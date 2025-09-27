Извънредна среща в Куантико! Подготвя ли се Пентагонът за голяма война

Американските военни лидери, разположени по целия свят, започнаха да се подготвят за пътуване до Вирджиния за среща с министъра на отбраната Пийт Хегсет следващата седмица, която някои официални лица в петък обявиха като събрание, фокусирано върху "етоса на войната", пише Reuters. Хегсет е свикал американски генерали и адмирали от целия свят на среща в Куантико, Вирджиния, във вторник, което е изключително събитие за военното ръководство на страната.



Докато двама американски официални представители, които са пожелали да останат анонимни, заявяват, че събитието ще се фокусира върху обсъждането на необходимостта от спазване на "военния етос“ в цялата армия, други заявяват, че събитието ще бъде "официално събрание на всички висши военни лидери на САЩ, което ще продължи около час, и може да засегне и други области".



Стотици висши военни са извикани на спешна среща



Трети служител заявява, че предвид броя на висшите служители, които ще се съберат на едно място, е вероятно да бъдат обсъдени съществени въпроси, като новата стратегия за национална отбрана на администрацията и очакваното съкращаване на най-висшите военни чинове, дори и да не са официално включени в дневния ред.



"Няма да се изненадам, ако има изненади по време на събитието", заявяват служителите.



Длъжностни лица посочват пред британската агенция, че събитието се очаква да се проведе в Университета на морската пехота в Куантико, Вирджиния. Някои от най-висшите длъжностни лица, на които се предоставят военни самолети на САЩ за официални пътувания, се очаква да пристигнат в съвместната база Андрюс в Мериленд.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.8 Оценка 2.8 от 11 гласа.