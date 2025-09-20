Новини
Си Дзинпин постла червения килим за военните агресори в Украйна и обърна гръб на Тръмп

Си Дзинпин постла червения килим за военните агресори в Украйна и обърна гръб на Тръмп

20 Септември, 2025

В момент, когато Тръмп рекламира миротворческите си качества, всяка нова концентрация на военна мощ на Изток, която включва Русия, ще бъде тревожен сигнал за Запада

В знак на солидарност с агресорите в най-тежката война в Европа от 80 години насам китайският лидер Си Дзинпин ще се срещне за първи път със своите руски и севернокорейски колеги, докато Доналд Тръмп и други западни лидери наблюдават отстрани, пише "Ройтерс".

Посещението на Владимир Путин и Ким Чен-ун в Пекин за мащабен военен парад тази седмица подчертава влиянието на китайския президент върху авторитарните режими, които се стремят да преначертаят водения от Запада световен ред, докато изолационистката позиция на Тръмп обтяга дългогодишните съюзи на САЩ.

Събирането на - както западните анализатори я наричат - ​​"Оста на превратностите", може да се основава на споразумение за взаимна отбрана, подписано от Русия и Северна Корея през юни 2024 г., и подобен съюз между Пекин и Пхенян - резултат, който може да промени военните сметки в Азиатско-тихоокеанския регион.

Ким пристигна в Китай рано тази сутрин със специалния си влак напът за столицата Пекин. Междувременно Си и Путин се събраха в Залата на народа за среща с монголския лидер, на която се очаква да обсъдят мащабен проект за газопровод и да проведат двустранни разговори.

Путин благодари на своя "скъп приятел" Си за топлото посрещане и заяви, че тясната комуникация показва, че отношенията на Русия с Китай са на "безпрецедентно високо ниво".

"Трябва да продължим да заемаме ясна позиция срещу хегемонизма и политиката на сила", настоя Си пред среща на върха вчера, на която присъстваха над 20 лидери на незападни държави. Думите му бяха слабо завоалиран удар срещу неговия геополитически съперник отвъд Тихия океан.

Си проведе разговори и с индийския премиер Нарендра Моди вчера, като по този начин възстанови обтегнатите двустранни отношения, докато Тръмп засили търговския натиск върху Ню Делхи заради покупките му на руски петрол. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент нарече срещата на върха "постановъчна" и обвини Китай и Индия, че са "лоши актьори", като подхранват войната на Русия с Украйна.

ТРЕВОЖЕН СИГНАЛ

В момент, когато Тръмп рекламира миротворческите си качества, всяка нова концентрация на военна мощ на Изток, която включва Русия, ще бъде тревожен сигнал за Запада.

"Тристранните военни учения между Русия, Китай и Северна Корея изглеждат почти неизбежни", написа през март Йонгджун Ким, анализатор в Националното бюро за азиатски изследвания, базирано в САЩ. Той отбеляза как конфликтът в Украйна е сближил Москва и Пхенян.

"Допреди няколко години Китай и Русия бяха важни партньори в налагането на международни санкции на Северна Корея заради нейните ядрени и ракетни опити. Сега те са потенциални военни партньори на Корейската народнодемократична република по време на криза на Корейския полуостров", добави той.

Ким е важен участник в конфликта в Украйна: севернокорейският лидер е изпратил над 15 000 войници в подкрепа на войната на Путин.

През 2024 г. той беше домакин и на руския лидер в Пхенян. Това бе първата среща на върха от този вид за 24 години - ход, интерпретиран като пренебрежение към Си и опит да намали зависимостта на Северна Корея от Китай.

Около 600 севернокорейски войници са загинали в сражения за Русия в Курска област. Южнокорейската разузнавателна агенция смята, че Пхенян планира ново разполагане на войски.

На срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тяндзин Путин заяви и че трябва да се възстанови "справедлив баланс в сферата на сигурността" - съкращение на критиките на Русия към разширяването на НАТО и европейската сигурност на изток.

Посещението му в Пекин и очакваната среща със Си и Ким може да дадат насоки за намеренията на руския лидер.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    48 4 Отговор
    Руската армия разби Квантунската армия и освободи Китай.

    Коментиран от #22

    08:35 20.09.2025

  • 2 Пич

    15 2 Отговор
    Император Палпатин усеща нов център на силата!!! Ситите подготвят тъмните си козни...

    08:35 20.09.2025

  • 3 УМИРИСАН ЦЕНТАК

    55 5 Отговор
    Англосаксите ще плащат за вековните си престъпления срещу човечеството.

