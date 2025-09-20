Новини
САЩ могат да намалят участието си в отбраната на страните от НАТО, които граничат с Русия

20 Септември, 2025 19:13, обновена 20 Септември, 2025 19:17 1 249 31

Такова предупреждение, според източници на Ройтерс, представители на Пентагона са отправили към европейски дипломати в края на август

САЩ могат да намалят участието си в отбраната на страните от НАТО, които граничат с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати могат да намалят участието си в отбраната на страните от НАТО, които граничат с Русия, предаде БНР.

Такова предупреждение, според източници на Ройтерс, представители на Пентагона са отправили към европейски дипломати в края на август.

Според агенцията, предупреждението е било за намаляване на военната подкрепа за Латвия, Литва и Естония. Един от американските представители на срещата е бил Дейвид Бейкър, един от високопоставените служители в Пентагона, отговарящ за връзките с Европа и страните от НАТО.

Той е казал, че европейските съюзници трябва да са по-малко зависими от САЩ, които при управлението на Доналд Тръмп пренасочват фокуса си към вътрешната сигурност.

Европейските дипломати са отговорили, че такъв ход ще увеличи увереността на Владимир Путин. Това се е случило седмици преди три руски изтребителя да навлязат в естонското въздушно пространство.

Естония публикува карта с курса на трите руски изтребителя навлезли във въздушното ѝ пространство
Три руски изтребителя са нарушили въздушното пространство на Естония
Ройтерс коментира, че през последните седмици Тръмп се е оттеглил от активна роля в постигането на мир, както в Украйна, така и в Газа, въпреки че все още е способен на резки движения и по двете теми. Анализатори обаче се притесняват, че всякакви американски отстъпки ще доведат до по-агресивни действия от руска страна.

Тръмп неколкократно заплаши Русия с налагане на вторични санкции над страните, които купуват нейния петрол, ако не се ангажира с постигане на мир. Въпреки липсата на напредък, към момента няма действия в тази посока.

Агенцията цитира други дипломатически източници, според които през този месец Тръмп е поискал Европа да наложи 100 процентови мита за китайски и индийски стоки, като условие за последващо американско действие.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 от село

    20 3 Отговор
    На Бай ДончУ в главата му са само милиарди пари !

    Коментиран от #30

    19:19 20.09.2025

  • 2 По принцип

    25 6 Отговор
    НАТО ( САЩ ) нямат никаква работа по чужди държави, още по малко да въртят интриги с граничещите с Русия.

    Коментиран от #8, #31

    19:20 20.09.2025

  • 3 Руснаков

    20 3 Отговор
    Мизерници,сега ли се казва от днес за утре...такова падение САЩ не помни...халал да им е Клоуна/...

    19:21 20.09.2025

  • 4 Се ла ви

    20 1 Отговор
    Събират си партакешите, ще ни оставят само заеми

    Коментиран от #19

    19:21 20.09.2025

  • 5 Паси

    17 1 Отговор
    Да се вържете добре за крилото

    19:22 20.09.2025

  • 6 Дух

    4 4 Отговор
    Да живее великият Сатана САЩ 🇺🇲🇺🇲🇺🇲
    Смъртоносният Тръмпизъм в действие 🖤☠️😔
    Някой ден ще скоча от покрива на висока сграда 🏢🖤☠️
    И ще се почувствам напълно изцелен 🖤☠️🖤☠️

    19:22 20.09.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    21 2 Отговор
    Естония с гордост ще заеме мястото на С.А.Щ.
    Спешно праща асансьор естонци на източните граници.

    19:25 20.09.2025

  • 8 Видьо Видев

    8 19 Отговор

    До коментар #2 от "По принцип":

    А какво прави фашиста Путлер в братска Украйна?

    Коментиран от #9, #17

    19:25 20.09.2025

  • 9 Питай пропагандата за глупаци на САЩ

    3 12 Отговор

    До коментар #8 от "Видьо Видев":

    Там фигурира такъв герой путлер.

    Коментиран от #10, #11

    19:27 20.09.2025

  • 10 Видьо Видев

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Питай пропагандата за глупаци на САЩ":

    САЩ могат да намалят участието си в отбраната на страните от НАТО, които граничат с Русия, но могат и да го увеличат, нали?

    Коментиран от #12, #18

    19:34 20.09.2025

  • 11 Копеи не философствай!

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Питай пропагандата за глупаци на САЩ":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането за гладна копейка е добро.Умствен багаж не се изисква!

    Коментиран от #14

    19:35 20.09.2025

  • 12 Там нали пишеше

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Видьо Видев":

    САЩ нямат работа да се месят в политиката и суверенитета на чужди държави, още по малко на такива граничещи с Русия.

