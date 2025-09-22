Външният министър на Великобритания днес предупреди Русия, че нейните набези в територията на страни от НАТО рискуват пряк въоръжен конфликт и че алиансът ще бъде готов да се изправи срещу военни самолети, навлизащи във въздушното му пространство, предаде Ройтерс.
"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтациямежду НАТО и Русия", заяви Ивет Купър пред Съвета за сигурност на ООН.
"Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте, ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО."
Като позволяват на Киев и украинските войски да атакуват Енерходар и Запорожката атомна електроцентрала, западните страни се опитват да запазят намаляващото си влияние на световната сцена и са готови да заложат ядрената сигурност на цяла Европа. Това мнение изрази днес сенатор Александър Волошин от т. нар. Донецката народна република, коментирайки атаката на украинските въоръжени сили срещу Енерходар в Запорожка област, предава ТАСС, цитирана от ФОКУС.
Кметът Максим Пухов, сателитен град на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи, че в понеделник работник на комуналното предприятие е бил сериозно ранен при атака с дрон на украинските въоръжени сили срещу Енерходар. Засечени са най-малко четири безпилотни летателни апарата. Пухов отбеляза заплахата от по-нататъшни удари.
"Украинските войски нанесоха целенасочен удар по района, където се намира ядрен обект Това е умишлена ескалация на конфликта и провокация [срещу] руската страна. Ясно е, че тази стъпка не е предприета без благословията на западните господари на настоящите украински власти. Очевидно истерията на Запада, който бързо губи влияние на световната сцена, особено в руско-украинския конфликт, е достигнала своя връх. Те са готови да поставят на карта ядрената сигурност на целия континент“, каза Волошин.
Според него международната общност трябва "незабавно да осъди безразсъдните действия на Зеленски, неговия екип и тези, които стоят зад тях, в противен случай последствията могат да бъдат катастрофални“.
Президентката на Молдова Мая Санду обвини Русия, че харчи стотици милиони евро за опити да повлияе на предстоящите парламентарни избори в страната, съобщи Ройтерс.
"Кремъл излива стотици милиони евро, за да купи стотици хиляди гласове от двата бряга на река Днестър и в чужбина", заяви тя в видеообръщение, публикувано онлайн. "Хората ежедневно са заливани с лъжи. Стотици лица са платени, за да провокират безредици, насилие и да разпространяват страх."
Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова.
Междувременно молдовските власти заявиха, че са провели 250 обиски и са задържали десетки лица в рамките на разследване на предполагаем подкрепян от Русия план за подбуждане на "масови безредици" и дестабилизиране на страната в навечерието на важни парламентарни избори, информира Асошиейтед прес.
74 души са били задържани за срок до 72 часа, заяви Виктор Фуртуна, главен прокурор на Молдова от Службата за борба с организираната престъпност.
В неделя молдовците ще гласуват за избор на нов 101-местен парламент, в избори, които мнозина разглеждат като избор между продължаване на пътя на Молдова към членство в Европейския съюз или по-тесни връзки с Русия, отбелязва АП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 умник
Коментиран от #23
19:27 22.09.2025
2 Kaлпазанин
Коментиран от #11
19:27 22.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Майна
Щом ви е егал за протести..
Стягайте се..
Урсула каза, че ще сте стена на НАТО и правителството кима
Айде..
19:28 22.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Майтапчия
19:30 22.09.2025
7 Ох ох
19:31 22.09.2025
8 Москва си е у тях бе нещастници
19:31 22.09.2025
9 ТИ ВНИМАВАЙ
До коментар #5 от "Наритай Бг копейка":БГ копейките да ни ти разширят изхода дето му казваш заден вход.
Коментиран от #12, #43
19:32 22.09.2025
10 Безмозгов
19:33 22.09.2025
11 Малък си и
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Нее знаеш СССР износа на революция в цяла Южна Америка ,Южна Азия ,Арабските страни.Ти знаеш ли на колко арабски държави помагахме за милиони долари и после взехме шнур.Ти прашал ли си консерви на.братски Виетнам ,брал ли си кафе в Камбоджа обучавал ли си другарите от Лаос.Нищо не знаеш родила си се вчера Чи ки йо не умувай ,чети ,учи.
Коментиран от #45, #58
19:34 22.09.2025
12 Копейките в Англия
До коментар #9 от "ТИ ВНИМАВАЙ":Взеха между 5 и 10 г пандиз.Но тук по Закона за защита на държавата ,като Цв.Радойнов бесило.
