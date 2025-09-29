Новини
Свят »
САЩ »
Китайска заплаха! САЩ бързат да удвоят производството на балистични ракети

Китайска заплаха! САЩ бързат да удвоят производството на балистични ракети

29 Септември, 2025 20:23 648 11

  • сащ-
  • китай-
  • тайван-
  • тайвански проток-
  • пентагон

Министерството покани водещи доставчици на ракети на кръгла маса през юни в Пентагона, за да даде старт на индустриалните усилия

Китайска заплаха! САЩ бързат да удвоят производството на балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Пентагонът призовава отбранителните компании да удвоят или дори учетворят производствените си темпове, като се фокусират върху 12 критични оръжия, съобщават "Ройтерс" и "Уолстрийт джърнъл".

Причината са опасения относно ниските запаси на САЩ при потенциален конфликт с Китай.

Стремежът към ускоряване на производството на критичните оръжия с най-голямо търсене се осъществи чрез серия от срещи на високо ниво между ръководители на Пентагона и високопоставени представители на няколко американски производители на ракети. Заместник-министърът на отбраната Стив Файнбърг играе необичайно активна роля в усилията, наречени Съвет за ускоряване на производството на боеприпаси, и се обажда на ръководители на компании всяка седмица, за да обсъдят въпроса, разкриха източници.

Министерството покани водещи доставчици на ракети на кръгла маса през юни в Пентагона, за да даде старт на индустриалните усилия. Срещата, на която присъстваха министърът на отбраната Пийт Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Обединения комитет на началник-щабовете, привлече ръководители на няколко компании производители на оръжия, нови участници на пазара, като Anduril Industries, и неколцина доставчици на важни части, като ракетно гориво и батерии.

"Президентът Тръмп и секретар Хегсет проучват изключителни възможности за разширяване на военната ни мощ и ускоряване на производството на боеприпаси", посочи говорителят на Пентагона Шон Парнел. "Това усилие е сътрудничество между лидери на отбранителната индустрия и висши служители на Пентагона".

Някои хора, участващи в усилията както в, така и извън правителството, обаче се опасяват, че целите на правителството не са реалистични. Пълното сглобяване на отделни ракети може да отнеме две години. Може да отнеме няколко месеца и стотици милиони долари, за да се тестват и оръжия от нови доставчици и да се определят като достатъчно безопасни и надеждни, за да могат да се използват от американските военнослужещи.

Има въпроси и относно средствата, необходими за ускоряване на производството. Подписаният през юли "Голям красивзаконопроект" на администрацията на Тръмп осигури допълнителни 25 милиарда долара за петгодишно финансиране на боеприпаси. Анализаторите обаче твърдят, че поразяването на агресивните цели на Пентагона би струвало десетки милиарди повече.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вовкина

    8 0 Отговор
    Ххаахаха, призовават хахахахах аз призовавам да ни освободат от присъствието си

    20:29 29.09.2025

  • 3 Търговия

    4 0 Отговор
    Вдигнаха цените . Има търсене .

    20:30 29.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    "КИТАЙСКА ЗАПЛАХА!.. "
    Къде и каква е тази заплаха 🤔

    20:34 29.09.2025

  • 5 си дзън

    1 0 Отговор
    Умението да се живее в общество води началото си още от
    времето, когато хората започнали да се обединяват в общности. За
    различните обществени формации съществували и различни форми на
    общуване и поведение. С течение на времето много от тези форми се
    променили или изчезнали, но една част останали непроменени цели
    столетия.

    20:37 29.09.2025

  • 6 Правилно решение

    5 1 Отговор
    Също така трябва рязко да се увеличи и производството на памперси.

    20:39 29.09.2025

  • 7 1488

    3 1 Отговор
    удивително тьпи заглавия
    🐔🦃🐦🐤

    20:40 29.09.2025

  • 8 Заплахата е САШ

    4 1 Отговор
    а не Китай.

    20:45 29.09.2025

  • 9 бай Бай

    1 1 Отговор
    Фалирала държава ще разходва парите на данъкоплатците за оръжия, ха!

    20:47 29.09.2025

  • 10 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 0 Отговор
    За разлика от Европа, която е принудена да води дискусии и да се съобразява с доводите на почти 30 държави, САЩ много по- бързо и експедитивно решават проблема. Вече са на въоръжение хиперзвуковите ракети "Дарк Ийгъл" с обсег от 3000 км, както и универсалните комплекси "Тайфун", които могат да изстрелват различни типове ракети с голям обсег, включително крилати ракети за удари по кораби и земни цели, както и ПВО, ПРО и противоспътникови ракети СМ-6 и СМ-3. Отделно нови фирми, като "Андурил" навлизат на пазара с кардинално нови продукти, които ще предефинират воденето на войната.

    20:49 29.09.2025

  • 11 европейца

    0 0 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че има две, САМО ДВЕ държави в света (едната даже не е дъжава а ционистко сборище), на които ВИНАГИ някой и нещо им пречи? .....жокери: знамето на едната има 50-тина звезди а на другата а другите се бележат с една шестолъчка (което е мнооого по-зле от петолъчката на комунистите

    20:50 29.09.2025