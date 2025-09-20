Новини
Четирима войници от специалните части на САЩ загинаха в катастрофа с хеликоптер в щата Вашингтон ВИДЕО

20 Септември, 2025 06:00, обновена 20 Септември, 2025 05:04 531 2

ЕмЕйч-60 "Блек хоук" на американската армия е паднал близо до база Луис-Маккорд

Четирима войници от специалните части на САЩ загинаха в катастрофа с хеликоптер в щата Вашингтон ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима войници от специалните части, които са били на борда на хеликоптер ЕмЕйч-60 "Блек хоук" на американската армия, катастрофирал близо до база Луис-Маккорд в щата Вашингтон, "се смятат за загинали", съобщи Командването на специалните части на американската армия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Хеликоптерът е бил на рутинна тренировъчна мисия на запад от базата, когато се е разбил около 21:00 часа в сряда, съобщиха представители на армията. Войниците са били част от 160-и въздушно-десантен полк за специални операции. Според уебсайта на армията, мисията на полка е да организира, оборудва и използва специалните оперативни авиационни сили на армията по целия свят.

Представители на армията съобщиха, че спасителните операции продължават, а причината за катастрофата все още се разследва. Те заявиха, че ще оповестят имената на войниците "когато е подходящо", изразявайки уважение към семействата им.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Западните "медии":

    4 0 Отговор
    Путин

    05:06 20.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ЯВНО И ТИЯ СА БИЛИ,, ТУРИСТИ,,В УКРИЯ? ОЩЕ ТРЯБВА!

    06:11 20.09.2025