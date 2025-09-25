"Ислямска НАТО"? Държавите в Залива преосмислят защитата си

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Напрегнатата ситуация в Близкия изток, израелските удари по Доха и липсата на решителна реакция от САЩ карат държавите от Залива да мислят за все по-сериозно сътрудничество. Ще се роди ли "Ислямска НАТО"?

Катар не можеше да направи почти нищо, след като Израел обстреля Доха с балистични ракети преди две седмици. Целта бяха членове на терористичната групировка Хамас, които са обсъждали предложението за примирие в ивицата Газа.

Според медийни публикации Израел е изстрелял ракетите, използвани в нападението, "над хоризонта" - те излитат в атмосферата и дори я напускат, преди да се върнат обратно към Земята. Затова Катар нямаше възможност да се защити от атаката - страната от Залива не разполага с най-високотехнологичните системи за противовъздушна отбрана.

Най-големият съюзник на Израел - САЩ, имат военна база в Катар и наскоро определиха страната като "сериозен съюзник извън НАТО". Това обаче изглежда не е било достатъчно, за да спре Израел да атакува Катар. Навярно и САЩ са знаели за предстоящото нападение.

САЩ като ненадежден партньор

"Израелският удар разклаща мнението на страните от Залива за отношенията им със САЩ и ги сближава едни с други", казва Кристин Диуан, старша изследователка в Института за арабските държави от Залива. "Тези петролни монархии си приличат много. Такова директно нарушение на суверенитета и сигурността им е анатема за всички тях." Затова сега те са по-мотивирани да "търсят по-голяма стратегическа автономност и са все по-обединени около идеята да противостоят на рисковете от това да зависят от САЩ", казва Санам Вакил, директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка в "Чатъм Хаус".

Всичко това доведе до дискусиите в последните седмици за сформиране на "Ислямска НАТО" - организация за отбрана на ислямските и арабски държави, която да работи по подобен начин на западния алианс.

Съвместна отбрана и размяна на разузнавателна информация

На извънредна среща на върха, организирана от Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество миналата седмица, египетски официални лица предложиха създаването на съвместна оперативна група за арабските държави по модела на НАТО. А шестте членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив - Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, заявиха, че ще активират клауза в споразумението за съвместна отбрана, подписано през 2000 г., според която атака срещу една държава членка се счита за атака срещу всички. Формулировката е подобна на тази, използвана в член 5 от Северноатлантическия договор.

След първоначалната извънредна среща на върха министрите на отбраната на страните от Персийския залив проведоха още една среща в Доха. Те се споразумяха да подобрят обмена на разузнавателна информация и докладите за въздушната обстановка, както и да ускорят въвеждането на нова регионална система за предупреждение за балистични ракети. Бяха обявени и планове за съвместни военни учения. В същото време Саудитска Арабия обяви, че сключва "стратегическо споразумение за взаимна отбрана" с Пакистан и че "всяка агресия срещу една от страните ще се счита за агресия и срещу двете".

"Ислямска НАТО" или друг тип съюз?

Реалността обаче е различна, казват експерти. "Алианс в стила на НАТО е нереалистичен, защото ще обвърже държавите от Залива с войни, които те не считат за относими към своите интереси. Никой лидер на тези държави не желае да бъде въвлечен в конфронтация с Израел заради Египет например", смята Андреас Криг, старши лектор в Института за изследвания на сигурността в Кралския колеж в Лондон.

Нещата обаче се променят след нападението в Доха. "Сигурността в Залива отдавна се базира на логиката, че плащаш на някой друг, който се грижи за отбраната ти", обяснява Криг. "Тази гледна точка започва да се променя след нападението срещу Доха, но това става бавно."

Вместо "Ислямска НАТО", по-скоро може да се очаква така нареченият "Формат 6+2", обяснява Чинция Бианко, експерт по държавите от Персийския залив в Европейския съвет за външни работи. Става дума за държавите от Залива, както и за Турция и Египет. Бианко счита, че такъв формат вероятно се обсъжда в кулоарите на Общото събрание на ООН.

"Всъщност не става въпрос за споразумение от типа на член 5", казва тя пред ДВ - ангажиментът на страните от Персийския залив за взаимна отбрана не е толкова солиден, колкото този на членовете на НАТО. "По-вероятно е да става въпрос за колективизиране на позициите по отношение на сигурността и отбраната, както и може би най-важното - за изпращане на послание за възпиране към Израел", коментира експертката.

Може ли да бъде заместен САЩ?

Форматът 6+2 е доста по-логична стъпка от "Ислямска НАТО", смята Криг. Турция е най-легитимният партньор на държавите от Залива, който не е от Запада, и вече има войски в Катар. Анкара също има възможност да реагира бързо в случай на криза, обяснява експертът. "Ситуацията с Египет е по-сложна. Те разполагат с военна сила, но в някои страни от Залива се поставя под въпрос колко е надеждна тя". Дори да има перспектива за формат 6+2 обаче, това ще се случи бавно и дискретно, смятат както Криг, така и Чинция Бианко.

"Определено има и други замесени страни - като Русия и Китай, които са готови да заменят САЩ", смята Синем Дженгиз - изследовател от Катарския университет за изследвания в Залива. "Едва ли обаче някой външен играч ще замести САЩ за една нощ." Според Бианко държавите от Залива не искат подобно нещо. Те все пак продължават да разчитат на американска военна техника. "Политически обаче има промяна - Вашингтон вече не се възприема за ултимативния гарант за сигурността, а за партньор, чиято подкрепа е условна. Лидерите от Залива се приспособяват към идеята, че САЩ имат интереси, а не партньори, и търсят друг център на отбраната и сигурността - нещо по средата между Иран и Израел."