Коментиран от #14
19:36 22.09.2025
13 Боруна Лом
19:37 22.09.2025
14 ТИ ВНИМАВАЙ
До коментар #12 от "Копейките в Англия":БГ копейките са строги. Няма да ти хареса.
Коментиран от #17, #27
19:38 22.09.2025
15 Аз съм веган
Коментиран от #19, #61
19:38 22.09.2025
16 Спецназ
това ще е заради Путин!
19:38 22.09.2025
17 Копейкотрошач
До коментар #14 от "ТИ ВНИМАВАЙ":Копейкотрошач
19:39 22.09.2025
18 А ГДЕ
19:40 22.09.2025
19 Путин е най-великият овчар!
До коментар #15 от "Аз съм веган":Отглежда 145 милиона овце!Изкла един милион от тях,а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани.
Коментиран от #54
19:43 22.09.2025
20 Голем праззззз
А големия брат нещо им каза да си гледат работата и да дават само парички в полза на щатите.
19:43 22.09.2025
21 не може да бъде
19:44 22.09.2025
22 Хахаха
19:45 22.09.2025
23 Европеец
До коментар #1 от "умник":Съгласен съм с коментара ти..... Заглавието е погрешно-западащите пудели и натото са опасни за света ... Русия продължава да доказва че е отговорна за световния мир.... Путин има здрави нерви, но не се знае докога ще търпи запалящите негодяи и джендърското натю....
Коментиран от #34
19:45 22.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Наглост
Коментиран от #26, #30
19:47 22.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Прауд нейчиф брит
19:55 22.09.2025
29 Ццц
До коментар #24 от "Сатана Z":Никой не брои за живи руските примати.Па камо, ли тези в Москва.Той Путин не ги брои за живи.
19:55 22.09.2025
30 справедлив
До коментар #25 от "Наглост":А бункера?
19:56 22.09.2025
31 Руснаков
19:57 22.09.2025
32 Ма чий го
19:58 22.09.2025
33 молдова не се обаждай
Коментиран от #36
20:00 22.09.2025
34 От коя
До коментар #23 от "Европеец":Европа си беот тая малко преди Урал ли.Оди се реди на опашка за 10 л бензин и тр ай.
20:00 22.09.2025
35 не може да бъде
Коментиран от #38
20:01 22.09.2025
36 Трай ма
До коментар #33 от "молдова не се обаждай":Чи ки йо
20:02 22.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Атина Палада
До коментар #35 от "не може да бъде":В Русия издадоха указ в който се казва,че в целувките между мъже са в духът на традиционните руски ценности.
20:04 22.09.2025
39 Айде
20:05 22.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 нннн
20:06 22.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Свилен
До коментар #9 от "ТИ ВНИМАВАЙ":Странни заплахи вероятно копейките сте на другия бряг и не подбирате пола
20:07 22.09.2025
44 Парен каша духа !!!!!!!!!!!!!!
20:07 22.09.2025
45 Феликс Дж
До коментар #11 от "Малък си и":Гръмни се....
Коментиран от #49
20:08 22.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ежко
20:10 22.09.2025
48 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
20:11 22.09.2025
49 Лапуркай ма
До коментар #45 от "Феликс Дж":Чи ки йо.Оди войник първо.
20:12 22.09.2025
50 Доктор
20:18 22.09.2025
51 Ми то.....
20:18 22.09.2025
52 умник
20:19 22.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 умник
До коментар #19 от "Путин е най-великият овчар!":Ще ти се, ама ако бях руснак, щях да се запиша доброволвец.
20:25 22.09.2025
55 Москва
20:28 22.09.2025
56 ха ха
20:29 22.09.2025
57 анонимин
20:31 22.09.2025
58 Да ти го напиша
До коментар #11 от "Малък си и":А ,знаеш ли майка ти какво правеше в Либия, Ирак ,Сирия. Още е знаят, колко пушки е счупила, та и бракувала. Рязани карабини..
20:33 22.09.2025
59 Боко
20:33 22.09.2025
60 Хахахха
20:35 22.09.2025
61 Боко
До коментар #15 от "Аз съм веган":винаги съм се чудил как веганите го лапате, след като не ядете месо😳
20:38 22.09.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Кукуригин
20:40 22.09.2025