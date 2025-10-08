Китай: Тайванският президент се продава пред чужденци

Тайванският президент Лай Чинг-те се "продава" пред чужденци, за да се опита да спечели благоволението им, но схемите му са обречени на провал. Така китайското правителство коментира думите на Лай Чинг-те, че американският президент Доналд Тръмп трябва да получи Нобеловата награда за мир, ако успее да убеди китайския лидер Си Дзинпин да се откаже от употребата на сила срещу Тайван, предаде "Ройтерс".

Според китайската служба по тайванските въпроси Лай "бълва глупости", като така показвал истинската си същност на създател на кризи и разрушител на мира, като в изявлението се добавя и че откакто тайванският президент встъпил в длъжност миналата година, "неистово разпространява сепаратистки заблуди".

"Той се е занимавал с безпринципно външно угодничество и бездънна продажба на Тайван, като прахосва плътта и кръвта на народа, продава се и свързва съдбата си с чуждестранни сили", категорични са от китайската служба по тайванските въпроси.

В китайското изявление се подчертава още, че усилията за постигане на независимост чрез разчитане на чуждестранни сили са обречени на провал: "Лай Чинг-те и силите за "независимост на Тайван" са просто мравки, които разтърсват дърво: в крайна сметка ще бъдат изметени в кошчето на историята".

Изявлението идва и само два дни преди Лай да произнесе ключовата си реч за националния празник в петък, 10 октомври.