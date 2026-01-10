Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранският главен прокурор: Без милост ще бъдат предприети съдебни действия срещу протестиращите

Иранският главен прокурор: Без милост ще бъдат предприети съдебни действия срещу протестиращите

10 Януари, 2026 17:43

  • иран-
  • протести-
  • младежи-
  • главен прокурор

Иранското полицейско командване във Фараджа посъветва гражданите да следят отблизо тийнейджърите си

Иранският главен прокурор: Без милост ще бъдат предприети съдебни действия срещу протестиращите - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранският главен прокурор Мохамад Мовахеди Азад заяви, че съдебните действия срещу протестиращите ще бъдат предприети „без снизхождение, милост или отстъпление“, според полуофициалната информационна агенция Tasnim.

„Обвиненията срещу всички участници в безредиците са едни и същи“, каза Мовахеди Азад, съобщи Tasnim. „Независимо дали са лица, които са помагали на участници в безредици и терористи в унищожаването и повреждането на обществената сигурност и имущество, или наемници, които са се въоръжили и са причинили страх и ужас сред гражданите.“

Главният прокурор заяви, че „всички престъпници са врагове“.

Иранското полицейско командване във Фараджа посъветва гражданите да следят отблизо тийнейджърите си на фона на съобщения за повредено имущество по време на продължаващите протести.

Полицията призова семействата да „внимават с младежите и тийнейджърите, предвид твърдото решение да не толерират насилието“, в съобщение, публикувано от иранската държавна медия IRIB.

„Предвид присъствието на терористични групи и въоръжени лица на някои събирания снощи и техните планове за убийства, както и твърдото решение да не толерират насилието и да се справят решително с бунтовниците, семействата са силно посъветвани да се грижат за младежите и тийнейджърите си, за да защитят живота и имуществото на гражданите“, се казва в изявлението.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така

    21 11 Отговор
    Като в САЩ ! Пуцане по протестиращи и в лагери

    Коментиран от #7, #21

    17:45 10.01.2026

  • 2 Не,че нещо,ама...

    23 3 Отговор
    Очаква се кървав "Майдан ".

    17:45 10.01.2026

  • 3 кой му дреме

    10 5 Отговор
    тъй казваше и разбойко 2020

    17:46 10.01.2026

  • 4 Европеец

    19 13 Отговор
    Така трябва да се действа, заглавието ми харесва...

    17:46 10.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    18 10 Отговор
    Шпиони на Хазарите грабят банки, болници и джамии.

    17:47 10.01.2026

  • 6 Техеран пада.

    15 15 Отговор
    Ще има бесене на моолите!

    Коментиран от #10

    17:47 10.01.2026

  • 7 Фйкгф

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така":

    Една копейка моля

    17:48 10.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    13 7 Отговор
    САМО ТАКА!

    17:48 10.01.2026

  • 9 Сила

    11 12 Отговор
    Те вече изгориха жив един прокурор ....тоя е следващия явно !!?

    Коментиран от #11

    17:48 10.01.2026

  • 10 А с моолите Бою и Шиши

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "Техеран пада.":

    Кво правим?

    Коментиран от #12

    17:49 10.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    16 11 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Щом грабят и палят джамии значи не са иранци а чужди шпиони на Хазарите.

    Коментиран от #24

    17:50 10.01.2026

  • 12 Бойко Разбойко

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "А с моолите Бою и Шиши":

    В България има 1300 джамии.

    17:51 10.01.2026

  • 13 Пич

    11 5 Отговор
    Големият мариз за Иран ще бъде между Англия и САЩ !!! Шаха чака на полусъединител, за да разпродаде държавата. Като се сетите къде чака, ще разберете и кой има предимство!

    17:51 10.01.2026

  • 14 Като в САЩ

    14 7 Отговор
    Тотален военен режим трябва и репресии по атлантически пример

    17:51 10.01.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    14 5 Отговор
    Техеран заглушава терминалите на Starlink, които се използват от САЩ и Израел за управление на бунтовете с помощта на руски и китайски станции за РЕБ!

