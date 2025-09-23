Доналд Тръмп: Върша работата на ООН, принуден съм да спирам войни

В речта си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че му се е наложило лично да спира войни, вместо това да бъде направено от световната организация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
ООН не стига дори близо до пълния си потенциал, добави Тръмп, като отбеляза, че "празните думи не спират войни".
Още в първите минути на речта си американският президент отправи най-малко две нападки към своя предшественик, бившия президент Джо Байдън, отбелязва Асошиейтед прес.
Това е продължение на тактиката на Тръмп да се хвали с постиженията на САЩ в сравнение както с администрацията на демократите, така и с останалата част от света. Тръмп използва предимно общи суперлативи, а не факти, които могат да бъдат проверени, за да направи тези твърдения. За държавните глави е необичайно също така и да обсъждат собствената си вътрешна политика на международната сцена, отбелязва агенцията.
Тръмп не се забави да обяви пред представителите на страните от целия свят, че САЩ са "най-хубавата страна в света и няма друга страна, която да се доближава до тях". По-късно той добави, че САЩ са "най-добрата страна на Земята за правене на бизнес" и заяви, че икономиката сега е "по-голяма и дори по-добра", отколкото по време на първия му мандат, който Тръмп описа като "най-великия ... в историята на света".
САЩ "отново са уважавани" както никога досега, изрази увереност Тръмп.
Подобни изказваният обикновено се приемат с неодобрение в дипломатическите среди, включително в ООН, отбелязва АП. Тръмп възприе същия подход в изказванията си и по време на неотдавнашното си държавно посещение във Великобритания.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
17:57 23.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #9, #11
17:57 23.09.2025
3 Данко Харсъзина
17:58 23.09.2025
4 Ганя Путинофила
Как е възможно, агресор като Маскалия да е постоянен член на Съвета за сигурност!
Сбъркан свят!
17:58 23.09.2025
5 Хаха
17:58 23.09.2025
6 Досега ООН не е решила нито един проблем
Тръмп да ги разтури!
17:59 23.09.2025
7 Абе тюТолю
Нали ни е съюзник. Не си спомням да ни наръсваше против БайДрън.
17:59 23.09.2025
8 Браво
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Поздравления! И все повече!
17:59 23.09.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Възможно е и повече да са. Държавицата от това живее.
Коментиран от #10
17:59 23.09.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Официална статистика .Три милиона снаряди за Украйна за 13 млрд.
18:01 23.09.2025
11 Мальовица
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Сичко са пише
18:02 23.09.2025
12 Бай Колю Сапа
18:02 23.09.2025
13 Тц, тц, тц!
18:03 23.09.2025
14 Бай Колю Сапа
18:04 23.09.2025
15 Госあ
18:04 23.09.2025
16 Европеец
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Да,Ще ги сцепи от смях..... А аз се смях яко на забранения съветски филм от недоразумението молдовската румънка Санду....
18:06 23.09.2025
17 Гост
18:06 23.09.2025
18 Кривоверен алкаш
18:11 23.09.2025