Иранският главен прокурор: Без милост ще бъдат предприети съдебни действия срещу протестиращите

Иранският главен прокурор Мохамад Мовахеди Азад заяви, че съдебните действия срещу протестиращите ще бъдат предприети „без снизхождение, милост или отстъпление“, според полуофициалната информационна агенция Tasnim.

„Обвиненията срещу всички участници в безредиците са едни и същи“, каза Мовахеди Азад, съобщи Tasnim. „Независимо дали са лица, които са помагали на участници в безредици и терористи в унищожаването и повреждането на обществената сигурност и имущество, или наемници, които са се въоръжили и са причинили страх и ужас сред гражданите.“

Главният прокурор заяви, че „всички престъпници са врагове“.

Иранското полицейско командване във Фараджа посъветва гражданите да следят отблизо тийнейджърите си на фона на съобщения за повредено имущество по време на продължаващите протести.

Полицията призова семействата да „внимават с младежите и тийнейджърите, предвид твърдото решение да не толерират насилието“, в съобщение, публикувано от иранската държавна медия IRIB.

„Предвид присъствието на терористични групи и въоръжени лица на някои събирания снощи и техните планове за убийства, както и твърдото решение да не толерират насилието и да се справят решително с бунтовниците, семействата са силно посъветвани да се грижат за младежите и тийнейджърите си, за да защитят живота и имуществото на гражданите“, се казва в изявлението.