Новини
Свят »
Украйна »
Украйна разположила системи HIMARS на границата с ДНР
  Тема: Украйна

Украйна разположила системи HIMARS на границата с ДНР

20 Септември, 2025 07:19, обновена 20 Септември, 2025 07:24 1 803 39

  • украйна-
  • русия-
  • днр-
  • война

Готвят удари в региона, съобщиха служители по сигурността

Украйна разположила системи HIMARS на границата с ДНР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е разположила няколко американски реактивни системи за залпов огън HIMARS на границата с ДНР, за да нанесе удари в региона, съобщиха служители по сигурността пред РИА Новости.

„За да нанесе удари срещу ДНР от Днепропетровска област до границата с Донецката народна република, вероятно близо до село Межевая, врагът е разположил няколко реактивни системи за залпов огън HIMARS“, каза източникът на агенцията.

В сряда Володимир Зеленски заяви, че първите два пакета американска военна помощ, финансирани от страни от ЕС по инициативата PURL (Списък с приоритетни изисквания на Украйна) за закупуване на американско оръжие за Киев, ще включват ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и ракети за HIMARS.

Ден по-рано Ройтерс съобщи, че администрацията на Тръмп е одобрила първия пакет военна помощ за Киев, финансиран от съюзниците на САЩ в НАТО. Белият дом обаче не е потвърдил официално тази информация.

Според Москва, доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането на конфликта, пряко въвличат страните от НАТО в него и представляват „игра с огъня“. Министърът на външните работи Сергей Лавров отбеляза, че всякакви пратки, съдържащи оръжия, предназначени за Украйна, биха били легитимна цел за Русия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОРЕКЦИЯ

    31 5 Отговор
    БЕШЕ РАЗПОЛОЖИЛА

    07:27 20.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    24 7 Отговор
    Ако разберат къде са разположени тези системи, руснаците ще им видят сметката.

    Коментиран от #10

    07:27 20.09.2025

  • 3 чудесно

    10 13 Отговор
    Да им пожелаем успех.

    Коментиран от #11

    07:28 20.09.2025

  • 4 Па съм я бе

    17 3 Отговор
    Бой по демократичната каска

    07:29 20.09.2025

  • 5 Дедо ви...

    26 3 Отговор
    Няма да са задълго там

    07:30 20.09.2025

  • 6 хихи

    24 4 Отговор
    Как вървята залозите? Колко часа, ще оцелеят?

    07:32 20.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Русия

    14 5 Отговор
    няма да изостави западните си покрайнини на евролидерите.

    Коментиран от #23

    07:39 20.09.2025

  • 10 оня с коня

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Е как Служители по Сигурността явно са ги видели тия Хаймарс и и докладват за наличието им по Границата с ДНР,пък ти твърдиш че Руснаците ако разберяли къде са,ще им видят сметката?последно - Служителите по Сигурността ли си измислят за наличието на Хаймарси по грониците,или Руското командване хал хабер си няма от света?

    Коментиран от #30

    07:40 20.09.2025

  • 11 Бяхме ги позабравили

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "чудесно":

    тия вълшебни геймчейнджъри

    Явно Зеле пак е напазарувал от тях с наши пари
    Да опитваш пак и пак нещо, и да очакваш различен резултат...как се нарича?

    Коментиран от #12

    07:41 20.09.2025

  • 12 кои са вашите пари?

    6 13 Отговор

    До коментар #11 от "Бяхме ги позабравили":

    До момента Бълария не е дала един лев на Украйна. Продаваме им оръжие, но помощи не сме им давали.

    07:44 20.09.2025

  • 13 Синоптик

    7 17 Отговор
    HIMARS не пропуска и не прощава... Раздава наведнъж десетки билети за концертите на Кобзон. Няма да има милост за окупаторите.

    07:46 20.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    4 14 Отговор
    Вова ще бъде пак пакетиран и забравен безславно в някое дере
    А Путин ще се бие до последният Руснак

    07:46 20.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 до момента

    5 8 Отговор
    До момента на Украйна не е продадено или доставено нито едно оръжие, от което Западния свят не може да се защити, понеже при военни действия всичко се случва. Това означава, че на Украйна не е доставено нито едно оръжие произведено през 21ви Век.

    07:51 20.09.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    4 15 Отговор
    Е не бе, машини за сладолед ще разположи....
    Baтницитe трябва да се държат изкъсо и под контрол.
    Американски контрол !!! Днес Хаймърси, завтра ще има Минитмъни 👍😁

    Коментиран от #21, #25

    07:52 20.09.2025

  • 18 Мишел

    6 2 Отговор
    Военни престъпления и срещу цивилно население: Украйна ползва боеприпаси с пластмасови поразяващи елементи, които елементи се виждат на рентгенови снимки.

