Новини
Свят »
Махмуд Абас: "Хамас" трябва да предаде оръжията си на Палестинската автономия

Махмуд Абас: "Хамас" трябва да предаде оръжията си на Палестинската автономия

23 Септември, 2025 16:23 938 7

  • махмуд абас-
  • палестина-
  • израел-
  • западен бряг-
  • газа-
  • хамас

Абас приветства историческата декларация на ОС на ООН за решение за две държави, приета по-рано този месец

Махмуд Абас: "Хамас" трябва да предаде оръжията си на Палестинската автономия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Палестинската автономна власт (ПА) Махмуд Абас призова "Хамас" и други палестински въоръжени групировки в понеделник да предадат оръжията си на Палестинската Автономия.

Абас дори подчерта, че въоръжените групировки не трябва да имат роля в управлението на Газа в бъдеще, обобщи АФП..

""Хамас" и другите фракции трябва да предадат оръжията си на Палестинската автономна власт".

Това заяви Абас на срещата на върха за решението за две държави в Организацията на обединените нации, в която той участва чрез видео връзка.

"Това, което искаме, е една обединена държава без оръжия, държава с един закон и една легитимна сила за сигурност", добави той.

Абас пое ангажимент за произвеждане на парламентарни и президентски избори след края на войната в Газа.

Той дори обяви, че до една година ще има изготвена конституция.

Абас приветства историческата декларация на ОС на ООН за решение за две държави, приета по-рано този месец.

Абас похвали и страните, които признаха държавата Палестина, последната от които беше Франция по време на същата среща на върха по-рано днес.

Франция се присъедини към Обединеното кралство, Австралия, Канада и Португалия, които също признаха държавността на Палестина вчера пред Общото събрание на ООН.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 14 Отговор
    Хамас поне са признати като терористична организация. Тая бутафория Палестинска автономия никой не я е припознал още.

    16:25 23.09.2025

  • 2 Много искам

    3 1 Отговор
    да видя как ислямистите си предават оръжията на Махмуд Абас!
    Това, ако стане, ще бъде исторически момент!

    Инак Абас е умерен технократ, дано успее!

    16:29 23.09.2025

  • 3 Жоро

    2 0 Отговор
    Хамас да предаде оръжието си на Хамас.Вие мозък имате ли?

    17:00 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евреин

    1 1 Отговор
    Гладен съм!
    И съм жаден!

    17:17 23.09.2025

  • 6 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    И това ми било президент ,няма ли да разберете че всеки договор подписан с англосаксии не струва ни мастилото ни хартията на която е на писан ,

    17:28 23.09.2025

  • 7 Видьо Видев

    1 0 Отговор
    Този президент не е наясно, че терористи, като Хамаз, Хитлер и Путлер, никога не си педават оръжията доброволно!

    17:28 23.09.2025