Техеран: Приказките на САЩ за ядрена дипломация са пълна измама

25 Септември, 2025 17:25 541 5

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ядрена програма-
  • аятолах али хаменей-
  • израел

САЩ, техните европейски съюзници и Израел обвиняват Техеран, че използва ядрената си програма, за да прикрие усилията си за разработване на капацитет за производство на атомни оръжия

Техеран: Приказките на САЩ за ядрена дипломация са пълна измама - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иранското външно министерство в четвъртък определи като "измама" твърдението на САЩ, че искат дипломатическо решение на иранската ядрена програма, предава "Ройтерс".

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф заяви в сряда, че Вашингтон води разговори с Иран и че САЩ имат "желание" да постигнат трайно решение на спора.

Съединените щати, техните европейски съюзници и Израел обвиняват Техеран, че използва ядрената си програма, за да прикрие усилията си за разработване на капацитет за производство на ядрени оръжия. Иран твърди, че ядрената му програма е само за мирни цели.

"Твърдението на Америка за желание за дипломация не е нищо друго освен измама и крещящо противоречие; човек не може едновременно да бомбардира държава, докато участва в дипломатически преговори, и да говори за дипломация", заяви говорителят на министерството Есмаил Багаей.

Преди 12-дневната война между Иран и Израел през юни, към която Вашингтон се присъедини, като удари ключови ядрени обекти, Техеран и Вашингтон проведоха пет кръга ядрени преговори, но се сблъскаха с големи препъни-камъни като обогатяването на уран на иранска земя, което западните сили искат да сведат до нула, за да сведат до минимум всеки риск от внедряване на оръжия.

На 28 август Великобритания, Франция и Германия започнаха 30-дневен процес за повторно налагане на санкции на ООН - известен като "snapback" - който приключва на 27 септември, обвинявайки Техеран, че не спазва споразумение от 2015 г. със световните сили, целящо да му попречи да разработи ядрено оръжие.

Европейските сили предложиха да отложат възстановяването на санкциите с до шест месеца, за да се даде възможност за преговори по дългосрочно споразумение, ако Иран възстанови достъпа на ядрените инспектори на ООН, отговори на опасенията относно запасите си от обогатен уран и започне преговори със Съединените щати.

Един ирански източник заяви пред Ройтерс, че "няколко съобщения са били предадени на Вашингтон за възобновяване на преговорите чрез медиатори през последните седмици, но американците не са отговорили".

По време на среща с антивоенни активисти в Ню Йорк в сряда, президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви: "На какъв език трябва да кажем, че сме готови да спазваме рамките, ако и вие ги спазвате? Какъв тип преговори са, ако те ни молят да спазваме ангажиментите си, докато те потъпкват своите?"

На по-ранна среща той заяви, че завръщането на международните санкции би било "неприятно, но не и краят на пътя".

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви във вторник, че преговорите с Вашингтон не обслужват интересите на Техеран.


Иран (Ислямска Република)
