Това не означава край на ужасите на войната! Признаването на палестинската държава не носи облекчение за жителите на Газа

Израелските военни навлязоха още по-дълбоко в най-населените райони на град Газа във вторник - болезнено напомняне за жителите на Газа, че признаването на палестинска държава от западните сили не означава край на ужасите на войната, пише "Ройтерс".

Израел продължи офанзивата си в Газа ден след като десетки световни лидери се събраха в Организацията на обединените нации, за да подкрепят създаването на палестинска държава. Това е знакова дипломатическа промяна след близо две години война, която се сблъсква със съпротивата на Израел и близкия му съюзник Съединените щати.

Местните здравни власти съобщиха, че израелският огън във вторник е убил най-малко 22 души в ивицата Газа, 18 от които в град Газа, а здравното министерство на Газа заяви, че болниците в анклава ще останат без гориво през следващите няколко дни, което ще застраши живота на хората.

"Не сме непоколебими, безпомощни сме. Нямаме пари да заминем на юг и нямаме гаранции, че ако го направим, израелците няма да ни бомбардират, така че оставаме", каза Худа, майка на две деца от град Газа, пред "Ройтерс" чрез приложение за чат.

"Децата треперят през цялото време от звуците на експлозиите, ние също, те унищожават град, който е на хиляди години, а светът празнува символично признание за държава, която няма да спре убийствата ни."

Израелските сили взривиха превозни средства, натоварени с експлозиви, в предградията Сабра и Тел Ал-Хава, докато танкове предприеха голям натиск към западната страна на град Газа. Жителите съобщиха, че експлозиите са разрушили десетки домове и пътища.

Три болници спряха да работят в понеделник, докато израелските сили напредваха, което допълнително отслаби здравната система и лиши жителите от медицински грижи, съобщиха местните власти.

Президентът Еманюел Макрон обяви, че Франция признава палестинската държавност на среща, която той свика със Саудитска Арабия в понеделник - важен момент , който изглежда малко вероятно да промени реалността на терена. Израел заяви, че подобни действия ще подкопаят перспективите за мирен край на конфликта.

Решението за две държави беше основата на подкрепения от САЩ мирен процес, започнат със споразуменията от Осло през 1993 г., но процесът е в почти пълен застой.

Израелското правителство обяви, че няма да има палестинска държава, докато се бори с екстремистката групировка Хамас в Газа след нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души.

Израел е обект на международно осъждане заради военното си поведение в Газа, където са били убити над 65 000 палестинци, според местните здравни власти.

Въпреки това Израел започна сухопътна атака срещу град Газа с малки перспективи за прекратяване на огъня и иска Хамас да предаде последните заложници, които е заловил при нападението срещу Израел през 2023 г.

"Тези страни, които внезапно си спомниха, че Палестина е окупирана, забравиха, че Газа е унищожена. Искаме войната да приключи, искаме клането ни да приключи, това е, от което се нуждаем сега, а не декларации."

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли критиките към военната кампания и заяви, че войната няма да спре, докато Хамас не бъде елиминиран. Той обаче не е представил план за Газа, голяма част от която е срината до основи, след края на войната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с лидери и представители на множество страни с мюсюлманско мнозинство във вторник и ще обсъди ситуацията в Газа, която е изправена пред хуманитарна криза, включително широко разпространен глад.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви в понеделник, че Тръмп ще проведе многостранна среща със Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан.

Axios съобщи, че Тръмп ще представи на групата предложение за мир и следвоенно управление в Газа.

Вашингтон иска арабските и мюсюлманските страни да се споразумеят да изпратят военни сили в Газа, за да се даде възможност на Израел да се изтегли и да се осигури финансиране за програми за преход и възстановяване, съобщи Axios.

През февруари Тръмп предложи американското превземане на Газа и трайно разселване на палестинци оттам. Това беше определено като предложение за "етническо прочистване" от експерти по човешки права, а насилственото разселване на ООН е незаконно съгласно международното право. Той ще се обърне към Общото събрание на ООН във вторник.