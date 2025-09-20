САЩ могат да намалят участието си в отбраната на страните от НАТО, които граничат с Русия

Съединените щати могат да намалят участието си в отбраната на страните от НАТО, които граничат с Русия, предаде БНР.
Такова предупреждение, според източници на Ройтерс, представители на Пентагона са отправили към европейски дипломати в края на август.
Според агенцията, предупреждението е било за намаляване на военната подкрепа за Латвия, Литва и Естония. Един от американските представители на срещата е бил Дейвид Бейкър, един от високопоставените служители в Пентагона, отговарящ за връзките с Европа и страните от НАТО.
Той е казал, че европейските съюзници трябва да са по-малко зависими от САЩ, които при управлението на Доналд Тръмп пренасочват фокуса си към вътрешната сигурност.
Европейските дипломати са отговорили, че такъв ход ще увеличи увереността на Владимир Путин. Това се е случило седмици преди три руски изтребителя да навлязат в естонското въздушно пространство.
Естония публикува карта с курса на трите руски изтребителя навлезли във въздушното ѝ пространство
Три руски изтребителя са нарушили въздушното пространство на Естония
Ройтерс коментира, че през последните седмици Тръмп се е оттеглил от активна роля в постигането на мир, както в Украйна, така и в Газа, въпреки че все още е способен на резки движения и по двете теми. Анализатори обаче се притесняват, че всякакви американски отстъпки ще доведат до по-агресивни действия от руска страна.
Тръмп неколкократно заплаши Русия с налагане на вторични санкции над страните, които купуват нейния петрол, ако не се ангажира с постигане на мир. Въпреки липсата на напредък, към момента няма действия в тази посока.
Агенцията цитира други дипломатически източници, според които през този месец Тръмп е поискал Европа да наложи 100 процентови мита за китайски и индийски стоки, като условие за последващо американско действие.
