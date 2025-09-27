Новини
Извънредна среща в Куантико! Подготвя ли се Пентагонът за голяма война

27 Септември, 2025 17:42 1 205 19

  • пийт хегсет-
  • пентагон-
  • сащ

Пийт Хегсет е свикал американски генерали и адмирали от целия свят на среща във Вирджиния във вторник, което е изключително събитие за военното ръководство на страната

Извънредна среща в Куантико! Подготвя ли се Пентагонът за голяма война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Американските военни лидери, разположени по целия свят, започнаха да се подготвят за пътуване до Вирджиния за среща с министъра на отбраната Пийт Хегсет следващата седмица, която някои официални лица в петък обявиха като събрание, фокусирано върху "етоса на войната", пише Reuters. Хегсет е свикал американски генерали и адмирали от целия свят на среща в Куантико, Вирджиния, във вторник, което е изключително събитие за военното ръководство на страната.

Докато двама американски официални представители, които са пожелали да останат анонимни, заявяват, че събитието ще се фокусира върху обсъждането на необходимостта от спазване на "военния етос“ в цялата армия, други заявяват, че събитието ще бъде "официално събрание на всички висши военни лидери на САЩ, което ще продължи около час, и може да засегне и други области".

Стотици висши военни са извикани на спешна среща

Трети служител заявява, че предвид броя на висшите служители, които ще се съберат на едно място, е вероятно да бъдат обсъдени съществени въпроси, като новата стратегия за национална отбрана на администрацията и очакваното съкращаване на най-висшите военни чинове, дори и да не са официално включени в дневния ред.

"Няма да се изненадам, ако има изненади по време на събитието", заявяват служителите.

Длъжностни лица посочват пред британската агенция, че събитието се очаква да се проведе в Университета на морската пехота в Куантико, Вирджиния. Някои от най-висшите длъжностни лица, на които се предоставят военни самолети на САЩ за официални пътувания, се очаква да пристигнат в съвместната база Андрюс в Мериленд.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    12 2 Отговор
    Срещата е как да предадат Аляска на русията.

    17:45 27.09.2025

  • 2 Мдаа

    15 1 Отговор
    Или е гражданска война, или ще нападнат Венецуела заради петрола !

    17:48 27.09.2025

  • 3 Мириканец

    14 1 Отговор
    Икономиката нещо се позакучи, ще трябва да почнем нова война.

    17:49 27.09.2025

  • 4 Курнелий Нинов

    12 3 Отговор
    Янките явно пак ги сърби след като ги наритаха в Афганистан и висяха по колесниците маскирани с бурки .

    17:49 27.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Подготвят се

    12 0 Отговор
    се за големи съкращения. Западните медии съобщават са смут и страх сред генералите.

    Коментиран от #11, #14

    17:50 27.09.2025

  • 7 Тези пак ще са кибици до някое време

    8 0 Отговор
    Ако участват, които и да е две от трите супер ядрени сили, генерали няма да са нужни и войната ще е между час и два.

    17:51 27.09.2025

  • 8 Атина Палада

    6 1 Отговор
    Каква война бре..:)САЩ нямат нито сили,нито ресурси за каквато и да е война,даже и с някои козари от гори Тилилейски:))))

    17:51 27.09.2025

  • 9 Фейк на часа

    7 0 Отговор
    Вариант 1: Ще моли генералите да навият армията да бачкат до края на годината без пари заради продънения бюджет. Вариант 2: Ще обяви нещо като гражданска война на Демократите и ще иска изчистването на армията от техните генерали. Вариант 3: Война с Иран. Вариант 4: Война с Русия или Китай (това е от сферата на фантастиката). Според мен ще бъде комбинация от тия вариатни - ще го отнесе Иран (дали безпроблемно???) и ще има някакви вътрешни промени в САЩ като форма на военно положение.

    Коментиран от #15

    17:52 27.09.2025

  • 10 Сталин

    8 0 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери.

    17:52 27.09.2025

  • 11 Фейк на часа

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Подготвят се":

    Полковник МакГрегър преди година каза, че голяма част от сегашните генерали в армията на САЩ не стават за нищо. И това е възможно.

    17:54 27.09.2025

  • 12 Дрон

    6 0 Отговор
    Гренландия е мишената

    Коментиран от #16

    17:54 27.09.2025

  • 13 китайски балон

    7 0 Отговор
    Подготвят се за голямата балтия на гееерали, защото "много вожд, малко индианец"😅
    Ще бъдат уволнени поне 20% от тези генерали, затова ги викат лично БайДончо, ще разчисти малко стари сметки, толкова ли не го схванахте него, каква война, какви 5 долара😉

    17:54 27.09.2025

  • 14 Сталин

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Подготвят се":

    Да ,следващия месец предстои шътдаун на правителството защото няма още гласувам таван на дълга и ако не се разберат демократи и републиканци няма да има пари за заплати на федералните служби

    Коментиран от #18

    17:55 27.09.2025

  • 15 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фейк на часа":

    Вариант 2 ! Дори сблъсъка си върви тихичко и сега.Тръмп защо праща националната гвардия там,където в даденият момент е най взривоопасно..Това,че заради престъпността е пращал националната гвардия ,да ги разправят джурналята на бабите Останалите варианти са фантастика

    17:57 27.09.2025

  • 16 Едва ли

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дрон":

    За Гренландия дори не е необходим полк. Две-три роти и няколко самолета ще ги завземат без проблеми.

    17:57 27.09.2025

  • 17 Сталин

    4 0 Отговор
    Тия генерали са пълни кретени ,тези негодници са водили война само с жени и деца и са бомбили колибите на кафевите хора в джунглите,тия негодници никога не са водили война срещу мъже като мъже

    17:57 27.09.2025

  • 18 Тези пак ще са кибици до някое време

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Ако искат САЩ да си върнат силата, трябва да се свият първо в черупката си, което значи изтегляне от бази практически в обсада или твърде далеч за снабдяване, а също и от районите на бъдещи бойни действия (Европа!!!).

    17:59 27.09.2025

  • 19 УдоМача

    0 0 Отговор
    Прекалено много неща се събраха, които могат да се решат САМО с война! ТРЯБВА!

    18:01 27.09.2025