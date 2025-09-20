Железопътен инцидент погуби двама и рани дванадесет души в руския Далечен изток

Двама души загинаха и 12 бяха ранени, след като два вагона-платформи и релсополагащ кран дерайлираха по железопътна линия в руската Амурска област, съобщи Далекоизточната транспортна прокуратура в своя Telegram канал.

Инцидентът е станал в петък около 20:40 ч. местно време на участъка Беленкая-Федосеев в района на Тинда на Далекоизточната железница. По време на работа по подмяна на коловози и траверси по време на „техническия прозорец“ два вагона-платформи и релсополагащ кран са дерайлирари.

Както уточни Източният междурегионален транспортен разследващ отдел на Следствения комитет пред РИА Новости, релсополагащият влак е навлязъл в участък с демонтирани релсополагащи решетки и се е сблъскал с булдозер. По време на инцидента 12 работници са се намирали в един от релсополагащите вагони, а двама работници са били на релсополагащия кран. В резултат на това един човек е загинал на място, втори е починал в медицинско заведение, а останалите работници са получили различни наранявания.

„Четиринадесет души са пострадали, двама от които са починали. Транспортната прокуратура на Тинда разследва обстоятелствата около железопътния инцидент“, се казва в изявление на Транспортната прокуратура на Далечния изток.

Пострадалите са хоспитализирани, двама от тях са в интензивно отделение. Образувано е наказателно дело по чл. 143, чл. 3 от Наказателния кодекс (нарушение на изискванията за безопасност на труда, довело до смъртта на двама души по непредпазливост).