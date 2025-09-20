"Си Дзинпин постла червения килим за военните агресори в Украйна и обърна гръб на Тръмп"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В знак на солидарност с агресорите в най-тежката война в Европа от 80 години насам китайският лидер Си Дзинпин ще се срещне за първи път със своите руски и севернокорейски колеги, докато Доналд Тръмп и други западни лидери наблюдават отстрани, пише "Ройтерс".

Посещението на Владимир Путин и Ким Чен-ун в Пекин за мащабен военен парад тази седмица подчертава влиянието на китайския президент върху авторитарните режими, които се стремят да преначертаят водения от Запада световен ред, докато изолационистката позиция на Тръмп обтяга дългогодишните съюзи на САЩ.

Събирането на - както западните анализатори я наричат - ​​"Оста на превратностите", може да се основава на споразумение за взаимна отбрана, подписано от Русия и Северна Корея през юни 2024 г., и подобен съюз между Пекин и Пхенян - резултат, който може да промени военните сметки в Азиатско-тихоокеанския регион.

Ким пристигна в Китай рано тази сутрин със специалния си влак напът за столицата Пекин. Междувременно Си и Путин се събраха в Залата на народа за среща с монголския лидер, на която се очаква да обсъдят мащабен проект за газопровод и да проведат двустранни разговори.

Путин благодари на своя "скъп приятел" Си за топлото посрещане и заяви, че тясната комуникация показва, че отношенията на Русия с Китай са на "безпрецедентно високо ниво".

"Трябва да продължим да заемаме ясна позиция срещу хегемонизма и политиката на сила", настоя Си пред среща на върха вчера, на която присъстваха над 20 лидери на незападни държави. Думите му бяха слабо завоалиран удар срещу неговия геополитически съперник отвъд Тихия океан.

Си проведе разговори и с индийския премиер Нарендра Моди вчера, като по този начин възстанови обтегнатите двустранни отношения, докато Тръмп засили търговския натиск върху Ню Делхи заради покупките му на руски петрол. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент нарече срещата на върха "постановъчна" и обвини Китай и Индия, че са "лоши актьори", като подхранват войната на Русия с Украйна.

ТРЕВОЖЕН СИГНАЛ

В момент, когато Тръмп рекламира миротворческите си качества, всяка нова концентрация на военна мощ на Изток, която включва Русия, ще бъде тревожен сигнал за Запада.

"Тристранните военни учения между Русия, Китай и Северна Корея изглеждат почти неизбежни", написа през март Йонгджун Ким, анализатор в Националното бюро за азиатски изследвания, базирано в САЩ. Той отбеляза как конфликтът в Украйна е сближил Москва и Пхенян.

"Допреди няколко години Китай и Русия бяха важни партньори в налагането на международни санкции на Северна Корея заради нейните ядрени и ракетни опити. Сега те са потенциални военни партньори на Корейската народнодемократична република по време на криза на Корейския полуостров", добави той.

Ким е важен участник в конфликта в Украйна: севернокорейският лидер е изпратил над 15 000 войници в подкрепа на войната на Путин.

През 2024 г. той беше домакин и на руския лидер в Пхенян. Това бе първата среща на върха от този вид за 24 години - ход, интерпретиран като пренебрежение към Си и опит да намали зависимостта на Северна Корея от Китай.

Около 600 севернокорейски войници са загинали в сражения за Русия в Курска област. Южнокорейската разузнавателна агенция смята, че Пхенян планира ново разполагане на войски.

На срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тяндзин Путин заяви и че трябва да се възстанови "справедлив баланс в сферата на сигурността" - съкращение на критиките на Русия към разширяването на НАТО и европейската сигурност на изток.

Посещението му в Пекин и очакваната среща със Си и Ким може да дадат насоки за намеренията на руския лидер.