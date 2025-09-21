Президентът на САЩ призова главния прокурор на Флорида да се заеме с „враговете“ му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес в социалната си платформа „Трут Соушъл“ главния прокурор на Флорида Памела Бонди да предприеме действия срещу лица, които той смята за свои врагове, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

„ТРЯБВА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!“, написа Тръмп в поста си, обръщайки се директно към „Пам“.

В публикацията си президентът споменава бившия директор на ФБР Джеймс Б. Коми, сенатора от Калифорния Адам Шиф, когото нарича „Хлъзгав“, и главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс.

Коми е ръководил знаково дело за измама срещу Тръмп и бе уволнен през 2017 г., след като потвърди, че Тръмп се разследва. Шиф изигра ключова роля в процедурата по импийчмънт на Тръмп и в комисията, разследваща щурма на Капитолия. Летиша Джеймс води гражданско дело срещу Тръмп от 2022 г., като той бе осъден да плати 454,2 млн. долара.

В публикацията си Тръмп посочва, че е видял над 30 изявления и публикации, в които се обсъждат Коми, Шиф и Джеймс, но „нищо не е било направено“, въпреки че „всички те са виновни като никой друг“.

„Не можем да отлагаме повече“, добави Тръмп. „Това унищожава репутацията ни и доверието към нас.“

ДПА отбелязва, че американските президенти традиционно поддържат независимостта на съдебната система, но Тръмп вече е нарушил множество общоприети норми.