Гори турският курорт Белек, тече евакуация на хората от хотелите ВИДЕО

Пожар обхвана турския курортен град Белек, разположен в провинция Анталия. Хотелите се евакуират, съобщи порталът за социални медии AntalyaHakkında.

„В Белек избухна пожар и хотелите се евакуират“, се казва в съобщението.

Горски пожар избухна в събота вечер в квартал Кунду близо до Анталия, където се намират популярни туристически хотели. Според Главната дирекция по горите, пожарът се е разпространил и в провинциите Мугла и Айдън.

Общо 14 самолета, 20 хеликоптера и над 800 души персонал участват в гасенето на пожара.