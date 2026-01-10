Иранският главен прокурор: Без милост ще бъдат предприети съдебни действия срещу протестиращите

Иранският главен прокурор Мохамад Мовахеди Азад заяви, че съдебните действия срещу протестиращите ще бъдат предприети „без снизхождение, милост или отстъпление“, според полуофициалната информационна агенция Tasnim.
„Обвиненията срещу всички участници в безредиците са едни и същи“, каза Мовахеди Азад, съобщи Tasnim. „Независимо дали са лица, които са помагали на участници в безредици и терористи в унищожаването и повреждането на обществената сигурност и имущество, или наемници, които са се въоръжили и са причинили страх и ужас сред гражданите.“
Главният прокурор заяви, че „всички престъпници са врагове“.
Иранското полицейско командване във Фараджа посъветва гражданите да следят отблизо тийнейджърите си на фона на съобщения за повредено имущество по време на продължаващите протести.
Полицията призова семействата да „внимават с младежите и тийнейджърите, предвид твърдото решение да не толерират насилието“, в съобщение, публикувано от иранската държавна медия IRIB.
„Предвид присъствието на терористични групи и въоръжени лица на някои събирания снощи и техните планове за убийства, както и твърдото решение да не толерират насилието и да се справят решително с бунтовниците, семействата са силно посъветвани да се грижат за младежите и тийнейджърите си, за да защитят живота и имуществото на гражданите“, се казва в изявлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно така
Коментиран от #7, #21
17:45 10.01.2026
2 Не,че нещо,ама...
17:45 10.01.2026
3 кой му дреме
17:46 10.01.2026
4 Европеец
17:46 10.01.2026
5 Последния Софиянец
17:47 10.01.2026
6 Техеран пада.
Коментиран от #10
17:47 10.01.2026
7 Фйкгф
До коментар #1 от "Точно така":Една копейка моля
17:48 10.01.2026
8 Боруна Лом
17:48 10.01.2026
9 Сила
Коментиран от #11
17:48 10.01.2026
10 А с моолите Бою и Шиши
До коментар #6 от "Техеран пада.":Кво правим?
Коментиран от #12
17:49 10.01.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Сила":Щом грабят и палят джамии значи не са иранци а чужди шпиони на Хазарите.
Коментиран от #24
17:50 10.01.2026
12 Бойко Разбойко
До коментар #10 от "А с моолите Бою и Шиши":В България има 1300 джамии.
17:51 10.01.2026
13 Пич
17:51 10.01.2026
14 Като в САЩ
17:51 10.01.2026
15 az СВО Победа 80
Коментиран от #20, #25
17:52 10.01.2026
16 Жоро
17:53 10.01.2026
17 Яко СПИН в руските окопи!
17:53 10.01.2026
18 Антитрол
17:53 10.01.2026
19 А с нашият главен прокурор
17:54 10.01.2026
20 az СВО Победа 80
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Заглушава се сигналът между сателита и приемника на земята, който е достатъчно слаб и лесно се блокира.
Коментиран от #27, #28
17:54 10.01.2026
21 Хаха
До коментар #1 от "Точно така":Троле, къде си видял в САЩ да се стреля по протестиращи.
Коментиран от #26
17:55 10.01.2026
22 Не искат данък девидент да
17:55 10.01.2026
23 Това се случва със съюзници на Путин
17:56 10.01.2026
24 Троле
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Ти пак ли изпълзя от някъде
17:56 10.01.2026
25 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Защо русофилите каквото поискат никога не се случва?
Коментиран от #34, #39
17:56 10.01.2026
26 А не брееее
До коментар #21 от "Хаха":Само вчера след убийството на Рене Никол Гуд и семейството от ICE, служители на администрацията на Тръмп заплашиха да започнат масови репресии.
Коментиран от #42
17:57 10.01.2026
27 Руската пропаганда
До коментар #20 от "az СВО Победа 80":Винаги има за цел глупака.
Коментиран от #29
17:57 10.01.2026
28 Я па тоа
До коментар #20 от "az СВО Победа 80":Това от крайцера Москва ли ти го предадоха?
17:59 10.01.2026
29 Ъхъъъъъъ
До коментар #27 от "Руската пропаганда":А атлантическата пропаганда винаги има за цел завършеният олигофрен нали?
18:00 10.01.2026
30 "Иранският" главен прокурор
18:03 10.01.2026
31 Путин
18:04 10.01.2026
32 Много са хуманни
18:05 10.01.2026
33 Асен
18:07 10.01.2026
34 ха-ха 😝
До коментар #25 от "Една мисъл не ми дава мира":Защо тия , дето искате да поумнеете , никога не се случва ?!
18:07 10.01.2026
35 az СВО Победа 80
"Китай няма да стои безучастно, докато суверенитетът на великата иранска нация е нарушаван от подкрепяни от чужбина бандити и престъпници. Каквато и да е нуждата на иранското правителство по отношение на финансова, техническа, разузнавателна или военна помощ, Китай е готов да я предостави."
Очевидно цветната революция, устоена в ИРИ е към края си....
Коментиран от #44
18:07 10.01.2026
36 А за Капитолия
Коментиран от #37
18:08 10.01.2026
37 az СВО Победа 80
До коментар #36 от "А за Капитолия":А имаше и убити ....
18:09 10.01.2026
38 Горски
18:10 10.01.2026
39 Ами затова са русофили
До коментар #25 от "Една мисъл не ми дава мира":Тежки неудачници с провален личен живот, нелицееприятни и на външен вид,самотни и търсещи някаква малка утеха във възхвала на разни остатъчни и заминаващи си диктаторчета-Кастро,Саддам, Милошевич,Кадафи,Асад, Ма адуро,Ким,Путлер.
18:11 10.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Брутална сила е нужна
18:12 10.01.2026
42 Троле
До коментар #26 от "А не брееее":Това вчера беше инцидент, а не нещо което се случва постоянни, като в Иран.
Коментиран от #46
18:12 10.01.2026
43 !!!?
18:13 10.01.2026
44 😂😂😂😂😂😂
До коментар #35 от "az СВО Победа 80":Официален Пекин и официална Москва заявиха пълна и безусловна подкрепа към братският венецуелски народ😅😅😅
Откъде ви намират бе?
18:14 10.01.2026
45 Без милост към
18:14 10.01.2026
46 Всеки ден без изключение
До коментар #42 от "Троле":За последните 2 години в САЩ има убити и ранени протестиращи ! Няма смисъл да се лъжем. Над 25 са само в Вашингтон за последният месец и нещо
18:15 10.01.2026
47 Троле
Коментиран от #50
18:17 10.01.2026
48 Така трябва !
18:19 10.01.2026
49 Една мисъл не ми дава мира
18:21 10.01.2026
50 Тая гвардията в САЩ
До коментар #47 от "Троле":Кво мислиш че правят ? Регулировчици вероятно са а?
18:22 10.01.2026
51 Тома
18:30 10.01.2026
52 Доналд Джон Тръмп
18:50 10.01.2026
53 Този ще
19:07 10.01.2026
54 Баба Гошка
19:11 10.01.2026