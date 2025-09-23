Аятолахът публично призна: Иран не се нуждае от атомна бомба

Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви, че ислямската република няма нужда от ядрено оръжие и не възнамерява да го произвежда, съобщи ТАСС.

"Днес имаме високо ниво на обогатяване на уран.

Разбира се, страните, които желаят да създадат ядрено оръжие, го увеличават до 90%. Тъй като ние не се нуждаем от оръжие и сме решили да се откажем от ядреното оръжие, не сме го увеличили толкова много.

Увеличихме го до 60%, което е много висок показател, много добър показател, необходим за решаването на някои задачи, пред които е изправена нашата страна", заяви аятолахът по време на телевизионно обръщение към иранския народ.

Според Хаменей, в момента Иран е една от 10-те страни, които имат възможност да произвеждат ядрено оръжие. Въпреки че останалите девет страни имат в арсенала си ядрени бомби,

"Иран няма и няма да има такива", добави аятолахът.

Иран многократно е подчертавал, че в страната действа фетва на Хаменей, според която производството на ядрено оръжие противоречи на исляма.

Иранските политици я привеждат като аргумент за изключително мирния характер на националната ядрена програма.

Проекторезолюцията беше внесена след като Великобритания, Франция и Германия стартираха на 28 август 30-дневна процедура по т.нар. "механизъм за бързо възстановяване", обвинявайки Иран в нарушаване на ядреното споразумение от 2015 г., чиято цел е да предотврати разработването на ядрено оръжие.

Техеран отрича да има такива намерения.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви днес, че екип инспектори на агенцията е на път за Иран в случай, че Техеран и европейските сили постигнат споразумение тази седмица за предотвратяване на връщането на санкциите, предаде Ройтерс.

В изявление за Ройтерс от кулоарите на Общото събрание на ООН Гроси каза, че се водят "интензивни преговори" за намиране на решение между него, Иран, европейските сили и САЩ.

"Имаме само няколко часа, дни, за да видим дали нещо може да бъде постигнато и това е усилието, с което всички сме се ангажирали", добави генералният директор на МААЕ.

Планирано е провеждането на преговори между Германия, Франция, Великобритания и Иран в кулоарите на Общото събрание на ООН за предотвратяване на връщането на санкциите заради ядрената програма на Техеран, съобщи днес германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от БТА.

Планът е да се проучат "последните варианти," каза Вадефул пред журналисти, като добави, че има малка надежда преговорите с иранския външен министър Абас Арагчи да разрешат ситуацията.

"Трябва да бъде ясно на всеки, че след всички тактики на Иран за отлагане, възможностите и шансовете за постигане на дипломатическо споразумение преди санкциите да бъдат възобновени са изключително малки", подчерта той, напомняйки за дългогодишните опити да се попречи на Техеран да обогатява уран и страховете, че Иран се опитва да се сдобие с ядрено оръжие.

Германия, Франция и Великобритания, известни като Европейската тройка (Групата Е3), задействаха миналия месец механизма за връщане на санкциите, обвинявайки Иран в сериозни нарушения на споразумението от 2015 г. и обогатяване на уран много над нивата, необходими за мирни цели.

"Иран не зачита задълженията си съгласно Виенското споразумение от 2015 г. от години", каза Вадефул. "Ние си направихме необходимите заключения и задействахме така наречения механизъм за бързо връщане на санкциите, който ще възобнови международните санкции срещу Иран в края на тази седмица", добави той.

Едно нещо е ясно - никога не трябва да бъде позволено на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие, подчерта германският външен министър.

Дори ако санкциите бъдат възобновени, това не означава край на дипломацията. Групата Е3 остава отворена за преговори дори и след връщането на санкциите, отбеляза той.

"Иран трябва да разбере, че ние очакваме конкретни, контролируеми и надеждни мерки, които ще докажат постоянния му отказ от ядрени оръжия", заключи Вадефул.