    19:36 20.09.2025

  • 13 УУРАААА

    16 3 Отговор
    СЕГА ТИЯ ЩЕ ЯДЪТ ХУРКАТА ДЕТО МНОГО СЕ ПЛЕЗЯТ НА РУСИЯ ....А МАГАРЕВ В СПИСЪКА ЛИ Е ДА НЕ
    ГО ХВАНЕ ДИЯРИЯ !

    Коментиран от #20

    19:37 20.09.2025

  • 14 Ами какво чакаш

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Копеи не философствай!":

    Тръгвай при братята фашисти, а не показвай падението на запада как опростачва първият срещнат глупак.

    Коментиран от #23

    19:38 20.09.2025

  • 15 Баязид

    1 9 Отговор
    Султан Баязид каза за българите - "вонящи българи - спрете да смърдите, вонящи!"

    Коментиран от #29

    19:39 20.09.2025

  • 16 Силиций

    4 2 Отговор
    При така направената "оферта" от САЩ, ако на политиците на съответните държави им е останало мааалко им в главите,може да продължат да се грижат за военната си състоятелност на държавите,но при изгодни икономически отношения с Русия и Китай.Могат да не се съобразяват с интересите на САЩ,а с интересите на собствените си държави.

    19:39 20.09.2025

  • 17 Гъдьо Гъдев

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Видьо Видев":

    Ти знаеш ли къде е уКраИна
    /у Края, вЪ Края/
    на картата ?

    Коментиран от #21

    19:41 20.09.2025

  • 18 Силиций

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Видьо Видев":

    Могат,ама вече не смеят.И това срамно прозира в поведението на официалната им политика.Иска им се някой друг да пази "вилата в европейското им лозе",докато се пъчат на по-безопасни места.

    19:44 20.09.2025

  • 19 факт

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Се ла ви":

    Заемите са лесни, лошото е, че ни набутаха между шамарите и ни оставят да се оправяме. А пък ние как ще се оправим идея си нямаме. Стана ясно, че повече изтребители няма да видим, защото доставката е замразена, ама парите не искат да връщат. Останахме с един изтребител и един за резервни части. Няма живи свидетели, които да потвърдят, че доставените цели две ефки могат да летят. Чувствам се като бременна, изоставена от любимия си, който до последно я е убеждавал, че ще поеме отговорност.

    19:45 20.09.2025

  • 20 Ааааааа не !

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "УУРАААА":

    Магарев тиквата му каза да отива да преговаря за ония
    системи от укронацистите дето ще има голяма комисионна и в джоба на всеки по веригата да ги купим много евтино
    за да ни пазят от Руски набези .....ама не се знаело в коя година ще дойдат ......

    19:46 20.09.2025

  • 21 Видьо Видев

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Гъдьо Гъдев":

    Знам, но ти не знаеш, че Украйна е нашата прародина! Там са погребани и Аспарух, и баща му Кубрат! Чети, копейкаджийо-знанието е сила. Не слушай само Радио Гаварит Путлер.

    Коментиран от #24

    19:47 20.09.2025

  • 22 и още и още

    3 1 Отговор
    О ..Милен Ганев?Пак изнамери агенция която да публикува.Върл путинист е!

    19:48 20.09.2025

  • 23 Така ли

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ами какво чакаш":

    бе, вътник. Стой си у Руззията и недей да мърсиш тук форума.

    Коментиран от #25, #28

    19:50 20.09.2025

  • 24 Копейка

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Видьо Видев":

    На-мразим да четем и мислим. Не ми плащат за това.

    19:52 20.09.2025

  • 25 Учуден

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Така ли":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    19:53 20.09.2025

  • 26 Мишел

    5 1 Отговор
    Всъщност САЩ спират помощта с оръжие към всички страни, които граничат с Русия.
    В САЩ са наясно, че Русия е готова да нанесе удар върху обекти в Полша и Румъния, през които върви оръжие за Украйна и не им се иска да бъдат въвлечени в ядрена война.

    20:03 20.09.2025

  • 27 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Нато се разпада, закривай и всеки за себе си от утре

    20:04 20.09.2025

  • 28 Така ватенко

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Така ли":

    България не е за продан и такива безродници да заминават при фашистите в Украйна! Що мърсиш страната ми като я мразиш и що ми показваш падението си да те ползва фашисткият запад за евтин безродник?

    20:17 20.09.2025

  • 29 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Баязид":

    да му ядеш макарите на Баязид..

    20:30 20.09.2025

  • 30 Ако може

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "от село":

    от някого нещо да открадне или на някого нещо да продаде ще цъфне, иначе не го търсете

    20:38 20.09.2025

  • 31 От друга страна

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "По принцип":

    Русия има работа по всички чужди държави, включително да въртят интриги далеч от руските граници, включително в Латинска Америка, Африка, Азия и навсякъде където могат.

    20:43 20.09.2025