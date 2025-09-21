Украинска атака с дронове уби четирима руснаци край река Волга, Зеленски очаква санкции от САЩ срещу Русия ВИДЕО

Четирима души загинаха при украинска атака с дронове в руската Самарска област (Приволжки федерален окръг), съобщи областният губернатор Вячеслав Фьодоришев, цитиран от Франс прес и БТА.



По-рано Украйна съобщи, че снощи Русия я е атакувала със стотици дронове, като по последни данни при ударите са загинали четирима души.



„С дълбоко прискърбие съобщавам, че четирима души загинаха при вражеска противникова атака през нощта“, заяви Фьодоришев в социалните мрежи. Той допълни, че един човек е ранен.



Нападението е един от най-смъртоносните ответни украински удари срещу Русия.





Руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 149 украински дрона през нощта срещу събота, включително 15 над Самарска област, разположена на около 800 км. от украинския фронт.



Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове. Украйна твърди, че извършва ударите, които често са насочени към енергийни обекти, в отговор на руските бомбардировки по градовете ѝ.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги ограничителни мерки срещу Русия, след като в петък ЕС представи предложенията си за своя 19-и пакет от санкции срещу Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



"Благодарен съм, че много от украинските предложения бяха взети предвид в пакета от санкции на ЕС. Сега очакваме сурови санкционни стъпки и от страна на САЩ", каза украинският лидер във вечерното си видеообръщение.



Освен това Зеленски съобщи, че е подписал три указа за налагане на санкции срещу пропагандисти, помагащи на Русия, срещу лица, които имат бизнес в окупираните територии, и др., допълва Укринформ.



"Днес подписах и укази за налагане на нови украински санкции. Бяха подписани три пакета", заяви Зеленски. "По-конкретно – срещу пропагандисти, подпомагащи Русия; срещу лица, извършващи бизнес в окупираните територии и подхранващи бюджета на Русия, поддържайки тази система на злото; и срещу онези, които дестабилизират Молдова в интерес на Москва. Украйна помага на Молдова и ние инвестираме в стабилността на нашия съсед, в успеха на Молдова", подчерта Зеленски.