DeepState: Руската армия настъпва в три области на Украйна

Войските на Русия са напреднали близо до три населени места на фронта в Донецка, Запорожка и Днепропетровска област. Това съобщи аналитичният проект DeepState в събота, 20 септември, цитиран от ФОКУС.
Настъпление на руските сили е регистрирано близо до Катериновка (Донецка област) в посока Торец, близо до Новомиколаевка (Днепропетровска област) и Новоивановка (Запорожка област) в посока Новопавливка.
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи в изявление от 20 септември, че през деня на фронта са се състояли 165 бойни сблъсъка, включително 33 щурма в посока Новопавливка и 19 руски атаки в района на Торецк. Най-голям брой битки са регистрирани в Покровското направление — 50 на ден.
На 12 септември батальонът "Шквал“ от 425-и отделен щурмов полк "Скеля“ освободи село Филия на административната граница на Днепропетровска област.
На 18 септември, по време на посещение в Донецка област, президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските военни провеждат контранастъпление в районите на Покровск и Добропиле.
На 19 септември главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски съобщи, че напредването на украинските войски в дълбочината на отбраната на противника в посока Добропиле е от три до седем километра. Контролът е възстановен в седем населени места, а девет са прочистени от руски войници.
1 УДРИ С ЛОПАТАТА
Коментиран от #4, #8
18:30 20.09.2025
2 хихи
Коментиран от #32
18:32 20.09.2025
3 УДРИ С ЛОПАТАТ
18:32 20.09.2025
4 ❗❗❗❗❗❗
До коментар #1 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":Списъците с мъртви наемници в Украйна, получени след хакерската атака, включват и чуждестранни инструктори и съветници от САЩ, Германия и Великобритания.
Сред тях:
Райън Еванс от Обединеното кралство е съветник по сигурността, който е починал близо до Краматорск.
Ричард Кърлин от Съединените щати, аташе в посолството и военен съветник, беше намерен мъртъв в хотела си.
Майк Меоли от САЩ - американски инструктор, починал в болницата след автомобилна катастрофа в тила.
Димитриос Ферара от Германия - съветник и инструктор, също починал.
Джонатан Шенкин от Обединеното кралство, съветник по сигурността, също почина.
Имало е случаи на приятелски огън и в рамките на Международния легион. Например, британските войници Джордан Чадуик, убит близо до Бахмут през 2023 г., и Даниел Бърк, убит в Камишеваха, Запорожка област. Бразилецът Уилям Кавалканти е застрелян от собствените си другари.
Не всички бойци обаче са загинали на бойното поле. Някои станали жертва на инциденти:
Александър Хускивадзе от Грузия починал от сърдечен удар в хотел в центъра на Киев.
Алън Дерасп от Канада починал от сърдечен удар в Херсон.
18:32 20.09.2025
5 Ганьо-Лапнишарански без вода
Досега писахте, че бандеровци настъпвали, сега че руснаците настъпвали? Иди разбери кой кум, кой сват и кой на булката брат.
18:33 20.09.2025
6 Дориана
Коментиран от #31
18:33 20.09.2025
7 А, напудреното с бело носленце
че още малко , щял да види Кремъл
с бинокъл !
18:34 20.09.2025
8 99999999
До коментар #1 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":Сборния полк "Ахмат-Чечня", заедно с морски пехотинци, унищожиха колона тежка бойна техника на украинската армия заедно с живата сила на украинските въоръжени сили .
Това пише в своя акаунт в месинджъра ръководителят на Чеченската република Рамзан Кадиров .
Той каза, че естеството на оръжията и боеприпасите показва, че силите на НАТО участват в саботажния план за нападение над цивилни в района на Курск.
Президентът на Чечня подчерта, че войниците от руската армия са се сдобили с пленено оръжие и различно оборудване западен образец по време на унищожаването на колоната на националистите.
Коментиран от #20
18:35 20.09.2025
9 И аз се разберете
Слезте на земята зеленото блато с двете бели ивици е най най осведомено....... след шмъркане .
