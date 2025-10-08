Новини
Китай: Тайванският президент се продава пред чужденци
Китай: Тайванският президент се продава пред чужденци

8 Октомври, 2025 16:27

В китайското изявление се подчертава още, че усилията за постигане на независимост чрез разчитане на чуждестранни сили са обречени на провал

Тайванският президент Лай Чинг-те се "продава" пред чужденци, за да се опита да спечели благоволението им, но схемите му са обречени на провал. Така китайското правителство коментира думите на Лай Чинг-те, че американският президент Доналд Тръмп трябва да получи Нобеловата награда за мир, ако успее да убеди китайския лидер Си Дзинпин да се откаже от употребата на сила срещу Тайван, предаде "Ройтерс".

Според китайската служба по тайванските въпроси Лай "бълва глупости", като така показвал истинската си същност на създател на кризи и разрушител на мира, като в изявлението се добавя и че откакто тайванският президент встъпил в длъжност миналата година, "неистово разпространява сепаратистки заблуди".

"Той се е занимавал с безпринципно външно угодничество и бездънна продажба на Тайван, като прахосва плътта и кръвта на народа, продава се и свързва съдбата си с чуждестранни сили", категорични са от китайската служба по тайванските въпроси.

В китайското изявление се подчертава още, че усилията за постигане на независимост чрез разчитане на чуждестранни сили са обречени на провал: "Лай Чинг-те и силите за "независимост на Тайван" са просто мравки, които разтърсват дърво: в крайна сметка ще бъдат изметени в кошчето на историята".

Изявлението идва и само два дни преди Лай да произнесе ключовата си реч за националния празник в петък, 10 октомври.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така е

    10 2 Отговор
    Като хохохолския. Достойнство им липсва.

    Коментиран от #3

    16:31 08.10.2025

  • 2 честен ционист

    0 6 Отговор
    Заменете Лай с Румен.

    16:32 08.10.2025

  • 3 Бау

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    То щото на ватенките достойнството им извира направо отзад. Не се научихте че нормалните хора не се бият в гърдите като бай Ганьо и не се правят на големи мъже а си седят на трибуквието и вършат работа. Затова тайванеца е богат а Ганьо беден.

    16:33 08.10.2025

  • 4 Фон дер Миндер

    5 1 Отговор
    Тоест е про...утка

    16:37 08.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Демократичния Свят

    4 1 Отговор
    Така е в атлантически свят всички които управляват са се продали на тия които не си знаят парите и им служат вярно защото ако кривнат ще бъдат сменени веднага.Желателно е да са компрометирани по някакъв начин за да ги държат изкъсо а и по тоя начин няма да имат морални угризения ако трябва да направят нещо лошо.Така излиза че демокрацията е фасадна а тези които управляват са в сянка и са истински диктатори защото те решават и няма място за дискусии и несъгласие.Свободата на обикновения човек се простира до личния му живот но за важните неща които касаят държавата той няма думата.

    Коментиран от #10

    16:47 08.10.2025

  • 7 123456

    3 1 Отговор
    Как се наричаха тия , дето се продават на чужденци - ей на езика ми е !

    16:56 08.10.2025

  • 8 Факти

    2 3 Отговор
    Единственият избор на малките държави е на кой да се продадат. Китай умира от яд, че Тайван отказва да им се продаде също както Русия умира от яд, че Украйна отказва им се продаде. Има една хубава поговорка - насила хубост не става. Затова Русия загуби Украйна и Китай загуби Тайван. Малките избраха страната, която не ги насилва и това е съвсем нормално.

    16:58 08.10.2025

  • 9 Известно е пе

    2 1 Отговор
    В международната политика клиентска държава е такава държава, която е икономически, политически или военно подчинена на или зависима от друга държава. Примери за държавен клиентелизъм са "сателитна държава", "обвързана държава", "марионетна държава", "неоколония", "протекторат", "васал", "спомагателна държава"

    16:59 08.10.2025

  • 10 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Демократичния Свят":

    Добре си описал отношенията между Лукашенко и Путин, но те не са атлантици.

    17:00 08.10.2025

  • 11 Зависимите

    1 0 Отговор
    държави по дефиниция не са демократични държави, доколкото изборът на управленци на тези държави е илюзорен - без значение е коя точно политическа сила ще получи мандат за управление, доколкото политиките, които тя ще провежда са подчинени на политиките на държавата - метрополия или на наднационална организация - пример ЕС.

    17:08 08.10.2025