    08:37 20.09.2025

  • 4 Русия

    61 5 Отговор
    Целия запад,НАТО и всички които са тръгнали срещу Велика Русия и Великия В.Путин ги чака само болка,страх и унищожение ! Лошото е че заради престъпниците които ръководят тези организации и държави ще пострадат невинните хора които работят от сутрин до вечер за да свържат двата края.

    Коментиран от #36

    08:41 20.09.2025

  • 5 Миротворец!

    55 3 Отговор
    Тръмп е миротворец,колкото лъвът е вегетарианец!90% от оръжията за украйна са американски!Нато поддържа укра всячески! Големи"миротворци"!

    08:43 20.09.2025

  • 6 Бай той Толстой

    30 4 Отговор
    Европа умре🤗

    08:45 20.09.2025

  • 7 В В.П.

    40 4 Отговор
    Само лобут за фашистите миротворци..Тия водят света към разпад и войни..От как свят светува .Новият ред е РФ ,Китай Индия ,Бразилия ,Иран ,

    08:45 20.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 В В.П.

    33 4 Отговор
    ДВе световни войни са подпалени от тия ,,миротворци,,.Само трепане за фашистите .

    Коментиран от #18

    08:47 20.09.2025

  • 10 BBБОС

    44 1 Отговор
    Китайския лидер не е глупак като европйците

    08:54 20.09.2025

  • 11 Мухлясала новина

    19 1 Отговор
    На умни новинкри

    08:54 20.09.2025

  • 12 Анонимен

    31 2 Отговор
    Кой освободи България от турско робство

    Коментиран от #15

    08:54 20.09.2025

  • 13 Ъъъъъъъъ

    32 1 Отговор
    "Си Дзинпин постла червения килим за военните агресори в Украйна и обърна гръб на Тръмп"

    Тръмп ще е на власт още 2-3 години. Що да му се кланят? Това, че си в "добри" отношения с него, не означава, че и със следващия ще си. Гледаш си интереса и толкова. Пък и да не забравяме, че да враг на САЩ е опасно, но да си "приятел" е фатално и в този ред на мисли, срок по-далеч от Краварника.

    08:56 20.09.2025

  • 14 Бялджип

    17 0 Отговор
    "Трябва да продължим да заемаме ясна позиция срещу хегемонизма и политиката на сила", настоя Си... Бих искал да задам въпроса това лошо ли е? Кое е правилно сила на правото, или право на силата ?

    08:57 20.09.2025

  • 15 ти да видиш

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    китайците разбира се! така пише във новата история

    09:00 20.09.2025

  • 16 Ццц

    27 1 Отговор
    Господа експерти, само напомням, че преди Си Дзипин, самият Тръмп постла червения килим на Путин. Това трябва да е разтревожило повече либералите, които стоят зад повечето гадости по света и ви дават заплатите. 🤣

    Коментиран от #17

    09:06 20.09.2025

  • 17 Бибек

    0 8 Отговор

    До коментар #16 от "Ццц":

    Такива като теб ги изтървахме на 10(груба грешка).Но ще виснете на клоните.Неизбежно е.

    09:11 20.09.2025

  • 18 ВСУ

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "В В.П.":

    Трепем ги.

    09:11 20.09.2025

  • 19 хихи

    10 0 Отговор
    ами Дончо тръгна с рогата напред, а трябваше с езика с езика бавно и с въртеливи движения.....

    09:15 20.09.2025

  • 20 Германски експерт

    11 1 Отговор
    "настоя Си пред среща на върха вчера, на която присъстваха над 20 лидери на незападни държави"

    Кво ще рече "незападни"?
    Куба, Венецуела, Бразилия, ЦАР източни държави ли са?
    Мисирки!!!

    09:26 20.09.2025

  • 21 Поредната Фейк новина

    9 1 Отговор
    В момент, когато Тръмп рекламира миротворческите си качества
    В ивицата Газа и близо 50-те Хиляди невинни жертви, много от които са жени и деца,
    Си Дзинпин постила червени килими за военните агресори (:

    09:29 20.09.2025

  • 22 САЩ победиха Япония

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Квантунската армия се предава след капитулацията на Япония и само някои фанатизирани дивизии се бият с руснаците. Това става след хвърлянето на атомните бомби над Хирошима и Нагазаки. Последният командващ на квантунската армия, генерал Отозо Ямада, заповядва на войските си да се предадат на 16 август 1945 г., ден след като император Хирохито обявява капитулацията на Япония в своето радио обръщение. Някои дивизии отказват да се предадат и сраженията продължават през следващите няколко дни. Фелдмаршал Шунроку Хата получава ултиматум да се предаде от генерал Георгий Шелаков на 18 август 1945 г. в Харбин. На следващия ден Хата се среща с маршал Александър Василевски и моли да бъде лишен от чина си на фелдмаршал заради пораженията на войската. 500 000 оцелели от квантунската армия са изпратени в съветски трудови лагери в Сибир, Руския Далечен изток и Монголия. Повечето от тях са изпратени поетапно обратно в Япония през следващите пет години, но има и такива които биват задържани до 50-те години.

