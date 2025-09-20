Новини
Свят »
Русия »
Железопътен инцидент погуби двама и рани дванадесет души в руския Далечен изток

Железопътен инцидент погуби двама и рани дванадесет души в руския Далечен изток

20 Септември, 2025 05:58, обновена 20 Септември, 2025 06:03 484 2

  • инцидент-
  • вагони-
  • релси-
  • загинали-
  • амурска област

Два вагона-платформи и релсополагащ кран са дерайлирали по железопътна линия в руската Амурска област

Железопътен инцидент погуби двама и рани дванадесет души в руския Далечен изток - 1
Снимка: baikal24.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха и 12 бяха ранени, след като два вагона-платформи и релсополагащ кран дерайлираха по железопътна линия в руската Амурска област, съобщи Далекоизточната транспортна прокуратура в своя Telegram канал.

Инцидентът е станал в петък около 20:40 ч. местно време на участъка Беленкая-Федосеев в района на Тинда на Далекоизточната железница. По време на работа по подмяна на коловози и траверси по време на „техническия прозорец“ два вагона-платформи и релсополагащ кран са дерайлирари.

Както уточни Източният междурегионален транспортен разследващ отдел на Следствения комитет пред РИА Новости, релсополагащият влак е навлязъл в участък с демонтирани релсополагащи решетки и се е сблъскал с булдозер. По време на инцидента 12 работници са се намирали в един от релсополагащите вагони, а двама работници са били на релсополагащия кран. В резултат на това един човек е загинал на място, втори е починал в медицинско заведение, а останалите работници са получили различни наранявания.

„Четиринадесет души са пострадали, двама от които са починали. Транспортната прокуратура на Тинда разследва обстоятелствата около железопътния инцидент“, се казва в изявление на Транспортната прокуратура на Далечния изток.

Пострадалите са хоспитализирани, двама от тях са в интензивно отделение. Образувано е наказателно дело по чл. 143, чл. 3 от Наказателния кодекс (нарушение на изискванията за безопасност на труда, довело до смъртта на двама души по непредпазливост).


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    2 1 Отговор
    що не пишете че в българия през ден има проблеми с влакове

    Коментиран от #2

    06:12 20.09.2025

  • 2 Копей,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Не се отклонявай от темата!

    06:38 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания