Доналд Тръмп: Върша работата на ООН, принуден съм да спирам войни

23 Септември, 2025 17:55 537 18

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • оон-
  • украйна-
  • русия

Това е продължение на тактиката на Тръмп да се хвали с постиженията на САЩ в сравнение както с администрацията на демократите, така и с останалата част от света

Доналд Тръмп: Върша работата на ООН, принуден съм да спирам войни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В речта си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че му се е наложило лично да спира войни, вместо това да бъде направено от световната организация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

ООН не стига дори близо до пълния си потенциал, добави Тръмп, като отбеляза, че "празните думи не спират войни".

Още в първите минути на речта си американският президент отправи най-малко две нападки към своя предшественик, бившия президент Джо Байдън, отбелязва Асошиейтед прес.

Това е продължение на тактиката на Тръмп да се хвали с постиженията на САЩ в сравнение както с администрацията на демократите, така и с останалата част от света. Тръмп използва предимно общи суперлативи, а не факти, които могат да бъдат проверени, за да направи тези твърдения. За държавните глави е необичайно също така и да обсъждат собствената си вътрешна политика на международната сцена, отбелязва агенцията.

Тръмп не се забави да обяви пред представителите на страните от целия свят, че САЩ са "най-хубавата страна в света и няма друга страна, която да се доближава до тях". По-късно той добави, че САЩ са "най-добрата страна на Земята за правене на бизнес" и заяви, че икономиката сега е "по-голяма и дори по-добра", отколкото по време на първия му мандат, който Тръмп описа като "най-великия ... в историята на света".

САЩ "отново са уважавани" както никога досега, изрази увереност Тръмп.

Подобни изказваният обикновено се приемат с неодобрение в дипломатическите среди, включително в ООН, отбелязва АП. Тръмп възприе същия подход в изказванията си и по време на неотдавнашното си държавно посещение във Великобритания.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Бай Дончо ще ги сцепи.

    Коментиран от #16

    17:57 23.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    За три години България е изнесла за Украйна 3 000 000 снаряди.

    Коментиран от #8, #9, #11

    17:57 23.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Бай Дончо и Путин ще сцепят Украйна. Въпрос на време.

    17:58 23.09.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    4 5 Отговор
    Прав е Тръмп!
    Как е възможно, агресор като Маскалия да е постоянен член на Съвета за сигурност!
    Сбъркан свят!

    17:58 23.09.2025

  • 5 Хаха

    4 0 Отговор
    Да ви напомня на едно тлъсто банкянско недоразумение?

    17:58 23.09.2025

  • 6 Досега ООН не е решила нито един проблем

    9 1 Отговор
    в цялата си история!
    Тръмп да ги разтури!

    17:59 23.09.2025

  • 7 Абе тюТолю

    8 0 Отговор
    Сега против Тръмп ли да викаме по нареждане...
    Нали ни е съюзник. Не си спомням да ни наръсваше против БайДрън.

    17:59 23.09.2025

  • 8 Браво

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Поздравления! И все повече!

    17:59 23.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Възможно е и повече да са. Държавицата от това живее.

    Коментиран от #10

    17:59 23.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Официална статистика .Три милиона снаряди за Украйна за 13 млрд.

    18:01 23.09.2025

  • 11 Мальовица

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Сичко са пише

    18:02 23.09.2025

  • 12 Бай Колю Сапа

    5 0 Отговор
    Ами вие ги започвате тези войни

    18:02 23.09.2025

  • 13 Тц, тц, тц!

    5 1 Отговор
    Оригинален екземпляр! Ще влезе в историята, излекува много хора от хомосексуална зависимост!🤔

    18:03 23.09.2025

  • 14 Бай Колю Сапа

    6 1 Отговор
    А и това ООН никва не я върши

    18:04 23.09.2025

  • 15 Госあ

    6 1 Отговор
    спира войни като праща оръжие в горещите точки и подкрепя геноцида в Палестина ! Нагъл смешник

    18:04 23.09.2025

  • 16 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Да,Ще ги сцепи от смях..... А аз се смях яко на забранения съветски филм от недоразумението молдовската румънка Санду....

    18:06 23.09.2025

  • 17 Гост

    6 0 Отговор
    Тоя явно живее в паралелен свят. Интересно коя война е спрял до момента? Отговор: никоя. Само приказки .

    18:06 23.09.2025

  • 18 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Много е лошо когато един Клоун се вземе насериозно...в момента той се има за Господ.

    18:11 23.09.2025