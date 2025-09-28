Сезонът на ураганите! "Умберто" се насочи заплашително към САЩ

Ураганът "Умберто", който се формира в Атлантическия океан, се усили до пета категория по скалата на Сафир-Симпсън. Това съобщи Националният център за наблюдение на урагани на САЩ.

Тази категория е най-опасната и се дава на урагани със скорост на вятъра над 250 км/ч.

Ураганът се е намирал между Куба и Бахамските острови и се е движел на северозапад към САЩ.

На 22 септември учени писаха, че в Атлантическия океан се е образувала тропическа буря, наречена "Нарда". Скоростта на поривите на вятъра на бурята е 18 м/с.

"Нарда" също се движи на северозапад със скорост 17 км/ч. Местоположението на природното явление е фиксирано на разстояние 390 км югоизточно от мексиканския град Сиуатанехо.

На 29 август 2005 г. върху САЩ се стовари ураганът "Катрина", който се превърна в едно от най-разрушителните природни бедствия в американската история.