    Коментиран от #20, #25

    17:52 10.01.2026

  • 16 Жоро

    6 5 Отговор
    Въжето само ще ви оправи бе изроди!

    17:53 10.01.2026

  • 17 Яко СПИН в руските окопи!

    7 14 Отговор
    Главният прокурор на Иран ще бъде БЕЗГЛАвен.

    17:53 10.01.2026

  • 18 Антитрол

    9 14 Отговор
    Тук е пълно с тролове, които непрекъснато словославят брадатите аятоласи, Путлер, Мадуро и други тирани.

    17:53 10.01.2026

  • 19 А с нашият главен прокурор

    17 0 Отговор
    Кво правим?

    17:54 10.01.2026

  • 20 az СВО Победа 80

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Заглушава се сигналът между сателита и приемника на земята, който е достатъчно слаб и лесно се блокира.

    Коментиран от #27, #28

    17:54 10.01.2026

  • 21 Хаха

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така":

    Троле, къде си видял в САЩ да се стреля по протестиращи.

    Коментиран от #26

    17:55 10.01.2026

  • 22 Не искат данък девидент да

    9 0 Отговор
    плащат а? .....

    17:55 10.01.2026

  • 23 Това се случва със съюзници на Путин

    4 11 Отговор
    Утичат у каналя!

    17:56 10.01.2026

  • 24 Троле

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Ти пак ли изпълзя от някъде

    17:56 10.01.2026

  • 25 Една мисъл не ми дава мира

    6 13 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Защо русофилите каквото поискат никога не се случва?

    Коментиран от #34, #39

    17:56 10.01.2026

  • 26 А не брееее

    14 5 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    Само вчера след убийството на Рене Никол Гуд и семейството от ICE, служители на администрацията на Тръмп заплашиха да започнат масови репресии.

    Коментиран от #42

    17:57 10.01.2026

  • 27 Руската пропаганда

    5 12 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #29

    17:57 10.01.2026

  • 28 Я па тоа

    5 10 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    Това от крайцера Москва ли ти го предадоха?

    17:59 10.01.2026

  • 29 Ъхъъъъъъ

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "Руската пропаганда":

    А атлантическата пропаганда винаги има за цел завършеният олигофрен нали?

    18:00 10.01.2026

  • 30 "Иранският" главен прокурор

    4 1 Отговор
    Е казал кмета на Варна пак да бъде арестуван ! Грешка е било да го пуснат под гаранция

    18:03 10.01.2026

  • 31 Путин

    6 5 Отговор
    Не познавам никакъв Аятолах!Оставете ме на мира,че ми се пръсна ботокса от зор!

    18:04 10.01.2026

  • 32 Много са хуманни

    6 1 Отговор
    Тея в Иран. Я как в България ги биха под колоните а пък за жълтите жилетки у Париж въобще да не припомням

    18:05 10.01.2026

  • 33 Асен

    5 7 Отговор
    Аятолаха го чака полет до Москва.

    18:07 10.01.2026

  • 34 ха-ха 😝

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Защо тия , дето искате да поумнеете , никога не се случва ?!

    18:07 10.01.2026

  • 35 az СВО Победа 80

    7 3 Отговор
    Официален Пекин заяви:

    "Китай няма да стои безучастно, докато суверенитетът на великата иранска нация е нарушаван от подкрепяни от чужбина бандити и престъпници. Каквато и да е нуждата на иранското правителство по отношение на финансова, техническа, разузнавателна или военна помощ, Китай е готов да я предостави."

    Очевидно цветната революция, устоена в ИРИ е към края си....

    Коментиран от #44

    18:07 10.01.2026

  • 36 А за Капитолия

    10 0 Отговор
    Що ги съдиха а? Хиляди лежаха по затворите в САШ

    Коментиран от #37

    18:08 10.01.2026

  • 37 az СВО Победа 80

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "А за Капитолия":

    А имаше и убити ....

