Еманюел Макрон: Признаването на Палестина не е награда, а единственият начин да се изолира Хамас

Френският президент Еманюел Макрон заяви във вторник, че признаването на Палестинската държава е единственият начин да се постигне мир в Газа и да се изолира Хамас.

Той отхвърли твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че признаването на Палестина е "награда" за Хамас.

Еманюел Макрон заяви пред BFMTV, че Хамас работи срещу решението за две държави и гражданско правителство в Газа и че подкрепата на легитимното палестинско правителство е единственият начин да се сложи край на "ислямистката терористична група".

Макрон заяви, че подкрепя мирен процес, който включва няколко фази, започващи с прекратяване на огъня, освобождаване на заложници и доставка на хуманитарна помощ за Газа.

По-късно ще бъде създадена преходна власт в сътрудничество с Палестинската автономия и с изключване на Хамас, подкрепена от международна мисия за стабилизация.

Накрая палестинското правителство ще пристъпи към демилитаризация и дерадикализация на Хамас и признаване на Израел.

От октомври 2023 г., когато избухна конфликтът, израелските военни действия са довели до смъртта на десетки хиляди души и до почти пълно изселване на населението на Газа. Експерти по правата на човека и разследване на ООН определят ситуацията като равносилна на геноцид.

Израел отрича обвиненията, настоявайки, че действията му са самозащита след нападението на Хамас през октомври 2023 г., при което бяха убити 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници.

Междувременно Великобритания и Франция, ключови съюзници на САЩ, подкрепиха в ООН палестинската държавност като стъпка към решение за две държави — позиция, с която Вашингтон не е съгласен.