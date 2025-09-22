Новини
Лондон: Москва върви към пряка конфронтация с НАТО; Москва: Западът е готов да рискува ядрената сигурност на Европа

22 Септември, 2025 19:19, обновена 22 Септември, 2025 19:54

Президентката на Молдова твърди, че Русия "харчи стотици милиони" за намеса в изборите

Лондон: Москва върви към пряка конфронтация с НАТО; Москва: Западът е готов да рискува ядрената сигурност на Европа - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Външният министър на Великобритания днес предупреди Русия, че нейните набези в територията на страни от НАТО рискуват пряк въоръжен конфликт и че алиансът ще бъде готов да се изправи срещу военни самолети, навлизащи във въздушното му пространство, предаде Ройтерс.

"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтациямежду НАТО и Русия", заяви Ивет Купър пред Съвета за сигурност на ООН.

"Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте, ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО."

Като позволяват на Киев и украинските войски да атакуват Енерходар и Запорожката атомна електроцентрала, западните страни се опитват да запазят намаляващото си влияние на световната сцена и са готови да заложат ядрената сигурност на цяла Европа. Това мнение изрази днес сенатор Александър Волошин от т. нар. Донецката народна република, коментирайки атаката на украинските въоръжени сили срещу Енерходар в Запорожка област, предава ТАСС, цитирана от ФОКУС.

Кметът Максим Пухов, сателитен град на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи, че в понеделник работник на комуналното предприятие е бил сериозно ранен при атака с дрон на украинските въоръжени сили срещу Енерходар. Засечени са най-малко четири безпилотни летателни апарата. Пухов отбеляза заплахата от по-нататъшни удари.

"Украинските войски нанесоха целенасочен удар по района, където се намира ядрен обект Това е умишлена ескалация на конфликта и провокация [срещу] руската страна. Ясно е, че тази стъпка не е предприета без благословията на западните господари на настоящите украински власти. Очевидно истерията на Запада, който бързо губи влияние на световната сцена, особено в руско-украинския конфликт, е достигнала своя връх. Те са готови да поставят на карта ядрената сигурност на целия континент“, каза Волошин.

Според него международната общност трябва "незабавно да осъди безразсъдните действия на Зеленски, неговия екип и тези, които стоят зад тях, в противен случай последствията могат да бъдат катастрофални“.

Президентката на Молдова Мая Санду обвини Русия, че харчи стотици милиони евро за опити да повлияе на предстоящите парламентарни избори в страната, съобщи Ройтерс.

"Кремъл излива стотици милиони евро, за да купи стотици хиляди гласове от двата бряга на река Днестър и в чужбина", заяви тя в видеообръщение, публикувано онлайн. "Хората ежедневно са заливани с лъжи. Стотици лица са платени, за да провокират безредици, насилие и да разпространяват страх."

Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова.

Междувременно молдовските власти заявиха, че са провели 250 обиски и са задържали десетки лица в рамките на разследване на предполагаем подкрепян от Русия план за подбуждане на "масови безредици" и дестабилизиране на страната в навечерието на важни парламентарни избори, информира Асошиейтед прес.

74 души са били задържани за срок до 72 часа, заяви Виктор Фуртуна, главен прокурор на Молдова от Службата за борба с организираната престъпност.

В неделя молдовците ще гласуват за избор на нов 101-местен парламент, в избори, които мнозина разглеждат като избор между продължаване на пътя на Молдова към членство в Европейския съюз или по-тесни връзки с Русия, отбелязва АП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 умник

    49 3 Отговор
    Ти да видиш! Отново крадеца вика дъжте крадеца.

