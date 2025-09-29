Китайска заплаха! САЩ бързат да удвоят производството на балистични ракети

Пентагонът призовава отбранителните компании да удвоят или дори учетворят производствените си темпове, като се фокусират върху 12 критични оръжия, съобщават "Ройтерс" и "Уолстрийт джърнъл".

Причината са опасения относно ниските запаси на САЩ при потенциален конфликт с Китай.

Стремежът към ускоряване на производството на критичните оръжия с най-голямо търсене се осъществи чрез серия от срещи на високо ниво между ръководители на Пентагона и високопоставени представители на няколко американски производители на ракети. Заместник-министърът на отбраната Стив Файнбърг играе необичайно активна роля в усилията, наречени Съвет за ускоряване на производството на боеприпаси, и се обажда на ръководители на компании всяка седмица, за да обсъдят въпроса, разкриха източници.

Министерството покани водещи доставчици на ракети на кръгла маса през юни в Пентагона, за да даде старт на индустриалните усилия. Срещата, на която присъстваха министърът на отбраната Пийт Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Обединения комитет на началник-щабовете, привлече ръководители на няколко компании производители на оръжия, нови участници на пазара, като Anduril Industries, и неколцина доставчици на важни части, като ракетно гориво и батерии.

"Президентът Тръмп и секретар Хегсет проучват изключителни възможности за разширяване на военната ни мощ и ускоряване на производството на боеприпаси", посочи говорителят на Пентагона Шон Парнел. "Това усилие е сътрудничество между лидери на отбранителната индустрия и висши служители на Пентагона".

Някои хора, участващи в усилията както в, така и извън правителството, обаче се опасяват, че целите на правителството не са реалистични. Пълното сглобяване на отделни ракети може да отнеме две години. Може да отнеме няколко месеца и стотици милиони долари, за да се тестват и оръжия от нови доставчици и да се определят като достатъчно безопасни и надеждни, за да могат да се използват от американските военнослужещи.

Има въпроси и относно средствата, необходими за ускоряване на производството. Подписаният през юли "Голям красивзаконопроект" на администрацията на Тръмп осигури допълнителни 25 милиарда долара за петгодишно финансиране на боеприпаси. Анализаторите обаче твърдят, че поразяването на агресивните цели на Пентагона би струвало десетки милиарди повече.