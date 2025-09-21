Новини
Украинска атака с дронове уби четирима руснаци край река Волга, Зеленски очаква санкции от САЩ срещу Русия ВИДЕО
  Тема: Украйна

Украинска атака с дронове уби четирима руснаци край река Волга, Зеленски очаква санкции от САЩ срещу Русия ВИДЕО

21 Септември, 2025 05:06, обновена 21 Септември, 2025 05:24

Нападението е един от най-смъртоносните ответни удари на Киев срещу Русия

Украинска атака с дронове уби четирима руснаци край река Волга, Зеленски очаква санкции от САЩ срещу Русия ВИДЕО - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души загинаха при украинска атака с дронове в руската Самарска област (Приволжки федерален окръг), съобщи областният губернатор Вячеслав Фьодоришев, цитиран от Франс прес и БТА.

По-рано Украйна съобщи, че снощи Русия я е атакувала със стотици дронове, като по последни данни при ударите са загинали четирима души.

„С дълбоко прискърбие съобщавам, че четирима души загинаха при вражеска противникова атака през нощта“, заяви Фьодоришев в социалните мрежи. Той допълни, че един човек е ранен.

Нападението е един от най-смъртоносните ответни украински удари срещу Русия.



Руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 149 украински дрона през нощта срещу събота, включително 15 над Самарска област, разположена на около 800 км. от украинския фронт.

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове. Украйна твърди, че извършва ударите, които често са насочени към енергийни обекти, в отговор на руските бомбардировки по градовете ѝ.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги ограничителни мерки срещу Русия, след като в петък ЕС представи предложенията си за своя 19-и пакет от санкции срещу Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Благодарен съм, че много от украинските предложения бяха взети предвид в пакета от санкции на ЕС. Сега очакваме сурови санкционни стъпки и от страна на САЩ", каза украинският лидер във вечерното си видеообръщение.

Освен това Зеленски съобщи, че е подписал три указа за налагане на санкции срещу пропагандисти, помагащи на Русия, срещу лица, които имат бизнес в окупираните територии, и др., допълва Укринформ.

"Днес подписах и укази за налагане на нови украински санкции. Бяха подписани три пакета", заяви Зеленски. "По-конкретно – срещу пропагандисти, подпомагащи Русия; срещу лица, извършващи бизнес в окупираните територии и подхранващи бюджета на Русия, поддържайки тази система на злото; и срещу онези, които дестабилизират Молдова в интерес на Москва. Украйна помага на Молдова и ние инвестираме в стабилността на нашия съсед, в успеха на Молдова", подчерта Зеленски.


Русия


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 6 Отговор
    ТВА БЕШЕ ПРЕДИ 24 ЧАСА
    ... КАК Е ДНЕС ? :)

    Коментиран от #14

    05:28 21.09.2025

  • 2 Знае се отдавна ☝️

    7 15 Отговор
    Рашистите (и русофилите) са патологични подлеци и лъжци... Не трябва да се вярва на нито едно тяхно твърдение.

    05:36 21.09.2025

  • 3 Кремълски, бункерен плъх

    8 9 Отговор
    Всьо по плану 😁😭💥

    05:38 21.09.2025

  • 4 Рублевка

    1 12 Отговор
    На снимката виждаме блок със сиромашки апартаменти от времето на Никита Хрушчов. Избили са бедняшко семейство, докато спи. Майка, баща и две деца.

    Коментиран от #7

    05:40 21.09.2025

  • 5 Критик

    6 7 Отговор
    Не знам с каква цел, но неадекватния Тръмп умишлено удължава войната в Украйна и помага на Путлер .

    Коментиран от #6, #11

    05:42 21.09.2025

  • 6 Белия дом

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Критик":

    Напиши писмо на сайта ни и го попитай лично.

    05:45 21.09.2025

  • 7 Заблудена копейка

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Рублевка":

    ПВО на рашистите е повредило дрона. За разлика от фашистите ☝️ украинците нямат излишни дронове за да убиват цивилни.

    Коментиран от #8

    05:47 21.09.2025

  • 8 Рублевка

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Заблудена копейка":

    За разлика от бандеровците, руснаците не разполагат ПВО в бедняшките квартали.

    05:49 21.09.2025

  • 9 Володомир

    3 4 Отговор
    Набих децата на Владимир и тогава той наби моите, навлезе ми в двора и ми взе кравата. Аз ще му счупя прозореца, защото не мога да го набия. Хахаха🤣😂🤡😂😜

    05:53 21.09.2025

  • 10 В Детската Градина

    13 4 Отговор
    Когато съобщават за убити руснаци при украинска атака, очевидно трябва да се радваме и да си казваме - Така им се пада. Когато укрофите пищят за разрушени домове и неспящи деца заради руските терористични атаки, трябва да изпитваме жал за украинците и да дамгосваме отново руснаците. Атлантическа Олигофрения

    05:54 21.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анализатор

    6 2 Отговор
    Отговорът е ясен. Който помага на Путтин приближава мирното решение на украинската криза. Който помага на укро-ххунтата работи за отслабване на Русия чрез продължаване на славянското избиване

    05:59 21.09.2025

  • 13 Рублевка

    2 3 Отговор
    Каква радост беше, когато укро дрон счупи няколко керемиди на Кремъл! 🤣🥳🎺🤡 Сега ударили жилище на сиромаси и отново радост.👿👹👺

    06:00 21.09.2025

  • 14 Рублевка

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Още е рано, но след обяд ще събират в чували останките на хероите. Някои от тях с лопати ще ги събират. Контранаступът е сериозно изпитание.

    06:07 21.09.2025

  • 15 Съветник

    4 1 Отговор
    😭😭😭 си русофили! От дивана друго не може да направите за хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат. 😂

    06:12 21.09.2025

  • 16 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Всички русофоби са ЛГБТ+ ,Няма нито едно изключение!!😂😂😂😂😂

    06:17 21.09.2025

  • 17 Kоректен

    0 0 Отговор
    Украинска санкция.

    06:33 21.09.2025