    Коментиран от #23

    19:27 22.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    46 7 Отговор
    Дааааа руснаците съсспиха Ирак Либия Сирия пробваха се ибвнтърцоя успяха в укрия ,и помагат на евреи да избиват палестинци .сигурно сме в това което казва една нация която е изградена от грабежи колонизация о робско труд

    Коментиран от #11

    19:27 22.09.2025

  • 4 Майна

    31 6 Отговор
    Айде, българи..
    Щом ви е егал за протести..
    Стягайте се..
    Урсула каза, че ще сте стена на НАТО и правителството кима
    Айде..

    19:28 22.09.2025

  • 6 Майтапчия

    34 7 Отговор
    Това по скоро е проблем за НАТО не за Русия все едно пинчер да лае по мечка.

    19:30 22.09.2025

  • 7 Ох ох

    26 7 Отговор
    Ще плашат кучето с кокал тия натопаляци😅

    19:31 22.09.2025

  • 8 Москва си е у тях бе нещастници

    41 7 Отговор
    Заплахата за света сте вие и САЩ! Боклуци.

    19:31 22.09.2025

  • 9 ТИ ВНИМАВАЙ

    22 8 Отговор

    До коментар #5 от "Наритай Бг копейка":

    БГ копейките да ни ти разширят изхода дето му казваш заден вход.

    Коментиран от #12, #43

    19:32 22.09.2025

  • 10 Безмозгов

    24 0 Отговор
    Ама кой рискува?Москва,или НАТО ?

    19:33 22.09.2025

  • 11 Малък си и

    14 9 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Нее знаеш СССР износа на революция в цяла Южна Америка ,Южна Азия ,Арабските страни.Ти знаеш ли на колко арабски държави помагахме за милиони долари и после взехме шнур.Ти прашал ли си консерви на.братски Виетнам ,брал ли си кафе в Камбоджа обучавал ли си другарите от Лаос.Нищо не знаеш родила си се вчера Чи ки йо не умувай ,чети ,учи.

    Коментиран от #45, #58

    19:34 22.09.2025

  • 12 Копейките в Англия

    5 19 Отговор

    До коментар #9 от "ТИ ВНИМАВАЙ":

    Взеха между 5 и 10 г пандиз.Но тук по Закона за защита на държавата ,като Цв.Радойнов бесило.

    Коментиран от #14

    19:36 22.09.2025

  • 13 Боруна Лом

    27 3 Отговор
    МАРИОНЕТКИ ПРОДАЖНИ!КАТО НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ,ВСЕ РУСИЯ ИМ Е ВИНОВНА!

    19:37 22.09.2025

  • 14 ТИ ВНИМАВАЙ

    10 8 Отговор

    До коментар #12 от "Копейките в Англия":

    БГ копейките са строги. Няма да ти хареса.

    Коментиран от #17, #27

    19:38 22.09.2025

  • 15 Аз съм веган

    5 25 Отговор
    На копейките не им се верва, обаче шамарите към русийката не спират.

    Коментиран от #19, #61

    19:38 22.09.2025

  • 16 Спецназ

    30 3 Отговор
    Спред Санду ако и попречат ОТНОВО да фалшифицира резултата,

    това ще е заради Путин!

    19:38 22.09.2025

  • 17 Копейкотрошач

    3 9 Отговор

    До коментар #14 от "ТИ ВНИМАВАЙ":

    Копейкотрошач

    19:39 22.09.2025

  • 18 А ГДЕ

    4 5 Отговор
    Гуцул?

    19:40 22.09.2025

  • 19 Путин е най-великият овчар!

    4 24 Отговор

    До коментар #15 от "Аз съм веган":

    Отглежда 145 милиона овце!Изкла един милион от тях,а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани.

    Коментиран от #54

    19:43 22.09.2025

  • 20 Голем праззззз

    19 2 Отговор
    И в момента е същото и НАТО търпи загуби.
    А големия брат нещо им каза да си гледат работата и да дават само парички в полза на щатите.

