Солиден съюз! Военна сделка за 6 млрд. долара между САЩ и Израел

Администрацията на САЩ възнамерява да продаде оръжия на стойност 6 милиарда долара на Израел и търси одобрение от Конгреса.

Това писа Wall Street Journal. Вестникът цитира хора, запознати с въпроса.

Според статията, пакетът включва сделка на стойност 3,8 милиарда долара за 30 хеликоптера AH-64 Apache и споразумение на стойност 1,9 милиарда долара за 3250 бойни машини за пехотата на израелската армия.

Оръжията се очаква да бъдат доставени в рамките на две или три години, посочват източниците.

Предложените продажби на оръжие бяха изпратени за одобрение на лидерите на Конгреса, преди Израел да атакува ръководството на Хамас в Катар, американски съюзник, който е домакин на най-голямото военно присъствие на САЩ в Близкия изток.