #4 от "Соваж бейби":Толкова сте про-СТА , че на човек му е жал да Ви обиди .
15:31 19.09.2025