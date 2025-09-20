Новини
Свят »
Турция »
Гори турският курорт Белек, тече евакуация на хората от хотелите ВИДЕО

Гори турският курорт Белек, тече евакуация на хората от хотелите ВИДЕО

20 Септември, 2025 06:05, обновена 20 Септември, 2025 06:13 945 3

  • турция-
  • белек-
  • хотели-
  • пожар-
  • евакуация

Горски пожар избухна в събота вечер в квартал Кунду близо до Анталия, където се намират популярни туристически хотели

Гори турският курорт Белек, тече евакуация на хората от хотелите ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар обхвана турския курортен град Белек, разположен в провинция Анталия. Хотелите се евакуират, съобщи порталът за социални медии AntalyaHakkında.

„В Белек избухна пожар и хотелите се евакуират“, се казва в съобщението.

Горски пожар избухна в събота вечер в квартал Кунду близо до Анталия, където се намират популярни туристически хотели. Според Главната дирекция по горите, пожарът се е разпространил и в провинциите Мугла и Айдън.

Общо 14 самолета, 20 хеликоптера и над 800 души персонал участват в гасенето на пожара.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 5 Отговор
    Пожарът е запален умишлено от руски инвеститори.

    Коментиран от #2

    06:17 20.09.2025

  • 2 Бензъл

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ти си се запалил откак са те родили без желание

    06:19 20.09.2025

  • 3 Гошо

    0 0 Отговор
    Аве това порно сайтче, българи или джинговци работят и ,,творят"?

    06:35 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания