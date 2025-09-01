Най-голямата морска сила в света! Китай изгражда боен флот с рекордна скорост

Китай изгражда военноморски флот с рекордна скорост, превръщайки се в най-голямата морска сила в света по брой кораби и засилвайки напрежението със Съединените щати и съюзниците им в Индо-Тихоокеанския регион, пише Би Би Си.
През последните две десетилетия Пекин инвестира масово в корабостроенето, като днес над 60% от световните поръчки за търговски кораби се изпълняват в китайски докове. Анализатори отбелязват, че производственият капацитет на страната е около 200 пъти по-голям от този на САЩ.
Военноморските сили на Китай вече разполагат с 234 бойни кораба срещу 219 за американския флот. По тонаж и технологична сложност Вашингтон все още доминира с повече самолетоносачи и модерни подводници, но Пекин бързо наваксва.
Между 2019 г. и 2023 г. четирите най-големи китайски корабостроителници произведоха 39 военни кораба с водоизместване от 550 000 тона - повече от целия Кралски флот на Великобритания.
Сателитни снимки показват разширяване на базите в Южнокитайско море, включително нови кейове в Юлин, където ще бъдат разположени стратегически подводници, въоръжени с ядрени ракети. На предстоящ военен парад в Пекин се очаква да бъдат демонстрирани противокорабни ракети, хиперзвукови оръжия и безпилотни подводни дронове. Сред гостите ще бъдат руският президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун - сигнал за сближаването между трите държави.
"Няма признаци, че китайците забавят темпото", казва Александър Палмър от CSIS и автор на доклада "Разкриване на военноморското изграждане на Китай".
Въпреки предимствата по брой кораби, Китай все още има само два действащи самолетоносача и по-малко подводници от САЩ. Част от новите технологии остават неизпитани, а експерти предупреждават, че времето за тяхното усъвършенстване е неясно.
Президентът Си Дзинпин оправдава ускореното изграждане с исторически аргумент - повече от 470 чужди нападения между 1840 и 1949 г. Той се закле, че страната му никога повече няма да бъде "унижена" или да преживее отново онези "горчиви спомени за чуждестранни нападения".
САЩ признават нарастващата заплаха. Президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за възраждане на американското корабостроене, но анализатори я определят като "много трудна задача" след десетилетия на спад в сектора.
Основният фокус на Пекин остава Тайван, който Китай смята за своя територия. Американски служители предупреждават за възможна инвазия до 2027 г., макар Пекин да отрича да има краен срок.
През последните месеци китайски кораби и самолетоносачи проведоха учения край Австралия и Япония, което засили опасенията в региона. "Въпросът е кога Китай ще може да проектира сила отвъд собственото си крайбрежие - например в Индийския океан", коментира Ник Чайлдс от Международния институт за стратегически изследвания.
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #6, #27, #30
17:06 01.09.2025
2 оня с коня
17:06 01.09.2025
3 Тайван чака мама
Коментиран от #18, #29
17:07 01.09.2025
4 Тити
Коментиран от #8
17:09 01.09.2025
5 Отлично!
17:09 01.09.2025
6 БОЛШЕВИШКИ
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":СМЕХОРИИ.
Коментиран от #7
17:11 01.09.2025
7 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "БОЛШЕВИШКИ":Защо? Кой и кои са по силни?
17:13 01.09.2025
8 То щото американците имат
До коментар #4 от "Тити":Отиват някъде, бомбардират яко и когато вече нищо не шава изпращат морските пехотинци.
Видяхме как се изнесоха от Афганистан.
Освен победи на Панама и Гренада за други не се сещам.
17:20 01.09.2025
9 Механик
Запада не може да преглътне, че вече ЗАПАДА (запад-запада).
Изтокът се възражда и то не как да е, а много бързо и категорично.
Това е реалността. Не знам дали е за добро или е за лошо, но това е РЕАЛНАТА реалност.
17:20 01.09.2025
11 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #13
17:21 01.09.2025
12 Ами
17:21 01.09.2025
13 ГРУ гайтанжиева
До коментар #11 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Доказани лъжи на Москва, разпространявани от полезни ... и д и о т и !
Коментиран от #16
17:23 01.09.2025
14 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Коментиран от #19
17:24 01.09.2025
15 Урсул фон РептиЛайнян
Новия световен ред е вече с център Пекин,Москва ,Делхи и глобалния Юг.
17:26 01.09.2025
16 Съветският пeHиc аkp00батTT
До коментар #13 от "ГРУ гайтанжиева":Давай, докажи че е лъжа, дай линк за ууркопитееческите лъжи
17:27 01.09.2025
17 ТИЯ СА НОВИТЕ ЛИДЕРИ
17:28 01.09.2025
18 русия е васал на Китай
До коментар #3 от "Тайван чака мама":От Сибир до Владивосток, всички селища са вече с китайските си наименования.
Император Си, отново демонстрира презрението си към Пусин, като изпрати зам. министър да го посрещне, отново маркира цялата делегация от Москва с маркери, които ги задължават да се движат по точно определени места.
Коментиран от #28
17:28 01.09.2025
19 намери
До коментар #14 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":в ТУБАТА ПАРАНОИД----ОЗИ ОЗБЪЪРН
17:29 01.09.2025
20 Реалност
Това са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро.
Bulgaria 17,412.4
Russian Federation 14,889.0
China 13,303.1
Brazil 10,280.3
India 2,696.7
Коментиран от #22, #23
17:31 01.09.2025
21 Иво
Коментиран от #26
17:33 01.09.2025
22 реално
До коментар #20 от "Реалност":тук е храната е по скъпа и от Англия и от Русия...
17:36 01.09.2025
23 Лудият от портиерната
До коментар #20 от "Реалност":Ха ха, я напиши и общо колко е. Стиска ли ти?
17:37 01.09.2025
24 На снимката
17:38 01.09.2025
25 А някой но плашат с Путин
17:38 01.09.2025
26 И кой е потопил самолетоносач
До коментар #21 от "Иво":Че нещо не се разбра....
17:39 01.09.2025
27 Къде забрави
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":за Иран?
17:39 01.09.2025
28 Ехххх,
До коментар #18 от "русия е васал на Китай":колко си ми заблудена душичка, ама нищо. Светът има нужда и от такива, като теб😂😂😂
17:40 01.09.2025
29 А китайците
До коментар #3 от "Тайван чака мама":на техните карти показват източен Сибир като част от Китай
17:44 01.09.2025
30 Емо
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Да силите на злото винаги са по-многобройни и по-добре въоръжени. Защото отделят 60% от бютжетите си за военни разходи, а народите им гладуват.
17:45 01.09.2025