Новини
Свят »
Китай »
Най-голямата морска сила в света! Китай изгражда боен флот с рекордна скорост

Най-голямата морска сила в света! Китай изгражда боен флот с рекордна скорост

1 Септември, 2025 17:05 980 30

  • китай-
  • тайван-
  • тихи океан-
  • си дзинпин

Основният фокус на Пекин остава Тайван, който Китай смята за своя територия

Най-голямата морска сила в света! Китай изгражда боен флот с рекордна скорост - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Китай изгражда военноморски флот с рекордна скорост, превръщайки се в най-голямата морска сила в света по брой кораби и засилвайки напрежението със Съединените щати и съюзниците им в Индо-Тихоокеанския регион, пише Би Би Си.

През последните две десетилетия Пекин инвестира масово в корабостроенето, като днес над 60% от световните поръчки за търговски кораби се изпълняват в китайски докове. Анализатори отбелязват, че производственият капацитет на страната е около 200 пъти по-голям от този на САЩ.

Военноморските сили на Китай вече разполагат с 234 бойни кораба срещу 219 за американския флот. По тонаж и технологична сложност Вашингтон все още доминира с повече самолетоносачи и модерни подводници, но Пекин бързо наваксва.

Между 2019 г. и 2023 г. четирите най-големи китайски корабостроителници произведоха 39 военни кораба с водоизместване от 550 000 тона - повече от целия Кралски флот на Великобритания.

Сателитни снимки показват разширяване на базите в Южнокитайско море, включително нови кейове в Юлин, където ще бъдат разположени стратегически подводници, въоръжени с ядрени ракети. На предстоящ военен парад в Пекин се очаква да бъдат демонстрирани противокорабни ракети, хиперзвукови оръжия и безпилотни подводни дронове. Сред гостите ще бъдат руският президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун - сигнал за сближаването между трите държави.

"Няма признаци, че китайците забавят темпото", казва Александър Палмър от CSIS и автор на доклада "Разкриване на военноморското изграждане на Китай".

Въпреки предимствата по брой кораби, Китай все още има само два действащи самолетоносача и по-малко подводници от САЩ. Част от новите технологии остават неизпитани, а експерти предупреждават, че времето за тяхното усъвършенстване е неясно.

Президентът Си Дзинпин оправдава ускореното изграждане с исторически аргумент - повече от 470 чужди нападения между 1840 и 1949 г. Той се закле, че страната му никога повече няма да бъде "унижена" или да преживее отново онези "горчиви спомени за чуждестранни нападения".

САЩ признават нарастващата заплаха. Президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за възраждане на американското корабостроене, но анализатори я определят като "много трудна задача" след десетилетия на спад в сектора.

Основният фокус на Пекин остава Тайван, който Китай смята за своя територия. Американски служители предупреждават за възможна инвазия до 2027 г., макар Пекин да отрича да има краен срок.

През последните месеци китайски кораби и самолетоносачи проведоха учения край Австралия и Япония, което засили опасенията в региона. "Въпросът е кога Китай ще може да проектира сила отвъд собственото си крайбрежие - например в Индийския океан", коментира Ник Чайлдс от Международния институт за стратегически изследвания.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    15 8 Отговор
    Китай, Русия и КНДР са сила която нямат равна на тях!

    Коментиран от #6, #27, #30

    17:06 01.09.2025

  • 2 оня с коня

    15 7 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    17:06 01.09.2025

  • 3 Тайван чака мама

    8 5 Отговор
    Генералният щаб на въоръжените сили на Руската федерация на своите карти включва Одеска и Николаевска области в Русия.

    Коментиран от #18, #29

    17:07 01.09.2025

  • 4 Тити

    4 9 Отговор
    С тази разлика че Америка е 5 пъти по малка пи население от Китай а жълтурките нямат никакъв боен опит. Бой между Китайци в най лошият случай е обидни думи или плюене.

    Коментиран от #8

    17:09 01.09.2025

  • 5 Отлично!

    7 3 Отговор
    Руските технологии в Китай!

    17:09 01.09.2025

  • 6 БОЛШЕВИШКИ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    СМЕХОРИИ.

    Коментиран от #7

    17:11 01.09.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИШКИ":

    Защо? Кой и кои са по силни?

    17:13 01.09.2025

  • 8 То щото американците имат

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Отиват някъде, бомбардират яко и когато вече нищо не шава изпращат морските пехотинци.
    Видяхме как се изнесоха от Афганистан.
    Освен победи на Панама и Гренада за други не се сещам.

    17:20 01.09.2025

  • 9 Механик

    6 3 Отговор
    Натовците си пишкат в гащичките от паника.
    Запада не може да преглътне, че вече ЗАПАДА (запад-запада).
    Изтокът се възражда и то не как да е, а много бързо и категорично.
    Това е реалността. Не знам дали е за добро или е за лошо, но това е РЕАЛНАТА реалност.