    18:09 10.01.2026

  • 38 Горски

    7 2 Отговор
    Демокрацията е просто параван за грабеж на определена държава. Нито един западен дебил не го интересува демократизирането на държави без ресурси, където се лее кръв и насилие от наистина реални диктатори. Всички са се юрнали да спасяват държавите, които имат петрол, диаманти, злато или големи залежи на определени ресурси. Аха, на иранците не им писна от малоумните аятоласи - те много обичат да живеят като скотове и за това САЩ са виновни. Преди часове президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към ръководството на Иран с думите: "По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме". Венецуела и Иран са първите две държави притежатели на петрол в класацията. Ще трябва да доят всички страни за петрол, щото ако свършат парите за кредитните карти и хамерика ще им се види тясна от бунтове. Да си оправят тяхното полукълбо, и да оставят останалите да си живеят, както преценят. На света отдавна му е писнало от САЩ и болните им амбиции. Иранските жълтопаветници нямат и бегла представа, какво ги очаква, когато свалят правителството. Нека погледнат към Сирия, Либия, Ирак - изгорена земя, хаос и години на безвремие. Ако Иран не беше богат на петрол, това нямаше да се случва.

    18:10 10.01.2026

  • 39 Ами затова са русофили

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Тежки неудачници с провален личен живот, нелицееприятни и на външен вид,самотни и търсещи някаква малка утеха във възхвала на разни остатъчни и заминаващи си диктаторчета-Кастро,Саддам, Милошевич,Кадафи,Асад, Ма адуро,Ким,Путлер.

    18:11 10.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Брутална сила е нужна

    5 4 Отговор
    За тези които са се въоръжили и са причинили страх и ужас сред гражданите. Стига повече Майдани

    18:12 10.01.2026

  • 42 Троле

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "А не брееее":

    Това вчера беше инцидент, а не нещо което се случва постоянни, като в Иран.

    Коментиран от #46

    18:12 10.01.2026

  • 43 !!!?

    3 5 Отговор
    Азиатските кръволоци като Путлер, северокорейския Ку Чи Син и Аятоласите тероризират и избиват населението си !!!?

    18:13 10.01.2026

  • 44 😂😂😂😂😂😂

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    Официален Пекин и официална Москва заявиха пълна и безусловна подкрепа към братският венецуелски народ😅😅😅
    Откъде ви намират бе?

    18:14 10.01.2026

  • 45 Без милост към

    2 7 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди. Не става само с оскубани вежди трябва и червило.

    18:14 10.01.2026

  • 46 Всеки ден без изключение

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Троле":

    За последните 2 години в САЩ има убити и ранени протестиращи ! Няма смисъл да се лъжем. Над 25 са само в Вашингтон за последният месец и нещо

    18:15 10.01.2026

  • 47 Троле

    2 4 Отговор
    Това вчера беше инцидент, а не нещо което се случва постоянни, като в Иран.

    Коментиран от #50

    18:17 10.01.2026

  • 48 Така трябва !

    5 4 Отговор
    Без милост да бъдат предприети съдебни действия срещу вилнеещите въоръжени протестиращи

    18:19 10.01.2026

  • 49 Една мисъл не ми дава мира

    6 5 Отговор
    Има ли престъпление което атлантиците да не подкрепят?

    18:21 10.01.2026

  • 50 Тая гвардията в САЩ

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Троле":

    Кво мислиш че правят ? Регулировчици вероятно са а?

    18:22 10.01.2026

  • 51 Тома

    3 1 Отговор
    Без милост значи рязане на глави

    18:30 10.01.2026

  • 52 Доналд Джон Тръмп

    4 3 Отговор
    Призовавам Иранските сили за сигурност да не стрелят по протестиращите,че ще започна аз да стрелям и няма да ви има.

    18:50 10.01.2026

  • 53 Този ще

    0 0 Отговор
    е от първите увиснали на крана!

    19:07 10.01.2026

  • 54 Баба Гошка

    0 1 Отговор
    Съдебни действия отнемат години. Нареждайте ги до стената. И без това сте 100 000 милиона близкоизточни хллее ббарки. С по 10 деца. Тъккмо ще спрат няколко стотин да заппллодят беббемашините пиннггвинки

    19:11 10.01.2026

