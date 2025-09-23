Махмуд Абас: "Хамас" трябва да предаде оръжията си на Палестинската автономия

Президентът на Палестинската автономна власт (ПА) Махмуд Абас призова "Хамас" и други палестински въоръжени групировки в понеделник да предадат оръжията си на Палестинската Автономия.
Абас дори подчерта, че въоръжените групировки не трябва да имат роля в управлението на Газа в бъдеще, обобщи АФП..
""Хамас" и другите фракции трябва да предадат оръжията си на Палестинската автономна власт".
Това заяви Абас на срещата на върха за решението за две държави в Организацията на обединените нации, в която той участва чрез видео връзка.
"Това, което искаме, е една обединена държава без оръжия, държава с един закон и една легитимна сила за сигурност", добави той.
Абас пое ангажимент за произвеждане на парламентарни и президентски избори след края на войната в Газа.
Той дори обяви, че до една година ще има изготвена конституция.
Абас приветства историческата декларация на ОС на ООН за решение за две държави, приета по-рано този месец.
Абас похвали и страните, които признаха държавата Палестина, последната от които беше Франция по време на същата среща на върха по-рано днес.
Франция се присъедини към Обединеното кралство, Австралия, Канада и Португалия, които също признаха държавността на Палестина вчера пред Общото събрание на ООН.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:25 23.09.2025
2 Много искам
Това, ако стане, ще бъде исторически момент!
Инак Абас е умерен технократ, дано успее!
16:29 23.09.2025
3 Жоро
17:00 23.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Евреин
И съм жаден!
17:17 23.09.2025
6 Kaлпазанин
17:28 23.09.2025
7 Видьо Видев
17:28 23.09.2025