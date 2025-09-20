Израелската офанзива в град Газа продължава, само в събота бяха убити над 60 палестинци

Израел продължи и в събота офанзивата си в град Газа и в други райони на палестинската територия, разрушавайки подземни скривалища и минирани съоръжения, като по данни на местни медици при израелските удари през последното денонощие са загинали най-малко 60 палестинци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Същевременно 10 държави, сред които Австралия, Белгия, Великобритания и Канада, планират в понеделник да признаят официално независима палестинска държава.



Израелската армия засили и започналата тази седмица кампания за разрушаване на високи сгради в град Газа.



Израелските сили, които контролират източните предградия на най-големия град в палестинската крайбрежна ивица, атакуват районите Шейх Радван и Тел ал Хава. Оттам те биха могли да напреднат към централните и западните части на град Газа, където се подслонява по-голямата от палестинските цивилни.



Изчисления на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) сочат, че през последните две седмици са били разрушени до 20% от високите сгради в града. Освен това израелски медии съобщиха, че според ЦАХАЛ от началото на септември над 500 000 души са напуснали град Газа.



Палестинската групировка "Хамас" отхвърля тези данни и казва, че от града са избягали малко под 300 000 души, а около 900 000 са все още там. По думите на "Хамас" израелските заложници също са в град Газа.



По-рано днес военното крило на "Хамас" публикува в "Телеграм" снимки на заложници, съпроводени от предупреждението, че живота им е застрашен заради израелската операция в град Газа.



Изчисления на "Хамас" сочат, че от 11 август израелската армия е разрушила или повредила повече от 1800 жилищни сгради в град Газа и е унищожила повече от 13 000 палатки, в които са били настанени разселени семейства. Според здравните власти в палестинската територия при продължаващата вече близо две години израелска офанзива са били убити над 65 000 палестинци. Освен това в Газа има масов глад, повечето сгради са разрушени и по-голямата част от населението е разселено, казват палестинските власти.



Израел твърди, че кризата с глада в Газа е преувеличена и че голяма част от вината за това е на "Хамас". Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT) заяви, че днес бойци от "Хамас" са стреляли по екипи на ООН и са попречили на откриването на нов хуманитарен коридор в южната част на ивицата Газа.



"Хамас" категорично отхвърли тези твърдения, като посочи, че престъпни банди, ползващи се със защитата на израелската артилерия и авиация, нападат камионите с хуманитарна помощ и разграбват пренасяните в тях товари.



Агенция Ройтерс отбелязва, че засега не е успяла да се свърже с представители на ООН за коментар.



Палестинската ислямистка групировка "Хамас" заплаши да заличи всички следи от останалите израелски заложници, които държи, в момент, когато Израел засилва офанзивата си в град Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на 47 заложници с надпис с името Рон Арад.

Арад е израелски войник, който е бил пленен след като се разби с военен самолет в Ливан през 1986 г. Оттогава съдбата му е предмет на много спекулации и обществено внимание, тъй като останките му така и не са били намерени.

Достойното погребение е от изключително значение за много израелци по религиозни и социални причини, посочва ДПА.

Това важи особено за загиналите войници: израелската армия има кодекс, който постановява, че войниците "няма да бъдат изоставени", нито живи, нито мъртви.

След решението на Израел да превземе град Газа въпреки предупрежденията за хуманитарна катастрофа, "Хамас" обеща, че никой от заложниците няма да се върне жив в Израел.

Около 20 от 47-те заложници се смятаха за живи, преди Израел да започне пълномащабната си операция в град Газа във вторник сутринта, като семействата на заложниците предупредиха за последствията от това решение.

Според някои информации, част от заложниците са били преместени от тунелите и разпределени в различни части на града, за да забавят израелското настъпление.

Във фотомонтажа "Хамас" обвинява израелския премиер Бенямин Нетаняху, че отказва да се съгласи на прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

В него също така се осъжда израелския началник на генералния щаб Еял Замир за изпълнението на заповедта за превземане на град Газа, въпреки че според някои информации той се е противопоставял на това.

Монтажът е с надпис на арабски и иврит с ясно предупреждение: "Поради отказа на Нетаняху и подчинението на Замир, снимка за сбогом за началото на Операция Газа".