    09:32 20.09.2025

  • 23 Каквито

    10 2 Отговор
    и романи да съчинявате Путин е най великият лидер в настоящето! Не само Си Дзинпин и Тръмп го посрещна на червен килим! Много скоро и европейските лидери ще го посрещат по този начин! Така че русофобчета - учете руски защото може да Ви потрябва!!

    09:36 20.09.2025

  • 24 БОЖЕ, Пази България

    3 4 Отговор
    След Жан-Виденовата Гладна Зима през 1996 - 1997г.,
    когато България е подложена на Глад и Мизерия.
    Така наречената „Виденова зима“ на Комуниста Жан Виденов,
    през 2026 ни чака Урсулската тежка зима на повсеместни повишения на всичко!

    Коментиран от #27, #29

    09:37 20.09.2025

  • 25 Фен

    6 2 Отговор
    Агресорите са в Лондон, Брюксел и Париж. Берлин се ушумолява, а Вашингтон се опитва да се скатае.

    09:37 20.09.2025

  • 26 шаа

    4 1 Отговор
    "публикува мнения с широк спектър от гледни точки..."

    не може да им се отрече, че мисирките или имат чувство за самоирония, или ...

    09:39 20.09.2025

  • 27 Доларът струва сега

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "БОЖЕ, Пази България":

    у нас 1,67лв/$., а средната заплата е €1300 или $1550. Магазините пращят от стоки, бензинът е 2,40лв/л. При Жан Виденов 3000лв/$, заплата $10 и пенсия $5. Да давам ли още примери?

    Коментиран от #34

    09:48 20.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Виденовата

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "БОЖЕ, Пази България":

    зима я създадоха робите на Шорош които все още са на хранилка в неговите НПОта и продължават да пишат простотии срещу центове! Тогава все още държавните складове пръщяха от стоки но драгалевският подкрепян от "борците" беше забранил да се зарежда търговската мрежа!

    09:52 20.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Всъщност

    7 1 Отговор
    Истинският агресор е НАТО, а не Русия. Всъщност, НАТО е не само агресор, но и престъпна военна организация, която зад маската на отбранителен съюз извърши много агресии по света с много (хиляди) невинни човешки жертви. Да припомним някои от натовските интервенции: Югославия, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия и др.

    09:59 20.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мдаа

    5 1 Отговор
    Агресивната политика и демагогия на Западните Атлантически Ястреби с налагането на Нов Световен Ред и Нео-Колониален Глобализъм, направи от Русия, Китай и С. Корея военен съюз за противоборство. Браво

    Коментиран от #37

    10:04 20.09.2025

  • 34 Сточна гара

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Доларът струва сега":

    Нещо ти пращи между ушите, бг отива към фалит от гръцки тип. От МВФ им го намекнаха леко вчера, обаче Делю фактурата се направи, че. не разбира какво му обясняват.

    10:13 20.09.2025

  • 35 Дедо ви...

    3 0 Отговор
    Надгробен камък за Украйна: Тръмп чрез пратеника си Келог призовава Киев да се откаже от Донбас
    Украинската трагедия навлиза в нов етап – този път не от руски ракети, а с американски съвети. Специалният пратеник на Доналд Тръмп, Кийт Келог, заяви, че Киев трябва да приеме „реалността“ – руснаците контролират по-голямата част от Донбас.

    10:14 20.09.2025

  • 36 Казуар

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Русия":

    Икономиката на Русия е колкото на Италия.

    10:15 20.09.2025

  • 37 Това е истината БРАВО

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мдаа":

    "Агресивната политика и демагогия на Западните Атлантически Ястреби с налагането на Нов Световен Ред и Нео-Колониален Глобализъм, направи от Русия, Китай и С. Корея военен съюз за противоборство. Браво"

    10:19 20.09.2025

  • 38 007 /агент/

    0 0 Отговор
    Господ Ленин да пази и бди над всички русофили. Те не са виновни за заболяването си !

    10:25 20.09.2025