18:35 20.09.2025
10 матю хари
Коментиран от #12
18:35 20.09.2025
11 гост
Коментиран от #13
18:36 20.09.2025
12 Кончита Вурст
До коментар #10 от "матю хари":Ти ли ходи до Покровск
да ги броиш ?
Коментиран от #14
18:36 20.09.2025
13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛ
До коментар #11 от "гост":Като не настъпна, защо тогава βΝεΤε
като ΓΛαΔΗи Μ@ζΤΝΝ на месичина ?!!!
18:38 20.09.2025
14 Он верва на
До коментар #12 от "Кончита Вурст":Мара Атанасова
Пхахаха
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #19
18:38 20.09.2025
15 Хасковски каунь
18:39 20.09.2025
16 Даа
Коментиран от #21
18:40 20.09.2025
17 Дух
Колко хора са крайно депресирани и искат да се махнат от този свят 🖤☠️🖤☠️ ???? ,.....
Когато умра някой ден Аз ☠️🖤 😔 ще почувствам ли пълна Степен на Нирвана 😔 ☠️ 🖤
18:41 20.09.2025
18 Това са журналистите
В текста украинската армия напред
Читателят да си прави сам изводите за тези които пишат подобни
Коментиран от #22
18:41 20.09.2025
19 Тя М@ραБαΗ ΔερΚαΤα
До коментар #14 от "Он верва на":Идва малко блудкава
и ходи само да приписва.
Джамбазов беше по интересен,
вкарваше повече емоция.....
Къде се изгуби това Γю δρε ?
18:42 20.09.2025
20 Аууу
До коментар #8 от "99999999":Толкова ли си умен да вярваш на Рамазан,пфуууу от каде ви намира тьотя толкова про100
18:43 20.09.2025
21 Мара Атанасова
До коментар #16 от "Даа":1000÷24 в полза на Русия, в ущърб на 404.🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #26
18:46 20.09.2025
22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #18 от "Това са журналистите":И украинската армия също напрадва, ама на запад...
18:47 20.09.2025
23 Последния Софиянец
18:48 20.09.2025
24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:49 20.09.2025
25 Механик
18:51 20.09.2025
26 Това са трупове
До коментар #21 от "Мара Атанасова":на украински военопленници с извадени за трансплантация органи. При най-голямата размяна с 6000 трупа всичките бяха грижливо и по един и същи начин опаковани. Голяма грижа за труповете на противника?! Украинците откъде да вземат руски трупове след като отстъпват и евакуират само ранените си другари. Всички трупове остават за завоевателя. Руснаците погребват жертвите си в масови гробове или изгарят в мобилни инсинератори. Водят ги безследно изчезнали за да не плащат вдовишки пенсии. Чрез ДНК тест може да се провери дали e подобен на роднините на убития воин. А дали е убит в битка или заклан на операционната маса за органи като военопленник е друг въпрос.
Коментиран от #29
18:55 20.09.2025
27 Злобното Джуджи
Замечательно .....😄😄😄
18:55 20.09.2025
28 Обективен
18:56 20.09.2025
29 Механик
До коментар #26 от "Това са трупове":Е как така бе?? какви ги говориш? Нали уж Украина занулява руснаците, пък сеге ми говориш че била отстъпвала и за това не прибирала телата на убитите си войници?
А накрая се уточни Украина побеждава ли или какво?
18:58 20.09.2025
30 ква я мислихме, тя ква стана
18:59 20.09.2025
31 Злобното Джуджи
До коментар #6 от "Дориана":"...Избиването продължава с пълна сила..."
Всеки умрял руснак е Голяма крачка за Човечеството.
Нийл Армстронг (1930 - 2012) 😁👍
19:03 20.09.2025
32 Kaлпазанин
До коментар #2 от "хихи":То бе до обяд,след обед мисирките се сменят
19:05 20.09.2025
33 призрака от киев
19:06 20.09.2025