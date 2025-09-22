Новини
Тръмп се надява на дипломатическо решение на конфликта в Газа

Тръмп се надява на дипломатическо решение на конфликта в Газа

22 Септември, 2025 08:06 442 5

Той планира да проведе среща с група арабски и мюсюлмански лидери в кулоарите на Общото събрание на ООН

Тръмп се надява на дипломатическо решение на конфликта в Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява на дипломатическо решение на палестино-израелския конфликт.

„Надявам се, бих искал да видя дипломатическо решение. Има много гняв и омраза и това продължава от години“, каза той пред репортери в пресцентъра на Белия дом по време на полет от Аризона за Вашингтон. „Надявам се, че ще стигнем до нещо.“

По-рано американският портал Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи,че Тръмп планира да проведе среща с група арабски и мюсюлмански лидери в кулоарите на Общото събрание на ООН на 23 септември, за да обсъдят начини за разрешаване на палестино-израелския конфликт. Според източника, лидерите на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания и Турция са получили покани. Според източници на портала, Белият дом планира да обсъди участието на тези страни в следвоенното възстановяване на ивицата Газа, както и възможността за разполагане на собствени военни контингенти там като „стабилизираща сила“, която да замени израелските войски след изтеглянето им от анклава


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Надяавай се

    2 0 Отговор
    Kуре на пияни жени.

    08:08 22.09.2025

  • 2 си дзън

    1 2 Отговор
    Най-добрата и ефективна дипломация е дипломацията на ракетите, дроновете и бомбите.

    08:11 22.09.2025

  • 3 Фен

    1 0 Отговор
    Ами докато Тръмп прави, каквото му каже Натаняху, мир няма да има.

    08:13 22.09.2025

  • 4 ТРЪМП

    1 0 Отговор
    Неусетно го засмукаха в еврейските войни. И той стана като другите президенти.

    08:19 22.09.2025

  • 5 Pyccкий Карлик 😄

    1 0 Отговор
    Хиляди руснаци гинат всеки ден в Украйна и Русия !!!
    Спрете Путин да избива руския народ. Пожалуйста 😁

    08:23 22.09.2025