    07:59 20.09.2025

  • 19 Хмм-арс

    4 2 Отговор
    Още ли не са занулени? Ние имаме пари за още.

    08:02 20.09.2025

  • 20 Риторика

    5 5 Отговор
    Всички страни около "агресора" Русия да са членове на "отбранителния" военен съюз НАТО и да разположат ракети до нейните граници. Това е стратегическата мисия на Империята на злото. И питат Защо Русия започна войната?

    08:02 20.09.2025

  • 21 ЗДРАСТИ ОБЪЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Злобното Джуджи":

    АБЕ ХАЙМЪРСИТЕ ПО ПОКРОВСК ЛИ ША ПУЦАТ
    ЩОТО ИМАЛО РУСКИ РЕГУЛИРОВЧИЦИ ПО КРЪСТОВИЩАТА В ГРАДА

    08:02 20.09.2025

  • 22 Още утре ще бъде гръмната!

    4 3 Отговор
    Не им ли узряха кратуните, че само бял байрак може да ги спаси тези бандеровци!? Колкото повече се перчат, толкова по навътре си го набутват!?

    08:03 20.09.2025

  • 23 Специална Военна Опсерация

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Русия":

    Така е!

    Но, Русия оставя източните си покрайнини.

    На Китай...

    Коментиран от #27

    08:04 20.09.2025

  • 24 Мишел

    5 2 Отговор
    В рамките на 24 часова атака вчера руски дронове удариха цели в Киев и в още 8 украински области.

    Коментиран от #29

    08:05 20.09.2025

  • 25 Хи хи

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Злобното Джуджи":

    Хаймарсите нямат нищо общо с Америка ! Хаймарсите са закупени от ЕС, и следователно ще бъдат унищожени като такива, а Америка е в добри отношения с Русия и само прибира парите от глу па вия ЕС !!

    08:05 20.09.2025

  • 26 Артилерист

    3 2 Отговор
    Дано янките оператори на Хаймарсите имат застраховка живот с високо ниво на покритие ,че скоро на роднините им ще се наложи да разчитат на нея .

    08:07 20.09.2025

  • 27 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Специална Военна Опсерация":

    Тц тц тц, докога ще го чакаме тоя Китай да вземе източните покрайнини на Русия, няма да е тоя век ! Щото и миналия не стана !

    Коментиран от #33

    08:07 20.09.2025

  • 28 разбити

    3 2 Отговор
    Каквото и да разположат Русия ги размазва заедно със ятаците им

    Коментиран от #34

    08:07 20.09.2025

  • 29 Отец Нафърфорий.

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Ооох кееффф,гоолям кееффф,в селската баня гоолям кееффф !Явно ще сапунисвам и топа ...

    08:09 20.09.2025

  • 30 Минск-16

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Хаймарс е съкращение. Значи Високо мобилна ракетна система. Високо мобилна значи че се мести бързо. Това че някой е я видял, значи че някъде в района. Ама за да я уцелят, това далеч не е достачно. Донецка област е 25000000 декара, Хаймарса е в един от тях.

    Коментиран от #35

    08:09 20.09.2025

  • 31 Паяжина

    2 5 Отговор
    Слава Украина ! Героим Слава ! Трите дни станаха на три години и половина!

    08:10 20.09.2025

  • 32 Луд с картечница

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Скоро тези Хаймарси ще получат орден за храброст първа степен Искандер с касетъчна глава 😂 .

    08:12 20.09.2025

  • 33 Специална Военна Опсерация

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    Ако ти пукаше за руснаците, нямаше да ти е толкоз весело!

    Не забравяй, че Путин също въведе безвизов режим за китайците!

    А китайците имат излишък от 30 милиона мъже за женене!

    Докато руснаците са в дефицит, по разбираеми причини...

    Коментиран от #38

    08:13 20.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тигре Тигре

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Минск-16":

    Зоркото Всевиждащо Око на дрон Орлан наблюдава и при засичане веднага след това долита Искандер ,даже и за зареждащата машина и за охраната и следва Бумммм .

    08:15 20.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    скоро ша командироваме нащи мургавели да берат амириканску джилязу

    08:18 20.09.2025

  • 38 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Специална Военна Опсерация":

    Защо трябва да ми пука за руснаците бе, аз съм българин и ми пука за българите ! А на тебе за кого ти пука ???

    08:19 20.09.2025

  • 39 Чукотка

    1 4 Отговор
    Какво е ДНР, няма такава държава. Както скоро няма да има и РФ.

    08:21 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания