Украйна разположила системи HIMARS на границата с ДНР

Украйна е разположила няколко американски реактивни системи за залпов огън HIMARS на границата с ДНР, за да нанесе удари в региона, съобщиха служители по сигурността пред РИА Новости.
„За да нанесе удари срещу ДНР от Днепропетровска област до границата с Донецката народна република, вероятно близо до село Межевая, врагът е разположил няколко реактивни системи за залпов огън HIMARS“, каза източникът на агенцията.
В сряда Володимир Зеленски заяви, че първите два пакета американска военна помощ, финансирани от страни от ЕС по инициативата PURL (Списък с приоритетни изисквания на Украйна) за закупуване на американско оръжие за Киев, ще включват ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и ракети за HIMARS.
Ден по-рано Ройтерс съобщи, че администрацията на Тръмп е одобрила първия пакет военна помощ за Киев, финансиран от съюзниците на САЩ в НАТО. Белият дом обаче не е потвърдил официално тази информация.
Според Москва, доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането на конфликта, пряко въвличат страните от НАТО в него и представляват „игра с огъня“. Министърът на външните работи Сергей Лавров отбеляза, че всякакви пратки, съдържащи оръжия, предназначени за Украйна, биха били легитимна цел за Русия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОРЕКЦИЯ
07:27 20.09.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #10
07:27 20.09.2025
3 чудесно
Коментиран от #11
07:28 20.09.2025
4 Па съм я бе
07:29 20.09.2025
5 Дедо ви...
07:30 20.09.2025
6 хихи
07:32 20.09.2025
9 Русия
Коментиран от #23
07:39 20.09.2025
10 оня с коня
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Е как Служители по Сигурността явно са ги видели тия Хаймарс и и докладват за наличието им по Границата с ДНР,пък ти твърдиш че Руснаците ако разберяли къде са,ще им видят сметката?последно - Служителите по Сигурността ли си измислят за наличието на Хаймарси по грониците,или Руското командване хал хабер си няма от света?
Коментиран от #30
07:40 20.09.2025
11 Бяхме ги позабравили
До коментар #3 от "чудесно":тия вълшебни геймчейнджъри
Явно Зеле пак е напазарувал от тях с наши пари
Да опитваш пак и пак нещо, и да очакваш различен резултат...как се нарича?
Коментиран от #12
07:41 20.09.2025
12 кои са вашите пари?
До коментар #11 от "Бяхме ги позабравили":До момента Бълария не е дала един лев на Украйна. Продаваме им оръжие, но помощи не сме им давали.
07:44 20.09.2025
13 Синоптик
07:46 20.09.2025
14 Данко Харсъзина
А Путин ще се бие до последният Руснак
07:46 20.09.2025
16 до момента
07:51 20.09.2025
17 Злобното Джуджи
Baтницитe трябва да се държат изкъсо и под контрол.
Американски контрол !!! Днес Хаймърси, завтра ще има Минитмъни 👍😁
Коментиран от #21, #25
07:52 20.09.2025
18 Мишел
07:59 20.09.2025
19 Хмм-арс
08:02 20.09.2025
20 Риторика
08:02 20.09.2025
21 ЗДРАСТИ ОБЪЛ
До коментар #17 от "Злобното Джуджи":АБЕ ХАЙМЪРСИТЕ ПО ПОКРОВСК ЛИ ША ПУЦАТ
ЩОТО ИМАЛО РУСКИ РЕГУЛИРОВЧИЦИ ПО КРЪСТОВИЩАТА В ГРАДА
08:02 20.09.2025
22 Още утре ще бъде гръмната!
08:03 20.09.2025
23 Специална Военна Опсерация
До коментар #9 от "Русия":Така е!
Но, Русия оставя източните си покрайнини.
На Китай...
Коментиран от #27
08:04 20.09.2025
24 Мишел
Коментиран от #29
08:05 20.09.2025
25 Хи хи
До коментар #17 от "Злобното Джуджи":Хаймарсите нямат нищо общо с Америка ! Хаймарсите са закупени от ЕС, и следователно ще бъдат унищожени като такива, а Америка е в добри отношения с Русия и само прибира парите от глу па вия ЕС !!
08:05 20.09.2025
26 Артилерист
08:07 20.09.2025
27 Хи хи
До коментар #23 от "Специална Военна Опсерация":Тц тц тц, докога ще го чакаме тоя Китай да вземе източните покрайнини на Русия, няма да е тоя век ! Щото и миналия не стана !
Коментиран от #33
08:07 20.09.2025
28 разбити
Коментиран от #34
08:07 20.09.2025
29 Отец Нафърфорий.
До коментар #24 от "Мишел":Ооох кееффф,гоолям кееффф,в селската баня гоолям кееффф !Явно ще сапунисвам и топа ...
08:09 20.09.2025
30 Минск-16
До коментар #10 от "оня с коня":Хаймарс е съкращение. Значи Високо мобилна ракетна система. Високо мобилна значи че се мести бързо. Това че някой е я видял, значи че някъде в района. Ама за да я уцелят, това далеч не е достачно. Донецка област е 25000000 декара, Хаймарса е в един от тях.
Коментиран от #35
08:09 20.09.2025
31 Паяжина
08:10 20.09.2025
32 Луд с картечница
До коментар #8 от "хихи":Скоро тези Хаймарси ще получат орден за храброст първа степен Искандер с касетъчна глава 😂 .
08:12 20.09.2025
33 Специална Военна Опсерация
До коментар #27 от "Хи хи":Ако ти пукаше за руснаците, нямаше да ти е толкоз весело!
Не забравяй, че Путин също въведе безвизов режим за китайците!
А китайците имат излишък от 30 милиона мъже за женене!
Докато руснаците са в дефицит, по разбираеми причини...
Коментиран от #38
08:13 20.09.2025
35 Тигре Тигре
До коментар #30 от "Минск-16":Зоркото Всевиждащо Око на дрон Орлан наблюдава и при засичане веднага след това долита Искандер ,даже и за зареждащата машина и за охраната и следва Бумммм .
08:15 20.09.2025
37 Ний ша Ва упрайм
08:18 20.09.2025
38 Хи хи
До коментар #33 от "Специална Военна Опсерация":Защо трябва да ми пука за руснаците бе, аз съм българин и ми пука за българите ! А на тебе за кого ти пука ???
08:19 20.09.2025
39 Чукотка
08:21 20.09.2025