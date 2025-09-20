Новини
Солиден съюз! Военна сделка за 6 млрд. долара между САЩ и Израел

Солиден съюз! Военна сделка за 6 млрд. долара между САЩ и Израел

20 Септември, 2025 09:23

Предложените продажби на оръжие бяха изпратени за одобрение на лидерите на Конгреса, преди Израел да атакува ръководството на Хамас в Катар

Администрацията на САЩ възнамерява да продаде оръжия на стойност 6 милиарда долара на Израел и търси одобрение от Конгреса.

Това писа Wall Street Journal. Вестникът цитира хора, запознати с въпроса.

Според статията, пакетът включва сделка на стойност 3,8 милиарда долара за 30 хеликоптера AH-64 Apache и споразумение на стойност 1,9 милиарда долара за 3250 бойни машини за пехотата на израелската армия.

Оръжията се очаква да бъдат доставени в рамките на две или три години, посочват източниците.

Предложените продажби на оръжие бяха изпратени за одобрение на лидерите на Конгреса, преди Израел да атакува ръководството на Хамас в Катар, американски съюзник, който е домакин на най-голямото военно присъствие на САЩ в Близкия изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмпича

    19 0 Отговор
    Чичо Дони все повече иска да настъпва мотиката, а после ще се чуди що го боли.

    09:25 20.09.2025

  • 2 Пич

    21 0 Отговор
    Жалки говеда !!! С уста осъждат насилието срещу невинни палестинци , а с действия блокират резолюцията на ООН срещу Израел !!! И парата , парата... хората нека си умират...

    09:26 20.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Израел получава всичко безплатно от САЩ иначе отдавна да е фалирал.

    Коментиран от #24

    09:26 20.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъхъъъъъ....

    14 1 Отговор
    Под 32% от хората в САЩ подкрепят военните действия на Израел в Гааза, което е нов дъно. Одобрението на американците за военните действия на Израел в Гааза е спаднало с 10 процентни пункта от предишното измерване през септември и сега е 32%, най-ниското ниво, откакто Gallup за първи път зададе въпроса през ноември 2023 г. Неодобрението на военните действия вече е достигнало 60%. Същото показва и проучване на университета Куинипиак което установи, че 60% от избирателите не одобряват изпращането на военна помощ от САЩ на Израел, докато 32% подкрепят допълнителна помощ 

    09:36 20.09.2025

  • 6 И Бай Дончо чака Нобелава награда за мир

    11 1 Отговор
    Така ли я ачаква, като раздава оръжие да се убиват хора? Смешни кравари, не разбраха ли, че вече са бита карта и от тях нищо не зависи. Скоро и евреите ще си получат заслуженото, но неполучено от Хитлер, Бог вижда всичко!

    09:36 20.09.2025

  • 7 Истината е че

    9 0 Отговор
    Към април 2025 г. Съединените щати имат 751 активни случая на продажби на военни материали в чужбина (FMS) с Израел, които се оценяват на 39,2 милиарда долара. 

    09:37 20.09.2025

  • 8 Многократно се завишава.....

    8 0 Отговор
    Израел е водещият световен получател на помощ от САЩ за сигурност по Раздел 22 в рамките на програмата за чуждестранно военно финансиране (FMF). Това е формализирано с 10-годишен (2019-2028 г.) Меморандум за разбирателство (MOU). В съответствие с Меморандума за разбирателство, Съединените щати ежегодно предоставят 3,3 милиарда долара под формата на FMF и 500 милиона долара за съвместни програми за противоракетна отбрана

    09:38 20.09.2025

  • 9 Начин

    9 0 Отговор
    От деситилетия Израел получава 3-5 милиарда безвзмездна помощ от САЩ. Друг начин за помощ е предоставяне на уж използвано оръжия, което Израел го модернизира и става свръх софистицирано. Така се случи с Ф35 смолетите с най-модерна авионика от еврейската държава.

    09:43 20.09.2025

  • 10 Фен

    10 2 Отговор
    Е това е оста на злото. Заедно с Лондон.

