Япония няма да признава Палестина по време на заседанието на ООН

Министърът на външните работи на Япония Такеши Ивая заяви, че страната не планира да признава палестинска държава по време на предстоящото заседание на Общото събрание на ООН, цитира Ройтерс, предава БТА.

Той уточни, че въпросът за признаването на Палестина за Япония не е дали, а кога да бъде предприето такова решение, като подчерта подкрепата на страната за двудържавно решение на конфликта в Близкия изток.