    19:43 22.09.2025

  • 21 не може да бъде

    19 3 Отговор
    Русия е едно малко княжество което в борба за оцеляване стигна до 3 океана -Морис Дрюон ..според историята русия /руското княжество /руската държава /СССР са нападани от -татаро -монголите от полско -литовското княжество от тевтонския орден от шведското кралство от френската република при Наполеон /което е повече от половин Европа/ от 11 държави -коалиция през 1918 г.от Германия при Хитлер /повече от половин Европа/ ...е само НАТО засега не е опитвало в открита война -засега само в прокси -война!?Но ако стане открита война -което мисля нито Тръмп нито Путин ще позволят -първите държави които ще изчезнат ще бъдат Великобританияа и Полша!?това не е ли ясно на госпожата -съвсем просто е даже за обикновен човек !?

    19:44 22.09.2025

  • 22 Хахаха

    19 2 Отговор
    Другият вариант е: Действията на НАТО рискуват пряка конфронтация с РУСИЯ

    19:45 22.09.2025

  • 23 Европеец

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "умник":

    Съгласен съм с коментара ти..... Заглавието е погрешно-западащите пудели и натото са опасни за света ... Русия продължава да доказва че е отговорна за световния мир.... Путин има здрави нерви, но не се знае докога ще търпи запалящите негодяи и джендърското натю....

    Коментиран от #34

    19:45 22.09.2025

  • 25 Наглост

    14 2 Отговор
    Не разбрахме, натю може да настъпва, а Русия не може. А потъване на острова

    Коментиран от #26, #30

    19:47 22.09.2025

  • 28 Прауд нейчиф брит

    6 0 Отговор
    Льандънь се меси у сите гофтна, и кой ми аа в гащите отново пас!

    19:55 22.09.2025

  • 29 Ццц

    3 10 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Никой не брои за живи руските примати.Па камо, ли тези в Москва.Той Путин не ги брои за живи.

    19:55 22.09.2025

  • 30 справедлив

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Наглост":

    А бункера?

    19:56 22.09.2025

  • 31 Руснаков

    4 6 Отговор
    ......Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова....четеш и се смееш...какво да кажеш.....

    19:57 22.09.2025

  • 32 Ма чий го

    2 5 Отговор
    Крепите тук бе ,аре за блатото,вожда ви похарчи вече 1 милион 85 хил..Има нужда от нови крепостни за месни щурмове.Айде ма рш пре да тел с ко пле ме

    19:58 22.09.2025

  • 33 молдова не се обаждай

    7 3 Отговор
    МОСКВА ТИ Е ВДИГНАЛ МЕРНИКА тръгнала мара срещу ИПЕРИЯТА 😂

    Коментиран от #36

    20:00 22.09.2025

  • 34 От коя

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    Европа си беот тая малко преди Урал ли.Оди се реди на опашка за 10 л бензин и тр ай.

    20:00 22.09.2025

  • 35 не може да бъде

    7 1 Отговор
    Считам че след подобни декларации е уместно да припомним че съвсем наскоро с личното участие г-н Рюте/или г-н тути фРюте в НАТО е издадена директива /указание за общуване между военните като се използва гендерно/джендърно инклузивна лексика ,по-просто казано няма да има мъжки и женски пол а неутрален както и баща /майка а родител 1 и 2 и т-н.!?И тия хора мислят как да воюват с Русия!?

    Коментиран от #38

    20:01 22.09.2025

  • 36 Трай ма

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "молдова не се обаждай":

    Чи ки йо

    20:02 22.09.2025

  • 38 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "не може да бъде":

    В Русия издадоха указ в който се казва,че в целувките между мъже са в духът на традиционните руски ценности.

    20:04 22.09.2025

  • 39 Айде

    3 7 Отговор
    Руснаците да се махат от Украйна!

    20:05 22.09.2025

  • 41 нннн

    10 1 Отговор
    Крадецът вика ,,Дръжте крадеца". Русия ли наближава и обкръжава НАТО или НАТО - Русия? Цветните революции КОЙ организира и финансира? КОЙ плати 5 милиарда долара за Майдана и раздаваше курабийки? Аман от криворазбрана демокрация...

