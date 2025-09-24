Доналд Тръмп може и да говори за мир, но израелските танкове настъпват в сърцето на Газа

Израелските сили настъпиха в сърцето на град Газа, подлагайки на риск живота на палестинците, останали там с надеждата, че нарастващият натиск върху Израел за прекратяване на огъня ще означава, че няма да загубят домовете си, съобщава "Ройтерс".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с лидери на мюсюлмански страни в ООН в Ню Йорк вчера за разговори, насочени към прекратяване на войната.

Тръмп, който по-рано осъди действията на редица държави да окажат натиск върху Израел чрез признаване на палестинска държава, заяви, че следващата среща ще бъде с Израел.

Израелското правителство призова населението на град Газа да се премести на юг, но много хора се колебаеха заради липсата на сигурност и масовия глад там. "Преместихме се в западната част близо до плажа, но много семейства нямаха време, танковете ги изненадаха", разказа 35-годишен мъж.

Израелските сили, които започнаха да настъпват към града с над милион жители през август, пренебрегнаха призивите за спиране на офанзивата, която правителството твърди, че има за цел да унищожи последния бастион на "Хамас".

Медици съобщиха, че най-малко 20 души са били убити, а много други са били ранени, когато израелските въздушни удари са поразили приют, в който са били настанени разселени семейства, близо до пазар в центъра на града. Двама други души са били убити в къща наблизо.

В предградието Тел Ал-Хава на града танкове навлязоха в населени места и бяха разположени близо до болница Ал-Кудс.

Танкове настъпиха по-близо и до най-голямата болница в Газа - Ал Шифа.

В понеделник палестинските власти заявиха, че обстрелът с танкове е повредил болницата Рантиси и е изложил на риск близката очна болница Ал-Насър, принуждавайки ги да затворят. Йордания, която управлява трета болница в района, заяви, че я е преместила по на юг поради многократни бомбардировки.

Израелската армия увери, че ще продължи да осигурява предоставянето на медицински услуги и функционирането на здравните заведения в Газа и че персоналът и пациентите от Ал-Насър и Рантиси са се евакуирали доброволно.

През последните няколко седмици стотици хиляди хора избягаха от град Газа в северната част на анклава, но много други остават, тъй като смятат, че няма безопасно място за тях.

Седем души бяха убити в Нусейрат и близо до Рафах в южната част на Газа. Израелската армия уверява, че атаките ѝ са насочени към прекратяване на управлението на "Хамас" над анклава.

Израел е остро критикуван заради военното си поведение в Газа, където над 65 000 палестинци, повечето от които цивилни, бяха убити.

Международното разочарование от войната в Газа накара някои израелски и американски съюзници да признаят палестинска държава тази седмица. Подкрепата за войната в Израел също се разколеба, а 48 заложници, 20 от които се смятат за живи, все още са държани от "Хамас" в Газа, а 465 войници са убити в бой.

"Хамас" призна смъртта на някои от своите военни лидери, но не разкри броя на убитите си бойци. Войната започна, когато "Хамас" нахлу в Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и вземайки 251 заложници.