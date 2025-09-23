Махмуд Абас: "Хамас" трябва да предаде оръжията си на Палестинската автономия

Президентът на Палестинската автономна власт (ПА) Махмуд Абас призова "Хамас" и други палестински въоръжени групировки в понеделник да предадат оръжията си на Палестинската Автономия.

Абас дори подчерта, че въоръжените групировки не трябва да имат роля в управлението на Газа в бъдеще, обобщи АФП..

""Хамас" и другите фракции трябва да предадат оръжията си на Палестинската автономна власт".

Това заяви Абас на срещата на върха за решението за две държави в Организацията на обединените нации, в която той участва чрез видео връзка.

"Това, което искаме, е една обединена държава без оръжия, държава с един закон и една легитимна сила за сигурност", добави той.

Абас пое ангажимент за произвеждане на парламентарни и президентски избори след края на войната в Газа.

Той дори обяви, че до една година ще има изготвена конституция.

Абас приветства историческата декларация на ОС на ООН за решение за две държави, приета по-рано този месец.

Абас похвали и страните, които признаха държавата Палестина, последната от които беше Франция по време на същата среща на върха по-рано днес.

Франция се присъедини към Обединеното кралство, Австралия, Канада и Португалия, които също признаха държавността на Палестина вчера пред Общото събрание на ООН.