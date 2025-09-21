Новини
Президентът на САЩ призова главния прокурор на Флорида да се заеме с „враговете“ му

21 Септември, 2025 16:06 538 7

  • доналд тръмп-
  • флорида-
  • главен прокурор

Президентът спомена Джеймс Коми, Адам Шиф и Летиша Джеймс и поиска „справедливост сега“

Президентът на САЩ призова главния прокурор на Флорида да се заеме с „враговете“ му - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес в социалната си платформа „Трут Соушъл“ главния прокурор на Флорида Памела Бонди да предприеме действия срещу лица, които той смята за свои врагове, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

„ТРЯБВА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!“, написа Тръмп в поста си, обръщайки се директно към „Пам“.

В публикацията си президентът споменава бившия директор на ФБР Джеймс Б. Коми, сенатора от Калифорния Адам Шиф, когото нарича „Хлъзгав“, и главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс.

Коми е ръководил знаково дело за измама срещу Тръмп и бе уволнен през 2017 г., след като потвърди, че Тръмп се разследва. Шиф изигра ключова роля в процедурата по импийчмънт на Тръмп и в комисията, разследваща щурма на Капитолия. Летиша Джеймс води гражданско дело срещу Тръмп от 2022 г., като той бе осъден да плати 454,2 млн. долара.

В публикацията си Тръмп посочва, че е видял над 30 изявления и публикации, в които се обсъждат Коми, Шиф и Джеймс, но „нищо не е било направено“, въпреки че „всички те са виновни като никой друг“.

„Не можем да отлагаме повече“, добави Тръмп. „Това унищожава репутацията ни и доверието към нас.“

ДПА отбелязва, че американските президенти традиционно поддържат независимостта на съдебната система, но Тръмп вече е нарушил множество общоприети норми.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 6 Отговор
    За агент Краснов всички американци са врагове...

    16:08 21.09.2025

  • 2 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Лъжи,лъжи и пак лъжи.Важното е да се плюе срещу Тръмп 24\7

    16:09 21.09.2025

  • 3 Pyccкий Карлик 😄

    3 6 Отговор
    А с Путин кой и когда ще се заеме ?
    Четири года некадърност и умряла икономика стигат !!!

    16:10 21.09.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTT

    5 2 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи

    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“

    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“

    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“

    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    16:11 21.09.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTT

    3 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:12 21.09.2025

  • 6 Лично Тръмп ще бутне столчето

    4 1 Отговор
    Изпод краката на Зеленски.

    16:17 21.09.2025

  • 7 Баце

    0 1 Отговор
    Враговете на Тръмп, са врагове на всички нормални хора тези изповядващи или споделящи християнските ценности, държат на семейството и не са наркомани и зелени психопати, не споделят 33 пола, Прайда, Кокорчовци и всякакви извращения и не искат война и неоколониално робство.
    Бог да благослови г-н Тръмп.

    16:22 21.09.2025