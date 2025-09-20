Новини
DeepState: Руската армия настъпва в три области на Украйна
  Тема: Украйна

DeepState: Руската армия настъпва в три области на Украйна

20 Септември, 2025 18:24, обновена 20 Септември, 2025 18:28

Войските на Москва напредват към Катериновка (Донецка област) в посока Торец, близо до Новомиколаевка (Днепропетровска област) и Новоивановка (Запорожка област) в посока Новопавливка

DeepState: Руската армия настъпва в три области на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войските на Русия са напреднали близо до три населени места на фронта в Донецка, Запорожка и Днепропетровска област. Това съобщи аналитичният проект DeepState в събота, 20 септември, цитиран от ФОКУС.

Настъпление на руските сили е регистрирано близо до Катериновка (Донецка област) в посока Торец, близо до Новомиколаевка (Днепропетровска област) и Новоивановка (Запорожка област) в посока Новопавливка.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи в изявление от 20 септември, че през деня на фронта са се състояли 165 бойни сблъсъка, включително 33 щурма в посока Новопавливка и 19 руски атаки в района на Торецк. Най-голям брой битки са регистрирани в Покровското направление — 50 на ден.

На 12 септември батальонът "Шквал“ от 425-и отделен щурмов полк "Скеля“ освободи село Филия на административната граница на Днепропетровска област.

На 18 септември, по време на посещение в Донецка област, президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските военни провеждат контранастъпление в районите на Покровск и Добропиле.

На 19 септември главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски съобщи, че напредването на украинските войски в дълбочината на отбраната на противника в посока Добропиле е от три до седем километра. Контролът е възстановен в седем населени места, а девет са прочистени от руски войници.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УДРИ С ЛОПАТАТА

    30 2 Отговор
    Пълна ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    Коментиран от #4, #8

    18:30 20.09.2025

  • 2 хихи

    32 2 Отговор
    Не е политкоректно да се пише - руската армия да настъпва. Политкоректно и да се пише ВСУ предприе реконтраатака в посока Киев. Руската армия е затрудена да ги догони...

    Коментиран от #32

    18:32 20.09.2025

  • 3 УДРИ С ЛОПАТАТ

    7 27 Отговор
    СЛАВА УКРАЙНА! ЛИКВИДИРАЛА 2,3 МИЛИОНА РАШИСТКИ АГРЕСОРИ! МОЖЕ ОЩЕ ТОЛКОВА!

    18:32 20.09.2025

  • 4 ❗❗❗❗❗❗

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":

    Списъците с мъртви наемници в Украйна, получени след хакерската атака, включват и чуждестранни инструктори и съветници от САЩ, Германия и Великобритания.
    Сред тях:
    Райън Еванс от Обединеното кралство е съветник по сигурността, който е починал близо до Краматорск.
    Ричард Кърлин от Съединените щати, аташе в посолството и военен съветник, беше намерен мъртъв в хотела си.
    Майк Меоли от САЩ - американски инструктор, починал в болницата след автомобилна катастрофа в тила.
    Димитриос Ферара от Германия - съветник и инструктор, също починал.
    Джонатан Шенкин от Обединеното кралство, съветник по сигурността, също почина.
    Имало е случаи на приятелски огън и в рамките на Международния легион. Например, британските войници Джордан Чадуик, убит близо до Бахмут през 2023 г., и Даниел Бърк, убит в Камишеваха, Запорожка област. Бразилецът Уилям Кавалканти е застрелян от собствените си другари.
    Не всички бойци обаче са загинали на бойното поле. Някои станали жертва на инциденти:
    Александър Хускивадзе от Грузия починал от сърдечен удар в хотел в центъра на Киев.
    Алън Дерасп от Канада починал от сърдечен удар в Херсон.

    18:32 20.09.2025

  • 5 Ганьо-Лапнишарански без вода

    23 0 Отговор
    Абе вие ошашарихте читателите си.
    Досега писахте, че бандеровци настъпвали, сега че руснаците настъпвали? Иди разбери кой кум, кой сват и кой на булката брат.

    18:33 20.09.2025

  • 6 Дориана

    22 1 Отговор
    Избиването продължава с пълна сила. ЕС давайки оръжия са напълно наясно , че разпалват войната. Готвят се за война без да се замислят , че ще унищожат собствените си народи. Точно поради това ЕС се разпада , а Европа ще бъде унищожена.

    Коментиран от #31

    18:33 20.09.2025

  • 7 А, напудреното с бело носленце

    14 0 Отговор
    Сутринта други работи разправяше,
    че още малко , щял да види Кремъл
    с бинокъл !

    18:34 20.09.2025

  • 8 99999999

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":

    Сборния полк "Ахмат-Чечня", заедно с морски пехотинци, унищожиха колона тежка бойна техника на украинската армия заедно с живата сила на украинските въоръжени сили .
    Това пише в своя акаунт в месинджъра ръководителят на Чеченската република Рамзан Кадиров .

    Той каза, че естеството на оръжията и боеприпасите показва, че силите на НАТО участват в саботажния план за нападение над цивилни в района на Курск.

    Президентът на Чечня подчерта, че войниците от руската армия са се сдобили с пленено оръжие и различно оборудване западен образец по време на унищожаването на колоната на националистите.

    Коментиран от #20

    18:35 20.09.2025

  • 9 И аз се разберете

    15 0 Отговор
    с зеленото блато защото си противоречите. Той твърди че Украйна напредва вие точно обратното и понеже не сте политкоректни явно ви е лъжете.
    Слезте на земята зеленото блато с двете бели ивици е най най осведомено....... след шмъркане .

