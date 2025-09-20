Пожар обхвана турският курорт Белек, евакуираха туристите от хотелите ВИДЕО

Пожар обхвана турския курортен град Белек, разположен в провинция Анталия, предаде порталът AntalyaHakkında.

Туристите бяха евакуирани от хотелите си заради пожара. По-рано очевидци заявиха, че огънят се разпространява по плажа, а искри са започнали да бълват в района на хотел Titanic Deluxe Golf Belek.

Горският пожар избухна в събота вечер в квартал Кунду близо до Анталия, където се намират популярни туристически хотели. Според Главната дирекция по горите, пожарът се е разпространил и в провинциите Мугла и Айдън.

Общо 14 самолета, 20 хеликоптера и над 800 души персонал участват в гасенето на пожара.