Израелската офанзива в град Газа продължава, само в събота бяха убити над 60 палестинци

Израел продължи и в събота офанзивата си в град Газа и в други райони на палестинската територия, разрушавайки подземни скривалища и минирани съоръжения, като по данни на местни медици при израелските удари през последното денонощие са загинали най-малко 60 палестинци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Същевременно 10 държави, сред които Австралия, Белгия, Великобритания и Канада, планират в понеделник да признаят официално независима палестинска държава.
Израелската армия засили и започналата тази седмица кампания за разрушаване на високи сгради в град Газа.
Израелските сили, които контролират източните предградия на най-големия град в палестинската крайбрежна ивица, атакуват районите Шейх Радван и Тел ал Хава. Оттам те биха могли да напреднат към централните и западните части на град Газа, където се подслонява по-голямата от палестинските цивилни.
Изчисления на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) сочат, че през последните две седмици са били разрушени до 20% от високите сгради в града. Освен това израелски медии съобщиха, че според ЦАХАЛ от началото на септември над 500 000 души са напуснали град Газа.
Палестинската групировка "Хамас" отхвърля тези данни и казва, че от града са избягали малко под 300 000 души, а около 900 000 са все още там. По думите на "Хамас" израелските заложници също са в град Газа.
По-рано днес военното крило на "Хамас" публикува в "Телеграм" снимки на заложници, съпроводени от предупреждението, че живота им е застрашен заради израелската операция в град Газа.
Изчисления на "Хамас" сочат, че от 11 август израелската армия е разрушила или повредила повече от 1800 жилищни сгради в град Газа и е унищожила повече от 13 000 палатки, в които са били настанени разселени семейства. Според здравните власти в палестинската територия при продължаващата вече близо две години израелска офанзива са били убити над 65 000 палестинци. Освен това в Газа има масов глад, повечето сгради са разрушени и по-голямата част от населението е разселено, казват палестинските власти.
Израел твърди, че кризата с глада в Газа е преувеличена и че голяма част от вината за това е на "Хамас". Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT) заяви, че днес бойци от "Хамас" са стреляли по екипи на ООН и са попречили на откриването на нов хуманитарен коридор в южната част на ивицата Газа.
"Хамас" категорично отхвърли тези твърдения, като посочи, че престъпни банди, ползващи се със защитата на израелската артилерия и авиация, нападат камионите с хуманитарна помощ и разграбват пренасяните в тях товари.
Агенция Ройтерс отбелязва, че засега не е успяла да се свърже с представители на ООН за коментар.
Палестинската ислямистка групировка "Хамас" заплаши да заличи всички следи от останалите израелски заложници, които държи, в момент, когато Израел засилва офанзивата си в град Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на 47 заложници с надпис с името Рон Арад.
Арад е израелски войник, който е бил пленен след като се разби с военен самолет в Ливан през 1986 г. Оттогава съдбата му е предмет на много спекулации и обществено внимание, тъй като останките му така и не са били намерени.
Достойното погребение е от изключително значение за много израелци по религиозни и социални причини, посочва ДПА.
Това важи особено за загиналите войници: израелската армия има кодекс, който постановява, че войниците "няма да бъдат изоставени", нито живи, нито мъртви.
След решението на Израел да превземе град Газа въпреки предупрежденията за хуманитарна катастрофа, "Хамас" обеща, че никой от заложниците няма да се върне жив в Израел.
Около 20 от 47-те заложници се смятаха за живи, преди Израел да започне пълномащабната си операция в град Газа във вторник сутринта, като семействата на заложниците предупредиха за последствията от това решение.
Според някои информации, част от заложниците са били преместени от тунелите и разпределени в различни части на града, за да забавят израелското настъпление.
Във фотомонтажа "Хамас" обвинява израелския премиер Бенямин Нетаняху, че отказва да се съгласи на прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.
В него също така се осъжда израелския началник на генералния щаб Еял Замир за изпълнението на заповедта за превземане на град Газа, въпреки че според някои информации той се е противопоставял на това.