    20:06 22.09.2025

  • 43 Свилен

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "ТИ ВНИМАВАЙ":

    Странни заплахи вероятно копейките сте на другия бряг и не подбирате пола

    20:07 22.09.2025

  • 44 Парен каша духа !!!!!!!!!!!!!!

    5 1 Отговор
    Тъй мисли и париж , фрицовете .....и всеки които подклаждаше войната и лъжеше Руснаците !!!!!! Сега идва време за разплата и ще бъдат наказани !!!!!!!!!!!!!

    20:07 22.09.2025

  • 45 Феликс Дж

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Малък си и":

    Гръмни се....

    Коментиран от #49

    20:08 22.09.2025

  • 47 ежко

    6 1 Отговор
    Ала-бала!В Молдова изборите бяха фалшифицирани по най-долен начин!

    20:10 22.09.2025

  • 48 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    6 1 Отговор
    Малееееей къде са моите верни партньори и поддъжници Малеееееййййиии .....дайте ми ......дайте ми оше милиарди и аз ще превзема Москва ......вервайте ми а олена ще има нова кола !!

    20:11 22.09.2025

  • 49 Лапуркай ма

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Феликс Дж":

    Чи ки йо.Оди войник първо.

    20:12 22.09.2025

  • 50 Доктор

    5 0 Отговор
    Поредните манипулации на уродливия запад.

    20:18 22.09.2025

  • 51 Ми то.....

    6 0 Отговор
    Шперца да каже къде му са тауърсите и специалистите от фрицовете които трябваше да ги изстрелят по Русия ????? 500 броя ракети направиха яка заря до лвов видяна на десетки километи от там !!!! Сега е като настъпъна хлебарка ....от райхстага искат обяснение кои позволи да ги изпрати без разрешение ......?????? А Руснака каза още едно такова безумие и фрицовете отиват на кино !!!!!!!

    20:18 22.09.2025

  • 52 умник

    4 0 Отговор
    Правилния ход за дълготраен мир е термоядрен удар върху остррова. Тогав а и урсули и стармъри всички други ще мирясат. На всичкото отгоре щетите за цивилизацията ще са минимални. Всичко друго е с по-големи щети.

    20:19 22.09.2025

  • 54 умник

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Путин е най-великият овчар!":

    Ще ти се, ама ако бях руснак, щях да се запиша доброволвец.

    20:25 22.09.2025

  • 55 Москва

    2 1 Отговор
    Върви към сигурна и вече очевидно неизбежна историческа катастрофа. Сбогом!

    20:28 22.09.2025

  • 56 ха ха

    1 0 Отговор
    назначени никакъвци подписали договори с нато , после що света върви към ядрена война

    20:29 22.09.2025

  • 57 анонимин

    1 0 Отговор
    Всеки може да твърди каквото си иска,но докато не го докаже,са само празни приказки!

    20:31 22.09.2025

  • 58 Да ти го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Малък си и":

    А ,знаеш ли майка ти какво правеше в Либия, Ирак ,Сирия. Още е знаят, колко пушки е счупила, та и бракувала. Рязани карабини..

    20:33 22.09.2025

  • 59 Боко

    2 1 Отговор
    ЗАНУЛЯВАНЕ НА еС-еС и кръвосмешателния остров 💣🪦👌💩

    20:33 22.09.2025

  • 60 Хахахха

    1 0 Отговор
    А какво е Енерходар? За Енергодар бях чувал, ама някой да казва енерхия....

    20:35 22.09.2025

  • 61 Боко

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Аз съм веган":

    винаги съм се чудил как веганите го лапате, след като не ядете месо😳

    20:38 22.09.2025

  • 63 Кукуригин

    0 0 Отговор
    Още при даването на танкове Абрамс,трябваше да ударим !

    20:40 22.09.2025