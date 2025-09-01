Най-голямата морска сила в света! Китай изгражда боен флот с рекордна скорост

Китай изгражда военноморски флот с рекордна скорост, превръщайки се в най-голямата морска сила в света по брой кораби и засилвайки напрежението със Съединените щати и съюзниците им в Индо-Тихоокеанския регион, пише Би Би Си.

През последните две десетилетия Пекин инвестира масово в корабостроенето, като днес над 60% от световните поръчки за търговски кораби се изпълняват в китайски докове. Анализатори отбелязват, че производственият капацитет на страната е около 200 пъти по-голям от този на САЩ.

Военноморските сили на Китай вече разполагат с 234 бойни кораба срещу 219 за американския флот. По тонаж и технологична сложност Вашингтон все още доминира с повече самолетоносачи и модерни подводници, но Пекин бързо наваксва.

Между 2019 г. и 2023 г. четирите най-големи китайски корабостроителници произведоха 39 военни кораба с водоизместване от 550 000 тона - повече от целия Кралски флот на Великобритания.

Сателитни снимки показват разширяване на базите в Южнокитайско море, включително нови кейове в Юлин, където ще бъдат разположени стратегически подводници, въоръжени с ядрени ракети. На предстоящ военен парад в Пекин се очаква да бъдат демонстрирани противокорабни ракети, хиперзвукови оръжия и безпилотни подводни дронове. Сред гостите ще бъдат руският президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун - сигнал за сближаването между трите държави.

"Няма признаци, че китайците забавят темпото", казва Александър Палмър от CSIS и автор на доклада "Разкриване на военноморското изграждане на Китай".

Въпреки предимствата по брой кораби, Китай все още има само два действащи самолетоносача и по-малко подводници от САЩ. Част от новите технологии остават неизпитани, а експерти предупреждават, че времето за тяхното усъвършенстване е неясно.

Президентът Си Дзинпин оправдава ускореното изграждане с исторически аргумент - повече от 470 чужди нападения между 1840 и 1949 г. Той се закле, че страната му никога повече няма да бъде "унижена" или да преживее отново онези "горчиви спомени за чуждестранни нападения".

САЩ признават нарастващата заплаха. Президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за възраждане на американското корабостроене, но анализатори я определят като "много трудна задача" след десетилетия на спад в сектора.

Основният фокус на Пекин остава Тайван, който Китай смята за своя територия. Американски служители предупреждават за възможна инвазия до 2027 г., макар Пекин да отрича да има краен срок.

През последните месеци китайски кораби и самолетоносачи проведоха учения край Австралия и Япония, което засили опасенията в региона. "Въпросът е кога Китай ще може да проектира сила отвъд собственото си крайбрежие - например в Индийския океан", коментира Ник Чайлдс от Международния институт за стратегически изследвания.