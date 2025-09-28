Новини
Сезонът на ураганите! "Умберто" се насочи заплашително към САЩ

Сезонът на ураганите! "Умберто" се насочи заплашително към САЩ

На 29 август 2005 г. върху САЩ се стовари ураганът "Катрина", който се превърна в едно от най-разрушителните природни бедствия в американската история

Ураганът "Умберто", който се формира в Атлантическия океан, се усили до пета категория по скалата на Сафир-Симпсън. Това съобщи Националният център за наблюдение на урагани на САЩ.

Тази категория е най-опасната и се дава на урагани със скорост на вятъра над 250 км/ч.

Ураганът се е намирал между Куба и Бахамските острови и се е движел на северозапад към САЩ.

На 22 септември учени писаха, че в Атлантическия океан се е образувала тропическа буря, наречена "Нарда". Скоростта на поривите на вятъра на бурята е 18 м/с.

"Нарда" също се движи на северозапад със скорост 17 км/ч. Местоположението на природното явление е фиксирано на разстояние 390 км югоизточно от мексиканския град Сиуатанехо.

На 29 август 2005 г. върху САЩ се стовари ураганът "Катрина", който се превърна в едно от най-разрушителните природни бедствия в американската история.


