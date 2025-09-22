Тръмп се надява на дипломатическо решение на конфликта в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява на дипломатическо решение на палестино-израелския конфликт.

„Надявам се, бих искал да видя дипломатическо решение. Има много гняв и омраза и това продължава от години“, каза той пред репортери в пресцентъра на Белия дом по време на полет от Аризона за Вашингтон. „Надявам се, че ще стигнем до нещо.“

По-рано американският портал Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи,че Тръмп планира да проведе среща с група арабски и мюсюлмански лидери в кулоарите на Общото събрание на ООН на 23 септември, за да обсъдят начини за разрешаване на палестино-израелския конфликт. Според източника, лидерите на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания и Турция са получили покани. Според източници на портала, Белият дом планира да обсъди участието на тези страни в следвоенното възстановяване на ивицата Газа, както и възможността за разполагане на собствени военни контингенти там като „стабилизираща сила“, която да замени израелските войски след изтеглянето им от анклава