    17:20 01.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Съветският пeHиc аkp00батTT

    3 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #13

    17:21 01.09.2025

  • 12 Ами

    1 4 Отговор
    Китай строят боен флот защото ще завладяват Сибир :)

    17:21 01.09.2025

  • 13 ГРУ гайтанжиева

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Доказани лъжи на Москва, разпространявани от полезни ... и д и о т и !

    Коментиран от #16

    17:23 01.09.2025

  • 14 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    3 2 Отговор
    Копееек, сега от Китай трябва ли да умиргаме от страх, че вече е смешно да ни плашите с "вторая" ?

    Коментиран от #19

    17:24 01.09.2025

  • 15 Урсул фон РептиЛайнян

    4 2 Отговор
    Вчера и днес в Китай лидерите на Русия,Чайна,Индия,с лидерите на също ядрените сили Пакистан,Северна Корея,Иран ,заедно с още 20 големи страни обявиха нова световна икономическа и нова световна системи за сигурност в противовес на жедо-англо-саксонския сгромолястващ се фалирал,покварен и джендърясал свят...
    Новия световен ред е вече с център Пекин,Москва ,Делхи и глобалния Юг.

    17:26 01.09.2025

  • 16 Съветският пeHиc аkp00батTT

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "ГРУ гайтанжиева":

    Давай, докажи че е лъжа, дай линк за ууркопитееческите лъжи

    17:27 01.09.2025

  • 17 ТИЯ СА НОВИТЕ ЛИДЕРИ

    6 2 Отговор
    Англосаксонските ни господари ще страдат и ще плащат сметката за столетията престъпления срещу човечеството.

    17:28 01.09.2025

  • 18 русия е васал на Китай

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тайван чака мама":

    От Сибир до Владивосток, всички селища са вече с китайските си наименования.
    Император Си, отново демонстрира презрението си към Пусин, като изпрати зам. министър да го посрещне, отново маркира цялата делегация от Москва с маркери, които ги задължават да се движат по точно определени места.

    Коментиран от #28

    17:28 01.09.2025

  • 19 намери

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    в ТУБАТА ПАРАНОИД----ОЗИ ОЗБЪЪРН

    17:29 01.09.2025

  • 20 Реалност

    3 4 Отговор
    България и БРИКС (БВП на глава от населението).
    Това са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
    Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
    И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро.

    Bulgaria 17,412.4
    Russian Federation 14,889.0
    China 13,303.1
    Brazil 10,280.3
    India 2,696.7

    Коментиран от #22, #23

    17:31 01.09.2025

  • 21 Иво

    2 0 Отговор
    Самолетоносачите са отживелица която лесно може да бъде потопена.Самата идея за създаване им е била изключително малкия обхват на полет на самолетите през 1921г (когато Япония пуска на вода "Хошо)След 100 години имам самолети с обхват на полета в пъти по-голям.А най-важното ,сега имаме и ракети и автономни торпедота.Да, на САЩ им трябват защото реално водят войни много далеч от тяхната им територия ,но за жаласт в днешно време много лесно могат да бъдат превърнати в подводни рифове.

    Коментиран от #26

    17:33 01.09.2025

  • 22 реално

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Реалност":

    тук е храната е по скъпа и от Англия и от Русия...

    17:36 01.09.2025

  • 23 Лудият от портиерната

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Реалност":

    Ха ха, я напиши и общо колко е. Стиска ли ти?

    17:37 01.09.2025

  • 24 На снимката

    2 1 Отговор
    Руски музейни експонати

    17:38 01.09.2025

  • 25 А някой но плашат с Путин

    1 1 Отговор
    Ако китайците решат да използват военната си мощ в комбинация или без Русия не ни чака нищо добро. След 10 години те ще са с най-мощната армия в света.

    17:38 01.09.2025

  • 26 И кой е потопил самолетоносач

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Иво":

    Че нещо не се разбра....

    17:39 01.09.2025

  • 27 Къде забрави

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    за Иран?

    17:39 01.09.2025

  • 28 Ехххх,

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "русия е васал на Китай":

    колко си ми заблудена душичка, ама нищо. Светът има нужда и от такива, като теб😂😂😂

    17:40 01.09.2025

  • 29 А китайците

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тайван чака мама":

    на техните карти показват източен Сибир като част от Китай

    17:44 01.09.2025

  • 30 Емо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Да силите на злото винаги са по-многобройни и по-добре въоръжени. Защото отделят 60% от бютжетите си за военни разходи, а народите им гладуват.

    17:45 01.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания