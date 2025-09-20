DeepState: Руската армия настъпва в три области на Украйна

Русия осъди "зелената светлина" от Съвета за сигурност на ООН за възстановяване на санкциите срещу Иран

Москва осъди днес решението на Съвета за сигурност на ООН, който даде "зелена светлина" за възстановяването на санкциите срещу Иран, от когото Париж, ...