    09:43 20.09.2025

  • 11 минувач

    5 7 Отговор
    Кой каквото иска да си говори , но на мен не ми дреме за палестинците . Силният може да си позволи всичко , щом може , слабият се съобразява и си трайка ....Те това е положението .

    09:44 20.09.2025

  • 12 Един престъпник

    11 1 Отговор
    Въоръжава друг престъпник

    09:45 20.09.2025

  • 13 Чорбара

    11 1 Отговор
    Два тумора, разбойниците на света.

    09:46 20.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Галъп интернешанъл ....

    5 0 Отговор
    Подкрепата на американците за военната операция на Израел в Гааза и положителните им възгледи за Нетаняху достигнаха нови дъна, което отразява рязък спад в подкрепата на демократите и независимите. В същото време подкрепата на републиканците за военните действия на Израел и неговия премиер се запазва, което води до рекордни партийни разлики и в двете области. Все по-скептичната и разделена американска общественост представлява предизвикателство за израелското ръководство и американските политици, които се стремят да се справят с конфликта.

    09:49 20.09.2025

  • 16 Лудия

    7 0 Отговор
    30 хеликоптера Апаче и 3250 БТРа за 3 милиарда, не е зле,а ? Колко ли биха стрували по тази формула за партньори-16 бр. Ф16 блок 70 ?

    Коментиран от #23

    09:54 20.09.2025

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Рижавия винаги е бил съюзник на Хитлеряху,
    който му е обещал Газа, за да си направи нова Ривиера...

    09:57 20.09.2025

  • 18 Мнозинството американци

    5 1 Отговор
    Мразят и не одобряват ционизма на Израел. Включително и младите Евреи в САЩ.

    09:57 20.09.2025

  • 19 Търновец

    2 0 Отговор
    Едно уточнение - това не са бойни машини за пехотата а леки транспортьори от типа Humvee. В САЩ бойни машини за пехотата не се произвеждат а се търси усвояване на Немската бойна машина KF 41 - най добре защитената БМП в цял свят. За последно държави като Унгария и Гърция са я заявили

    10:03 20.09.2025

  • 20 УдоМача

    3 0 Отговор
    И едните и другите вървят неумолимо към своята гибел. Но проблемът си е техен..

    10:07 20.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 я пишете как чичо Дони

    5 0 Отговор
    сложи вето на резолюцията на ООн за Израел . Шеста поред на брой. И оръжие налива там да трепят ония на воля . А после реват за Украйна.

    10:11 20.09.2025

  • 23 665

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лудия":

    Да, това е което трябва да ни вълнува в дописката. Иначе е ясно , че Сащ и Израел се управляват от едни и същи хора.
    За евро миндилите тези хелукоптери и бойни машини ще бъдат не 6, а поне 20 млрд. Без съвместно производство, каквото Израел винаги получава. Друг важен момент е че при Израел няма условия, как и къде да си употребява техниката.

    Коментиран от #33

    10:13 20.09.2025

  • 24 По-точно,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Израел си печатат в сащ, колкото им е необходимо.

    10:14 20.09.2025

  • 25 демократ

    1 1 Отговор
    Евреите се борят против хейта.

    10:18 20.09.2025

  • 26 Коста

    1 0 Отговор
    Мдааа евреите ще платят в натура. Газа за оръжия

    10:18 20.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тук пазят убийците на деца

    0 0 Отговор
    Докога?

    10:25 20.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 По-добре премахнете коментарите

    0 0 Отговор
    Вие мразите истината.

    10:30 20.09.2025

  • 33 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "665":

    "Израел няма условия, как и къде да си употребява техниката."

    Примерно, като получат Ф-16, евреите го изкормват и после американски "техници" събират всичко наново, съобразявайки се с исканията на евреите. Дори софтуера се подменя. Не съм чувал това да се прави за някой друг. Да не говорим, че за такива като нас, дори се доставят неработещи бройки.

    10:31 20.09.2025

  • 34 Убийците на деца се здрависват

    0 0 Отговор
    И мъжки се гредат в очите...

    Отврат!

    10:32 20.09.2025