    18:35 20.09.2025

  • 10 матю хари

    5 15 Отговор
    Хиляди ватенки дадоха фира край Покровск, който уж падаше до часове. Няма такива нещастници.

    Коментиран от #12

    18:35 20.09.2025

  • 11 гост

    1 10 Отговор
    Е тя настъпва 4та година....

    Коментиран от #13

    18:36 20.09.2025

  • 12 Кончита Вурст

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "матю хари":

    Ти ли ходи до Покровск
    да ги броиш ?

    Коментиран от #14

    18:36 20.09.2025

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛ

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Като не настъпна, защо тогава βΝεΤε
    като ΓΛαΔΗи Μ@ζΤΝΝ на месичина ?!!!

    18:38 20.09.2025

  • 14 Он верва на

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Кончита Вурст":

    Мара Атанасова
    Пхахаха
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #19

    18:38 20.09.2025

  • 15 Хасковски каунь

    12 1 Отговор
    Пред морето на терасата си пия водката за здравето на Путин.

    18:39 20.09.2025

  • 16 Даа

    4 10 Отговор
    Руската армия настъпва към Кобзон

    Коментиран от #21

    18:40 20.09.2025

  • 17 Дух

    1 2 Отговор
    Това е пълна отживелица и глупост тази измислена война
    Колко хора са крайно депресирани и искат да се махнат от този свят 🖤☠️🖤☠️ ???? ,.....
    Когато умра някой ден Аз ☠️🖤 😔 ще почувствам ли пълна Степен на Нирвана 😔 ☠️ 🖤

    18:41 20.09.2025

  • 18 Това са журналистите

    12 1 Отговор
    В заглавието руската армия напредва
    В текста украинската армия напред
    Читателят да си прави сам изводите за тези които пишат подобни

    Коментиран от #22

    18:41 20.09.2025

  • 19 Тя М@ραБαΗ ΔερΚαΤα

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Он верва на":

    Идва малко блудкава
    и ходи само да приписва.
    Джамбазов беше по интересен,
    вкарваше повече емоция.....
    Къде се изгуби това Γю δρε ?

    18:42 20.09.2025

  • 20 Аууу

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "99999999":

    Толкова ли си умен да вярваш на Рамазан,пфуууу от каде ви намира тьотя толкова про100

    18:43 20.09.2025

  • 21 Мара Атанасова

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Даа":

    1000÷24 в полза на Русия, в ущърб на 404.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    18:46 20.09.2025

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Това са журналистите":

    И украинската армия също напрадва, ама на запад...

    18:47 20.09.2025

  • 23 Последния Софиянец

    0 7 Отговор
    Настъпва в чували, за 4 години още няма заграбен град, а крематорките в блатата пушат 24/7!

    18:48 20.09.2025

  • 24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 6 Отговор
    Калната бензиноколонка остана без бензин, а за ракети чака от аятолаха и гладния кореец, това е блатото!

    18:49 20.09.2025

  • 25 Механик

    6 0 Отговор
    Одеве писахте за загубите на Русия, сега па настъпва??? А ако ще говорите ту така, ту инак, поне казвайте едното сутрин, а другото вечер! Че така много някак лесно ви ловим в манипулациите.

    18:51 20.09.2025

  • 26 Това са трупове

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мара Атанасова":

    на украински военопленници с извадени за трансплантация органи. При най-голямата размяна с 6000 трупа всичките бяха грижливо и по един и същи начин опаковани. Голяма грижа за труповете на противника?! Украинците откъде да вземат руски трупове след като отстъпват и евакуират само ранените си другари. Всички трупове остават за завоевателя. Руснаците погребват жертвите си в масови гробове или изгарят в мобилни инсинератори. Водят ги безследно изчезнали за да не плащат вдовишки пенсии. Чрез ДНК тест може да се провери дали e подобен на роднините на убития воин. А дали е убит в битка или заклан на операционната маса за органи като военопленник е друг въпрос.

    Коментиран от #29

    18:55 20.09.2025

  • 27 Злобното Джуджи

    1 4 Отговор
    Четири Года - три области.
    Замечательно .....😄😄😄

    18:55 20.09.2025

  • 28 Обективен

    0 5 Отговор
    Само така герои!Слава Украйна!

    18:56 20.09.2025

  • 29 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Това са трупове":

    Е как така бе?? какви ги говориш? Нали уж Украина занулява руснаците, пък сеге ми говориш че била отстъпвала и за това не прибирала телата на убитите си войници?
    А накрая се уточни Украина побеждава ли или какво?

    18:58 20.09.2025

  • 30 ква я мислихме, тя ква стана

    1 3 Отговор
    Он клендза по путето. (– Той куцука, влачи крака по пътчето.) "Френски" израз от Ла-Трънско.

    18:59 20.09.2025

  • 31 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    "...Избиването продължава с пълна сила..."

    Всеки умрял руснак е Голяма крачка за Човечеството.
    Нийл Армстронг (1930 - 2012) 😁👍

    19:03 20.09.2025

  • 32 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    То бе до обяд,след обед мисирките се сменят

    19:05 20.09.2025

  • 33 призрака от киев

    0 0 Отговор
    Рузка партека, киевските герои удариха една линия и казаха че няма такова нещо, а след това удариха за пет-шестнадесети път една рафинерия.

    19:06 20.09.2025

