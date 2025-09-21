Тръмп: Европейците купуват петрол от Русия. Няма да позволя това да продължи дълго

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър възнамерява да окаже натиск върху европейските съюзници на Вашингтон да спрат да купуват руски петрол.

„Европейците купуват петрол от Русия. Това не би трябвало да се случва, нали?“, каза американският лидер, говорейки на 20 септември на вечеря, организирана от мозъчния тръст ACI във Вирджиния. Според Тръмп, Уитакър „няма да позволи това да продължи дълго“. Тръмп подчерта, че Уитакър трябва да се консултира със съюзниците на САЩ по този въпрос. „Мат, те трябва да спрат да купуват петрол от Русия. Ще говориш ли с тях? Моля те, говори с тях“, каза американският президент, обръщайки се към Уитакър.

Американският лидер отбеляза, че администрацията му предприема стъпки за увеличаване на производството на петрол в САЩ и намаляване на цената му. „Ние наистина я сваляме. Искаме да я сваляме“, добави той. Според Тръмп „още малко спад“ в цените на петрола ще доведе до „автоматичен край“ на конфликта в Украйна.

Тръмп също изрази увереност, че има „добри отношения с [руския] президент Владимир Путин“.

На 13 септември президентът на САЩ заяви, че е готов да наложи строги санкции срещу Русия, ако всички членове на Северноатлантическия алианс действат заедно и спрат да купуват руски петрол. Той отбеляза, че продължаващият внос на енергийни ресурси от Русия от някои съюзници от НАТО е „отслабил преговорната позиция на алианса“. Освен това, жителят на Белия дом призова страните от НАТО да наложат вносни тарифи от 50-100% на Китай. Според него това ще помогне за прекратяване на украинската криза, а тези тарифи могат да бъдат отменени след мирното уреждане.

Според говорителя на китайското външно министерство Лин Джиен, Пекин ще предприеме решителни ответни мерки, ако страните от НАТО, под натиск от САЩ, се опитат да наложат тарифи на Китай под претекст, че купуват руски петрол.

Индийският министър на търговията Пиюш Гоял ще посети САЩ в понеделник във връзка с търговските преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на индийското министерство на търговията и промишлеността.

"По време на последното посещение на групата от американски официални представители в Индия на 16 септември бяха проведени положителни дискусии по различни аспекти на търговското споразумение и беше решено да се активизират усилията в тази насока", се казва в изявлението.

Във вторник Индия и САЩ проведоха преговори за сключването на търговско споразумение, които индийската страна определи като "позитивни" и "перспективни", което даде надежда за пробив, след като миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко увеличи митата върху вноса от южноазиатската страна.

На 27 август Тръмп удвои митата върху вноса на индийски стоки до 50 процента заради покупките на руски суров петрол от страна на Индия, като част от усилията на Вашингтон да засили натиска си върху Москва заради инвазията в Украйна.