Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Аятолахът публично призна: Иран не се нуждае от атомна бомба

Аятолахът публично призна: Иран не се нуждае от атомна бомба

23 Септември, 2025 22:55 925 11

  • аятолах али хаменей-
  • иран-
  • израел-
  • атомна бомба-
  • фордо-
  • масуд пезешкиан

Техеран многократно е подчертавал, че в страната действа фетва на Хаменей, според която производството на ядрено оръжие противоречи на исляма

Аятолахът публично призна: Иран не се нуждае от атомна бомба - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви, че ислямската република няма нужда от ядрено оръжие и не възнамерява да го произвежда, съобщи ТАСС.

"Днес имаме високо ниво на обогатяване на уран.

Разбира се, страните, които желаят да създадат ядрено оръжие, го увеличават до 90%. Тъй като ние не се нуждаем от оръжие и сме решили да се откажем от ядреното оръжие, не сме го увеличили толкова много.

Увеличихме го до 60%, което е много висок показател, много добър показател, необходим за решаването на някои задачи, пред които е изправена нашата страна", заяви аятолахът по време на телевизионно обръщение към иранския народ.

Според Хаменей, в момента Иран е една от 10-те страни, които имат възможност да произвеждат ядрено оръжие. Въпреки че останалите девет страни имат в арсенала си ядрени бомби,

"Иран няма и няма да има такива", добави аятолахът.

Иран многократно е подчертавал, че в страната действа фетва на Хаменей, според която производството на ядрено оръжие противоречи на исляма.

Иранските политици я привеждат като аргумент за изключително мирния характер на националната ядрена програма.

Проекторезолюцията беше внесена след като Великобритания, Франция и Германия стартираха на 28 август 30-дневна процедура по т.нар. "механизъм за бързо възстановяване", обвинявайки Иран в нарушаване на ядреното споразумение от 2015 г., чиято цел е да предотврати разработването на ядрено оръжие.

Техеран отрича да има такива намерения.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви днес, че екип инспектори на агенцията е на път за Иран в случай, че Техеран и европейските сили постигнат споразумение тази седмица за предотвратяване на връщането на санкциите, предаде Ройтерс.

В изявление за Ройтерс от кулоарите на Общото събрание на ООН Гроси каза, че се водят "интензивни преговори" за намиране на решение между него, Иран, европейските сили и САЩ.

"Имаме само няколко часа, дни, за да видим дали нещо може да бъде постигнато и това е усилието, с което всички сме се ангажирали", добави генералният директор на МААЕ.

Планирано е провеждането на преговори между Германия, Франция, Великобритания и Иран в кулоарите на Общото събрание на ООН за предотвратяване на връщането на санкциите заради ядрената програма на Техеран, съобщи днес германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от БТА.

Планът е да се проучат "последните варианти," каза Вадефул пред журналисти, като добави, че има малка надежда преговорите с иранския външен министър Абас Арагчи да разрешат ситуацията.

"Трябва да бъде ясно на всеки, че след всички тактики на Иран за отлагане, възможностите и шансовете за постигане на дипломатическо споразумение преди санкциите да бъдат възобновени са изключително малки", подчерта той, напомняйки за дългогодишните опити да се попречи на Техеран да обогатява уран и страховете, че Иран се опитва да се сдобие с ядрено оръжие.

Германия, Франция и Великобритания, известни като Европейската тройка (Групата Е3), задействаха миналия месец механизма за връщане на санкциите, обвинявайки Иран в сериозни нарушения на споразумението от 2015 г. и обогатяване на уран много над нивата, необходими за мирни цели.

"Иран не зачита задълженията си съгласно Виенското споразумение от 2015 г. от години", каза Вадефул. "Ние си направихме необходимите заключения и задействахме така наречения механизъм за бързо връщане на санкциите, който ще възобнови международните санкции срещу Иран в края на тази седмица", добави той.

Едно нещо е ясно - никога не трябва да бъде позволено на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие, подчерта германският външен министър.

Дори ако санкциите бъдат възобновени, това не означава край на дипломацията. Групата Е3 остава отворена за преговори дори и след връщането на санкциите, отбеляза той.

"Иран трябва да разбере, че ние очакваме конкретни, контролируеми и надеждни мерки, които ще докажат постоянния му отказ от ядрени оръжия", заключи Вадефул.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тикток ахмак специални части

    3 4 Отговор
    Ах, колко „страшен“ аятолах с тая смешна брада, с която изглежда като пародия на арабски "мъдрец"! Публично признава, че Иран „не се нуждае“ от атомна бомба – сякаш светът е треперел заради неговите кичозни джъмбо-балалайки и ритуали.

    Путин, естествено, го подкрепя като верен "съратник", готов да издърпа във всеки момент стола изпод аятолаховите "свещени", но леко намирисващи задни части.

    Коментиран от #7

    23:02 23.09.2025

  • 2 Ясно като бел ден

    4 1 Отговор
    Напротив, имате нужда,ако не искате евреите да ви тормозят и унищожават...

    23:05 23.09.2025

  • 3 Хипотетично

    1 2 Отговор
    След заравянето на центрофугите за обогатяване на уран и гроздето от уран е много кисело.

    23:07 23.09.2025

  • 4 Архимандрисандрит Бибиан

    0 1 Отговор
    Од атомна нема нужда ма од ядерна има.

    23:11 23.09.2025

  • 5 Гроздето е кисело

    3 2 Отговор
    Нали така? Като разбрахте, че няма как да ви се позволи да имате обърнахте палачинката

    23:13 23.09.2025

  • 6 Признателен

    2 0 Отговор
    Какво е "признал"? Защо се излагате!?.
    Та това иранците го казват от десетилетия!

    23:19 23.09.2025

  • 7 би ли споделил

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тикток ахмак специални части":

    как установи, че задните му части намирисват

    23:41 23.09.2025

  • 8 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    0 1 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци северокимчовци или козари

    23:41 23.09.2025

  • 9 Само питам!

    1 0 Отговор
    А генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси кога възнамерява да инспектира ядрените оръжия на Израел?

    Или Израел може безнаказано да заплашва света с ядрена война, а Гроси покорно навежда глава и се прави на много важен?

    00:11 24.09.2025

  • 10 Супер лицемери

    0 0 Отговор
    Германия, Франция и Великобритания, известни като Европейската тройка (Групата Е3).

    00:13 24.09.2025

  • 11 123456

    0 0 Отговор
    Дет се вика - не ми тряааа , имам си вече !

    00:28 24.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания