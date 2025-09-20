Гори турският курорт Белек, тече евакуация на хората от хотелите ВИДЕО

Пожар обхвана турския курортен град Белек, разположен в провинция Анталия. Хотелите се евакуират, съобщи порталът за социални медии AntalyaHakkında.
„В Белек избухна пожар и хотелите се евакуират“, се казва в съобщението.
Горски пожар избухна в събота вечер в квартал Кунду близо до Анталия, където се намират популярни туристически хотели. Според Главната дирекция по горите, пожарът се е разпространил и в провинциите Мугла и Айдън.
Общо 14 самолета, 20 хеликоптера и над 800 души персонал участват в гасенето на пожара.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #2
06:17 20.09.2025
2 Бензъл
До коментар #1 от "си дзън":Ти си се запалил откак са те родили без желание
06:19 20.09.2025
3 Гошо
06:35 20.09.2025