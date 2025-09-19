Новини
Свят »
Япония »
Япония няма да признава Палестина по време на заседанието на ООН

Япония няма да признава Палестина по време на заседанието на ООН

19 Септември, 2025 15:02 450 8

  • япония-
  • палестина-
  • оон

Токио подкрепя двудържавно решение, но не планира да взема решение този месец

Япония няма да признава Палестина по време на заседанието на ООН - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Япония Такеши Ивая заяви, че страната не планира да признава палестинска държава по време на предстоящото заседание на Общото събрание на ООН, цитира Ройтерс, предава БТА.

Той уточни, че въпросът за признаването на Палестина за Япония не е дали, а кога да бъде предприето такова решение, като подчерта подкрепата на страната за двудържавно решение на конфликта в Близкия изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тео

    10 3 Отговор
    Япония е вече едно нищо, най-верната марионетка на САЩ🐮

    15:06 19.09.2025

  • 2 руzко = боклук

    3 10 Отговор
    БРАВО

    Коментиран от #3

    15:08 19.09.2025

  • 3 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "руzко = боклук":

    В САЩ демократите-л.иберасти искат признаване на държава Палестина..

    15:11 19.09.2025

  • 4 Соваж бейби

    9 3 Отговор
    Жалка нация ,малко им е било в Хирошима и Нагасаки !

    Коментиран от #8

    15:13 19.09.2025

  • 5 а бе

    2 1 Отговор
    и ние не признаваме Европейски съюз, ама европейската диктатура е на друго мнение. Така че съвременната комуникация се разминава във преводите и доволни остават само преводачите между страните, като зелето например

    15:23 19.09.2025

  • 6 демократ

    0 0 Отговор
    Шах и мат за китайската отпка Гост

    15:26 19.09.2025

  • 7 Бако

    1 0 Отговор
    Супер изненадани сме ... абе не сме. Най-вярният роб на САЩ да направи нещо против волята на господаря си е нещо доста немислимо. Въпреки японците обаче доста голяма част от света безвъзвратно се обърна против израел.

    15:29 19.09.2025

  • 8 Ех бейби , бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Толкова сте про-СТА , че на човек му е жал да Ви обиди .

    15:31 19.09.2025

