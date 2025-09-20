Пожар обхвана турският курорт Белек, евакуираха туристите от хотелите ВИДЕО

Пожар обхвана турския курортен град Белек, разположен в провинция Анталия, предаде порталът AntalyaHakkında.
Туристите бяха евакуирани от хотелите си заради пожара. По-рано очевидци заявиха, че огънят се разпространява по плажа, а искри са започнали да бълват в района на хотел Titanic Deluxe Golf Belek.
Горският пожар избухна в събота вечер в квартал Кунду близо до Анталия, където се намират популярни туристически хотели. Според Главната дирекция по горите, пожарът се е разпространил и в провинциите Мугла и Айдън.
Общо 14 самолета, 20 хеликоптера и над 800 души персонал участват в гасенето на пожара.
1 си дзън
Коментиран от #2, #4
06:17 20.09.2025
2 Бензъл
До коментар #1 от "си дзън":Ти си се запалил откак са те родили без желание
06:19 20.09.2025
3 Гошо
06:35 20.09.2025
4 Сийка
До коментар #1 от "си дзън":Прав си! Тъй като скоро Китай ще завземат голяма част от Путинландия, то много руснаци ще бягат и към Турция и ще са необходими жилища.
Коментиран от #5
07:04 20.09.2025
5 Бай той Толстой
До коментар #4 от "Сийка":Сийке,как е кладенеца?Има ли влага?
07:52 20.09.2025