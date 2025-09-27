Американските военни лидери, разположени по целия свят, започнаха да се подготвят за пътуване до Вирджиния за среща с министъра на отбраната Пийт Хегсет следващата седмица, която някои официални лица в петък обявиха като събрание, фокусирано върху "етоса на войната", пише Reuters. Хегсет е свикал американски генерали и адмирали от целия свят на среща в Куантико, Вирджиния, във вторник, което е изключително събитие за военното ръководство на страната.
Докато двама американски официални представители, които са пожелали да останат анонимни, заявяват, че събитието ще се фокусира върху обсъждането на необходимостта от спазване на "военния етос“ в цялата армия, други заявяват, че събитието ще бъде "официално събрание на всички висши военни лидери на САЩ, което ще продължи около час, и може да засегне и други области".
Стотици висши военни са извикани на спешна среща
Трети служител заявява, че предвид броя на висшите служители, които ще се съберат на едно място, е вероятно да бъдат обсъдени съществени въпроси, като новата стратегия за национална отбрана на администрацията и очакваното съкращаване на най-висшите военни чинове, дори и да не са официално включени в дневния ред.
"Няма да се изненадам, ако има изненади по време на събитието", заявяват служителите.
Длъжностни лица посочват пред британската агенция, че събитието се очаква да се проведе в Университета на морската пехота в Куантико, Вирджиния. Някои от най-висшите длъжностни лица, на които се предоставят военни самолети на САЩ за официални пътувания, се очаква да пристигнат в съвместната база Андрюс в Мериленд.
Извънредна среща в Куантико! Подготвя ли се Пентагонът за голяма война
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
17:45 27.09.2025
2 Мдаа
17:48 27.09.2025
3 Мириканец
17:49 27.09.2025
4 Курнелий Нинов
17:49 27.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Подготвят се
Коментиран от #11, #14
17:50 27.09.2025
7 Тези пак ще са кибици до някое време
17:51 27.09.2025
8 Атина Палада
17:51 27.09.2025
9 Фейк на часа
Коментиран от #15
17:52 27.09.2025
10 Сталин
17:52 27.09.2025
11 Фейк на часа
До коментар #6 от "Подготвят се":Полковник МакГрегър преди година каза, че голяма част от сегашните генерали в армията на САЩ не стават за нищо. И това е възможно.
17:54 27.09.2025
12 Дрон
Коментиран от #16
17:54 27.09.2025
13 китайски балон
Ще бъдат уволнени поне 20% от тези генерали, затова ги викат лично БайДончо, ще разчисти малко стари сметки, толкова ли не го схванахте него, каква война, какви 5 долара😉
17:54 27.09.2025
14 Сталин
До коментар #6 от "Подготвят се":Да ,следващия месец предстои шътдаун на правителството защото няма още гласувам таван на дълга и ако не се разберат демократи и републиканци няма да има пари за заплати на федералните служби
Коментиран от #18
17:55 27.09.2025
15 Атина Палада
До коментар #9 от "Фейк на часа":Вариант 2 ! Дори сблъсъка си върви тихичко и сега.Тръмп защо праща националната гвардия там,където в даденият момент е най взривоопасно..Това,че заради престъпността е пращал националната гвардия ,да ги разправят джурналята на бабите Останалите варианти са фантастика
17:57 27.09.2025
16 Едва ли
До коментар #12 от "Дрон":За Гренландия дори не е необходим полк. Две-три роти и няколко самолета ще ги завземат без проблеми.
17:57 27.09.2025
17 Сталин
17:57 27.09.2025
18 Тези пак ще са кибици до някое време
До коментар #14 от "Сталин":Ако искат САЩ да си върнат силата, трябва да се свият първо в черупката си, което значи изтегляне от бази практически в обсада или твърде далеч за снабдяване, а също и от районите на бъдещи бойни действия (Европа!!!).
17:59 27.09.2025
19 УдоМача
18:01 27.09.2025