Външният министър на Великобритания днес предупреди Русия, че нейните набези в територията на страни от НАТО рискуват пряк въоръжен конфликт и че алиансът ще бъде готов да се изправи срещу военни самолети, навлизащи във въздушното му пространство, предаде Ройтерс.

"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтациямежду НАТО и Русия", заяви Ивет Купър пред Съвета за сигурност на ООН.

"Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте, ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО."

Като позволяват на Киев и украинските войски да атакуват Енерходар и Запорожката атомна електроцентрала, западните страни се опитват да запазят намаляващото си влияние на световната сцена и са готови да заложат ядрената сигурност на цяла Европа. Това мнение изрази днес сенатор Александър Волошин от т. нар. Донецката народна република, коментирайки атаката на украинските въоръжени сили срещу Енерходар в Запорожка област, предава ТАСС, цитирана от ФОКУС.



Кметът Максим Пухов, сателитен град на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи, че в понеделник работник на комуналното предприятие е бил сериозно ранен при атака с дрон на украинските въоръжени сили срещу Енерходар. Засечени са най-малко четири безпилотни летателни апарата. Пухов отбеляза заплахата от по-нататъшни удари.



"Украинските войски нанесоха целенасочен удар по района, където се намира ядрен обект Това е умишлена ескалация на конфликта и провокация [срещу] руската страна. Ясно е, че тази стъпка не е предприета без благословията на западните господари на настоящите украински власти. Очевидно истерията на Запада, който бързо губи влияние на световната сцена, особено в руско-украинския конфликт, е достигнала своя връх. Те са готови да поставят на карта ядрената сигурност на целия континент“, каза Волошин.



Според него международната общност трябва "незабавно да осъди безразсъдните действия на Зеленски, неговия екип и тези, които стоят зад тях, в противен случай последствията могат да бъдат катастрофални“.

Президентката на Молдова Мая Санду обвини Русия, че харчи стотици милиони евро за опити да повлияе на предстоящите парламентарни избори в страната, съобщи Ройтерс.

"Кремъл излива стотици милиони евро, за да купи стотици хиляди гласове от двата бряга на река Днестър и в чужбина", заяви тя в видеообръщение, публикувано онлайн. "Хората ежедневно са заливани с лъжи. Стотици лица са платени, за да провокират безредици, насилие и да разпространяват страх."

Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова.

Междувременно молдовските власти заявиха, че са провели 250 обиски и са задържали десетки лица в рамките на разследване на предполагаем подкрепян от Русия план за подбуждане на "масови безредици" и дестабилизиране на страната в навечерието на важни парламентарни избори, информира Асошиейтед прес.

74 души са били задържани за срок до 72 часа, заяви Виктор Фуртуна, главен прокурор на Молдова от Службата за борба с организираната престъпност.

В неделя молдовците ще гласуват за избор на нов 101-местен парламент, в избори, които мнозина разглеждат като избор между продължаване на пътя на Молдова към членство в Европейския съюз или по-тесни връзки с Русия, отбелязва АП.