Монтажът е с надпис на арабски и иврит с ясно предупреждение: "Поради отказа на Нетаняху и подчинението на Замир, снимка за сбогом за началото на Операция Газа".
17:39 20.09.2025
Кан Кубрат
Коментиран от #39
17:41 20.09.2025
Българин от Мизия
Коментиран от #26, #35
17:41 20.09.2025
7 Тест
17:51 20.09.2025
питам си
До коментар #1 от "3.14К":После санкции срещу Путлер, а срещу евврейчетата???
17:55 20.09.2025
Израелски нацисти .....
Кампанията е оставила стотици хора без дом. В подобен период от време израелските сили са сринали със земята райони в кварталите Зейтун, Туфа, Шеджая и Шейх ал-Радуан, наред с други. През май министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич заяви, че по-голямата част от Гааза скоро ще бъде „напълно унищожена", а населението ще бъде ограничено до тясна ивица земя близо до границата с Египет. Както всички виждаме това не притеснява нищожествата в ЕК ..
17:56 20.09.2025
@@@
От Двадесет коментара, Петнадесет Изтрити!
Коментиран от #36
17:57 20.09.2025
До там ли я докараха вече?
Коментиран от #28
17:59 20.09.2025
Кашпировски:
18:00 20.09.2025
Бацкай, Биби!
18:05 20.09.2025
Преди доста повече от 2000 години !
До коментар #4 от "Българин от Мизия":През 589 г. пр.н.е. вавилонците завземат Йерусалим, разрушават Храма на Соломон и изгонват всичките 12 племена на Израел в регион, който днес се намира между Индия и Иран. Седемдесет години след изгнанието на евреите им бива разрешено да се върнат в Израел. От 12-те племена само 2 се връщат - Юда и Вениамин. Останалите десет са решили да останат. Легендата казва, че десетте изгубени племена на Израел са се преместили на място, намиращо се отвъд река Самбастион. Някои са намерили място около реката в Индия.В днешно време в село в Израел близо до Йерусалим - Кохав Яаков, г-н Шмуел Авукя ежегодно събира "Премиер Форум Юдео-Цигане", като посочва, че ромите са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея....
"Юдео-Цигане", евреите в Израел са роми и са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея.... нито са уникални, нито са народ а просто един ромски етнос. И собствена кухня даже нямат ...
Коментиран от #29, #41, #46
18:09 20.09.2025
Данко Харсъзина
18:09 20.09.2025
Не се изненадвай
До коментар #23 от "До там ли я докараха вече?":Израел е демократична държава и там могат да се позовават на когото поискат.
18:15 20.09.2025
Четеш ли с разбиране?
До коментар #26 от "Преди доста повече от 2000 години !":Засега не доказваш.
18:17 20.09.2025
Гадни племена
18:17 20.09.2025
ЗОРО
18:37 20.09.2025
665
18:42 20.09.2025
хасмас
19:21 20.09.2025
консултират
До коментар #1 от "3.14К":групово ма муля ти
19:22 20.09.2025
сиреч
До коментар #3 от "Кан Кубрат":рооzназите
19:22 20.09.2025
Започни от началото
До коментар #26 от "Преди доста повече от 2000 години !":Според изследвания евреите са наследници на африканците фалаши в Етиопия, по-късно се смесили с семитите и тюрките.Юдеите са приложили много усилия, за да „засекретят", да скрият от странично око историческите документи – Тората, Талмуда, „Протоколите на ционските мъдреци" и др. , които хвърлят светлина върху идеологическите и моралните аспекти в историята на еврейския народ. Това им позволява да рисуват историята си само от удобна за тях страна, от друга – да обвиняват своите опоненти в невежество и делитанство, антисемитизъм, фашизъм и пр.
Коментиран от #43
19:29 20.09.2025
Явно няма кой да спре
19:34 20.09.2025
еврейския народ няма
До коментар #41 от "Започни от началото":И етнос няма. Реално те са някаква секта, но дори вече не са и религиозна. Загадка е въобще какво може да ги обединява освен заблудата им за някаква фантазия за изключителност.
19:39 20.09.2025
пиночет
19:54 20.09.2025
Да бе!
21:49 20.09.2025
