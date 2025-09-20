Солиден съюз! Военна сделка за 6 млрд. долара между САЩ и Израел

Администрацията на САЩ възнамерява да продаде оръжия на стойност 6 милиарда долара на Израел и търси одобрение от Конгреса.
Това писа Wall Street Journal. Вестникът цитира хора, запознати с въпроса.
Според статията, пакетът включва сделка на стойност 3,8 милиарда долара за 30 хеликоптера AH-64 Apache и споразумение на стойност 1,9 милиарда долара за 3250 бойни машини за пехотата на израелската армия.
Оръжията се очаква да бъдат доставени в рамките на две или три години, посочват източниците.
Предложените продажби на оръжие бяха изпратени за одобрение на лидерите на Конгреса, преди Израел да атакува ръководството на Хамас в Катар, американски съюзник, който е домакин на най-голямото военно присъствие на САЩ в Близкия изток.
1 Тръмпича
09:25 20.09.2025
2 Пич
09:26 20.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #24
09:26 20.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ъхъъъъъ....
09:36 20.09.2025
6 И Бай Дончо чака Нобелава награда за мир
09:36 20.09.2025
7 Истината е че
09:37 20.09.2025
8 Многократно се завишава.....
09:38 20.09.2025
9 Начин
09:43 20.09.2025
10 Фен
09:43 20.09.2025
11 минувач
09:44 20.09.2025
12 Един престъпник
09:45 20.09.2025
13 Чорбара
09:46 20.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Галъп интернешанъл ....
09:49 20.09.2025
16 Лудия
Коментиран от #23
09:54 20.09.2025
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
който му е обещал Газа, за да си направи нова Ривиера...
09:57 20.09.2025
18 Мнозинството американци
09:57 20.09.2025
19 Търновец
10:03 20.09.2025
20 УдоМача
10:07 20.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 я пишете как чичо Дони
10:11 20.09.2025
23 665
До коментар #16 от "Лудия":Да, това е което трябва да ни вълнува в дописката. Иначе е ясно , че Сащ и Израел се управляват от едни и същи хора.
За евро миндилите тези хелукоптери и бойни машини ще бъдат не 6, а поне 20 млрд. Без съвместно производство, каквото Израел винаги получава. Друг важен момент е че при Израел няма условия, как и къде да си употребява техниката.
Коментиран от #33
10:13 20.09.2025
24 По-точно,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Израел си печатат в сащ, колкото им е необходимо.
10:14 20.09.2025
25 демократ
10:18 20.09.2025
26 Коста
10:18 20.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тук пазят убийците на деца
10:25 20.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 По-добре премахнете коментарите
10:30 20.09.2025
33 Ъъъъъъъъ
До коментар #23 от "665":"Израел няма условия, как и къде да си употребява техниката."
Примерно, като получат Ф-16, евреите го изкормват и после американски "техници" събират всичко наново, съобразявайки се с исканията на евреите. Дори софтуера се подменя. Не съм чувал това да се прави за някой друг. Да не говорим, че за такива като нас, дори се доставят неработещи бройки.
10:31 20.09.2025
34 Убийците на деца се здрависват
Отврат!
10:32 20.09.2025