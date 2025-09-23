Новини
Свят »
САЩ »
Еманюел Макрон: Признаването на Палестина не е награда, а единственият начин да се изолира Хамас

Еманюел Макрон: Признаването на Палестина не е награда, а единственият начин да се изолира Хамас

23 Септември, 2025 23:27 532 6

  • франция-
  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • еманюел макрон-
  • бенямин нетаняху

Париж подкрепя мирен процес, който включва няколко фази, започващи с прекратяване на огъня, освобождаване на заложници и доставка на хуманитарна помощ за Газа

Еманюел Макрон: Признаването на Палестина не е награда, а единственият начин да се изолира Хамас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви във вторник, че признаването на Палестинската държава е единственият начин да се постигне мир в Газа и да се изолира Хамас.

Той отхвърли твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че признаването на Палестина е "награда" за Хамас.

Еманюел Макрон заяви пред BFMTV, че Хамас работи срещу решението за две държави и гражданско правителство в Газа и че подкрепата на легитимното палестинско правителство е единственият начин да се сложи край на "ислямистката терористична група".

Макрон заяви, че подкрепя мирен процес, който включва няколко фази, започващи с прекратяване на огъня, освобождаване на заложници и доставка на хуманитарна помощ за Газа.

По-късно ще бъде създадена преходна власт в сътрудничество с Палестинската автономия и с изключване на Хамас, подкрепена от международна мисия за стабилизация.

Накрая палестинското правителство ще пристъпи към демилитаризация и дерадикализация на Хамас и признаване на Израел.

От октомври 2023 г., когато избухна конфликтът, израелските военни действия са довели до смъртта на десетки хиляди души и до почти пълно изселване на населението на Газа. Експерти по правата на човека и разследване на ООН определят ситуацията като равносилна на геноцид.

Израел отрича обвиненията, настоявайки, че действията му са самозащита след нападението на Хамас през октомври 2023 г., при което бяха убити 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници.

Междувременно Великобритания и Франция, ключови съюзници на САЩ, подкрепиха в ООН палестинската държавност като стъпка към решение за две държави — позиция, с която Вашингтон не е съгласен.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    4 1 Отговор
    Тоя питал ли е мъжа си какви да ги плещи,

    да не му изплющат пак ушите като в самолета.

    23:29 23.09.2025

  • 2 Факт

    0 3 Отговор
    Премиерът на Италия Джорджа Мелони даде пример на останалите европейски лидери!

    С ясна позиция и държавническа отговорност тя показа, че истинското лидерство не е в прибързани декларации, а в защита на реални решения.

    Италия няма да признае Палестина, защото не може да се признае държава, която реално още не съществува.

    „Ако нещо, което не съществува, се признае на хартия – ще изглежда, че проблемът е решен, когато всъщност не е.“ – Джорджа Мелони

    Коментиран от #4

    23:30 23.09.2025

  • 3 Има и друг начин

    0 0 Отговор
    Захария гл.12...ще направя Юдовите началници като жарник с огън между дърва и като запален факел всред снопове.Те ще погълнат всичките околни племена отдясно и отляво.

    23:45 23.09.2025

  • 4 Марионетка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Не могат всички да са лизачи на Тръмп и Америка. Този май започна се осъзнава, следва изгонване на НАТО.

    23:55 23.09.2025

  • 5 Пак ще излъжат хората

    1 1 Отговор
    Много е лесно с живота на десетки хиляди да си правиш ПР и активи, па макар и вече да си във фаза на оттичане в канала. Жалка работа.

    00:04 24.09.2025

  • 6 Величко

    1 0 Отговор
    Оффф ... , мразя рекламите защото лъжат повече от мен ! Никога нищо не купувам което се рекламира... !

    00:12 24.09.2025